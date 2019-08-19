Nokia возвращается к дизайну смартфонов из самого страшного периода своей истории дизайн фотокамер – моноблок среднего класса получит основную камеру в духе смартфогов Nokia линейки Lumia, вышедших в тот период, когда Nokia принадлежала Microsoft и находилась в упадке. Распо

Microsoft «похоронит» смартфоны Lumia до Нового года Дальнейшее производство Lumia под вопросом Портал Winbeta, влиятельный источник информации о программных продуктах Mi

Обзор смартфона ARCHOS 50 Cesium. Смартфон не для всех нее больше известная своими медиа-комбайнами, сегодня выступает не только в сегменте Android-планшетов/смартфонов, но и Windows-устройств. Учитывая, что данный кластер в основном занят Microsoft и её Lumia, новый игрок на рынке может разбавить монополию, хотя среди конкурентов мы смогли найти только вышеозначенные линейки. ARCHOS 50 Cesium Microsoft Lumia 650 Microsoft Lumia 6

Обзор смартфона Microsoft Lumia 650. Элегантный смартфон для не требовательных д и Microsoft хочет вовсе выступать монополистом. Поэтому нам было трудно подобрать конкурентов для Lumia 650 среди именно виндофонов, и всё равно не обошлось без другой Lumia. Microsoft

Обзор смартфона Microsoft Lumia 950 Dual SIM и док-станции Display Dock Да, операционная система Windows 10 Mobile смартфона Lumia 950 и Windows 10, установленный на вашем ноутбуке, имеют сходный интерфейс и одинаковые

Офис в кармане: возможности Lumia . Самая современная операционная система Windows 10 стала доступной для смартфонов. 1 | 2 Смартфоны Lumia серий 950, 650 и 550 Мощная полнофункциональная вычислительная система под управлением

Microsoft представила дешевый смартфон Lumia на Windows 10 Новый дешевый смартфон Корпорация Microsoft представила новую модель в линейке Lumia — Microsoft Lumia 650. Это первая новинка с начала 2016 г. и четвертый по счету

Обзор Microsoft Lumia 950: флагман ОС Windows 10 Mobile у. К сожалению, несмотря на все технические навороты, да и в целом хорошие характеристики, выглядит Lumia 950 (как и Lumia 950 XL) совсем не как флагман. Вряд ли какой-то человек «на вид

Microsoft проговорилась о загадочном смартфоне Упоминание Lumia X Китайское подразделение Microsoft опубликовало рекламный ролик, в котором упоминается

Названа дата анонса последнего смартфона Microsoft Lumia ата анонса нового смартфона 1 февраля 2016 г. Microsoft должна представить новую модель смартфона — Lumia 650. И она станет последней в линейке Lumia в 2016 г., утверждает Windows Centra

10 главных "фишек" Windows 10 Mobile ws Phone 8.1. Первыми обновление получат обладатели самых последних версий гаджетов серии Microsoft Lumia, а спустя несколько недель и почти все остальные. О самых интересных функциях Windows 1

Microsoft Lumia 950 и Lumia 950 XL пришли в Россию В России стартовали продажи флагманских смартфонов Microsoft с предустановленной ОС Windows 10 - Lumia 950 и Lumia 950 XL. Различия между моделями касаются их процессоров и дисплеев.

МТС: Омичи выбирают LTE-смартфоны среднего ценового сегмента ы и оценить скорости мобильного интернета 4G», ─ отметил директор МТС в Омской области Андрей Сергеенко. В тройку самых продаваемых «умных телефонов» с поддержкой LTE вошли Alcatel OT5042D Pop 2 LTE, Nokia Lumia 635 LTE, Samsung J100 Galaxy J1 LTE.

Microsoft назначила крайнего по планшетам Surface и смартфонам Lumia е только Surface Устройства — важный компонент экосистемы Microsoft У Пэноса Пэнея будет ответственная роль. Microsoft объявила о том, что планирует сократить количество анонсируемых в год смартфонов Lumia до нескольких моделей, которые намерена сделать качественнее и конкурентоспособнее. Компания продолжает настаивать на собственном видении мобильных компьютеров, продолжая с 2012 г. выпуск

Недорогие LTE-смартфоны лидируют по продажам в рознице МТС в Сибири G. Второй по популярности стала Windows Phone (29%), замыкает тройку iOS (4%). Лидером в ТОП-5 по количеству проданных LTE-смартфонов в первом полугодии стал Alcatel OT5042D Pop 2 LTE, за ним следуют Nokia Lumia 635 LTE, Samsung J100 Galaxy J1 LTE, Samsung A3 и Sony Xperia Z3 compact.

Первые смартфоны Microsoft Lumia на Windows 10 получат уникальный корпус Первые смартфоны Microsoft Lumia на базе Windows 10 — Lumia 940 и Microsoft 940 XL — будут оснащены датчиком раду

Microsoft пустит под нож больше половины модельного ряда смартфонов Lumia Новый модельный ряд Lumia Microsoft сократит количество моделей смартфонов в линейке Lumia, которые раздел

Обзор смартфона Microsoft Lumia 640: приятное и сбалансированное решение LTE, независимо от количества SIM-карт, всего на две тысячи дороже. И тут есть на что посмотреть — Lumia 640 не просто получила парочку обновлений в сравнении с Lumia 630, а целиком и п

Microsoft предустановит приложение «Яндекс.Денег» на смартфоны Nokia Lumia rosoft договорились о сотрудничестве. Как сообщили CNews в «Яндекс.Деньгах», теперь смартфоны Nokia Lumia для российского рынка будут выпускаться с предустановленным приложением «Яндекс.Денег».

Обзор смартфона Microsoft Lumia 640 XL: большой и красивый стно признаемся, нам больше понравился глянцевый корпус младшей модели. Впрочем, сменные панели для Lumia 640 XL (в том числе, с держателем для карт) будут продаваться в качестве отдельных аксе

Обзор смартфона Lumia 532 Dual-SIM: на скромный бюджет Внешний вид Аппараты серии Lumia от Nokia, а потом от Microsoft, всегда отличались от конкурентов яркой внешностью, наше

Обзор Microsoft Lumia 435. Windows Phone в миниатюре ых смартфонов данной ценовой категории, то экстерьер в этот список вполне можно включить. Microsoft Lumia 435 — небольшое аккуратное устройство, диагональ его составляет 4 дюйма при толщине рам

Microsoft выпустила в России недорогой смартфон с гигантским экраном рация Microsoft объявила о начале продаж в России недорогого смартфона с большим дисплеем Microsoft Lumia 640 XL. Он доступен в нескольких расцветках — матовом бирюзовом, оранжевом и черном, а

Первый взгляд на Lumia 640 и Lumia 640 XL Новые смартфоны Lumia 640 и Lumia 640 XL от Microsoft Devices как раз такие — симпатичные, функциональ

Lumia 430 Dual SIM - доступно и всерьёз Список доступных смартфонов Lumia, работающих под управлением операционной системы Windows Phone 8.1, пополнился моделью

Microsoft выпустила рекордно дешевый смартфон Lumia Microsoft представила новую самую дешевую модель смартфона в линейке Lumia — Microsoft Lumia 430. Аппарат выйдет в продажу с предустановленной операционной

В России открыт предзаказ на Lumia 640 и Lumia 640XL Новые смартфоны Microsoft Lumia 640 и Lumia 640 XL можно уже сейчас предзаказать на всей территории России в фир

Lumia 830 и 930: золото, а не смартфон! отым покрытием корпусов будут теперь привлекать покупателей флагманские модели смартфонов Microsoft Lumia 830 и Lumia 930. Lumia 930 Gold и Lumia 830 Gold уже появились офи

Начались продажи смартфонов Lumia 830 Gold и Lumia 930 Gold Два смартфона Microsoft – Lumia 830 и Lumia 930, теперь доступны в специальном золотом исполнении. Новые модели

Представлены Lumia 640 и Lumia 640 XL городом, где компания Microsoft решила увеличить разнообразие смартфонов, представленных в линейке Lumia. Новые модели, показанные на MWC, получили название Lumia 640 и Lumia 640

Microsoft представила смартфоны Lumia 640 и Lumia 640 XL ном мобильном конгрессе 2015 (Mobile World Congress 2015) Microsoft представила два новых смартфона Lumia 640 и Lumia 640 XL. Оба устройства можно будет обновить до Windows 10 позднее в

Российские продажи Lumia 532 начались! Доступный и современный смартфона на базе операционной системы Windows Phone 8.1 - Lumia 532 – приходит в магазины электроники по цене 5990 рублей. Lumia 532 обладает со

Lumia 532 поступает в продажу в России Корпорация Microsoft объявила о старте продаж в России смартфона Lumia 532, одного из самых доступных устройств в линейке Lumia на сегодняшний день. В

Смартфон Lumia 435 официально пришёл в Россию Первый сматрфон Lumia 400-й серии, Lumia 435, теперь официально можно купить в России. Цена новинки со

Lumia 435 Dual SIM поступает в продажу в России Microsoft объявила о старте продаж в России нового смартфона Lumia 435 Dual SIM — первой модели в 400-й серии и самого доступного смартфона Lumia н

Самые интересные аксессуары к смартфонам Lumia ы думаете, какой ёмкостью обладает этот аккумулятор? Внешний аккумулятор Microsoft DC-21 и смартфон Lumia 830 Обычно аккумуляторы таких размеров обладают ёмкостью 3–4 Ач (ампер часов), что позв

Доступные смартфоны Lumia 435 и Lumia 532 Оба аппарата работают на базе операционной системы Windows Phone 8.1 Update 1 с модификацией Lumia Denim, что позволяет им работать со всеми доступными для платформы приложениями. И L

Microsoft убил Windows RT рационной системы Microsoft Windows RT. Присутствующие сейчас в продаже Microsoft Surface 2 и Nokia Lumia 2520 — это лишь остатки складских запасов. Ранее в Microsoft объявляли, что прекратили

Microsoft подняла цены на смартфоны Корпорация Microsoft подняла цены на мобильные устройства, включая смартфоны Lumia. Так, флагманская модель Nokia Lumia 930 в фирменном магазине N-Store.ru подорож