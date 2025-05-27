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Цыпин Максим


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 «Почта России» переводит в цифру корреспонденцию ПИК 1
28.10.2024 «Почта России» и «Даркстор у дома» запустили услугу хранения и экспресс-доставки для продавцов маркетплейсов 1
26.06.2024 «Почта России» оптимизирует и цифровизует логистику   1
21.06.2024 «Почта России» начала выдавать посылки «Авито» в партнерских пунктах 1
21.05.2024 В 1000 отделений «Почта России» выдает посылки в почтоматах 1
25.04.2024 «Почта России» ускоряет выдачу и отправку писем и посылок в три раза благодаря QR-кодам 1
22.04.2024 Более 18 млн пользователей ежемесячно пользуются онлайн-сервисами «Почты России» 1
21.06.2023 «Почта России» и «Сбермегамаркет» сокращают время получения заказов, оформленных на маркетплейсе 1
29.11.2022 Продажа билетов «Национальной лотереи» теперь доступна на кассах с Set Retail 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Цыпин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 43 1
Почта России ПАО 2159 7
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 167 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 15 1
Даркстор у дома 3 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1008 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2024 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8637 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2457 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5305 2
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 109 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2612 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5339 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12291 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12831 1
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 117 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1871 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12385 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3976 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3043 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31827 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1790 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 828 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11460 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1309 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 83 1
Google Android 14268 1
Apple iOS 7966 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 92 1
Пустыльник Сергей 6 1
Дубровин Олег 1 1
Анкудинов Алексей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 2
Москва - Новая Москва - Большая Москва 80 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7347 6
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1602 4
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 316 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52547 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 727 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 138 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 1
Азартные игры - Лотерея 215 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2522 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6350 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1779 1
Fashion industry - Индустрия моды 268 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19200 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24774 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5018 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6555 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 284 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 722 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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