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Почта услуги почтовой связи почтовые услуги почтовые отправления почтовая логистика

Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика

«Почтальон» , 1989 год Пчелко Игорь Иванович «Почтальон» , 1989 год Пчелко Игорь Иванович
«В почтовом отделении» 1953г. Художник - Рубин Ефим Евсеевич (1919-1986) Заслуженный художник РСФСР «В почтовом отделении» 1953г. Художник - Рубин Ефим Евсеевич (1919-1986) Заслуженный художник РСФСР
Художник Шапаев фёдор Васильевич "Сельский почтальон" 1960. Художник Шапаев фёдор Васильевич "Сельский почтальон" 1960.
"Почта идёт", 1960 г. Семёнов Борис Александрович (1917 - 1991) "Почта идёт", 1960 г. Семёнов Борис Александрович (1917 - 1991)
«Почта пришла», 1976 год Жемерикин Вячеслав Федорович «Почта пришла», 1976 год Жемерикин Вячеслав Федорович
На полевом стане. 1949г. Гринюк Иван Александрович (1915 - 1995) На полевом стане. 1949г. Гринюк Иван Александрович (1915 - 1995)
Почтальон. 1962 г. Кокорин Анатолий Владимирович (1908 - 1987) Почтальон. 1962 г. Кокорин Анатолий Владимирович (1908 - 1987)
«Почтальон» , 1989 год Пчелко Игорь Иванович


28.08.2024 Посылки жителям Курской и Белгородской областей можно отправить «Почтой России» бесплатно

Отделения «Почты России» по всей стране бесплатно принимают посылки весом до 10 кг для получателей из Курской и Белгородской областей. Также жители указанных регионов могут воспользоваться бесплатной отправкой в любой регион страны. Об этом CNews сообщи
21.06.2024 «Почта России» начала выдавать посылки «Авито» в партнерских пунктах

кольких месяцев число партнерских пунктов превысит 1000 точек. Это сделает доставку удобнее, доступнее и комфортнее для более чем 5,7 млн жителей городов. Кроме того, скоро эти точки смогут принимать посылки у продавцов с «Авито», присоединившись к 38 тыс. почтовых отделений, которые уже работают с площадкой. «Почтовая сеть охватывает всю страну, но в больших городах отделения не всегда в ш
21.05.2024 В 1000 отделений «Почта России» выдает посылки в почтоматах

ная система сама отбирает отправления, которые можно загрузить в почтомат, исходя из заданных критериев. В основном таким способом пока выдаются мелкие международные пакеты, но в целом ячейки вмещают посылки до 605 мм в длину, 270 мм в ширину и 450 мм — в высоту. Клиенту, чья посылка готова к выдаче в аппарате, приходит SMS-сообщение, в котором указан срок хранения отправления и код для его
16.04.2024 В корпоративный мессенджер Compass добавили регистрацию по почте и Single Sign-On

В корпоративном мессенджере Compass появилась регистрация по почте и Single Sign-On. Новые функции доступны в on-premise версии продукта – они помогают крупным компаниям и корпорациям создать более безопасное рабочее пространство. Об этом CNews сообщи
19.10.2022 «Яндекс» поможет малому бизнесу доставлять посылки в другие города

приниматели и частные лица смогут заказать междугороднюю доставку в приложении «Яндекс Go». Для этого нужно выбрать тариф “Пункты выдачи”, адреса удобных ПВЗ «Яндекс маркета» для отправки и получения посылки, а также размер посылки. Междугородняя доставка «Яндекса» особенно пригодится небольшим интернет-магазинам, предпринимателям, которые продают товары через социальные сети и мессе
18.03.2022 Клиенты СДЭК смогут отправлять посылки без паспорта

СДЭК полностью перешла на безбумажное взаимодействие. С помощью сервиса CDEK ID клиенты логистического оператора теперь могут не только получать посылки без паспорта и других документов, но и отправлять их. Услуга позволяет отказаться от изматывающей бюрократии. Посылку можно оформить онлайн в личном кабинете на сайте или в мобильном пр
17.03.2022 Клиенты СДЭК смогут отправлять посылки без паспорта

СДЭК полностью перешла на безбумажное взаимодействие. С помощью сервиса CDEK ID клиенты крупнейшего логистического оператора России теперь могут не только получать посылки без паспорта и других документов, но и отправлять их. Об этом CNews сообщили представители CDEK. Услуга позволяет отказаться от изматывающей бюрократии. Посылку можно оформить онлайн в

01.12.2021 Посетители салонов Tele2 смогут получать и отправлять посылки в постаматах «Сберлогистики»

федеральная логистическая компания «Сберлогистика» начинают сотрудничество по развитию сети постаматов. Теперь посетители салонов связи Tele2 могут получать заказы из интернет-магазинов и отправлять посылки через постаматы логистической компании экосистемы «Сбера». Новые автоматизированные устройства по приему и выдаче посылок начали работать более чем в 300 торговых точках Tele2 в 200 нас
21.05.2021 Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов

и предписание об устранении нарушения. Также в ФАС отмечают, что отмена надбавки позволит всем жителям страны пользоваться услугами «Почты» на равных условиях. ФАС оштрафует «Почту России» за цены на посылки Согласно сведениям о тарифах на оказание услуг «Почтой России», действующим с июня 2016 г., к труднодоступным отделениям почтовой связи относятся 736 населенных пунктов. Среди них в час
27.01.2021 Голосовой робот МТС автоматизировал оповещения почтовой службы «Экспресс-курьер»

подключении сервиса «Голосовой робот» почтовой службой «Экспресс-курьер». Новый сервис автоматических звонков с программируемыми сценариями разговоров заменил бумажные извещения, получаемые клиентами почтовой службы и позволил значительно сократить время доставки корреспонденции адресатам. Голосовой робот в автоматическом режиме извещает каждого клиента о прибытии отправления, о его характе
11.12.2020 CDEK ID: логистическая компания СДЭК выдает посылки без паспорта

Международная логистическая компания СДЭК запустила новый сервис CDEK ID. Сервис предоставляет клиентам возможность получать посылки без предъявления паспорта. Выдача посылок с использованием CDEK ID будет происходить по коду, отправленному клиенту в смс. При использовании услуги заполнение дополнительных документов

29.08.2019 «Яндекс.такси» начало доставлять посылки

и» отправит ему SMS со ссылкой на сайт, где за движением автомобиля по маршруту можно будет следить. Ссылка работает, даже если у получателя еще не установлено приложение «Яндекс.такси». Для отправки посылки ее нужно будет отнести к машине и передать водителю, а получателю — выйти за ней и забрать, когда машина подъедет. В минимальную стоимость заказа – 249 руб. – входят первые 6 минут и 2

24.07.2019 Власти хотят вдвое увеличить дань за посылки из иностранных интернет-магазинов

огов ... таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются в размере 500 рублей», — гласит документ. Таможенный сбор не следует путать с таможенной пошлиной, которая также оплачивается получателем посылки. Сбор — это сопутствующий платеж, который уплачивается вместе с пошлиной. С 2004 г. на посылки из-за рубежа установлен таможенный сбор в размере 250 руб. Он уплачивается только в
22.01.2018 Розница «Ростелекома» и «АльфаСтрахование» защитят интернет-покупки

дукт поможет возместить непредвиденные расходы, связанные с необходимостью обратной отправки товара по почте, если он не соответствует, заявленным при покупке характеристикам. «Теперь можно лиш
28.03.2016 Посылки от DPD теперь можно получить в розничной сети «Ростелекома»

DPD в России увеличила число пунктов выдачи посылок благодаря сотрудничеству с компанией «Ростелеком – Розничные системы» С марта 2016 г. посылки от DPD можно получить в розничной сети «Ростелекома». На сегодняшний день пункты выдачи заказов появились в 50 центрах продаж и обслуживания в 30 городах Северо-Западного, Уральского и 
06.04.2015 Марки: анонс новых выпусков знаков почтовой оплаты на апрель

Марка, посвященная 50-летию первого выхода человека в открытый космос, выйдет в почтовое обращение в канун празднования Дня космонавтики — 10 апреля 18 марта 1965 г. советская ракета-носитель «Союз» с пилотируемым двухместным космическим кораблем «Восход-2» с Павлом Иванов
19.03.2015 Две марки серии «Герои-подводники», посвященные Е.Я. Осипову и А.И. Маринеско, выходят в почтовое обращение 19 марта

инграда». Ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Художник-дизайнер: Р. Комса. Тираж: 250 тыс. марок каждого сюжета (50 тыс. листов). В 2007 г. в рамках серии «Герои-подводники» в почтовое обращение поступили марки, приуроченные к 100-летию со дня рождения Н.А. Лунина (1907–1970) и М.И. Гаджиева (1907–1942). .NewsBodyLeftInclude {display:none;}
05.03.2015 Конверт с оригинальной маркой, посвященный 100-летнему юбилею пианиста Святослава Рихтера, вышел в почтовое обращение 5 марта

ециально к выпуску почтового конверта с оригинальной маркой ФГУП Издатцентр «Марка» был изготовлен штемпель спецгашения для города Москвы. Художник-дизайнер: А. Московец. Тираж: 2 млн экз. Ежегодно в почтовое обращение поступают знаки почтовой оплаты, посвященные выдающимся музыкантам. В 2004 г. были изданы карточки с оригинальной маркой «100 лет со дня рождения композитора Д.Б. Кабалевског
18.02.2015 Карточка с оригинальной маркой, посвященная 200-летию со дня рождения писателя П.П. Ершова, вышла в почтовое обращение 18 февраля

игинальной маркой посвящались 125-летию со дня рождения Александра Блока (2005 г.), 100-летию со дня рождения Мусы Джалиля (2006 г.), 125-летию со дня рождения Евгения Замятина (2008 г.). В 2014 г. в почтовое обращение поступили карточки с оригинальной маркой, посвященные юбилеям Анны Ахматовой Тараса Шевченко, Джеймса Ф. Купера и Уильяма Шекспира. .NewsBodyLeftInclude {display:none;}
12.02.2015 Марка, посвященная ученому-физику С.П. Капице, вышла в почтовое обращение

П. Александрову (1903–1994), одному из основателей отечественной ядерной энергетики. В 2004 г. выпуск был приурочен к 100-летию со дня рождения Ю.Б. Харитона (1904–1996), физика. В последующие годы в почтовое обращение вышли марки, посвященные: 2008 г. — В.П. Глушко (1908–1989) – советскому ученому в области ракетно-космической техники; 2009 г. – в почтовое обращение вышли блоки, пос
12.12.2014 В почтовое обращение выходят шесть марок в рамках серии «Современное искусство России»

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 12 декабря в почтовое обращение выходят шесть марок в рамках серии «Современное искусство России». Студия военных художников имени М.Б. Грекова была образована в 1934 г. Это уникальный творческий коллектив,
06.11.2014 В почтовое обращение выходят три марки серии «Фауна России. Дикие кошки»

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 7 ноября в почтовое обращение выходят три марки серии «Фауна России. Дикие кошки». Кошачьи – семейство млекопитающих отряда хищных, приспособленные к добыванию животной пищи путем подкрадывания, подкараул
23.10.2014 В почтовое обращение выходит марка, посвященная оперной певице Г.П. Вишневской

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 24 октября в почтовое обращение выходит марка «Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Г.П. Вишневская (1926–2012), оперная певица, народная артистка СССР». Галина Павловна Вишневская ― оперная
23.10.2014 В почтовое обращение выходит марка, посвященная М.Т. Калашникову, конструктору стрелкового оружия

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 24 октября в почтовое обращение выходит марка в рамках серии «Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного», посвященная М.Т. Калашникову (1919–2013), конструктору стрелкового оружия. Михаил Тимофе
10.10.2014 В почтовое обращение выходит марка, посвященная чемпионату мира «Формула-1» Гран-при России

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 12 октября в почтовое обращение выходит марка, посвященная чемпионату мира по кольцевым автогонкам «Формула-1» Гран-при России. «Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытым
29.09.2014 Марки: анонс продукции на октябрь 2014 г.

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 7 октября в почтовое обращение выходит марка «Совместный выпуск Администраций связи стран – членов РСС. Зимние виды спорта». Совместный выпуск Администраций связи стран – членов РСС 2014 г. посвящен зимним
21.08.2014 В почтовое обращение выходит марка «100 лет городу Кызылу»

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 22 августа в почтовое обращение выходит марка «100 лет городу Кызылу». Город Кызыл был заложен в 1914 г. и назван Белоцарск. Первоначально он представлял собой переселенческий пункт для русских и входил в с
01.08.2014 В почтовое обращение выходят четыре марки в рамках серии «Фауна России. Дикие кошки»

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 1 августа в почтовое обращение выходят четыре марки в рамках серии «Фауна России. Дикие кошки». Кошачьи — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к д
04.07.2014 В почтовое обращение выходит конверт с оригинальной маркой, посвященный композитору С. Туликову

7 июля в почтовое обращение выходит конверт с оригинальной маркой «100 лет со дня рождения С.С. Туликова (1914–2004), композитора». Серафим Сергеевич Туликов — русский композитор, заслуженный деятель ис
09.09.2013 Глава Минкомсвязи: информирование клиентов «Почты России» о поступлении посылки должно происходить автоматически по SMS

найдем решение». В ходе встречи глава Минкомсвязи России также затронул тему повышения качества клиентского обслуживания. В частности, речь шла о своевременном информировании населения о поступлении посылки. «Я получаю очень много обращений от наших граждан по этому поводу. Проблема в том, что посылка приходит, формируется уведомление, которое иногда не доходит до получателя, теряется или

18.04.2013 «Шереметьево» прекратило принимать посылки из интернет-магазинов

изывает всех участников логистической цепи, по которой приходят из-за рубежа адресованные россиянам посылки и мелкие пакеты, взвешенно подходить к принятию решений и хотя бы на время принести к
01.04.2013 «Почта России» запустила в промышленном режиме эксплуатацию почтоматов

очередей в отделениях почтовой связи, сообщили CNews в почтовом операторе. Получить регистрируемое почтовое отправление - посылку, бандероль или бандероль 1 класса - можно в одном из почтомато
04.07.2012 «Русснефть» оптимизирует работу своей почтовой службы с помощью Arbyte

ого сектора, объявила о завершении проекта по поставке и настройке балансировщика нагрузки в НК «Русснефть». С помощью нового оборудования была повышена эффективность одного из ключевых ИТ-сервисов — почтовой службы компании. Почтовая служба «Русснефти» построена на базе серверов Microsoft Exchange 2010, в качестве балансировщика нагрузки использовалась технология Microsoft Windows Network

01.06.2012 Доставка из eBay: посылки с iPhone и iPad взламывают в 6 раз чаще, чем остальные

Посылки с iPhone и iPad из американских онлайн-магазинов вскрываются в процессе доставки в 6 раз чаще, чем посылки, содержащие другие товары. Об этом рассказал Максим Андрюхин, глава российского офиса компании Bay.ru, сервиса доставки в Россию товаров из eBay и Amazon. По словам Андрюхина, возвращат
27.03.2012 Клиенты «Почты России» смогут оплачивать посылки с помощью PayPal

ных торговых компаний к реализации своей продукции через интернет-каналы. Кроме того, при получении посылки в случае, если посылка оплачена через систему PayPal, но ее содержимое или качество т
09.01.2012 Турецкий почтовый оператор установит еще 600 мультифункциональных банкоматов от Wincor Nixdorf

Турецкий почтовый оператор PTT, развивая канал самообслуживания клиентов, установит еще 600 мультифункциональных банковских автоматов производства компании Wincor Nixdorf. Масштабный проект по инсталляц
10.11.2011 Махинации Почты России и таможенной службы: как получить заказ с Ebay

Правильная упаковка - залог удачного прохождения посылки на нашей территории. Она позволяет сразу увидеть факт того, что посылка вскрывалась и
24.10.2011 Флешка с персональными данными была украдена из почтовой посылки

бря текущего года ее представитель послал диск с архивом информации о пенсионных счетах сотрудников по почте на адрес пенсионного фонда Milliman. Посылка была получена, однако сотрудники Millim
22.06.2011 «Яндекс» выпустил почтовое приложение для iPhone

Компания «Яндекс» объявила о том, что выпустила почтовое приложение для iPhone. Где бы пользователь ни находился, он может полноценно работать с письмами через мобильный интерфейс. «В приложении мы объединили возможности «Яндекс.Почты», к ко
31.10.2008 Одиннадцать компьютерных дисков потеряны во время пересылки по почте

етил директор по маркетингу компании Perimetrix Денис Зенкин. - Эти организации периодически теряют посылки даже внутри одного города, не говоря уже о более длинных маршрутах. Отсюда вывод – вс

Публикаций - 1564, упоминаний - 1612

Почта и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24633 154
Yandex - Яндекс 7353 108
Google LLC 11786 78
VK - Mail.ru Group 3456 62
Ростелеком 9708 53
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 45
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4879 44
Apple Inc 12106 42
8222 39
МегаФон 8832 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 35
Samsung Electronics 10267 32
Meta Platforms - Facebook 4439 31
IBM - International Business Machines Corp 9442 31
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3911 30
Yahoo! 3697 30
Amazon Inc - Amazon.com 2999 28
Intel Corporation 12199 24
X Corp - Twitter 2846 21
Цифра ГК 2427 19
PayPal 654 18
Oracle Corporation 6692 17
Telegram Group 1992 16
Cisco Systems 5114 16
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 16
Softline - Софтлайн 2818 15
InfoWatch - Инфовотч 1014 15
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 14
Huawei 3938 13
HP Inc. 5688 13
SAP SE 5279 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 12
Dell EMC 5029 12
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 12
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 12
AOL Inc 1593 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1884 11
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1044 11
Directum - Директум 1092 11
Adobe Systems 1550 11
Почта России ПАО 2114 254
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 45
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 26
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 24
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1335 21
Visa International 1949 20
eBay Inc 1619 20
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 19
Лента - Сеть розничной торговли 2083 16
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1156 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 15
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1027 13
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 13
Яндекс.Доставка 70 12
UPS 204 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 11
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 86 11
Альфа-Банк 1771 10
Связной ГК 1369 10
ВТБ - Почта Банк 466 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 10
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 10
Сбер - СберЛогистика 63 9
РЖД - Российские железные дороги 1904 8
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 458 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2726 8
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 8
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 810 7
Евросеть 1404 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 7
Unsplash 776 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 6
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 438 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 121
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 53
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 50
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5443 48
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 43
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 39
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 38
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 36
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 34
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 33
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2744 28
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3277 27
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1376 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4756 23
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 106 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 20
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 20
Судебная власть - Judicial power 2312 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1997 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3139 18
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1856 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1904 17
Федеральное казначейство России 1773 16
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 15
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 13
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 13
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3049 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 827 11
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 10
Почта России ММПО - Место международного почтового обмена 27 10
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 39 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1216 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 666 9
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6273 20
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 125 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 5
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 309 2
Демократическая политическая партия США 115 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 2
CПPФ - Союз потребителей Российской Федерации 10 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 2
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 2
АРПП - Ассоциация распространителей печатной продукции 4 2
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 252 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
Северо-западная региональная ассоциация автошкол 1 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 29 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 340
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 268
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12752 252
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27445 220
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 187
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12031 182
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30724 180
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24478 173
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24149 162
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12529 133
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12617 132
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8464 128
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27871 128
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24165 117
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25372 113
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15731 112
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10979 111
Оповещение и уведомление - Notification 4619 109
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1825 102
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6959 101
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 99
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11140 99
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3917 98
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11954 97
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 97
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16146 96
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9193 93
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7422 91
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12531 88
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13939 85
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20628 80
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7572 80
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11369 73
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10510 72
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5896 70
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6666 68
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3824 66
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6777 66
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12191 66
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15891 64
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5187 107
Microsoft Windows 15668 96
Google Android 14004 82
Apple iOS 7813 67
Microsoft Office 3737 43
Google Gmail 946 42
Linux OS 9957 41
Microsoft Outlook 1392 40
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1421 39
Microsoft Windows 2000 8661 39
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 37
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 36
Apple iPhone - серия смартфонов 7086 33
Microsoft Exchange 1714 33
Apple iPhone 6 4862 32
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2033 29
Яндекс.Маркет 939 28
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1326 26
Google Play - Google Store - Android Market 3292 26
Космодром Байконур 1066 26
Microsoft Windows Live Hotmail 305 26
Apple iPad 3860 24
Новые облачные технологии - МойОфис 780 23
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 23
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4447 23
Apple - App Store 2890 22
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3222 22
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 827 21
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 585 21
Microsoft Edge - браузер 1995 21
Apple Mac - Apple Macintosh 2979 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4975 19
VK - Mail.Ru Почта 350 19
Microsoft Office Word 776 19
Microsoft Windows XP 2400 17
Apple macOS 2063 16
Microsoft Skype 2067 16
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 764 16
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 16
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 526 16
Путин Владимир 3173 36
Медведев Дмитрий 1654 21
Никифоров Николай 1136 17
Малышев Сергей 83 15
Евраев Михаил 262 12
Скатин Алексей 33 12
Козырев Алексей 321 11
Рейман Леонид 1049 11
Щеголев Игорь 698 8
Акимов Максим 187 7
Гришин Дмитрий 209 7
Бельянинов Андрей 18 7
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 10
CNews - ZOOM.CNews 1847 9
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CNET Networks - CNET News 1643 9
Ведомости 1002 8
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 7
Times 623 7
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 5
РИА Новости 918 4
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Bloomberg 1289 4
FT - Financial Times 1220 4
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РОИ - Российская общественная инициатива 81 4
NYT - The New York Times 1054 4
Silicon.com 364 4
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 3
Roem.ru - Роем.ру 47 3
Business Insider - Бизнес инсайдер 240 3
Автокод (портал) 34 3
Silicon 483 3
New Scientist 1448 3
Inquirer 463 3
Ananova 250 3
NBC News 182 3
MSNBC - телеканал 89 3
CNews Техноблог 61 3
TechnologyAdvice - eWeek 230 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 40 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 2
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8134 49
IDC - International Data Corporation 4910 16
Gartner - Гартнер 3556 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 13
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 117 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 684 8
Forrester Research 821 6
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 5
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 4
comScore 379 4
Рустелеком ТК 304 3
PC Data 50 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 131 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 2
Forrester Wave 45 2
IHS iSuppli 397 2
Mobile Research Group 79 2
eMarketer 205 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Internet Stock Report 994 2
BCG - Boston Consulting Group 108 1
Gartner - Meta Group 8 1
Markets&Markets Research 112 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 64 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 73 1
Trend Micro Fast Facts 1 1
Fortune Global 500 286 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
BCG Россия онлайн 6 1
Frost & Sullivan 203 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
IBM Institute for Business Value 25 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Forrester Consulting 26 1
Harris Interactive 81 1
Mercury Research 66 1
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 1
Cybersecurity Ventures 9 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 929 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 530 4
РАН - Российская академия наук 1874 4
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 953 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1048 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 841 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 3
РСВО ФГУП - НИИПС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт почтовой связи ФГУП 6 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 596 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
University of Auckland - Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau - Оклендский университет 17 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 377 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 120 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 126 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 2
Государственный Русский музей 47 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 224 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
Библиотека Максима Мошкова 17 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 30 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 42 1
SAIT - Samsung Advanced Institute of Technology 9 1
Kanazawa University - Канадзавский университет - Университет Каназавы 1 1
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 7 1
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 18 1
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 7 1
CAS IMECAS - Institute of Microelectronics of the Chinese Academy of Sciences - Институт Микроэлектроники Китайской Академии Наук 3 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 121 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 40
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2424 14
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 3
Международный женский день - 8 марта 327 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 3
Ленинская премия 10 3
ИнфоКом 102 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 2
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 643 2
Startup Village - международная стартап-конференция 60 2
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 2
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 2
Docflow 147 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
День знаний - 1 сентября 35 1
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Defcon 45 1
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