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Траектория технологий

Траектория технологий


25.04.2025 Системный оператор ЕЭС России доверил защиту сетей решениям UserGate 1
25.04.2025 Системный оператор ЕЭС России доверил защиту сетей решениям UserGate 1
31.10.2023 UserGate и «Траектория технологий» обеспечили кибербезопасность «Главстроя» 2
24.10.2023 UserGate и «Траектория технологий» модернизировали ИТ инфраструктуру НТЦ ЕЭС 3

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Траектория технологий и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 338 2
Главстрой 17 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 269 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67363 4
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 777 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2126 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20349 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 986 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1724 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3999 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1183 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7509 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10338 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28640 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24634 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30354 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 56 2
Григорьева Янина 1 1
Шутенко Полина 3 1
Синельников Алексей 2 1
Симбирцев Борис 1 1
Филиппов Александр 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 147821 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17729 1
Россия - СФО - Новосибирск 4396 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4038 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5880 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 894 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355814, в очереди разбора - 758734.
Создано именных указателей - 173548.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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