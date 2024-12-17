Романов Илья

Подтверждена совместимость платформы компьютерного зрения VisionLabs и Astra Linux 1

Axbit Group и VisionLabs разработали приложение для проверки зрения с помощью искусственного интеллекта 1

Soft Division и VisionLabs создали интеллектуальное решение для управления трафиком на пропускных пунктах 1

Технологии компьютерного зрения Visionlabs помогут Flexlab в диагностике пациентов 1

BioSmart и VisionLabs представили отечественное решение для контроля доступа на базе ИИ 1

Компания ДКС повысила безопасность производства с помощью технологий VisionLabs 1

Axbit Group выпустила приложение для учета рабочего времени сотрудников на удаленке 1

VisionLabs и BIMDATA создают цифровой сервис для строительной отрасли 1

Gaskar Group внедрила в свои разработки технологии компьютерного зрения Visionlabs 1

Антиковидные решения VisionLabs помогут цифровизации Одинцово 1

VisionLabs и HeadPoint займутся созданием совместных решений на базе интернета вещей и компьютерного зрения 1

Nokian Tyres совместно с Epam запустила маркетплейс по продаже шин 1