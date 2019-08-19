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Microsoft Lumia Nokia Lumia Серия смартфонов

Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.08.2019 Nokia возвращается к дизайну смартфонов из самого страшного периода своей истории

дизайн фотокамер – моноблок среднего класса получит основную камеру в духе смартфогов Nokia линейки Lumia, вышедших в тот период, когда Nokia принадлежала Microsoft и находилась в упадке. Распо
12.09.2016 Microsoft «похоронит» смартфоны Lumia до Нового года

Дальнейшее производство Lumia под вопросом Портал Winbeta, влиятельный источник информации о программных продуктах Mi
09.08.2016 Обзор смартфона ARCHOS 50 Cesium. Смартфон не для всех

нее больше известная своими медиа-комбайнами, сегодня выступает не только в сегменте Android-планшетов/смартфонов, но и Windows-устройств. Учитывая, что данный кластер в основном занят Microsoft и её Lumia, новый игрок на рынке может разбавить монополию, хотя среди конкурентов мы смогли найти только вышеозначенные линейки. ARCHOS 50 Cesium Microsoft Lumia 650 Microsoft Lumia 6
11.05.2016 Обзор смартфона Microsoft Lumia 650. Элегантный смартфон для не требовательных

д и Microsoft хочет вовсе выступать монополистом. Поэтому нам было трудно подобрать конкурентов для Lumia 650 среди именно виндофонов, и всё равно не обошлось без другой Lumia. Microsoft
14.04.2016 Обзор смартфона Microsoft Lumia 950 Dual SIM и док-станции Display Dock

Да, операционная система Windows 10 Mobile смартфона Lumia 950 и Windows 10, установленный на вашем ноутбуке, имеют сходный интерфейс и одинаковые
13.04.2016 Офис в кармане: возможности Lumia

. Самая современная операционная система Windows 10 стала доступной для смартфонов. 1 | 2 Смартфоны Lumia серий 950, 650 и 550 Мощная полнофункциональная вычислительная система под управлением

15.02.2016 Microsoft представила дешевый смартфон Lumia на Windows 10

Новый дешевый смартфон Корпорация Microsoft представила новую модель в линейке Lumia — Microsoft Lumia 650. Это первая новинка с начала 2016 г. и четвертый по счету

27.01.2016 Обзор Microsoft Lumia 950: флагман ОС Windows 10 Mobile

у. К сожалению, несмотря на все технические навороты, да и в целом хорошие характеристики, выглядит Lumia 950 (как и Lumia 950 XL) совсем не как флагман. Вряд ли какой-то человек «на вид
22.01.2016 Microsoft проговорилась о загадочном смартфоне

Упоминание Lumia X Китайское подразделение Microsoft опубликовало рекламный ролик, в котором упоминается
18.01.2016 Названа дата анонса последнего смартфона Microsoft Lumia

ата анонса нового смартфона 1 февраля 2016 г. Microsoft должна представить новую модель смартфона — Lumia 650. И она станет последней в линейке Lumia в 2016 г., утверждает Windows Centra
12.01.2016 10 главных "фишек" Windows 10 Mobile

ws Phone 8.1. Первыми обновление получат обладатели самых последних версий гаджетов серии Microsoft Lumia, а спустя несколько недель и почти все остальные. О самых интересных функциях Windows 1
26.11.2015 Microsoft Lumia 950 и Lumia 950 XL пришли в Россию

В России стартовали продажи флагманских смартфонов Microsoft с предустановленной ОС Windows 10 - Lumia 950 и Lumia 950 XL. Различия между моделями касаются их процессоров и дисплеев.

03.08.2015 МТС: Омичи выбирают LTE-смартфоны среднего ценового сегмента

ы и оценить скорости мобильного интернета 4G», ─ отметил директор МТС в Омской области Андрей Сергеенко. В тройку самых продаваемых «умных телефонов» с поддержкой LTE вошли Alcatel OT5042D Pop 2 LTE, Nokia Lumia 635 LTE, Samsung J100 Galaxy J1 LTE.
23.07.2015 Microsoft назначила крайнего по планшетам Surface и смартфонам Lumia

е только Surface Устройства — важный компонент экосистемы Microsoft У Пэноса Пэнея будет ответственная роль. Microsoft объявила о том, что планирует сократить количество анонсируемых в год смартфонов Lumia до нескольких моделей, которые намерена сделать качественнее и конкурентоспособнее. Компания продолжает настаивать на собственном видении мобильных компьютеров, продолжая с 2012 г. выпуск
23.07.2015 Недорогие LTE-смартфоны лидируют по продажам в рознице МТС в Сибири

G. Второй по популярности стала Windows Phone (29%), замыкает тройку iOS (4%). Лидером в ТОП-5 по количеству проданных LTE-смартфонов в первом полугодии стал Alcatel OT5042D Pop 2 LTE, за ним следуют Nokia Lumia 635 LTE, Samsung J100 Galaxy J1 LTE, Samsung A3 и Sony Xperia Z3 compact.
13.07.2015 Первые смартфоны Microsoft Lumia на Windows 10 получат уникальный корпус

Первые смартфоны Microsoft Lumia на базе Windows 10 — Lumia 940 и Microsoft 940 XL — будут оснащены датчиком раду
09.07.2015 Microsoft пустит под нож больше половины модельного ряда смартфонов Lumia

Новый модельный ряд Lumia Microsoft сократит количество моделей смартфонов в линейке Lumia, которые раздел
03.07.2015 Обзор смартфона Microsoft Lumia 640: приятное и сбалансированное решение

LTE, независимо от количества SIM-карт, всего на две тысячи дороже. И тут есть на что посмотреть — Lumia 640 не просто получила парочку обновлений в сравнении с Lumia 630, а целиком и п
01.07.2015 Microsoft предустановит приложение «Яндекс.Денег» на смартфоны Nokia Lumia

rosoft договорились о сотрудничестве. Как сообщили CNews в «Яндекс.Деньгах», теперь смартфоны Nokia Lumia для российского рынка будут выпускаться с предустановленным приложением «Яндекс.Денег».
26.05.2015 Обзор смартфона Microsoft Lumia 640 XL: большой и красивый

стно признаемся, нам больше понравился глянцевый корпус младшей модели. Впрочем, сменные панели для Lumia 640 XL (в том числе, с держателем для карт) будут продаваться в качестве отдельных аксе
21.04.2015 Обзор смартфона Lumia 532 Dual-SIM: на скромный бюджет

Внешний вид Аппараты серии Lumia от Nokia, а потом от Microsoft, всегда отличались от конкурентов яркой внешностью, наше
06.04.2015 Обзор Microsoft Lumia 435. Windows Phone в миниатюре

ых смартфонов данной ценовой категории, то экстерьер в этот список вполне можно включить. Microsoft Lumia 435 — небольшое аккуратное устройство, диагональ его составляет 4 дюйма при толщине рам
02.04.2015 Microsoft выпустила в России недорогой смартфон с гигантским экраном

рация Microsoft объявила о начале продаж в России недорогого смартфона с большим дисплеем Microsoft Lumia 640 XL. Он доступен в нескольких расцветках — матовом бирюзовом, оранжевом и черном, а

25.03.2015 Первый взгляд на Lumia 640 и Lumia 640 XL

Новые смартфоны Lumia 640 и Lumia 640 XL от Microsoft Devices как раз такие — симпатичные, функциональ
20.03.2015 Lumia 430 Dual SIM - доступно и всерьёз

Список доступных смартфонов Lumia, работающих под управлением операционной системы Windows Phone 8.1, пополнился моделью

19.03.2015 Microsoft выпустила рекордно дешевый смартфон Lumia

Microsoft представила новую самую дешевую модель смартфона в линейке Lumia — Microsoft Lumia 430. Аппарат выйдет в продажу с предустановленной операционной
19.03.2015 В России открыт предзаказ на Lumia 640 и Lumia 640XL

Новые смартфоны Microsoft Lumia 640 и Lumia 640 XL можно уже сейчас предзаказать на всей территории России в фир
10.03.2015 Lumia 830 и 930: золото, а не смартфон!

отым покрытием корпусов будут теперь привлекать покупателей флагманские модели смартфонов Microsoft Lumia 830 и Lumia 930. Lumia 930 Gold и Lumia 830 Gold уже появились офи
06.03.2015 Начались продажи смартфонов Lumia 830 Gold и Lumia 930 Gold

Два смартфона Microsoft – Lumia 830 и Lumia 930, теперь доступны в специальном золотом исполнении. Новые модели

02.03.2015 Представлены Lumia 640 и Lumia 640 XL

городом, где компания Microsoft решила увеличить разнообразие смартфонов, представленных в линейке Lumia. Новые модели, показанные на MWC, получили название Lumia 640 и Lumia 640
02.03.2015 Microsoft представила смартфоны Lumia 640 и Lumia 640 XL

ном мобильном конгрессе 2015 (Mobile World Congress 2015) Microsoft представила два новых смартфона Lumia 640 и Lumia 640 XL. Оба устройства можно будет обновить до Windows 10 позднее в

19.02.2015 Российские продажи Lumia 532 начались!

Доступный и современный смартфона на базе операционной системы Windows Phone 8.1 - Lumia 532 – приходит в магазины электроники по цене 5990 рублей. Lumia 532 обладает со
19.02.2015 Lumia 532 поступает в продажу в России

Корпорация Microsoft объявила о старте продаж в России смартфона Lumia 532, одного из самых доступных устройств в линейке Lumia на сегодняшний день. В

13.02.2015 Смартфон Lumia 435 официально пришёл в Россию

Первый сматрфон Lumia 400-й серии, Lumia 435, теперь официально можно купить в России. Цена новинки со
12.02.2015 Lumia 435 Dual SIM поступает в продажу в России

Microsoft объявила о старте продаж в России нового смартфона Lumia 435 Dual SIM — первой модели в 400-й серии и самого доступного смартфона Lumia н
10.02.2015 Самые интересные аксессуары к смартфонам Lumia

ы думаете, какой ёмкостью обладает этот аккумулятор? Внешний аккумулятор Microsoft DC-21 и смартфон Lumia 830 Обычно аккумуляторы таких размеров обладают ёмкостью 3–4 Ач (ампер часов), что позв
06.02.2015 Доступные смартфоны Lumia 435 и Lumia 532

Оба аппарата работают на базе операционной системы Windows Phone 8.1 Update 1 с модификацией Lumia Denim, что позволяет им работать со всеми доступными для платформы приложениями. И L
04.02.2015 Microsoft убил Windows RT

рационной системы Microsoft Windows RT. Присутствующие сейчас в продаже Microsoft Surface 2 и Nokia Lumia 2520 — это лишь остатки складских запасов. Ранее в Microsoft объявляли, что прекратили

02.02.2015 Microsoft подняла цены на смартфоны

Корпорация Microsoft подняла цены на мобильные устройства, включая смартфоны Lumia. Так, флагманская модель Nokia Lumia 930 в фирменном магазине N-Store.ru подорож
27.01.2015 Опыт использования Nokia Lumia 930

Эргономика Смартфон Lumia 930 до сих пор остаётся лучшим смартфоном на Windows Phone в частности, и одним из лучш

Публикаций - 434, упоминаний - 1461

Microsoft Lumia и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 257
Microsoft Corporation 25775 242
Apple Inc 13154 120
Samsung Electronics 11064 107
HTC Corporation 1512 58
Google LLC 12688 55
Qualcomm Technologies 1974 40
LG Electronics 3735 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 34
HERE Technologies 113 32
Meta Platforms - Facebook 4621 32
Huawei 4676 31
X Corp - Twitter 2938 30
Sony 6739 27
Lenovo Group 2446 21
Intel Corporation 12811 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 18
Yandex - Яндекс 9216 17
ZTE Corporation 800 15
AT&T Inc 1725 15
Acer Group - Acer Inc 2776 13
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 13
Microsoft - Nokia Devices & Services 36 12
МегаФон 10742 12
HP Inc. 5883 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 11
Microsoft Experiences and Devices - Microsoft Devices and Studios Engineering Group 18 10
Nvidia Corp 4002 10
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 10
MediaTek - Ralink 595 10
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 10
HMD Global - Nokia 144 10
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 10
Xiaomi - Сяоми 2231 9
Lenovo Motorola 3566 9
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 9
Dell EMC 5180 8
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
Carl Zeiss AG 307 47
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 19
Связной ГК 1401 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Евросеть 1421 9
Microsoft - LinkedIn 699 8
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 5
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 4
Резонанс НПП 407 4
BMW Group 482 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
Volkswagen Audi Group 232 3
Uber 357 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 2
Россети Ленэнерго 1699 2
eBay Inc 1640 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
American Airlines 90 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 57 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 94 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Bereke Bank - Береке - Сбербанк Казахстан 16 1
Barnes & Noble 171 1
Геометрия НПО 165 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
Prada 58 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 390
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 213
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 198
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 164
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 160
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 152
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 113
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 112
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 111
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 110
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 108
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 102
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 100
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 99
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 94
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 86
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 82
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 81
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 75
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 73
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 61
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 60
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 60
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 59
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 58
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 58
Наушники - Headphones 4478 58
USB micro 974 55
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 53
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 624 52
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 50
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 49
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 48
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 47
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 47
Аксессуары 4282 46
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 532 46
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 45
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 498 45
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 44
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 244
Microsoft Windows 16882 173
Google Android 15243 161
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 136
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 88
Apple iOS 8583 73
Apple iPhone 5 783 63
Nokia PureView - Смартфон 111 62
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 61
Microsoft Windows 10 1938 56
Microsoft Office 4170 50
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 47
HTC One - серия смартфонов 187 47
Apple iPad 4011 44
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 44
Samsung Galaxy 1035 43
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 43
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 42
Nokia Symbian OS 1411 41
Samsung Galaxy Note 702 40
Apple iPhone 6 4861 40
HERE Maps 54 39
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 39
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 37
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 183 36
Microsoft Windows 10 Mobile - Microsoft Windows Mobile 10 92 32
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 31
Nokia Nseries 538 31
Microsoft Surface - Планшет 450 31
Apple iPhone 4 800 30
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 27
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 25
Line Corporation - MixRadio - Nokia Music Store - Nokia Music Stand - Nokia Ovi Music Unlimited - Nokia Comes with Music 89 24
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 24
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 22
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 22
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 21
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 21
Microsoft Office 365 1042 21
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 21
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 33
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 12
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 10
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 8
Dinning Damian - Диннинг Дамиан 6 6
Weber Chris - Вебер Крис 6 5
Suri Rajeev - Сури Раджив 19 5
Aksentijević Mirko - Аксентиевич Мирко 5 4
Harlow Jo - Харлоу Джо 14 4
Panay Panos - Панай Панос 21 4
Belfiore Joe - Бельфиоре Джо 13 3
Ahtisaari Marko - Ахтисаари Марко 8 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Малис Александр 158 3
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 3
Медведев Дмитрий 1665 2
Лабис Юрий 17 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
Seiche Florian - Зайхе Флориан 14 2
Mollenkopf Steve - Молленкопф Стив 11 2
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 63 2
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