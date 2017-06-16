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BioLink BioTime
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Публикаций - 59, упоминаний - 272
BioLink BioTime упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
|BioLink FingerPass 31 30
|Microsoft Windows 10 6670 2
|Apple iOS 5742 2
|Google Android 10751 2
|BioLink U-Match 7 2
|Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
|Сорокин Константин 15 8
|Шмаков Алексей 2 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Иванов Александр 71 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru