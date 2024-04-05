Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189074
ИКТ 14618
Организации 11326
Ведомства 1494
Ассоциации 1078
Технологии 3546
Системы 26548
Персоны 81939
География 3004
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2752
Мероприятия 878

МАДИ Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет Московский автодорожный институт

МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт

Основной миссией МАДИ всегда являлась Научно-образовательная деятельность с целью удовлетворения потребностей человека и экономики страны в качественном, экономичном и безопасном транспортном обслуживании, в развитии автомобилизации — неотъемлемой составляющей транспортной системы России, обеспечивающей её единство и целостность.


Научный коллектив МАДИ своими многолетними исследованиями способствовал повышению экономичности и надежности автомобилей и двигателей, снижению их токсичности. Он внес крупный вклад в создание научной организации автомобильных перевозок и безопасности движения в городах нашей страны. Научным коллективом университета проведены значительные исследования в области совершенствования конструкций машин и оборудования для дорожного строительства.

СОБЫТИЯ


05.04.2024 Simetra оснастила МАДИ академической версией цифровой платформы RITM³

ГК Simetra и Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) заключили соглашение, в рамках которого Simetra предоставит вузу академические лицензии
30.11.2023 Hyper и МАДИ создадут центр исследований в области электротранспорта и зарядной инфраструктуры

лей не получается зарядить свой электромобиль. Выработанные решения будут в дальнейшем реализованы в зарядной сети Hyper. Об этом CNews сообщили представители «Роснано». «Центр исследования на основе МАДИ создается для повышения качества сервиса по зарядке электрокаров. Мы приглашаем к совместной работе производителей и поставщиков как зарядных станций, так и электромобилей. В данном центре
02.06.2023 «Единый оператор» и МАДИ будут совместно развивать кадры в области высокоинтеллектуальных транспортных технологий

в концерн «Телематика») и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) подписали соглашение о развитии высокопрофессиональных кадров в области архитектурно-ст
11.01.2016 «Автокод» поможет водителям вернуть ошибочно уплаченный штраф МАДИ

в Московскую административную дорожную инспекцию. Новый сервис доступен пользователям в разделе «Обращения». Вернуть деньги водители могут в случае, если постановление о правонарушении было отменено МАДИ или судом, а также если штраф был оплачен дважды или по ошибке. При подаче электронного заявления на возврат денежных средств необходимо указать причину обращения, номер и дату постановлен
27.10.2015 Водители смогут запросить копию постановления МАДИ через «Автокод»

вке необходимо указать номер запрашиваемого постановления, причину запроса и личные данные заявителя. В разделе «Обращения» на портале «Автокод» столичные водители могут в электронном виде сообщить в МАДИ о погашении штрафа за неправильную стоянку и остановку или обжаловать взыскание, которое считают необоснованным. Также у пользователей есть возможность проверить статус рассмотрения своей

01.10.2015 «Автокод» сообщит результат обжалования штрафа МАДИ

токод» или по 20-значому номеру, который инспекция присваивает каждому обращению. Система также вышлет результат обжалования на электронную почту, которая указывалась в заявлении. Официальное решение МАДИ по-прежнему можно получить в почтовый ящик по адресу проживания или при личном посещении ведомства. На портале «Автокод» столичные водители могут в электронном виде сообщить в МАДИ

10.04.2015 Столичные водители смогут записаться на прием к руководству МАДИ через «Автокод»

ртала «Автокод» (avtokod.mos.ru). Для предварительной записи доступно 50% времени приема. Спланировать визит можно за две недели. На личном приеме у начальника Управления рассмотрения дел и обращений МАДИ можно обсудить вопросы, связанные с постановлениями, выписанными на основе материалов фото- и видеофиксации. Водителю не нужно предварительно обжаловать постановление, если он обращается в
23.03.2015 Водители смогут отслеживать статус своего обращения в МАДИ на портале «Автокод»

ависимо от того, каким способом оно подавалось – через «Автокод», по почте или при личном посещении МАДИ. Пользователи также будут получать уведомление о регистрации новых жалоб в МАДИ и
09.08.2011 В МАДИ открыт первый в России центр компетенции IBM в области интеллектуальных транспортных систем

Корпорация IBM, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и «Научный центр по комплексным транспортным проблемам» Министерства транспорта РФ (НЦК
11.09.2007 МАДИ объявил открытый конкурс по выбору ИТ-подрядчика

Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) объявил открытый конкурс № 279к-1123, по итогам которого определит ИТ-подрядчика. Побед
26.10.2006 МАДИ объявил результаты тендера

На днях Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) завершил тендер по выбору подрядчика для оказания ряда ИТ-услуг. Напомним, что конкурс

24.10.2006 Московский автомобильно-дорожный институт закупает оборудование

ный технический университет) проводит открытый конкурс №235к-1283 на поставку оборудования для нужд МАДИ (ГТУ) (средства вычислительной техники, оргтехники, мультимедийные средства) для обеспеч
06.09.2006 МАДИ требуется информационная система

ормационно-коммуникационной многофункциональной адаптивной интегрированной среды в учебном процессе МАДИ. Требуется программно-аппаратный комплекс для совершенствования учебного процесса. Начал

Публикаций - 78, упоминаний - 96

МАДИ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Russia - Майкрософт Россия 833 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 4
Microsoft Corporation 25291 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9220 4
LogistiX - Логистикс-Тех 74 3
М2М телематика - НИС М2М 232 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14434 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2546 3
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 143 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1840 3
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 116 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 347 2
Бука - Buka Entertaiment 489 2
Avrora Robotics - Аврора Роботикс 4 2
Открытые технологии 716 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1513 2
НКБ ВС - Научно-конструкторское бюро вычислительных систем 3 2
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 2
ВымпелКом - МСС-Старт - Мобайл-Центр 18 2
Yandex - Яндекс 8543 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3314 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4567 2
McKinsey & Company Int 273 2
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 1
Т1 Сервионика - Servionica 271 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 170 1
Омникомм - Omnicomm 169 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 83 1
Астелит 135 1
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 33 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 173 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 1
Ростех - КРЭТ - ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 22 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 281 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 172 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 91 2
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 2
ЦНКЭС - Центр Независимой Комплексной Экспертизы 16 2
РЖД - Российские железные дороги 2010 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8259 2
Почта России ПАО 2257 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1803 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 138 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
Снежная Королева - СК Трейд 59 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 54 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 1
Водный стадион Технопарк 15 1
Uber 340 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 83 1
Авторамблер 6 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 108 1
Traft - Трафт 23 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Agora Freight 2 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 32 1
Авто-РТК - РТК-Авто 2 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 34 1
Bakulin Motors Group - BMG - Бакулин Моторс Групп - БМГ - VolgaBus 7 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 1
Sapato.ru 21 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 114 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 33 1
Формоза Альтаир НПКЦ 13 1
ГипродорНИИ 2 1
РусГидро - Майнская ГЭС 15 1
Черемушки 60 1
СШГЭР - Саяно-Шушенский Гидроэнергоремонт 4 1
RAND Corporation 33 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 12
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 716 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2742 7
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - МАДИ - Московская административная дорожная инспекция 7 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2013 4
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 160 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 280 3
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3470 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3485 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6318 3
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 248 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12954 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4814 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3267 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 557 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 832 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 1
МИК - Московский инновационный кластер 169 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 216 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 596 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 298 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 226 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 440 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 685 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 33 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза - Парламент Австралии - Parliament of Australia 25 1
Минтранс РФ - НЦКТП ФГБУ - Научный центр по Комплексным Транспортным Проблемам Министерства Транспорта Российской Федерации 1 1
Минтранс РФ - НИИАТ - Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта 8 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3134 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 3
Русский Щит - ассоциация 39 2
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
ООН ГЭФ - Глобальный экологический фонд - Global Environment Facility, GEF 4 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
Cyprus-Russian Business Association - Ассоциация российских бизнесменов на Кипре 1 1
Союз кинематографистов России 11 1
Автодата.рус - межотраслевой проектный консорциум 3 1
СПЦП - Совет профессионалов по цепям поставок 2 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 357 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73580 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 8
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1413 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 7
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 5
Оповещение и уведомление - Notification 5384 5
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 86 5
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4151 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3726 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 4
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6922 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31889 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 3
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 484 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2646 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1156 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2042 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8772 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 2
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 53 7
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 798 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2897 5
Microsoft Windows 2000 8663 3
Google Android 14759 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 2
LogistiX LEAD WMS 55 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 2
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 126 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1547 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Эльбрус-1 МВК 9 2
Apple iOS 8294 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5885 2
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 64 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 525 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 500 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
Turkcell Bip - Мессенджер 28 1
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 1
NVision Барьер 734 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 303 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
C/C++ - Язык программирования 849 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
Traft-Online - система управления грузоперевозками 16 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 945 1
Toyota Prius 49 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 24 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 250 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 38 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 1
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 332 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 258 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 300 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 426 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Администрация Санкт-Петербурга - Парковки Санкт-Петербурга 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 325 1
Прянишников Николай 311 4
Ажгиревич Артем 6 3
Жанказиев Султан 4 3
Меламед Леонид 150 2
Шамолин Михаил 124 2
Блинов Дмитрий 45 2
Чумаченко Наталья 14 2
Рыжов Николай 9 2
Прянишников Александр 2 2
Собянин Сергей 485 2
Ожгихин Иван 31 1
Кравцов Роман 88 1
Ефимов Владимир 144 1
Дегтев Геннадий 270 1
Годунов Николай 12 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 413 1
Евтушенков Владимир 212 1
Меламед Александр 95 1
Иванов Андрей 60 1
Скатин Алексей 33 1
Егоров Александр 87 1
Бондаренко Михаил 57 1
Владимиров Дмитрий 15 1
Кирдяшов Федор 30 1
Гурко Александр 136 1
Берзин Алексей 4 1
Фетисов Алексей 64 1
Назаров Алексей 73 1
Тихонов Алексей 16 1
Прохоров Андрей 20 1
Клименко Андрей 6 1
Федотов Михаил 17 1
Лепехин Петр 1 1
Прохоров Сергей 25 1
Кармишин Дмитрий 26 1
Медведев Дмитрий 1663 1
Ярошевский Павел 4 1
Емелин Илья 3 1
Сивцев Илья 166 1
Волк Ирина 27 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45965 55
Россия - РФ - Российская федерация 157792 44
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8184 10
Европа 24658 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14523 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53523 5
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1053 4
Европа Восточная 3123 4
Беларусь - Белоруссия 6056 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18718 3
Украина 7803 3
Москва - Садовое кольцо 156 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 2
Казахстан - Республика 5822 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4105 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3238 2
Индия - Bharat 5713 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1703 2
Австрия - Австрийская Республика 1337 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 670 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 684 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 177 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 251 1
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 79 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Конаковский район - Конаково 29 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 317 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 380 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 112 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 154 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 910 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 248 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1681 1
США - Мичиган - Детройт 87 1
Кипр - Лимасол 21 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 1
Москва - ЮАО - Борисовские пруды 8 1
Россия - Ангаро-Енисейский кластер - Ангарско-Енисейский бассейн 7 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 41
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 26
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 21
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 11
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 7
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 6
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 908 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 4
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 4
Образование в России 2560 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Транспорт - ДТП - Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 59 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 543 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1023 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 2
Автокод (портал) 37 11
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 199 1
GPS-Клуб 3 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1149 1
TAdviser - Центр выбора технологий 431 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6030 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 673 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1283 5
ВШПП - Высшая школа приватизации и предпринимательства 7 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1108 4
РАН - Российская академия наук 2022 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 3
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 262 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 575 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 91 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 139 2
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 23 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 228 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1652 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 287 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 75 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 85 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
МЭИ - Московский энергетический институт 160 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 153 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 630 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 109 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 42 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 26 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 9 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 2
Up Great - серия технологических конкурсов 10 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
NAIAS Mobility Challenge 1 1
Up Great - Зимний город - конкурс 6 1
Навитех-Экспо 32 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413777, в очереди разбора - 729911.
Создано именных указателей - 189074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще