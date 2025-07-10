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Монин Сергей
УПОМИНАНИЯ
Монин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5028 4
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6122 2
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2062 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|Попов Андрей 113 3
|Канаметова Залина 4 3
|Швецов Никита 21 2
|Марей Алексей 15 2
|Лыков Вениамин 5 2
|Сардарян Роберт 19 2
|Исмоилов Андрей 2 2
|Абакумов Евгений 207 1
|Здаров Андрей 17 1
|Галактионов Вячеслав 9 1
|Швецов Владимир 51 1
|Гребенников Николай 31 1
|Герасимов Александр 43 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Лебедев Павел 35 1
|Аншина Марина 78 1
|Аликошвили Георгий 17 1
|Носов Николай 13 1
|Иванов Алексей 145 1
|Кирьянова Александра 140 1
|Сергеев Александр 31 1
|Левин Владимир 19 1
|Тимофеев Илья 10 1
|Медведев Сергей 8 1
|Меньшов Кирилл 126 1
|Мироненков Антон 16 1
|Куртуков Евгений 11 1
|Ложечкин Александр 34 1
|Кашкет Филипп 4 1
|Пыхтя Дмитрий 4 1
|Нарышкин Роман 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 1
|IDC - International Data Corporation 4922 1
|Research and Markets 25 1
|Forrester Research 825 1
|CNews SaaS рейтинг 27 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3342 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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