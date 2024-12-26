Спортивные Лотереи Национальная лотерея
Лотереи под брендом «Национальная Лотерея» проводятся на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 августа 2019 г. № 1921-р. Организатор лотереи: Министерство финансов Российской Федерации. Оператор лотереи: ООО «Спортивные Лотереи». Задача Государственных лотерей – финансирование социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Целью проведения лотереи является финансирование развития бокса. Деятельность ООО «Спортивные Лотереи» осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и регулируется Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях».
Спортивные Лотереи и организации, системы, технологии, персоны:
|Чудинов Дмитрий 32 3
|Савчук Анатолий 5 2
|Акимов Максим 187 2
|Волков Михаил 61 2
|Анкудинов Алексей 24 1
|Садыков Данияр 5 1
|Федоров Антон 22 1
|Тен Антон 34 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Селезнев Денис 26 1
|Кузьмицкий Сергей 4 1
|Лиходиевская Наталья 6 1
|Шейкина Елена 3 1
|Окороков Александр 6 1
|Шелковой Павел 1 1
|Цыпин Максим 8 1
|Гайдай Леонид 1 1
|Смирнов Дмитрий 91 1
|Прохорчик Денис 7 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 2
|Ведомости 996 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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|CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
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