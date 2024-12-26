Спортивные Лотереи - Национальная лотерея

Лотереи под брендом «Национальная Лотерея» проводятся на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 августа 2019 г. № 1921-р. Организатор лотереи: Министерство финансов Российской Федерации. Оператор лотереи: ООО «Спортивные Лотереи». Задача Государственных лотерей – финансирование социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Целью проведения лотереи является финансирование развития бокса. Деятельность ООО «Спортивные Лотереи» осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и регулируется Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях».