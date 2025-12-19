Разделы

Москапстрой Москапстрой-Недвижимость


19.12.2025 Началась ликвидация российской «дочки» Oracle 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
04.03.2021 Gaskar Group внедрила в свои разработки технологии компьютерного зрения Visionlabs 1
06.09.2012 Дмитрий Журавлев: "Агентство ИТ" — новый бренд для команды ИТ-экспертов 1
21.01.2011 Как выгодно использовать Open Source в России? 1
27.07.2010 «ВымпелКом» в первом полугодии заключил 317 соглашений по обеспечению услугами связи коммерческой недвижимости 1
26.11.2009 «Глобус-Телеком» обеспечивает связью бизнес-центры «Москапстрой-Недвижимость» 1
31.10.2007 4 декабря пройдет Security Invest-2007 3
19.04.2007 «Москапстрой» завершил внедрение КИС 1
30.06.2005 "Формоза" поставит Москве компьютеры на 113 млн. руб. 1

SAP SE 5438 2
Microsoft Corporation 25253 2
Актион МЦФЭР 56 2
Honeywell Security Group 5 1
Technip 7 1
ITOREX - ТОРЭКС 3 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - С-Инфо - S-Info 2 1
Ростелеком 10325 1
МегаФон 9937 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14296 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 251 1
IBM - International Business Machines Corp 9553 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 882 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9203 1
БАРС Груп 560 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 128 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 95 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 63 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 455 1
Atlassian 139 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1077 1
HP Autonomy 83 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 353 1
Сател 163 1
Миранда-Медиа 71 1
Ростелеком - Глобус-телеком 226 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 446 1
ИнфоТех 37 1
Монолит-Инфо 126 1
Top Systems - Топ Системы 79 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 88 1
Омега 86 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Гаскар Групп - Гаскар Интеграция - Гаскар Технологии - Диджитал лаб 16 1
Software AG & IDS Scheer 207 1
Формоза - Formoza 177 1
Газпром ПАО 1418 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 2
Роснефть НК - нефтяная компания 529 2
Сургутнефтегаз - СНГ 278 2
Новатэк Новафининвест 57 2
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 24 1
Базэл - Русские машины - Рузхиммаш - Рузаевский завод химического машиностроения 2 1
TyreMan Group - Тайрмен Групп 2 1
Талисман ТЦ 1 1
Ситиматик 5 1
Русвьетпетро СК 3 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 351 1
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 17 1
Северсталь ПАО - Severstal 563 1
РЖД - Российские железные дороги 2007 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2703 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 864 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 49 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 159 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 980 1
Альфа-Банк 1872 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
Русагро Группа Компаний 341 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 105 1
Татнефть 238 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 444 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 451 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 440 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 568 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 247 1
ФосАгро 153 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 1
Мосэнерго ПАО 129 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 354 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3535 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2171 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Мосгордума - Московская городская Дума 145 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 27 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 77 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 89 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 91 1
Минэкономразвития РФ - Департамент корпоративного управления и новой экономики Министерства экономического развития и торговли РФ 22 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 180 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 313 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7299 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1904 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6161 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2697 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13362 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7628 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 2
АСУ ТП - APC - Advanced Process Control - СУУТП - Cистемы усовершенствованного управления технологическим процессами 18 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 169 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2051 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1444 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18281 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3083 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1480 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12991 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10135 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 895 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1439 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1447 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2632 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9356 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6917 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1134 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2362 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4838 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3962 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 622 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 23 1
Promobot Cyber Cafe 2 1
Кредо-Диалог - ТИМ КРЕДО - Технологии Информационного Моделирования КРЕДО 5 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 26 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 1
Нанософт - nanoCAD 112 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5851 1
Microsoft Dynamics CRM 545 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 168 1
Aspen aspenONE 28 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 85 1
Siemens Teamcenter 68 1
IBM SPSS Statistics 54 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 1
Apache Subversion 18 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 22 1
Top Systems - T-Flex PLM 25 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 15 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Аник лаб - Exon - Экзон ПИР 25 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 142 1
IBM Maximo Asset Management 54 1
Geoserver 13 1
OSIsoft PI System 15 1
Мобильный обходчик 24 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 26 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 55 1
Apache Lucene 7 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1525 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 65 1
PostgreSQL - PostGIS 12 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Siemens FiberSIM 5 1
CDO Global - DeepTalk 3 1
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 244 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Массух Илья 235 1
Миронов Павел 6 1
Романов Илья 34 1
Прозоровский Василий 40 1
Гребнев Егор 41 1
Афанасьев Игорь 3 1
Журавлев Дмитрий 13 1
Матвеев Иван 9 1
Смирнов Антон 9 1
Филоненко Игорь 2 1
Краюшенко Геннадий 1 1
Костанди Максим 1 1
Мачнев Михаил 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 6
Россия - РФ - Российская федерация 157223 5
США - Калифорния - Риверсайд 31 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18251 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53489 1
Европа 24649 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2424 1
Земля - планета Солнечной системы 10664 1
Южная Корея - Республика 6866 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8134 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4286 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3189 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2914 1
Китай - Тайвань 4138 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1620 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 785 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 743 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 257 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 305 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 126 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3229 2
Спорт - Водные виды спорта 21 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 442 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4253 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6251 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1354 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 83 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Цифровое право - Цифровые права 132 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 932 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
АиФ - Аргументы и факты 50 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 222 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 521 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 56 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
