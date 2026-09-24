Главстрой

«Главстрой» основан в 1995 году. Ведет свою историю с создания в 1954 году Постановлением Совмина СССР и ЦК КПСС Главного управления по жилищному и гражданскому строительству г. Москвы. Компания осуществляет полный цикл работ от разработки концепции застройки до ввода и последующей эксплуатации возведенных объектов. Акцент делается на комплексном развитии территорий. Градостроительные проекты компании формируют эффективную городскую среду, создающую условия для социально-экономического развития. «Главстрой» реализует социокультурную программу парков в проектах компании площадью 25 га.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 4 дела, на cумму 273 255 646 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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Публикаций - 19, упоминаний - 24