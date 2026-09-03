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Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва ЦАО Краснопресненская набережная Пресненская набережная

СОБЫТИЯ


03.09.2026 Минцифры: стартовало голосование за подключение к мобильному интернету в 2027 году 2
26.08.2025 Минцифры: выбирайте населенные пункты, где подключат интернет 2
07.08.2025 Wildberries строит штаб-квартиру в «Москва-Сити» рядом с Ozon 2
26.06.2025 В «Перекрестке» появились роботы-бариста 1
06.05.2025 «МегаФон» ускорил интернет в «Москва-Сити» 1
22.04.2025 Связь-2025 1
15.04.2025 ВТБ выходит из логистического партнерства с «Почтой России» 1
14.04.2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2025» в рамках «Российской недели высоких технологий-2025» 1
01.04.2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2025» в рамках «Российской недели высоких технологий-2025» 1
12.02.2025 Экс-главу Федерального центра ИИ обвинили в коррупции 1
07.11.2024 До конца голосования за подключение к интернету деревень и сел осталось десять дней 2
17.10.2024 MANGO OFFICE приглашает на Mango Fresh «Как привлечь больше клиентов с меньшими затратами» 1
02.10.2024 «Т-Банк» запускает собственную рекламную платформу с доступом к 50 млн жителей России 1
08.08.2024 Жители подмосковных деревень могут проголосовать за доступный интернет 2
06.08.2024 Минцифры: голосуйте за подключение сел к интернету 2
08.04.2024 Комплексные решения для ЦОД представят на инновационном саммите «Систэм Электрик» 1
24.11.2023 Холдинг Т1 проведет собственную ИТ-конференцию в Москве 1 декабря 1
07.09.2023 Успейте проголосовать за доступный интернет 2
14.08.2023 Онлайн-голосование за доступный интернет в малых населённых пунктах продлено до 10 сентября 2023 года 2
18.07.2023 Малые села и деревни Подмосковья подключат к скоростному интернету 2
18.07.2023 Проголосуйте за подключение сел к интернету в 2024 году 2
11.04.2023 Российской недели высоких технологий – 2023 1
27.10.2022 Присоединяйтесь к голосованию за подключение сел к интернету в 2023 году 2
16.11.2021 Хакеры втемную используют российских программистов для атак на бизнес 2
10.07.2020 Резидент «Сколково» поставил оборудование для биометрической системы в «Башне министерств» 2
08.07.2020 «Ростелеком» начал пилотный проект по проходу по биометрии в здание «Башни министерств» 1
20.05.2020 Сбербанк, «Азбука вкуса» и Visa открыли магазин без касс и продавцов 1
20.09.2019 Евгений Салихов, OCS: Российский бизнес начинает использовать мультивендорный подход к облакам 1
12.07.2019 Tele2 развернет 5G около Кремля, «Билайн» в Лужниках, «Мегафон» в МГУ 1
29.11.2018 Совет директоров «Ростелекома» утвердил кандидатов в новый совет директоров 1
20.09.2018 «1С» приглашает на пятый бизнес-форум 1С:ERP 2
20.04.2018 НИИ «Масштаб» представит сервер IVA Aves S на выставке «Связь-2018» 1
21.11.2017 Первый ствол в виртуальности 1
04.10.2017 4-й Бизнес-форум 1С:ERP состоится 27 октября в Москве 2
05.09.2017 1С проведет 4-й Бизнес-форум 1С:ERP 2
28.04.2017 1С и «Лаборатория Касперского» помогут МТУСИ в подготовке ИТ-специалистов 1
31.03.2016 Tele2 обеспечила связью 99% населения Москвы 1
22.12.2015 «Яндекс» обновил и дополнил панорамы Москвы и Московской области 1
29.10.2015 В Москве открылся первый международный финтех-кластер 1
02.06.2014 Переворот: «Ростех» избавился от «Регионкома» и создал новую ИТ-компанию с гендиректором из Татарстана 1

Публикаций - 68, упоминаний - 86

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10995 8
IBM - International Business Machines Corp 9708 6
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 5
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 5
Ангстрем-Телеком 13 4
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 73 4
Элтекс Коммуникации 28 4
МегаФон 10845 4
9639 4
Qtech - Кьютэк 211 4
НАГ - NAG 20 4
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 4
Imaqliq - Имаклик Сервис 19 4
Неорос - Neoros 14 4
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 81 4
ФЛАТ - FLAT - Flat Software 42 3
ПиЭлСи Технолоджи - PLC Technology 9 3
Лео Телеком 7 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15941 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 3
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 441 3
Т8 НТЦ 119 3
Сател 185 3
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 134 3
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 82 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 3
Базис ТелеКом - Bazis Telecom - Базис Импорт 4 3
IPmatika - АйПиМатика 30 3
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5681 2
Yandex - Яндекс 9295 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3467 2
Microsoft Corporation 25819 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 421 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1466 2
InterSystems - ИнтерСистемз 137 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 2
МКР - Межгосударственная корпорация развития - Радиозавод имени А.С. Попова ОмПО - Омское производственное объединение 25 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 13
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 12
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 185 9
Башня Федерация 16 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8940 2
Связной ГК 1401 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 2
Афимолл ТРЦ 34 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 78 2
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 2
Экспотроника ВК 40 2
Enka - Энка - Рамэнка 10 1
ЛентаМет 1 1
Таганский пассаж ТЦ 1 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Москапстрой - Москапстрой-Недвижимость 10 1
Элинс НТЦ 11 1
Талисман ТЦ 1 1
Арарат Парк Хаятт 14 1
Бизнес-Волна 3 1
Почта России ПАО 2381 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1342 1
НСПК - Национальная система платежных карт 954 1
МКБ - Московский кредитный банк 659 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 623 1
BMW Group 483 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1539 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1070 1
Альфа-Банк 1985 1
Visa International 1996 1
X5 Group - Перекрёсток 643 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2439 1
Евросеть 1421 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Ак Барс Банк 284 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1945 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13976 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2880 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3593 5
CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade - Китайский совет по содействию международной торговле 5 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5715 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3209 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 459 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3666 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5747 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6582 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5456 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1196 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3446 3
Мосгордума - Московская городская Дума 148 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5987 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3967 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2890 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 27 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3336 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 766 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 349 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1550 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3702 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 725 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4966 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1515 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2137 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1060 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 875 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
Международная академия связи - МАС 46 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 784 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Электрокабель 13 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29793 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54298 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23048 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36464 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23118 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14037 8
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2241 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26049 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9607 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33677 7
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 929 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26440 7
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3737 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12982 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15499 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13442 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4498 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16423 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7404 6
5G - пятое поколение мобильной связи 2586 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2903 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35359 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7919 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1766 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9354 5
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 257 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10783 5
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2827 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13215 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1909 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26538 4
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1594 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9818 4
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2275 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7864 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1959 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2495 4
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 567 4
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1885 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10262 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6330 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2982 3
1С:ERP Управление предприятием 853 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 320 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2561 3
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 230 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 434 2
Apple iPhone 6 4861 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 679 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5261 2
InterSystems Cache 145 2
InterSystems Ensemble 59 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 262 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - ФЦП ГЛОНАСС - Глобальная навигационная система - Федеральная целевая программа 35 1
Информтехника ГК - МиниКом - Единая мультисервисная платформа профессиональной связи 26 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центр управления полётами 5 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1049 1
Google Chrome - браузер 1714 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7658 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1302 1
Microsoft Windows 16949 1
Microsoft Azure 1527 1
Google Cloud Platform - GCP 385 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 681 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1804 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 925 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 455 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 342 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 624 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1374 1
IVA Technologies - IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 1
Apple iPhone 4 800 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 532 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 280 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 1
Космодром Байконур 1072 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 56 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 386 1
Нуралиев Борис 298 5
Рейман Леонид 1066 2
Никифоров Николай 1138 2
Чемезов Сергей 147 2
Куртяник Надежда 447 2
Джус Татьяна 1 1
Gessner Regine - Гесснер Регина 1 1
Finke Dieter - Финке Дитер 1 1
Каревский Данила 3 1
Югай Виктор 66 1
Слободчиков Антон 8 1
Сауров Александр 2 1
Барсков Александр 4 1
Разинкин Анатолий 3 1
Stökli Marcel - Штекли Марсель 4 1
Солдаткин Михаил 1 1
Шелковников Илья 1 1
Пачиков Георгий 1 1
Ерохов Александр 1 1
Нырков Денис 1 1
Солдаткин Максим 3 1
Wood Rupert - Вуд Руперт 5 1
Чабан Сергей 1 1
Нигматуллин Александр 1 1
Путин Владимир 3462 1
Касперская Наталья 319 1
Мирошников Борис 63 1
Смиркин Дмитрий 17 1
Осеевский Михаил 350 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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