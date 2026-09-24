Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201776
ИКТ 15657
Организации 11859
Ведомства 1511
Ассоциации 1126
Технологии 3598
Системы 27088
Персоны 88084
География 3136
Статьи 1588
Пресса 1338
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2857
Мероприятия 894

Главстрой

Главстрой

«Главстрой» основан в 1995 году. Ведет свою историю с создания в 1954 году Постановлением Совмина СССР и ЦК КПСС Главного управления по жилищному и гражданскому строительству г. Москвы. Компания осуществляет полный цикл работ от разработки концепции застройки до ввода и последующей эксплуатации возведенных объектов. Акцент делается на комплексном развитии территорий. Градостроительные проекты компании формируют эффективную городскую среду, создающую условия для социально-экономического развития. «Главстрой» реализует социокультурную программу парков в проектах компании площадью 25 га.  

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 273 255 646 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 273 255 646 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 273 255 646 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.09.2026 «Главстрой Санкт-Петербург» перешел на единый цифровой контур управления услугами с «1С:ITILIUM» 1
29.08.2025 В Москве на фасаде жилого дома появился первый в России робот-мойщик окон 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
03.04.2024 Девелоперская компания «Главстрой Регионы» увеличила скорость обслуживания клиентов на 15% 1
31.10.2023 UserGate и «Траектория технологий» обеспечили кибербезопасность «Главстроя» 2
17.10.2023 Девелопер «Главстрой» в 1,5 раза ускорил оказание услуг персоналу благодаря ITSM 365 1
24.08.2023 Девелопер «Главстрой» автоматизировал управление программными активами благодаря Naumen SAM 2
22.08.2023 idaproject представила цифровую систему для девелоперов idalite 2.0 1
22.12.2022 Денис Струков -

Денис Струков, «Геоинтеллект»: Геоинформационные технологии помогают управлять городом и бизнесом

 1
22.08.2022 Сергей Панов, Esmart: Роль систем управления доступом сильно изменилась 1
10.11.2020 «Главстрой» применил решения Dell Technologies для ИТ-инфраструктуры 1
02.10.2020 Дмитрий Великожон, «Главстрой»: Какие технологии усиливают позиции компаний на российском рынке недвижимости 3
15.09.2020 «Главстрой» модернизировал ИТ-инфраструктуру при участии IBS Platformix 1
04.09.2020 «Системный софт» перевел бюро Kleinewelt Аrchitekten на архитектурную коллекцию Autodesk 1
26.04.2019 «Главстрой» внедрил технологию Smart IDReader в интернет-магазине недвижимости 2
27.06.2012 80% петербуржцев могут платить за коммунальные услуги из дома 1
09.04.2008 14 апреля откроется Oracle AppsForum 2008 1
07.04.2008 14 апреля откроется Oracle AppsForum 2008 1
03.04.2008 14 апреля откроется Oracle AppsForum 2008 1

Публикаций - 19, упоминаний - 24

Главстрой и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16067 4
Dell EMC 5204 3
9686 3
Oracle Corporation 7104 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9550 3
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 3
Cisco Systems 5378 2
Dell Technologies - Dell Computer 2223 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 2
Naumen - Наумен 761 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 2
Quest Software 44 1
Открытые технологии 731 1
АТ бюро 7 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 1
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 15 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 154 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 264 1
ИДА Групп - idaproject 1 1
Траектория технологий 9 1
Motorola Indala 3 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 118 1
Ростелеком - TData - ТДата 73 1
Ingka Group - Solar Systems - Солар Системс 3 1
CoWork - Коворкинг Платформ 22 1
ISBC Group - ISBC Telecom - Лоджик Телеком - quicktel 4 1
Ростелеком 11025 1
Yandex - Яндекс 9348 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 488 1
Autodesk 639 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3165 1
Thales - Gemalto - SafeNet 140 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 299 1
Fortinet 457 1
Diasoft - Диасофт 1174 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 994 1
Visiology - Визиолоджи 97 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 528 1
1С-Битрикс - Bitrix 679 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 224 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3160 4
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 3
Миэль ГК 38 3
Ингосстрах СПАО 484 3
ФосАгро 177 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 302 3
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 112 3
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
MR Group - МР Групп - MR Office 43 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8999 2
Интеко 19 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 93 1
KR Properties 3 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 79 1
Level Group - Левел Груп 36 1
Kleinewelt Аrchitekten 1 1
Инград - Ingrad 14 1
Балтийская жемчужина - Шанхайская индустриально-инвестиционная компания 10 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 77 1
Хаттон - Hutton Development 3 1
Аквилон 8 1
Кофемания 85 1
Авилон - Avilon Automotive Group - Арт-финанс 10 1
КРОСТ 5 1
Alias Group - Неометрия 5 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 94 1
Главстрой Регионы 2 1
Арена Омск - Многофункциональный спортивный комплекс 7 1
Стройтэкс 2 1
Гранель ГК 14 1
Почта России ПАО 2389 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 196 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 535 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 445 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 124 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 198 1
ВкусВилл - Избёнка 218 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 612 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 278 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 106 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6009 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 215 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13844 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5748 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6671 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1555 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3718 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3214 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4978 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 998 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1198 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 390 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1610 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 786 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54627 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12328 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16611 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36670 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24686 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26762 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26270 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4712 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26521 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23588 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10297 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33860 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8372 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13106 3
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 370 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9672 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6589 2
Бронирование - Booking 1028 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10828 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2129 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7576 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13272 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2913 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18318 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35692 2
Умные платформы 2009 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4375 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8733 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3865 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1772 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9408 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3351 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9658 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29863 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 940 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4542 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1098 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1265 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 928 1
Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2046 1
Oracle Utilities 38 3
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 47 3
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 45 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 3
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 78 3
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 311 3
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 72 3
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 3
Google Android 15342 2
Naumen ITSM365 50 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 46 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 53 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 38 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 96 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 1
Naumen SAM - Naumen Software Asset Management 10 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW - UserGate WAF - uWAF 118 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 120 1
Autodesk AutoCAD LT 29 1
ИДА Групп - idaproject - idalite 1 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 138 1
Cisco - Jabber XCP - Jabber Extensible Communications Platform 21 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1065 1
Apple iOS 8641 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 238 1
Новые облачные технологии - МойОфис 967 1
Microsoft Office 4211 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1043 1
Kaspersky Security Center - KSC 84 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6370 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 438 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 804 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 773 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 563 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 865 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 164 1
1С:ERP Управление предприятием 863 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1457 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 796 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2568 1
Великожон Дмитрий 5 2
Ермаков Иван 32 1
Сафронов Андрей 7 1
Кубарев Алексей 59 1
Шарапов Константин 5 1
Агеев Денис 40 1
Трандин Сергей 130 1
Ларин Андрей 23 1
Леонов Валерий 4 1
Глухов Иван 35 1
Семенов Михаил 43 1
Масляный Константин 20 1
Струков Денис 6 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Богдашов Валерий 31 1
Лазуков Станислав 52 1
Пирогова Ирина 31 1
Кабатаев Тимур 1 1
Трофимов Георгий 1 1
Геллерман Михаил 80 1
Переслегин Сергей 1 1
Григорьева Янина 1 1
Аникин Дмитрий 69 1
Ответчиков Дмитрий 2 1
Наборщиков Дмитрий 3 1
Давиденко Алексей 16 1
Анпилов Антон 23 1
Желтухин Вадим 74 1
Артошин Алексей 1 1
Шустрова Наталья 18 1
Немудрая Наталья 1 1
Капустин Павел 1 1
Трубников Павел 1 1
Богдан Евгения 1 1
Филипиди Анна 17 1
Лунин Максим 1 1
Переслегин Николай 1 1
Катченков Роман 1 1
Путин Владимир 3470 1
Арлазаров Владимир 291 1
Россия - РФ - Российская федерация 167988 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47981 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14850 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19727 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петроградский район - Петроградская сторона 30 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19329 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55023 1
Казахстан - Республика 6099 1
Европа 25018 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8665 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1430 1
Россия - СФО - Новосибирск 4927 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1307 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3234 1
Узбекистан - Республика 2036 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 830 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 293 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 988 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53971 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6797 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21957 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58310 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5687 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27583 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9148 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6599 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16303 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2779 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2301 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18342 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3330 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 733 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 747 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 71 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6668 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34192 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4078 2
Паспорт - Паспортные данные 2880 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11460 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3532 2
Образование в России 2953 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11929 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3926 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10507 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1686 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2352 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1139 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 59 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1236 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10967 1
Физика - Physics - область естествознания 2962 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 530 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5164 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2211 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7673 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6215 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6861 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8901 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4067 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 608 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 316 1
ТГУ - Томский государственный университет 238 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 150 1
Oracle AppsForum 24 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1288 1
CNews AWARDS - награда 575 1
MIPS Securika 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474584, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 201776.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще