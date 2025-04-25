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Траектория технологий
Траектория технологий и организации, системы, технологии, персоны:
|Главстрой 17 1
|СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 269 1
|Григорьева Янина 1 1
|Шутенко Полина 3 1
|Синельников Алексей 2 1
|Симбирцев Борис 1 1
|Филиппов Александр 15 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147821 4
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17729 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4396 1
|Россия - УФО - Екатеринбург 4038 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 1
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