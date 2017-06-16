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BioLink BioTime


16.06.2017 Система BioTime внедрена в сети бургерных #FARШ 6
30.03.2017 BioLink Solutions представила новый биометрический терминал учета рабочего времени и контроля доступа 6
14.03.2017 BioLink Solutions представила новую версию ПО для биометрического учета рабочего времени BioTime 5
22.12.2016 Мобильное приложение BioTime поддерживает биометрический учет рабочего времени по селфи 1
20.12.2016 Биометрическая система учета рабочего времени BioLink BioTime внесена в реестр отечественного ПО 2
23.11.2016 «Росэкспортпром» внедрил систему BioLink BioTime 1
16.11.2016 «МетиСтр» обновил систему учета рабочего времени BioLink BioTime 5
01.11.2016 «Акватеп» внедрил биометрическую систему учета рабочего времени BioLink BioTime 7
20.10.2016 Биометрический учет рабочего времени BioLink BioTime внедрен в «Расмо» 6
13.10.2016 Система BioTime интегрирована с программой «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» 1
04.10.2016 «Макиз-Фарма» рассчитывает индивидуальные KPI сотрудников с помощью BioLink BioTime 3
08.09.2016 Систему BioLink BioTime внедрил дилер Ford «Автономия» 3
16.08.2016 Ресторан «Линдерхоф» внедрил биометрическую систему учета рабочего времени BioLink BioTime 2
09.08.2016 Система BioLink BioTime внедрена в компании «СвязьИнжСтрой» 1
06.07.2016 «Экотелеком» внедрил систему BioLink BioTime 3
29.06.2016 «Поморье Тур» внедрила биометрическую систему учета рабочего времени BioTime 5
23.06.2016 «Формика» обновила биометрическую систему учета рабочего времени BioLink BioTime 1
31.05.2016 «Гран» внедрил биометрическую систему учета рабочего времени BioTime 5
26.05.2016 Система BioLink BioTime внедрена в сети быстрого питания «Теремок» 9
19.04.2016 «Фарм-Проект» внедрил биометрическую систему учета рабочего времени BioTime 1
12.04.2016 «Пикап-Центр» внедрил биометрическую систему учета рабочего времени BioTime 6
05.04.2016 НВ ведет учет рабочего времени сотрудников с помощью BioLink BioTime 6
29.03.2016 Система BioLink BioTime внедрена в сети ресторанов «Токио» 1
17.03.2016 «Тренд Телеком» ведет учет рабочего времени сотрудников с помощью BioLink BioTime 1
02.02.2016 BioLink Solutions и Zorgtech совместно выпустили биометрический киоск BioTime Station 3
12.01.2016 Сеть Pizza Ollis обновила систему BioLink BioTime 3
24.12.2015 «Акриловый Стиль» обновил систему BioLink BioTime 8
11.12.2015 Moda & Bosca Group обновила систему BioLink BioTime 2
07.12.2015 Биометрическая система BioLink BioTime сертифицирована на совместимость с «1С:Предприятием» 1
24.11.2015 Чеченская Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи внедрила систему BioLink BioTime 2
29.10.2015 Биометрическая система BioLink BioTime обеспечила достоверность учета рабочего времени в научно-производственном предприятии «Бутис» 6
15.09.2015 Типография Onebook.ru обновит систему BioTime 8
08.09.2015 Российское подразделение Linde Group подвело итоги 3 лет эксплуатации BioLink BioTime 4
01.09.2015 «Инконнект» перейдет на новую версию системы BioLink BioTime 7
18.07.2013 «Монтекс-Сервис» ведет учет рабочего времени сотрудников с помощью BioTime 6
26.06.2013 «Сервис-Пакет» внедрил систему учета рабочего времени BioTime 5
06.06.2013 «Полимерснаб» ведет учет рабочего времени сотрудников в системе BioTime 4
30.04.2013 «Бизнес-Букет» ведет биометрический учет рабочего времени с помощью BioLink BioTime 6
05.04.2013 Дилер Renault внедрил биометрическую систему учета рабочего времени от BioLink Solutions 5
22.02.2013 «Джи Трейд» внедрила систему BioTime для учета рабочего времени сотрудников 5

Публикаций - 59, упоминаний - 272

BioLink BioTime упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

BioLink Solutions 74 33
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 612 1
BioLink FingerPass 31 30
Microsoft Windows 10 6670 2
Apple iOS 5742 2
Google Android 10751 2
BioLink U-Match 7 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Сорокин Константин 15 8
Шмаков Алексей 2 1
Никифоров Николай 1126 1
Иванов Александр 71 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
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