Романов Илья
Романов Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Фролов Алексей 20 1
|Попков Андрей 24 1
|Ушенин Алексей 9 1
|Нуйкин Александр 1 1
|Качанов Сергей 1 1
|Гуцериев Михаил 111 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Афанасьев Игорь 3 1
|Бурмин Игорь 1 1
|Морозов Михаил 17 1
|Колесников Евгений 17 1
|Кузнецов Сергей 154 1
|Муравьев Олег 28 1
|Евдокимов Дмитрий 27 1
|Петров Александр 17 1
|Пчелинцев Андрей 2 1
|Коротков Андрей 85 1
|Зимин Андрей 2 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Саруханов Ваган 2 1
|Романов Дмитрий 66 1
|Воробьев Александр 34 1
|Малькова Лариса 16 1
|Аммосов Юрий 46 1
|Пантюхов Андрей 1 1
|Иванов Денис 13 1
|Скворцов Андрей 13 1
|Давыдов Олег 10 1
|Светлов Евгений 3 1
|Ильяшевич Юлия 1 1
|Чебыкина Ирина 1 1
|Графова Юлия 1 1
|Крынина Евгения 16 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
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