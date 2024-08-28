Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика

Посылки жителям Курской и Белгородской областей можно отправить «Почтой России» бесплатно Отделения «Почты России» по всей стране бесплатно принимают посылки весом до 10 кг для получателей из Курской и Белгородской областей. Также жители указанных регионов могут воспользоваться бесплатной отправкой в любой регион страны. Об этом CNews сообщи

«Почта России» начала выдавать посылки «Авито» в партнерских пунктах кольких месяцев число партнерских пунктов превысит 1000 точек. Это сделает доставку удобнее, доступнее и комфортнее для более чем 5,7 млн жителей городов. Кроме того, скоро эти точки смогут принимать посылки у продавцов с «Авито», присоединившись к 38 тыс. почтовых отделений, которые уже работают с площадкой. «Почтовая сеть охватывает всю страну, но в больших городах отделения не всегда в ш

В 1000 отделений «Почта России» выдает посылки в почтоматах ная система сама отбирает отправления, которые можно загрузить в почтомат, исходя из заданных критериев. В основном таким способом пока выдаются мелкие международные пакеты, но в целом ячейки вмещают посылки до 605 мм в длину, 270 мм в ширину и 450 мм — в высоту. Клиенту, чья посылка готова к выдаче в аппарате, приходит SMS-сообщение, в котором указан срок хранения отправления и код для его

В корпоративный мессенджер Compass добавили регистрацию по почте и Single Sign-On В корпоративном мессенджере Compass появилась регистрация по почте и Single Sign-On. Новые функции доступны в on-premise версии продукта – они помогают крупным компаниям и корпорациям создать более безопасное рабочее пространство. Об этом CNews сообщи

«Яндекс» поможет малому бизнесу доставлять посылки в другие города приниматели и частные лица смогут заказать междугороднюю доставку в приложении «Яндекс Go». Для этого нужно выбрать тариф “Пункты выдачи”, адреса удобных ПВЗ «Яндекс маркета» для отправки и получения посылки, а также размер посылки. Междугородняя доставка «Яндекса» особенно пригодится небольшим интернет-магазинам, предпринимателям, которые продают товары через социальные сети и мессе

Клиенты СДЭК смогут отправлять посылки без паспорта СДЭК полностью перешла на безбумажное взаимодействие. С помощью сервиса CDEK ID клиенты логистического оператора теперь могут не только получать посылки без паспорта и других документов, но и отправлять их. Услуга позволяет отказаться от изматывающей бюрократии. Посылку можно оформить онлайн в личном кабинете на сайте или в мобильном пр

Клиенты СДЭК смогут отправлять посылки без паспорта СДЭК полностью перешла на безбумажное взаимодействие. С помощью сервиса CDEK ID клиенты крупнейшего логистического оператора России теперь могут не только получать посылки без паспорта и других документов, но и отправлять их. Об этом CNews сообщили представители CDEK. Услуга позволяет отказаться от изматывающей бюрократии. Посылку можно оформить онлайн в

Посетители салонов Tele2 смогут получать и отправлять посылки в постаматах «Сберлогистики» федеральная логистическая компания «Сберлогистика» начинают сотрудничество по развитию сети постаматов. Теперь посетители салонов связи Tele2 могут получать заказы из интернет-магазинов и отправлять посылки через постаматы логистической компании экосистемы «Сбера». Новые автоматизированные устройства по приему и выдаче посылок начали работать более чем в 300 торговых точках Tele2 в 200 нас

Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов и предписание об устранении нарушения. Также в ФАС отмечают, что отмена надбавки позволит всем жителям страны пользоваться услугами «Почты» на равных условиях. ФАС оштрафует «Почту России» за цены на посылки Согласно сведениям о тарифах на оказание услуг «Почтой России», действующим с июня 2016 г., к труднодоступным отделениям почтовой связи относятся 736 населенных пунктов. Среди них в час

Голосовой робот МТС автоматизировал оповещения почтовой службы «Экспресс-курьер» подключении сервиса «Голосовой робот» почтовой службой «Экспресс-курьер». Новый сервис автоматических звонков с программируемыми сценариями разговоров заменил бумажные извещения, получаемые клиентами почтовой службы и позволил значительно сократить время доставки корреспонденции адресатам. Голосовой робот в автоматическом режиме извещает каждого клиента о прибытии отправления, о его характе

CDEK ID: логистическая компания СДЭК выдает посылки без паспорта Международная логистическая компания СДЭК запустила новый сервис CDEK ID. Сервис предоставляет клиентам возможность получать посылки без предъявления паспорта. Выдача посылок с использованием CDEK ID будет происходить по коду, отправленному клиенту в смс. При использовании услуги заполнение дополнительных документов

«Яндекс.такси» начало доставлять посылки и» отправит ему SMS со ссылкой на сайт, где за движением автомобиля по маршруту можно будет следить. Ссылка работает, даже если у получателя еще не установлено приложение «Яндекс.такси». Для отправки посылки ее нужно будет отнести к машине и передать водителю, а получателю — выйти за ней и забрать, когда машина подъедет. В минимальную стоимость заказа – 249 руб. – входят первые 6 минут и 2

Власти хотят вдвое увеличить дань за посылки из иностранных интернет-магазинов огов ... таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются в размере 500 рублей», — гласит документ. Таможенный сбор не следует путать с таможенной пошлиной, которая также оплачивается получателем посылки. Сбор — это сопутствующий платеж, который уплачивается вместе с пошлиной. С 2004 г. на посылки из-за рубежа установлен таможенный сбор в размере 250 руб. Он уплачивается только в

Розница «Ростелекома» и «АльфаСтрахование» защитят интернет-покупки дукт поможет возместить непредвиденные расходы, связанные с необходимостью обратной отправки товара по почте, если он не соответствует, заявленным при покупке характеристикам. «Теперь можно лиш

Посылки от DPD теперь можно получить в розничной сети «Ростелекома» DPD в России увеличила число пунктов выдачи посылок благодаря сотрудничеству с компанией «Ростелеком – Розничные системы» С марта 2016 г. посылки от DPD можно получить в розничной сети «Ростелекома». На сегодняшний день пункты выдачи заказов появились в 50 центрах продаж и обслуживания в 30 городах Северо-Западного, Уральского и

Марки: анонс новых выпусков знаков почтовой оплаты на апрель Марка, посвященная 50-летию первого выхода человека в открытый космос, выйдет в почтовое обращение в канун празднования Дня космонавтики — 10 апреля 18 марта 1965 г. советская ракета-носитель «Союз» с пилотируемым двухместным космическим кораблем «Восход-2» с Павлом Иванов

Две марки серии «Герои-подводники», посвященные Е.Я. Осипову и А.И. Маринеско, выходят в почтовое обращение 19 марта инграда». Ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Художник-дизайнер: Р. Комса. Тираж: 250 тыс. марок каждого сюжета (50 тыс. листов). В 2007 г. в рамках серии «Герои-подводники» в почтовое обращение поступили марки, приуроченные к 100-летию со дня рождения Н.А. Лунина (1907–1970) и М.И. Гаджиева (1907–1942). .NewsBodyLeftInclude {display:none;}

Конверт с оригинальной маркой, посвященный 100-летнему юбилею пианиста Святослава Рихтера, вышел в почтовое обращение 5 марта ециально к выпуску почтового конверта с оригинальной маркой ФГУП Издатцентр «Марка» был изготовлен штемпель спецгашения для города Москвы. Художник-дизайнер: А. Московец. Тираж: 2 млн экз. Ежегодно в почтовое обращение поступают знаки почтовой оплаты, посвященные выдающимся музыкантам. В 2004 г. были изданы карточки с оригинальной маркой «100 лет со дня рождения композитора Д.Б. Кабалевског

Карточка с оригинальной маркой, посвященная 200-летию со дня рождения писателя П.П. Ершова, вышла в почтовое обращение 18 февраля игинальной маркой посвящались 125-летию со дня рождения Александра Блока (2005 г.), 100-летию со дня рождения Мусы Джалиля (2006 г.), 125-летию со дня рождения Евгения Замятина (2008 г.). В 2014 г. в почтовое обращение поступили карточки с оригинальной маркой, посвященные юбилеям Анны Ахматовой Тараса Шевченко, Джеймса Ф. Купера и Уильяма Шекспира. .NewsBodyLeftInclude {display:none;}

Марка, посвященная ученому-физику С.П. Капице, вышла в почтовое обращение П. Александрову (1903–1994), одному из основателей отечественной ядерной энергетики. В 2004 г. выпуск был приурочен к 100-летию со дня рождения Ю.Б. Харитона (1904–1996), физика. В последующие годы в почтовое обращение вышли марки, посвященные: 2008 г. — В.П. Глушко (1908–1989) – советскому ученому в области ракетно-космической техники; 2009 г. – в почтовое обращение вышли блоки, пос

В почтовое обращение выходят шесть марок в рамках серии «Современное искусство России» .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 12 декабря в почтовое обращение выходят шесть марок в рамках серии «Современное искусство России». Студия военных художников имени М.Б. Грекова была образована в 1934 г. Это уникальный творческий коллектив,

В почтовое обращение выходят три марки серии «Фауна России. Дикие кошки» .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 7 ноября в почтовое обращение выходят три марки серии «Фауна России. Дикие кошки». Кошачьи – семейство млекопитающих отряда хищных, приспособленные к добыванию животной пищи путем подкрадывания, подкараул

В почтовое обращение выходит марка, посвященная оперной певице Г.П. Вишневской .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 24 октября в почтовое обращение выходит марка «Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Г.П. Вишневская (1926–2012), оперная певица, народная артистка СССР». Галина Павловна Вишневская ― оперная

В почтовое обращение выходит марка, посвященная М.Т. Калашникову, конструктору стрелкового оружия .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 24 октября в почтовое обращение выходит марка в рамках серии «Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного», посвященная М.Т. Калашникову (1919–2013), конструктору стрелкового оружия. Михаил Тимофе

В почтовое обращение выходит марка, посвященная чемпионату мира «Формула-1» Гран-при России .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 12 октября в почтовое обращение выходит марка, посвященная чемпионату мира по кольцевым автогонкам «Формула-1» Гран-при России. «Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытым

Марки: анонс продукции на октябрь 2014 г. .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 7 октября в почтовое обращение выходит марка «Совместный выпуск Администраций связи стран – членов РСС. Зимние виды спорта». Совместный выпуск Администраций связи стран – членов РСС 2014 г. посвящен зимним

В почтовое обращение выходит марка «100 лет городу Кызылу» .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 22 августа в почтовое обращение выходит марка «100 лет городу Кызылу». Город Кызыл был заложен в 1914 г. и назван Белоцарск. Первоначально он представлял собой переселенческий пункт для русских и входил в с

В почтовое обращение выходят четыре марки в рамках серии «Фауна России. Дикие кошки» .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 1 августа в почтовое обращение выходят четыре марки в рамках серии «Фауна России. Дикие кошки». Кошачьи — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к д

В почтовое обращение выходит конверт с оригинальной маркой, посвященный композитору С. Туликову 7 июля в почтовое обращение выходит конверт с оригинальной маркой «100 лет со дня рождения С.С. Туликова (1914–2004), композитора». Серафим Сергеевич Туликов — русский композитор, заслуженный деятель ис

Глава Минкомсвязи: информирование клиентов «Почты России» о поступлении посылки должно происходить автоматически по SMS найдем решение». В ходе встречи глава Минкомсвязи России также затронул тему повышения качества клиентского обслуживания. В частности, речь шла о своевременном информировании населения о поступлении посылки. «Я получаю очень много обращений от наших граждан по этому поводу. Проблема в том, что посылка приходит, формируется уведомление, которое иногда не доходит до получателя, теряется или

«Шереметьево» прекратило принимать посылки из интернет-магазинов изывает всех участников логистической цепи, по которой приходят из-за рубежа адресованные россиянам посылки и мелкие пакеты, взвешенно подходить к принятию решений и хотя бы на время принести к

«Почта России» запустила в промышленном режиме эксплуатацию почтоматов очередей в отделениях почтовой связи, сообщили CNews в почтовом операторе. Получить регистрируемое почтовое отправление - посылку, бандероль или бандероль 1 класса - можно в одном из почтомато

«Русснефть» оптимизирует работу своей почтовой службы с помощью Arbyte ого сектора, объявила о завершении проекта по поставке и настройке балансировщика нагрузки в НК «Русснефть». С помощью нового оборудования была повышена эффективность одного из ключевых ИТ-сервисов — почтовой службы компании. Почтовая служба «Русснефти» построена на базе серверов Microsoft Exchange 2010, в качестве балансировщика нагрузки использовалась технология Microsoft Windows Network

Доставка из eBay: посылки с iPhone и iPad взламывают в 6 раз чаще, чем остальные Посылки с iPhone и iPad из американских онлайн-магазинов вскрываются в процессе доставки в 6 раз чаще, чем посылки, содержащие другие товары. Об этом рассказал Максим Андрюхин, глава российского офиса компании Bay.ru, сервиса доставки в Россию товаров из eBay и Amazon. По словам Андрюхина, возвращат

Клиенты «Почты России» смогут оплачивать посылки с помощью PayPal ных торговых компаний к реализации своей продукции через интернет-каналы. Кроме того, при получении посылки в случае, если посылка оплачена через систему PayPal, но ее содержимое или качество т

Турецкий почтовый оператор установит еще 600 мультифункциональных банкоматов от Wincor Nixdorf Турецкий почтовый оператор PTT, развивая канал самообслуживания клиентов, установит еще 600 мультифункциональных банковских автоматов производства компании Wincor Nixdorf. Масштабный проект по инсталляц

Махинации Почты России и таможенной службы: как получить заказ с Ebay Правильная упаковка - залог удачного прохождения посылки на нашей территории. Она позволяет сразу увидеть факт того, что посылка вскрывалась и

Флешка с персональными данными была украдена из почтовой посылки бря текущего года ее представитель послал диск с архивом информации о пенсионных счетах сотрудников по почте на адрес пенсионного фонда Milliman. Посылка была получена, однако сотрудники Millim

«Яндекс» выпустил почтовое приложение для iPhone Компания «Яндекс» объявила о том, что выпустила почтовое приложение для iPhone. Где бы пользователь ни находился, он может полноценно работать с письмами через мобильный интерфейс. «В приложении мы объединили возможности «Яндекс.Почты», к ко