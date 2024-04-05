МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт

Основной миссией МАДИ всегда являлась Научно-образовательная деятельность с целью удовлетворения потребностей человека и экономики страны в качественном, экономичном и безопасном транспортном обслуживании, в развитии автомобилизации — неотъемлемой составляющей транспортной системы России, обеспечивающей её единство и целостность.



Научный коллектив МАДИ своими многолетними исследованиями способствовал повышению экономичности и надежности автомобилей и двигателей, снижению их токсичности. Он внес крупный вклад в создание научной организации автомобильных перевозок и безопасности движения в городах нашей страны. Научным коллективом университета проведены значительные исследования в области совершенствования конструкций машин и оборудования для дорожного строительства.