Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Naumen ITSM365


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


05.12.2025 ITSM 365 и Smarter запустили обслуживание 220 точек торговой сети за 6 недель 1
20.11.2025 Компания «Энергосистемы и технологии» перешла на ITSM 365 1
Дмитрий Рубин, Naumen: За 20 лет мы создали целую экосистему в области управления ИТ 1
27.08.2025 Рост скорости обслуживания до 30% и автоматизация юридического блока: ITSM 365 внедрили service desk для девелоперской компании ЦДС 1
16.05.2025 ITSM 365 внедрили в FESCO сервисную платформу 1
15.04.2025 ИТ-служба Benecom улучшила бизнес-показатели c cb системой на базе ITSM 365 1
13.11.2024 Миграция с иностранного service desk: ветеринарные клиники «Центр» и «Белый Клык» перешли на ITSM 365 1
08.07.2024 60 команд в одной системе: ГК «Миррико» оптимизировала работу всех сервисных отделов с помощью ITSM 365 1
04.07.2024 Konica Minolta Business Solutions Russia помогла «ЭвоКом» перейти на отечественный Service Desk ITSM 365 1
15.02.2024 Lite внедрила ITSM 365 в работу с клиентами и увеличила количество обработанных заявок до 11 тысяч 2
01.11.2023 Rock and Mill в 1,5 раза повысил производительность ИТ-службы с помощью ITSM 365 Одна 1
17.10.2023 Девелопер «Главстрой» в 1,5 раза ускорил оказание услуг персоналу благодаря ITSM 365 1
15.09.2023 Выручка в сегменте SaaS растет в 2 раза быстрее всего ИТ-рынка России 1
13.09.2023 Никита Кардашин, Naumen: ИТ-стратегия — это не реагирование на инциденты, а продолжение стратегии бизнеса 1
15.08.2023 «Агротерра» строит общий центр обслуживания на базе облачной платформы ITSM 365 1
20.07.2023 Поставщик медоборудования «Фирма Гален» перевел поддержку клиентов на платформу ITSM 365 1
23.05.2023 «Национальная лотерея» в 2 раза ускорила обработку обращений от участников розыгрышей и партнеров на платформе ITSM 365 1
04.05.2023 «Доксвижн» перенес сервисную поддержку с иностранного решения на российскую платформу ITSM 365 1
18.04.2023 «Форум-авто» автоматизировал оказание услуг персоналу на платформе ITSM 365 1
04.04.2023 «Байкал сервис» автоматизировал поддержку сотрудников при помощи облачной платформы ITSM 365 1
14.03.2023 Партнерская сеть OpenTask обслуживает клиентов на платформе ITSM 365 1
14.02.2023 ALP Group оптимизировала финансовую модель сервисного направления бизнеса на платформе ITSM 365 1
02.02.2023 Облачная платформа ITSM 365 сократила время обработки клиентских обращений в Its Group 1
06.12.2022 «Аккерманн цемент» внедрила облачную платформу ITSM 365 1
04.10.2022 Компания Just IT запустила новое бизнес-направление на платформе ITSM 365 1
26.09.2022 ИТ-департамент Щербинского лифтостроительного завода обрабатывает в 1,5 раза больше внутренних обращений благодаря сервису ITSM 365 1
19.07.2022 KFC ускорила обработку обращений за счет объединения ресторанов сети и подрядчиков на платформе ITSM 365 1
09.06.2022 Сеть пиццерий «Папа Джонс» перевела техподдержку партнеров на платформу ITSM 365 1
24.03.2022 ИТ-компания AB’Craft автоматизировала работу с клиентскими обращениями на платформе ITSM 365 1
08.02.2022 «Авантерн телематика» ускорила обработку обращений пользователей систем мониторинга транспорта с помощью ITSM 365 1
24.01.2022 Сеть кофеен Coffee Like усовершенствовала дистанционное обслуживание партнеров с помощью ITSM 365 1
24.12.2021 УК «Офис ДК» ускорила работу с заявками клиентов благодаря ITSM 365 1
14.12.2021 Компания MyHoreca снизила нагрузку на техподдержку благодаря решению ITSM 365 1
12.04.2021 ITSM 365 интегрирована с платформой мониторинга и интернета вещей Wialon 1
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 1
02.08.2019 Naumen увеличила выручку в сегменте SaaS на 39% за счет расширения продуктовой линейки 1
04.04.2019 В реестр российского ПО внесена Naumen Service Management Platform 1
28.12.2018 Naumen увеличила выручку в сегменте SaaS на 38% 2
12.11.2018 «Росводоканал» трансформировал сервисные процессы при помощи Naumen ITSM 365 1
25.07.2018 ITSM 365 отслеживает работу клиентских приложений с помощью технологии интеллектуального зонтичного мониторинга Naumen 2

Публикаций - 45, упоминаний - 49

Naumen ITSM365 и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 684 34
8983 8
Ростелеком 10306 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1249 4
Telegram Group 2571 4
iiko - айко 53 3
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 208 2
OpenTask - Открытые сервисные технологии 2 2
Yandex - Яндекс 8434 2
Softline - Софтлайн 3261 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 300 2
1С-Битрикс - Bitrix 620 2
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 245 2
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 83 2
Тензор 127 2
Mindbox - Майндбокс 25 2
Корус Консалтинг ГК 1334 2
Zabbix SIA - Заббикс 133 2
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 93 1
ЛайфТелеком - Телфин 254 1
Selectel - Единая сеть - Servers.com - Servers.ru - Exepto.ru - Fozzy.ru 13 1
Простой бизнес 23 1
Ланит - Лантер - LanKEY - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 24 1
Teachbase - Интернет Школа 8 1
Jivo - Живой сайт - JivoSite 8 1
Авантерн Телематика 1 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 260 1
АГРОштурман 3 1
СКБ Техно 2 1
PagerDuty 3 1
Microsoft Corporation 25236 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 268 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 385 1
RetailCRM 37 1
Ланит - Онланта - Onlanta 119 1
LanCloud - ЛанКлауд 56 1
Google LLC 12255 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 3
Интерпромбанк АКБ 14 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 2
ЖелДорЭкспедиция ГК 3 2
Почта России ПАО 2245 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 2
Миррико - Mirrico 9 1
ЭвоКом - Эволюция Комфорта - Essity - Эссити - Zewa, Libresse, ТЕНА, Tork 11 1
Papa John’s - Папа Джонс 17 1
Байкал Сервис ТК 14 1
Coffee Like 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 8 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 16 1
АгроТерра 9 1
UMS holding - Akkermann - Akkermann Cement - Аккерманн Цемент - Южно-уральская горно-перерабатывающая компания, ЮУГПК - Ахангаранцемент 10 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 52 1
Фирма Гален 4 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 68 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 66 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 401 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 49 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 1
Uber 337 1
Лента - Сеть розничной торговли 2267 1
Главстрой 18 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 352 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 75 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 262 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 1
Газпром ПАО 1416 1
ГПБ - Газпромбанк 1174 1
Ингосстрах СПАО 451 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 38 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 347 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Федеральное казначейство России 1879 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 215 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 834 35
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 15
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1095 14
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 9
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 659 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2104 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 6
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1454 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 4
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 342 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1985 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2370 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4286 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 3
Оповещение и уведомление - Notification 5376 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1211 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2440 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1599 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1481 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 982 2
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 38 6
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 185 4
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 167 4
Naumen SMIA - Naumen Service Management Intelligent Automation - NSMIA 6 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 3
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 2
Naumen Project Ruler 19 2
Qsoft - amoCRM 128 2
Naumen DAP - Naumen Data Aggregation Platform 4 2
Gurtam - Wialon - спутниковый мониторинг транспорта 21 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 222 2
Naumen ITAM - Naumen IT Asset Management 2 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 128 1
Naumen SAM - Naumen Software Asset Management 8 1
Naumen BSM - Naumen Business Service Monitoring 3 1
Интеллектуальные технологии - Лахта.spb Платформа МТО 7 1
Naumen CEC - Naumen Сustomer Engagement Center 1 1
Naumen ESM - Naumen Enterprise Service Management 1 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 1
Microsoft Office 365 981 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 54 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 277 1
Google Android 14679 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 334 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 468 1
Яндекс.Бизнес - Яндекс.Формы - Yandex.Forms 5 1
Федоров Антон 22 18
Фитисов Андрей 8 8
Рубинштейн Кирилл 6 4
Рубин Дмитрий 52 3
Кардашин Никита 24 2
Лукьянов Дмитрий 7 2
Лемешко Максим 15 1
Ефанова Мария 2 1
Феоктистов Александр 4 1
Зеленько Игорь 11 1
Щелков Михаил 1 1
Садыков Руслан 2 1
Лыткин Евгений 1 1
Колобаев Андрей 1 1
Трачук Ольга 2 1
Забелин Александр 1 1
Тишковский Сергей 1 1
Орешкин Антон 1 1
Макова Надежда 3 1
Папин Дмитрий 2 1
Стрюков Дмитрий 1 1
Салтанович Виктор 1 1
Рамбаусик Виктор 1 1
Опарина Александра 1 1
Шелковой Павел 1 1
Маничев Павел 1 1
Аврамов Роман 3 1
Старых Вячеслав 1 1
Горюнова Мария 1 1
Сюлин Павел 1 1
Двас Николай 1 1
Береза Максим 2 1
Майоров Максим 1 1
Луганский Иван 1 1
Кириченко Игорь 51 1
Бойко Андрей 56 1
Козловский Андрей 12 1
Новиков Юрий 10 1
Аниканова Мария 15 1
Тюрина Мария 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 635 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1205 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 469 1
Узбекистан - Республика 1869 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 1
Кения - Республика 159 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 1
Английский язык 6876 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 354 1
Blacklist - Чёрный список 671 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2175 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 1
Энергетика - Energy - Energetically 5524 1
Паспорт - Паспортные данные 2734 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 1
Аренда 2584 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 274 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1401 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 159 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 1
Мобильные системы 117 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
CNews SaaS рейтинг 27 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
ITMF - IT Management Forum 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще