Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Спортивные Лотереи Национальная лотерея

Спортивные Лотереи - Национальная лотерея

Лотереи под брендом «Национальная Лотерея» проводятся на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 августа 2019 г. № 1921-р. Организатор лотереи: Министерство финансов Российской Федерации. Оператор лотереи: ООО «Спортивные Лотереи». Задача Государственных лотерей – финансирование социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Целью проведения лотереи является финансирование развития бокса. Деятельность ООО «Спортивные Лотереи» осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и регулируется Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях».


26.12.2024 Innostage обеспечит безопасность новогоднего тиража «Мечталлион» 1
09.12.2024 Дмитрий Смирнов, «Национальная Лотерея»: Прежде, чем поверить в выигрыш, нужно проверить источник сообщения 3
31.07.2024 «Национальная Лотерея» обеспечивает безопасность веб-ресурсов с помощью PT Cloud Application Firewall 2
26.06.2024 Раджат Натх, «Национальная Лотерея»: Как инновации и ИТ развивают рынок лотерей в России 1
Рынок ИТ: итоги 2021 1
07.07.2023 «Единый ЦУПИС» запустил новый канал полной идентификации клиентов – через «Цифровой профиль» 1
23.05.2023 «Национальная лотерея» в 2 раза ускорила обработку обращений от участников розыгрышей и партнеров на платформе ITSM 365 1
24.01.2023 «Национальная лотерея» при поддержке Excite kit за пять месяцев внедрила ИТ-платформу автоматизации клиентского опыта полностью на отечественном ПО 5
24.01.2023 20000 транзакций в секунду: как автоматизировали «Национальную Лотерею» 2
11.01.2023 Михаил Волков назначен генеральным директором «Почты России» 1
11.01.2023 «Почта России» сменила гендиректора. Ее возглавил создатель государственной лотереи 1
29.11.2022 Продажа билетов «Национальной лотереи» теперь доступна на кассах с Set Retail 2
24.11.2022 «Т1 консалтинг» автоматизировала бизнес-функции программы Министерства финансов России «Национальная лотерея» 3

Публикаций - 13, упоминаний - 24

Спортивные Лотереи и организации, системы, технологии, персоны:

8213 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 3
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 43 1
Ростелеком 9701 1
МегаФон 8805 1
Эвотор - Evotor 184 1
Штрих-М НТЦ 59 1
Дримкас - Dreamkas 19 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Naumen - Наумен 625 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
ИКС 318 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 1
Технопром Инновационная корпорация 44 1
Первая Форма - 1Форма 47 1
Инвента 13 1
ИИТ - Институт информационных технологий 4 1
Почта России - Почта Диджитал - Почта Сервис 13 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Huawei 3933 1
Xiaomi 1732 1
InnoSTage - Инностейдж 140 1
Почта России ПАО 2112 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 2
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 14 2
Альфа-Банк 1769 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Recruitment Centre Innopolis 3 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 215 2
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 98 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 412 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 715 1
Web-client - Веб-клиент 212 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 543 1
Oracle Java - язык программирования 3075 3
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 116 2
React - JavaScript фреймворк 72 2
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 89 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Т1 Watchman Security 21 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 45 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 1
ВТБ АТМ банкоматы 8 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Naumen ITSM365 40 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 89 1
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 31 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
OpenAI ChatGPT 339 1
VK RuStore 327 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 1
Чудинов Дмитрий 32 3
Савчук Анатолий 5 2
Акимов Максим 187 2
Волков Михаил 61 2
Анкудинов Алексей 24 1
Садыков Данияр 5 1
Федоров Антон 22 1
Тен Антон 34 1
Булгаков Кирилл 104 1
Селезнев Денис 26 1
Кузьмицкий Сергей 4 1
Лиходиевская Наталья 6 1
Шейкина Елена 3 1
Окороков Александр 6 1
Шелковой Павел 1 1
Цыпин Максим 8 1
Гайдай Леонид 1 1
Смирнов Дмитрий 91 1
Прохорчик Денис 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Украина 7608 1
Азартные игры - Лотерея 205 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
Энергетика - Energy - Energetically 5083 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Bookmaker - bookie - turf accountant - Букмекер - букмекерская контора - тотализаторы - Центры учета перевода интерактивных ставок, ЦУПИС 28 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 2
Ведомости 996 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews Fast рейтинг 46 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще