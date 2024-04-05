Получите все материалы CNews по ключевому слову
МАДИ Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет Московский автодорожный институт
Основной миссией МАДИ всегда являлась Научно-образовательная деятельность с целью удовлетворения потребностей человека и экономики страны в качественном, экономичном и безопасном транспортном обслуживании, в развитии автомобилизации — неотъемлемой составляющей транспортной системы России, обеспечивающей её единство и целостность.
Научный коллектив МАДИ своими многолетними исследованиями способствовал повышению экономичности и надежности автомобилей и двигателей, снижению их токсичности. Он внес крупный вклад в создание научной организации автомобильных перевозок и безопасности движения в городах нашей страны. Научным коллективом университета проведены значительные исследования в области совершенствования конструкций машин и оборудования для дорожного строительства.
|05.04.2024
|
Simetra оснастила МАДИ академической версией цифровой платформы RITM³
ГК Simetra и Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) заключили соглашение, в рамках которого Simetra предоставит вузу академические лицензии
|30.11.2023
|
Hyper и МАДИ создадут центр исследований в области электротранспорта и зарядной инфраструктуры
лей не получается зарядить свой электромобиль. Выработанные решения будут в дальнейшем реализованы в зарядной сети Hyper. Об этом CNews сообщили представители «Роснано». «Центр исследования на основе МАДИ создается для повышения качества сервиса по зарядке электрокаров. Мы приглашаем к совместной работе производителей и поставщиков как зарядных станций, так и электромобилей. В данном центре
|02.06.2023
|
«Единый оператор» и МАДИ будут совместно развивать кадры в области высокоинтеллектуальных транспортных технологий
в концерн «Телематика») и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) подписали соглашение о развитии высокопрофессиональных кадров в области архитектурно-ст
|11.01.2016
|
«Автокод» поможет водителям вернуть ошибочно уплаченный штраф МАДИ
в Московскую административную дорожную инспекцию. Новый сервис доступен пользователям в разделе «Обращения». Вернуть деньги водители могут в случае, если постановление о правонарушении было отменено МАДИ или судом, а также если штраф был оплачен дважды или по ошибке. При подаче электронного заявления на возврат денежных средств необходимо указать причину обращения, номер и дату постановлен
|27.10.2015
|
Водители смогут запросить копию постановления МАДИ через «Автокод»
вке необходимо указать номер запрашиваемого постановления, причину запроса и личные данные заявителя. В разделе «Обращения» на портале «Автокод» столичные водители могут в электронном виде сообщить в МАДИ о погашении штрафа за неправильную стоянку и остановку или обжаловать взыскание, которое считают необоснованным. Также у пользователей есть возможность проверить статус рассмотрения своей
|01.10.2015
|
«Автокод» сообщит результат обжалования штрафа МАДИ
токод» или по 20-значому номеру, который инспекция присваивает каждому обращению. Система также вышлет результат обжалования на электронную почту, которая указывалась в заявлении. Официальное решение МАДИ по-прежнему можно получить в почтовый ящик по адресу проживания или при личном посещении ведомства. На портале «Автокод» столичные водители могут в электронном виде сообщить в МАДИ
|10.04.2015
|
Столичные водители смогут записаться на прием к руководству МАДИ через «Автокод»
ртала «Автокод» (avtokod.mos.ru). Для предварительной записи доступно 50% времени приема. Спланировать визит можно за две недели. На личном приеме у начальника Управления рассмотрения дел и обращений МАДИ можно обсудить вопросы, связанные с постановлениями, выписанными на основе материалов фото- и видеофиксации. Водителю не нужно предварительно обжаловать постановление, если он обращается в
|23.03.2015
|
Водители смогут отслеживать статус своего обращения в МАДИ на портале «Автокод»
ависимо от того, каким способом оно подавалось – через «Автокод», по почте или при личном посещении МАДИ. Пользователи также будут получать уведомление о регистрации новых жалоб в МАДИ и
|09.08.2011
|
В МАДИ открыт первый в России центр компетенции IBM в области интеллектуальных транспортных систем
Корпорация IBM, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и «Научный центр по комплексным транспортным проблемам» Министерства транспорта РФ (НЦК
|11.09.2007
|
МАДИ объявил открытый конкурс по выбору ИТ-подрядчика
Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) объявил открытый конкурс № 279к-1123, по итогам которого определит ИТ-подрядчика. Побед
|26.10.2006
|
МАДИ объявил результаты тендера
На днях Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) завершил тендер по выбору подрядчика для оказания ряда ИТ-услуг. Напомним, что конкурс
|24.10.2006
|
Московский автомобильно-дорожный институт закупает оборудование
ный технический университет) проводит открытый конкурс №235к-1283 на поставку оборудования для нужд МАДИ (ГТУ) (средства вычислительной техники, оргтехники, мультимедийные средства) для обеспеч
|06.09.2006
|
МАДИ требуется информационная система
ормационно-коммуникационной многофункциональной адаптивной интегрированной среды в учебном процессе МАДИ. Требуется программно-аппаратный комплекс для совершенствования учебного процесса. Начал
