Медицина АО - Клиника академика Ройтберга

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) образовано в 1990 году. Это многопрофильный университетский медицинский центр, включающий поликлинику, стационар, круглосуточную скорую медицинскую помощь, онкологический центр Sofia и Институт ядерной медицины в г. Химки. Здесь работают 400 врачей 67 врачебных специальностей. Это первая клиника в России, аккредитованная в 2011 году по международным стандартам качества медицинской помощи JCI, и с тех пор три раза подряд подтвердившая соответствие этим стандартам. Клиника сертифицирована по международным стандартам ISO 9001:2015.