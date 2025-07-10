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Монин Сергей


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 «Траектория Технологий» разработала систему управления инцидентами для ЦОДа GreenBushDC 1
04.10.2021 В Райффайзенбанке назначен руководитель дирекции информационных технологий 1
12.02.2019 Softline и «Ростелеком» внедрили «умные каски» на «цифровом полигоне» 1
03.12.2018 Главным по ИТ в Райффайзенбанке стал выходец из «Касперского» 1
17.02.2016 Тренды «облаков»: сервисы как коммуналка, переход на телекомплатформы, распределенная защита 1
15.01.2016 Что хочет бизнес: как не думать о «железе» 1
27.11.2015 Что хочет бизнес: как победить «рекламную глухоту» клиента 1
01.10.2015 Что хочет бизнес: как получить лояльного клиента с помощью мобильных технологий 1
17.12.2012 В Райффайзенбанке появился ИТ-директор 1
17.12.2012 «Райффайзенбанк» создаёт дирекцию ИТ: новое назначение 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Монин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24935 4
RBI 24 2
Softline - Софтлайн 3032 1
Ростелеком 10029 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5080 1
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 56 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 1
Wellink - Веллинк НТЦ 25 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 1
Broadcom - VMware 2415 1
Huawei 4049 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 822 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 355 1
Softline - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 136 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 94 1
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 22 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 7
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 3
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 2
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 21 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1804 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1085 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 314 1
En+ Group - Эн+ ГК 20 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 232 1
Росинжиниринг ГК - Росинжиниринг Проект - Росинжиниринг Автоматизация 7 1
СТА Карго 6 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5028 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6122 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2062 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69238 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14161 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7192 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5631 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53932 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5427 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22087 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11514 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2940 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21276 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16398 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30855 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11864 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12953 2
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5928 1
ОТиПБ - Умная каска 49 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8685 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 224 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9754 1
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PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1132 1
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Умные платформы 1783 1
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4206 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 662 1
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Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1459 3
Microsoft Dynamics CRM 544 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 479 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2099 2
Microsoft Dynamics 1181 2
Kaspersky Security Cloud 29 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 109 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 121 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 142 1
Ростелеком - Умный полигон 3 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 1
Microsoft Windows 10 1822 1
Microsoft Azure 1434 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1740 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 638 1
Microsoft Windows Server 2012 198 1
Microsoft Azure Pack 16 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 252 1
Microsoft Windows 16010 1
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Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 218 1
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Россия - ДФО - Бурятия Республика 639 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 829 1
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Африка - Африканский регион 3528 1
Ближний Восток 2994 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2586 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 957 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1759 1
Уран - планета Солнечной системы 545 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18015 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44518 1
Китай - Хух-Хото - Внутренняя Монголия 31 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баунтовский эвенкийский район - Багдарин 13 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30598 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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