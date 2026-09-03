Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Москва ЦАО Краснопресненская набережная Пресненская набережная
СОБЫТИЯ
Публикаций - 68, упоминаний - 86
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Нуралиев Борис 298 5
|Рейман Леонид 1066 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Чемезов Сергей 147 2
|Куртяник Надежда 447 2
|Джус Татьяна 1 1
|Gessner Regine - Гесснер Регина 1 1
|Finke Dieter - Финке Дитер 1 1
|Каревский Данила 3 1
|Югай Виктор 66 1
|Слободчиков Антон 8 1
|Сауров Александр 2 1
|Барсков Александр 4 1
|Разинкин Анатолий 3 1
|Stökli Marcel - Штекли Марсель 4 1
|Солдаткин Михаил 1 1
|Шелковников Илья 1 1
|Пачиков Георгий 1 1
|Ерохов Александр 1 1
|Нырков Денис 1 1
|Солдаткин Максим 3 1
|Wood Rupert - Вуд Руперт 5 1
|Чабан Сергей 1 1
|Нигматуллин Александр 1 1
|Путин Владимир 3462 1
|Касперская Наталья 319 1
|Мирошников Борис 63 1
|Смиркин Дмитрий 17 1
|Осеевский Михаил 350 1
|Носков Константин 241 1
|Свердлов Денис 201 1
|Греф Герман 488 1
|Волож Аркадий 270 1
|Собянин Сергей 553 1
|Чубайс Анатолий 222 1
|Касперский Евгений 338 1
|Беров Иван 45 1
|Ахмеров Тимур 92 1
|Кирсанова Светлана 70 1
|Дергунова Ольга 120 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4019 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725121.
Создано именных указателей - 200518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725121.
Создано именных указателей - 200518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.