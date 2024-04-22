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Более 18 млн пользователей ежемесячно пользуются онлайн-сервисами «Почты России»

Клиенты «Почты России» в 2023 г. оформили на сайте компании 20 млн писем и посылок – это на 10% больше, чем годом ранее. Всего количество уникальных обращений к онлайн-сервисам «Почты» составляет около 3 млн в день.

Количество писем, которые частные пользователи предоформили на сайте, выросло с 5 млн в 2022 г. до 9 млн в 2023 г., а за первые 3 месяца 2024 г. увеличилось еще на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Подготовленные к отправке и оплаченные посылки можно без ожидания отдать операторам в отделении, а приём тех, что только предстоит оплатить, занимает значительно меньше времени.

С помощью онлайн-ресурсов «Почты» можно не только оформлять и отслеживать отправления, но и заказывать доставку до двери, записываться на обслуживание в удобное время, выписывать газеты и журналы и много другое. Клиенты, оформляющие отправления на сайте, могут воспользоваться бонусной системой лояльности, потратив накопленные баллы на оплату будущих отправок.

«Цифровизация – это ключ к современной эффективности и качеству обслуживания. Мы стремимся к постоянному развитию и улучшению наших онлайн-сервисов, чтобы обеспечить максимальное удобство и доступность для всех наших клиентов», – отметил первый заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин.

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Цифровизация

В 2023 г. на сайте «Почты» появился личный кабинет для физических лиц, созданный по принципу «одного окна». С его помощью можно не только отследить посылки и письма, но и выпустить доверенность, рассчитать тарифы перевозок или обратиться в чат поддержки.

«Почта» также постоянно улучшает личный кабинет для юридических лиц, расширяет его функциональность. Сегодня корпоративные клиенты компании ежемесячно оформляют с его помощью более 27 млн отправлений. 17

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