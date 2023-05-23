«Национальная лотерея» в 2 раза ускорила обработку обращений от участников розыгрышей и партнеров на платформе ITSM 365

Бренд «Национальная лотерея» внедрил облачную платформу ITSM 365 (входит в линейку продуктов ГК Naumen). Сервис позволяет автоматизировать часть процессов в клиентской поддержке партнеров, реализующих билеты, и участников розыгрышей. Благодаря решению организация в два раза сократила время обработки обращений. Ежемесячно через систему проходит свыше 2,5 тыс. заявок.

«Национальная лотерея» оптимизировала поддержку, создав единое пространство для работы с запросами клиентов и участников партнерской сети. На платформе ITSM 365 можно зарегистрировать и классифицировать поступившие по телефону или электронной почте обращения и далее направить их исполнителям с установленным дедлайном.

Компания использует тематики для разметки заявок, обрабатываемых на платформе ITSM 365. Это позволяет находить типовые проблемы и описывать алгоритмы их решения в специальных инструкциях для операторов. Благодаря подходу удалось на 20% снизить число обращений, перенаправленных на вторую линию, при том что общее количество участников лотерей за последние пять месяцев выросло на 200%.

«Благодаря настроенным в ITSM 365 процессам мы сократили нагрузку на вторую линию поддержки. За последние пять месяцев число участников лотерей выросло на 200%, а количество направляемых инженерам обращений сократилось на 20%. Это высвободило ресурсы высококвалифицированного персонала для решения более сложных задач», — отметил Павел Шелковой, начальник департамента развития ИТ-инфраструктуры компании «Национальная лотерея».

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«Система оказалась достаточно гибкой, чтобы оптимально организовать работу не только собственных сотрудников компании, но и подрядчиков. Так, оптимизация обработки обращений позволила повысить эффективность диспетчеров аутсорсингового колл-центра», — сказал Антон Федоров, коммерческий директор ITSM 365 (ГК Naumen).

Следующим этапом компания планирует с помощью платформы ITSM 365 автоматизировать поддержку сотрудников — перевести в систему оказание внутренних услуг такими департаментами как АХО, HR и пр.