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Индексная книга (каталог) CNews*
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Романов Илья



17.12.2024 VisionLabs и Q-Systems улучшат логистику на предприятиях с помощью ИИ 1
24.01.2024 VisionLabs и «Базальт СПО» создадут биометрические решения для «умного города» 1
11.12.2023 Подтверждена совместимость платформы компьютерного зрения VisionLabs и Astra Linux 1
18.05.2023 «Сбер» и VisionLabs разработали мобильную биометрическую систему контроля доступа на базе ИИ 1
03.05.2023 Axbit Group и VisionLabs разработали приложение для проверки зрения с помощью искусственного интеллекта 1
18.07.2022 Soft Division и VisionLabs создали интеллектуальное решение для управления трафиком на пропускных пунктах 1
17.06.2022 Десятки студентов требуют вернуть деньги российский университет, который обещал за девять месяцев научить их ИИ-разработке 1
16.05.2022 Технологии компьютерного зрения Visionlabs помогут Flexlab в диагностике пациентов 1
26.04.2022 «Сбер» и Visionlabs внедрили сервис оплаты взглядом в кассы самообслуживания Smartix 1
21.04.2022 Контроль доступа с ИИ от «Итриум» и VisionLabs поможет Enterprise-сегменту в проектах импортозамещения 1
14.02.2022 Компьютерное зрение на российском ПО: подтверждена совместимость продуктов VisionLabs с «Ред ОС» 1
02.02.2022 BioSmart и VisionLabs представили отечественное решение для контроля доступа на базе ИИ 1
27.12.2021 Сеть клиник «Семейный доктор» внедрила систему термометрии с ИИ 1
22.12.2021 Компания ДКС повысила безопасность производства с помощью технологий VisionLabs 1
17.12.2021 VisionLabs и Q-Systems предложат умный клиентский путь для банков 1
10.12.2021 Axbit Group выпустила приложение для учета рабочего времени сотрудников на удаленке 1
29.11.2021 «Стройсервис» внедрил термометрические комплексы VisionLabs для профилактики коронавируса 1
06.10.2021 «М.видео» обновила поисковые возможности онлайн-платформ 1
06.08.2021 VisionLabs и BIMDATA создают цифровой сервис для строительной отрасли 1
13.05.2021 Решения VisionLabs обеспечат эпидемиологический контроль на объектах Сибирско-Уральской энергетической компании 1
12.05.2021 «М.Видео» при поддержке Epam расширяет ассортимент за счет интеграции с goods.ru 1
23.03.2021 «Инфосистемы джет» и VisionLabs совместно разрабатывают цифровые решения для промышленности 1
11.03.2021 Цифровые решения «Ситроникс» и Visionlabs внедрены в учебные учреждения Мурманска 1
04.03.2021 Gaskar Group внедрила в свои разработки технологии компьютерного зрения Visionlabs 1
19.02.2021 Антиковидные решения VisionLabs помогут цифровизации Одинцово 1
27.01.2021 VisionLabs и HeadPoint займутся созданием совместных решений на базе интернета вещей и компьютерного зрения 1
23.11.2020 Nokian Tyres совместно с Epam запустила маркетплейс по продаже шин 1
18.09.2020 VisionLabs и сеть автозаправок Flash запустили бесконтактную систему оплаты по лицу 1
23.01.2019 Магазин Goods.ru c помощью EPAM оптимизировал поиск на базе платформы ElasticSearch 1
13.11.2017 «М.Видео» достигла рекордного роста онлайн-продаж за счет развития сайта с EPAM 1
16.08.2016 Ресторан «Линдерхоф» внедрил биометрическую систему учета рабочего времени BioLink BioTime 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

Романов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

VisionLabs - ВижнЛабс 221 24
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 5
8213 2
Специальные технологии 65 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Axbit Group - Аксбит-ИТ 2 2
Сбер - СТК - Специальные технологии контроля 8 2
Q-Systems - Кю-Системс 3 2
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 29 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Гаскар Групп - Гаскар Интеграция - Гаскар Технологии - Диджитал лаб 14 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 26 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 19 1
BioSmart - Биосмарт 7 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Рукард - Русофт 3 1
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 30 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Accenture plc 682 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Smartix - Смартикс 2 1
ИТРИУМ СПб - itrium 8 1
Сател - VizorLabs - Визорлабс 18 1
ЭТМ 10 1
Теко НПК 430 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
Soft Division - Софт Дивижн 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 4
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Papa John’s - Папа Джонс 14 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
АСК 42 1
Ikon Tyres - Nokian Tyres 19 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
Семейный доктор 7 1
Газпром ПАО 1342 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Почта России ПАО 2112 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 80 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 27 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 82 1
Москапстрой - Москапстрой-Недвижимость 9 1
AVA Group - АВА Групп 3 1
ЭНКО 3 1
СУЭНКО - Сибирско-Уральская энергетическая компания - Курганэнерго 3 1
Стройсервис 3 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 65 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 15
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 12
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 11
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 6
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 5
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 4
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
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Oz Liveness 40 5
VisionLabs Thermo 6 5
VisionLabs Luna POS 8 5
VisionLabs Luna ACE 7 4
VisionLabs Luna Cars 11 4
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 2
Linux OS 9937 2
Flash FlashID - бесконтактная система оплаты 1 1
Ikon Tyres - Nokian Hakkapeliitta 2 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Аник лаб - Exon - Экзон ПИР 15 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 89 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
Kibana - программная панель визуализации данных 12 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 17 1
BioLink BioTime 65 1
BioSmart Quasar 3 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 1
Ред Софт - Ред-Шлюз 16 1
Ред Софт - Ред платформа 28 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 31 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 167 1
Axbit Group - Офтальмо.AI 1 1
Axbit VL 1 1
Logstash 8 1
ИТРИУМ - Нейросс - Единое решение для комплексных систем безопасности 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
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Попков Андрей 24 1
Ушенин Алексей 9 1
Нуйкин Александр 1 1
Качанов Сергей 1 1
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Пантюхов Андрей 1 1
Иванов Денис 13 1
Скворцов Андрей 13 1
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Ильяшевич Юлия 1 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 6
Россия - УФО - Тюменская область 1141 2
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
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Европа Восточная 3075 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 69 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
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Образование в России 2191 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 103 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
Одинцовская лингвистическая гимназия МБОУ 1 1
Терра эйай - УИИ терра - Университет искусственного интеллекта терра 1 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 30 1
Мурманский индустриальный колледж ГАПОУ МО 1 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 11 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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