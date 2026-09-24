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Главстрой
«Главстрой» основан в 1995 году. Ведет свою историю с создания в 1954 году Постановлением Совмина СССР и ЦК КПСС Главного управления по жилищному и гражданскому строительству г. Москвы. Компания осуществляет полный цикл работ от разработки концепции застройки до ввода и последующей эксплуатации возведенных объектов. Акцент делается на комплексном развитии территорий. Градостроительные проекты компании формируют эффективную городскую среду, создающую условия для социально-экономического развития. «Главстрой» реализует социокультурную программу парков в проектах компании площадью 25 га.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 4 дела, на cумму 273 255 646 ₽*
СОБЫТИЯ
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Главстрой и организации, системы, технологии, персоны:
|Великожон Дмитрий 5 2
|Ермаков Иван 32 1
|Сафронов Андрей 7 1
|Кубарев Алексей 59 1
|Шарапов Константин 5 1
|Агеев Денис 40 1
|Трандин Сергей 130 1
|Ларин Андрей 23 1
|Леонов Валерий 4 1
|Глухов Иван 35 1
|Семенов Михаил 43 1
|Масляный Константин 20 1
|Струков Денис 6 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Богдашов Валерий 31 1
|Лазуков Станислав 52 1
|Пирогова Ирина 31 1
|Кабатаев Тимур 1 1
|Трофимов Георгий 1 1
|Геллерман Михаил 80 1
|Переслегин Сергей 1 1
|Григорьева Янина 1 1
|Аникин Дмитрий 69 1
|Ответчиков Дмитрий 2 1
|Наборщиков Дмитрий 3 1
|Давиденко Алексей 16 1
|Анпилов Антон 23 1
|Желтухин Вадим 74 1
|Артошин Алексей 1 1
|Шустрова Наталья 18 1
|Немудрая Наталья 1 1
|Капустин Павел 1 1
|Трубников Павел 1 1
|Богдан Евгения 1 1
|Филипиди Анна 17 1
|Лунин Максим 1 1
|Переслегин Николай 1 1
|Катченков Роман 1 1
|Путин Владимир 3470 1
|Арлазаров Владимир 291 1
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