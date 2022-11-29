Продажа билетов «Национальной лотереи» теперь доступна на кассах с Set Retail

«Национальная лотерея», бренд новых государственных лотерей, организованных Минфином России, расширяет географию продаж билетов при поддержке российской компании CSI («Кристалл сервис интеграция»), которая разрабатывает ПО и оборудование для ритейлеров. Торговые сети, работающие на кассовом решении Set Retail, смогут продавать лотерейные билеты на кассах.

«Продажа билетов «Национальной лотереи» на кассах позволяет торговым точкам и сетям без каких-либо инвестиций повысить выручку, а также стимулирует лояльность покупателей. В преддверии новогодних праздников интерес к государственным лотереям особенно высок – поэтому сейчас лучшее время, чтобы подключить эту опцию», – отметил коммерческий директор «Национальной лотереи» Максим Цыпин.

Каждый лотерейный билет уникален. В момент продажи он автоматически активируется и регистрируется в системе «Национальной лотереи» благодаря интеграции с кассовым ПО, это предотвращает мошенничество среди персонала внутри магазина.

«Функциональность по распространению билетов «Национальной лотереи» автоматически появляется в кассовой системе после обновления, начиная с версии Set Retail 10.3.14.0: дополнительных интеграций и денежных вложений со стороны ритейлера не требуется. Небольшие сети без усилий внедрят решение за несколько дней. Для крупных федеральных сетей с высоконагруженной кассовой архитектурой потребуется пилотный проект (от недели до месяца)», – сказал Алексей Анкудинов, директор по продуктам Set компании CSI.

Все магазины, подключая продажу лотерейных билетов, получают также дополнительную финансовую выгоду: доход от 15% от объема продаж лотереи.

Для подтверждения партнерства с «Национальной лотереей» необходимо заполнить онлайн-заявку.