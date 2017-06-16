Система BioTime внедрена в сети бургерных #FARШ BioLink Solutions объявила о внедрении системы системы BioTime для автоматизации контроля и учета рабочего времени сотрудников в сети бургерных #FARШ.Бургерные #FARШ — это рестораны, представляющие новый формат предприятий быстрого питания. Проект

BioLink Solutions представила новый биометрический терминал учета рабочего времени и контроля доступа Компания BioLink Solutions выпустила новый биометрический терминал BioTime FingerPass Т5. Терминал автоматически ведет учет рабочего времени и управляет физическим доступом в здания и помещения, подавая команды на открытие/закрытие электромагнитных и электроме

BioLink Solutions представила новую версию ПО для биометрического учета рабочего времени BioTime ons объявила о выходе новой версии биометрической системы учета рабочего времени и контроля доступа BioTime. Как рассказали CNews в компании, в версии 6.5 расширено число отчетов, в том числе о

Мобильное приложение BioTime поддерживает биометрический учет рабочего времени по селфи BioLink Solutions объявила о выпуске новой версии мобильного приложения биометрической системы учета рабочего времени BioTime. Как рассказали CNews в компании, список основных нововведений в приложении включает возможность регистрировать время прихода на работу и ухода с нее можно, делая селфи или сканируя отп

Биометрическая система учета рабочего времени BioLink BioTime внесена в реестр отечественного ПО Биометрическая система учета рабочего времени и контроля доступа BioTime включена Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз

«Росэкспортпром» внедрил систему BioLink BioTime BioLink сообщил о внедрении биометрической системы учета рабочего времени BioTime в «Росэкспортпроме». Как рассказали CNews в компании, предприятие известно миллионам потребителей маслом высшего качества под торговой маркой «РЭП». Весь процесс производства проходит с

«МетиСтр» обновил систему учета рабочего времени BioLink BioTime Биометрическую систему BioLink BioTime обновила подмосковная компания «МетиСтр», поставляющая широкий ассортимент ме

«Акватеп» внедрил биометрическую систему учета рабочего времени BioLink BioTime Биометрическая система учета рабочего времени BioLink BioTime внедрена в инженерном центре «Акватория тепла» («Акватеп»). Об этом CNews соо

Биометрический учет рабочего времени BioLink BioTime внедрен в «Расмо» BioLink Solutions объявила о внедрении биометрического учета рабочего времени BioLink BioTime в «Расмо». Как рассказали CNews в компании, в результате деятельность сотрудн

Система BioTime интегрирована с программой «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» Компания BioLink Solutions объявила об интеграции биометрической системы учета рабочего времени BioTime с программой «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8». Как рассказали CNews в BioLink, эта интеграция обеспечивает предприятиям и организациям бюджетной сферы следующие возмо

«Макиз-Фарма» рассчитывает индивидуальные KPI сотрудников с помощью BioLink BioTime Биометрическую систему учета рабочего времени BioLink BioTime внедрила российская компания «Макиз-Фарма». Об этом CNews сообщили в компании

Систему BioLink BioTime внедрил дилер Ford «Автономия» Компания BioLink Solutions объявила о внедрении биометрической системы учета рабочего времени и контроля доступа BioTime в компании «Автономия», официальном дилере Ford. Эта фирма развивает проект «ЗапчастиФорд.РФ», клиенты которого могут по доступным ценам и в короткие сроки получать запасные части к авт

Ресторан «Линдерхоф» внедрил биометрическую систему учета рабочего времени BioLink BioTime Компания BioLink Solutions объявила о внедрении биометрической системы учета рабочего времени BioTime в пивном ресторане «Линдерхоф» на юго-западе Москвы. Ресторан сознательно отказался от использования карт в учете рабочего времени. Особенностями биометрической системы в ресторане счит

Система BioLink BioTime внедрена в компании «СвязьИнжСтрой» Компания BioLink Solutions объявила о внедрении биометрической системы учета рабочего времени BioTime в компании «СвязьИнжСтрой», чья деятельность охватывает ключевые направления организаций — такие, как: охранно-пожарная сигнализация, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией

«Экотелеком» внедрил систему BioLink BioTime Биометрическую систему учета рабочего времени и контроля доступа BioLink BioTime внедрила компания «Экотелеком» — оператор связи, предоставляющий полный компл

«Поморье Тур» внедрила биометрическую систему учета рабочего времени BioTime Компания BioLink Solutions объявила о внедрении биометрической системы учета рабочего времени BioTime в компании «Поморье Тур». Об этом говорится в заявлении BioLink, поступившем в редакцию CNews. Фирма оказывает полный комплекс услуг для путешественников по Северной Карелии. Деятельнос

«Формика» обновила биометрическую систему учета рабочего времени BioLink BioTime фабрика спецодежды «Формика» перешла на новую версию биометрической системы учета рабочего времени BioTime. Данная система была внедрена на фабрике два года назад с целью автоматизации учета р

«Гран» внедрил биометрическую систему учета рабочего времени BioTime Компания BioLink Solutions объявила о новом внедрении биометрической системы учета рабочего времени и контроля доступа BioTime на производстве. Эта система обслуживает 250 сотрудников компании «Гран» (республика Марий Эл), занятой разработкой и выпуском широкого спектра скороморозильного, холодильного и теплооб

Система BioLink BioTime внедрена в сети быстрого питания «Теремок» Компания BioLink Solutions объявила о внедрении биометрической системы учета рабочего времени BioTime в федеральной сети общественного питания «Теремок». Как сообщили CNews в BioLink Solutions, в ходе проекта BioTime интегрирован с «1С:Управлением производственным предприятием».

«Фарм-Проект» внедрил биометрическую систему учета рабочего времени BioTime Компания BioLink Solutions объявила о внедрении биометрической системы учета рабочего времени BioTime в компании «Фарм-Проект». Об этом говорится в заявлении BioLink Solutions, поступившем в редакцию CNews. По отзыву заказчика, в фармацевтическом бизнесе особенно нужна дисциплинированно

«Пикап-Центр» внедрил биометрическую систему учета рабочего времени BioTime Компания BioLink Solutions объявила о новом внедрении биометрической системы учета рабочего времени BioTime. Эта система действует в московском «Пикап-Центре», который с 2004 г. специализируется на продаже, обслуживании и ремонте пикапов различных марок — в базовой и премиальной комплектации,

НВ ведет учет рабочего времени сотрудников с помощью BioLink BioTime Компания BioLink Solutions объявила о новом внедрении биометрической системы BioTime. Эта система обеспечила учет рабочего времени в казанской компании НВ, которая предоставляет широкий спектр услуг в ИТ-сфере — от аутсорсинга специалистов и консультирования по внедрени

Система BioLink BioTime внедрена в сети ресторанов «Токио» Компания BioLink Solutions объявила о внедрении биометрической системы учета рабочего времени BioTime в сети ресторанов «Токио» (Владивосток). Эта система охватила более 450 сотрудников, и ее применение будет способствовать дальнейшему укреплению трудовой дисциплины и повышению качества

«Тренд Телеком» ведет учет рабочего времени сотрудников с помощью BioLink BioTime Компания BioLink Solutions объявила о внедрении биометрической системы учета рабочего времени BioTime в группе компаний «Тренд Телеком», работающей на рынке сотового ритейла. Сейчас BioTime ведет учет рабочего времени более тысячи сотрудников; для регистрации времени прихода на р

BioLink Solutions и Zorgtech совместно выпустили биометрический киоск BioTime Station эксперт в области биометрии) объявили о выпуске нового совместного решения — биометрического киоска BioTime Station. Киоск включает оптический сканер отпечатков пальцев и адаптирован для функци

Сеть Pizza Ollis обновила систему BioLink BioTime етербургская сеть Pizza Ollis перешла на новую версию биометрической системы учета рабочего времени BioLink BioTime. Сейчас эта система обслуживает более 850 сотрудников сети, сообщили CNews в

«Акриловый Стиль» обновил систему BioLink BioTime На новую версию биометрической системы BioLink BioTime перешла петербургская компания «Акриловый Стиль», выпускающая широкий ассорти

Moda & Bosca Group обновила систему BioLink BioTime Компания Moda & Bosca Group обновила биометрическую систему учета рабочего времени BioLink BioTime. Эта система используется уже три года и сейчас обслуживает более ста сотрудн

Биометрическая система BioLink BioTime сертифицирована на совместимость с «1С:Предприятием» Биометрическая система учета рабочего времени и контроля доступа BioTime получила сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Срок действия серт

Чеченская Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи внедрила систему BioLink BioTime терства здравоохранения Чеченской Республики внедрена биометрическая система учета рабочего времени BioLink BioTime, которая обслуживает 1500 сотрудников. РКБСМП им. У.И.Ханбиева — это многопро

Биометрическая система BioLink BioTime обеспечила достоверность учета рабочего времени в научно-производственном предприятии «Бутис» венное предприятие «Бутис» подвело итоги эксплуатации биометрической системы учета рабочего времени BioLink BioTime и наметило планы по переходу на ее новую версию. Главный вывод — система BioT

Типография Onebook.ru обновит систему BioTime Типография Onebook.ru решила обновить биометрическую систему учета рабочего времени BioLink BioTime, используемую компанией уже седьмой год. Система стала важным компонентом стр

Российское подразделение Linde Group подвело итоги 3 лет эксплуатации BioLink BioTime eering Rus GmbH подвела итоги трехлетней эксплуатации биометрической системы учета рабочего времени BioLink BioTime. Как сообщили CNews в компании BioLink Solutions, система BioTime сейчас обсл

«Инконнект» перейдет на новую версию системы BioLink BioTime Инконнект» приняла решение о переходе на новую версию биометрической системы учета рабочего времени BioLink BioTime (6.2). Об этом CNews сообщили в компании BioLink Solutions. «Инконнект» работ

«Монтекс-Сервис» ведет учет рабочего времени сотрудников с помощью BioTime Компания BioLink Solutions объявила о внедрении системы учета рабочего времени BioTime в компании «Монтекс-Сервис». Основными направлениями деятельности «Монтекс-Сервис» являются строительство торгово-развлекательных центров, БЦ и гостиничных комплексов, производство и по

«Сервис-Пакет» внедрил систему учета рабочего времени BioTime ния уровня трудовой дисциплины, руководство компании решило внедрить систему учета рабочего времени BioLink BioTime, что во многом упростило работу руководителя отдела кадров. Теперь заработная

«Полимерснаб» ведет учет рабочего времени сотрудников в системе BioTime тавок на экспорт. Для учета рабочего времени сотрудников руководство «Полимерснаба» выбрало систему BioLink BioTime. По отзыву представителей компании, использование биометрического учета време

«Бизнес-Букет» ведет биометрический учет рабочего времени с помощью BioLink BioTime персонала, эффективность управления которым, по отзыву заказчика, возросла после внедрения системы BioLink BioTime. «Эта система основана на эффективной и распространенной биометрической техно

Дилер Renault внедрил биометрическую систему учета рабочего времени от BioLink Solutions , и логичным шагом в этом направлении стало внедрение биометрической системы учета рабочего времени BioLink BioTime. Как рассказали CNews в BioLink, система BioTime учитывает время прихода сотр