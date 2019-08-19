Получите все материалы CNews по ключевому слову
Microsoft Lumia Nokia Lumia Серия смартфонов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|19.08.2019
|
Nokia возвращается к дизайну смартфонов из самого страшного периода своей истории
дизайн фотокамер – моноблок среднего класса получит основную камеру в духе смартфогов Nokia линейки Lumia, вышедших в тот период, когда Nokia принадлежала Microsoft и находилась в упадке. Распо
|12.09.2016
|
Microsoft «похоронит» смартфоны Lumia до Нового года
Дальнейшее производство Lumia под вопросом Портал Winbeta, влиятельный источник информации о программных продуктах Mi
|09.08.2016
|
Обзор смартфона ARCHOS 50 Cesium. Смартфон не для всех
нее больше известная своими медиа-комбайнами, сегодня выступает не только в сегменте Android-планшетов/смартфонов, но и Windows-устройств. Учитывая, что данный кластер в основном занят Microsoft и её Lumia, новый игрок на рынке может разбавить монополию, хотя среди конкурентов мы смогли найти только вышеозначенные линейки. ARCHOS 50 Cesium Microsoft Lumia 650 Microsoft Lumia 6
|11.05.2016
|
Обзор смартфона Microsoft Lumia 650. Элегантный смартфон для не требовательных
д и Microsoft хочет вовсе выступать монополистом. Поэтому нам было трудно подобрать конкурентов для Lumia 650 среди именно виндофонов, и всё равно не обошлось без другой Lumia. Microsoft
|14.04.2016
|
Обзор смартфона Microsoft Lumia 950 Dual SIM и док-станции Display Dock
Да, операционная система Windows 10 Mobile смартфона Lumia 950 и Windows 10, установленный на вашем ноутбуке, имеют сходный интерфейс и одинаковые
|13.04.2016
|
Офис в кармане: возможности Lumia
. Самая современная операционная система Windows 10 стала доступной для смартфонов. 1 | 2 Смартфоны Lumia серий 950, 650 и 550 Мощная полнофункциональная вычислительная система под управлением
|15.02.2016
|
Microsoft представила дешевый смартфон Lumia на Windows 10
Новый дешевый смартфон Корпорация Microsoft представила новую модель в линейке Lumia — Microsoft Lumia 650. Это первая новинка с начала 2016 г. и четвертый по счету
|27.01.2016
|
Обзор Microsoft Lumia 950: флагман ОС Windows 10 Mobile
у. К сожалению, несмотря на все технические навороты, да и в целом хорошие характеристики, выглядит Lumia 950 (как и Lumia 950 XL) совсем не как флагман. Вряд ли какой-то человек «на вид
|22.01.2016
|
Microsoft проговорилась о загадочном смартфоне
Упоминание Lumia X Китайское подразделение Microsoft опубликовало рекламный ролик, в котором упоминается
|18.01.2016
|
Названа дата анонса последнего смартфона Microsoft Lumia
ата анонса нового смартфона 1 февраля 2016 г. Microsoft должна представить новую модель смартфона — Lumia 650. И она станет последней в линейке Lumia в 2016 г., утверждает Windows Centra
|12.01.2016
|
10 главных "фишек" Windows 10 Mobile
ws Phone 8.1. Первыми обновление получат обладатели самых последних версий гаджетов серии Microsoft Lumia, а спустя несколько недель и почти все остальные. О самых интересных функциях Windows 1
|26.11.2015
|
Microsoft Lumia 950 и Lumia 950 XL пришли в Россию
В России стартовали продажи флагманских смартфонов Microsoft с предустановленной ОС Windows 10 - Lumia 950 и Lumia 950 XL. Различия между моделями касаются их процессоров и дисплеев.
|03.08.2015
|
МТС: Омичи выбирают LTE-смартфоны среднего ценового сегмента
ы и оценить скорости мобильного интернета 4G», ─ отметил директор МТС в Омской области Андрей Сергеенко. В тройку самых продаваемых «умных телефонов» с поддержкой LTE вошли Alcatel OT5042D Pop 2 LTE, Nokia Lumia 635 LTE, Samsung J100 Galaxy J1 LTE.
|23.07.2015
|
Microsoft назначила крайнего по планшетам Surface и смартфонам Lumia
е только Surface Устройства — важный компонент экосистемы Microsoft У Пэноса Пэнея будет ответственная роль. Microsoft объявила о том, что планирует сократить количество анонсируемых в год смартфонов Lumia до нескольких моделей, которые намерена сделать качественнее и конкурентоспособнее. Компания продолжает настаивать на собственном видении мобильных компьютеров, продолжая с 2012 г. выпуск
|23.07.2015
|
Недорогие LTE-смартфоны лидируют по продажам в рознице МТС в Сибири
G. Второй по популярности стала Windows Phone (29%), замыкает тройку iOS (4%). Лидером в ТОП-5 по количеству проданных LTE-смартфонов в первом полугодии стал Alcatel OT5042D Pop 2 LTE, за ним следуют Nokia Lumia 635 LTE, Samsung J100 Galaxy J1 LTE, Samsung A3 и Sony Xperia Z3 compact.
|13.07.2015
|
Первые смартфоны Microsoft Lumia на Windows 10 получат уникальный корпус
Первые смартфоны Microsoft Lumia на базе Windows 10 — Lumia 940 и Microsoft 940 XL — будут оснащены датчиком раду
|09.07.2015
|
Microsoft пустит под нож больше половины модельного ряда смартфонов Lumia
Новый модельный ряд Lumia Microsoft сократит количество моделей смартфонов в линейке Lumia, которые раздел
|03.07.2015
|
Обзор смартфона Microsoft Lumia 640: приятное и сбалансированное решение
LTE, независимо от количества SIM-карт, всего на две тысячи дороже. И тут есть на что посмотреть — Lumia 640 не просто получила парочку обновлений в сравнении с Lumia 630, а целиком и п
|01.07.2015
|
Microsoft предустановит приложение «Яндекс.Денег» на смартфоны Nokia Lumia
rosoft договорились о сотрудничестве. Как сообщили CNews в «Яндекс.Деньгах», теперь смартфоны Nokia Lumia для российского рынка будут выпускаться с предустановленным приложением «Яндекс.Денег».
|26.05.2015
|
Обзор смартфона Microsoft Lumia 640 XL: большой и красивый
стно признаемся, нам больше понравился глянцевый корпус младшей модели. Впрочем, сменные панели для Lumia 640 XL (в том числе, с держателем для карт) будут продаваться в качестве отдельных аксе
|21.04.2015
|
Обзор смартфона Lumia 532 Dual-SIM: на скромный бюджет
Внешний вид Аппараты серии Lumia от Nokia, а потом от Microsoft, всегда отличались от конкурентов яркой внешностью, наше
|06.04.2015
|
Обзор Microsoft Lumia 435. Windows Phone в миниатюре
ых смартфонов данной ценовой категории, то экстерьер в этот список вполне можно включить. Microsoft Lumia 435 — небольшое аккуратное устройство, диагональ его составляет 4 дюйма при толщине рам
|02.04.2015
|
Microsoft выпустила в России недорогой смартфон с гигантским экраном
рация Microsoft объявила о начале продаж в России недорогого смартфона с большим дисплеем Microsoft Lumia 640 XL. Он доступен в нескольких расцветках — матовом бирюзовом, оранжевом и черном, а
|25.03.2015
|
Первый взгляд на Lumia 640 и Lumia 640 XL
Новые смартфоны Lumia 640 и Lumia 640 XL от Microsoft Devices как раз такие — симпатичные, функциональ
|20.03.2015
|
Lumia 430 Dual SIM - доступно и всерьёз
Список доступных смартфонов Lumia, работающих под управлением операционной системы Windows Phone 8.1, пополнился моделью
|19.03.2015
|
Microsoft выпустила рекордно дешевый смартфон Lumia
Microsoft представила новую самую дешевую модель смартфона в линейке Lumia — Microsoft Lumia 430. Аппарат выйдет в продажу с предустановленной операционной
|19.03.2015
|
В России открыт предзаказ на Lumia 640 и Lumia 640XL
Новые смартфоны Microsoft Lumia 640 и Lumia 640 XL можно уже сейчас предзаказать на всей территории России в фир
|10.03.2015
|
Lumia 830 и 930: золото, а не смартфон!
отым покрытием корпусов будут теперь привлекать покупателей флагманские модели смартфонов Microsoft Lumia 830 и Lumia 930. Lumia 930 Gold и Lumia 830 Gold уже появились офи
|06.03.2015
|
Начались продажи смартфонов Lumia 830 Gold и Lumia 930 Gold
Два смартфона Microsoft – Lumia 830 и Lumia 930, теперь доступны в специальном золотом исполнении. Новые модели
|02.03.2015
|
Представлены Lumia 640 и Lumia 640 XL
городом, где компания Microsoft решила увеличить разнообразие смартфонов, представленных в линейке Lumia. Новые модели, показанные на MWC, получили название Lumia 640 и Lumia 640
|02.03.2015
|
Microsoft представила смартфоны Lumia 640 и Lumia 640 XL
ном мобильном конгрессе 2015 (Mobile World Congress 2015) Microsoft представила два новых смартфона Lumia 640 и Lumia 640 XL. Оба устройства можно будет обновить до Windows 10 позднее в
|19.02.2015
|
Российские продажи Lumia 532 начались!
Доступный и современный смартфона на базе операционной системы Windows Phone 8.1 - Lumia 532 – приходит в магазины электроники по цене 5990 рублей. Lumia 532 обладает со
|19.02.2015
|
Lumia 532 поступает в продажу в России
Корпорация Microsoft объявила о старте продаж в России смартфона Lumia 532, одного из самых доступных устройств в линейке Lumia на сегодняшний день. В
|13.02.2015
|
Смартфон Lumia 435 официально пришёл в Россию
Первый сматрфон Lumia 400-й серии, Lumia 435, теперь официально можно купить в России. Цена новинки со
|12.02.2015
|
Lumia 435 Dual SIM поступает в продажу в России
Microsoft объявила о старте продаж в России нового смартфона Lumia 435 Dual SIM — первой модели в 400-й серии и самого доступного смартфона Lumia н
|10.02.2015
|
Самые интересные аксессуары к смартфонам Lumia
ы думаете, какой ёмкостью обладает этот аккумулятор? Внешний аккумулятор Microsoft DC-21 и смартфон Lumia 830 Обычно аккумуляторы таких размеров обладают ёмкостью 3–4 Ач (ампер часов), что позв
|06.02.2015
|
Доступные смартфоны Lumia 435 и Lumia 532
Оба аппарата работают на базе операционной системы Windows Phone 8.1 Update 1 с модификацией Lumia Denim, что позволяет им работать со всеми доступными для платформы приложениями. И L
|04.02.2015
|
Microsoft убил Windows RT
рационной системы Microsoft Windows RT. Присутствующие сейчас в продаже Microsoft Surface 2 и Nokia Lumia 2520 — это лишь остатки складских запасов. Ранее в Microsoft объявляли, что прекратили
|02.02.2015
|
Microsoft подняла цены на смартфоны
Корпорация Microsoft подняла цены на мобильные устройства, включая смартфоны Lumia. Так, флагманская модель Nokia Lumia 930 в фирменном магазине N-Store.ru подорож
|27.01.2015
|
Опыт использования Nokia Lumia 930
Эргономика Смартфон Lumia 930 до сих пор остаётся лучшим смартфоном на Windows Phone в частности, и одним из лучш
Microsoft Lumia и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 54
|The Verge - Издание 619 25
|Bloomberg 1627 11
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
|NokiaPowerUser 13 6
|Wikipedia - Википедия 650 5
|Engadget - Блог о технологиях 429 5
|PhoneArena 75 5
|Windows Central 36 5
|CNET Networks - CNET News 1643 4
|Times 661 4
|ZDnet 663 4
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
|Neowin 217 3
|GSM Arena 78 3
|SlashGear 134 3
|Известия ИД 770 2
|AppleInsider 400 2
|Mashable 372 2
|IBT - International Business Times 14 2
|CNews Техноблог 62 2
|FT - Financial Times 1296 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
|Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
|NYT - The New York Times 1100 2
|Phoronix 59 1
|SamMobile 57 1
|MySmartPrice 4 1
|Patently Apple 27 1
|TechSpot 188 1
|WinFuture 15 1
|NBC News 188 1
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
|GeekWire 13 1
|GizmoChina 171 1
|Re/code 40 1
|Pocket-Lint 71 1
|Silicon 494 1
|Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 1
|Netradar 1 1
|ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
|Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.