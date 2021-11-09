Navicon завершил первую фазу внедрения CRM-системы Creatio в клинике академика Ройтберга

Системный интегратор и разработчик Navicon завершил проект по внедрению CRM-системы Creatio в многопрофильном медицинском центре «Медицина» (клиника академика Ройтберга). Решение позволило автоматизировать процессы продаж, управлять коммуникациями отдела продаж с клиентами из единого окна и отслеживать их влияние на коммерческую эффективность.

Компания «Медицина» (клиника академика Ройтберга) включает поликлинику, круглосуточную скорую медицинскую помощь, многопрофильный стационар, онкологический центр Sofia и Институт ядерной медицины в Химках. Руководство клиники приняло решение внедрить CRM-систему для того, чтобы с ее помощью оптимизировать работу отдела продаж, объединить управление всеми коммуникациями пациентов с сотрудниками разных подразделений, что в итоге должно повысить уровень клиентского сервиса.

Проект был реализован системным интегратором Navicon. Команда ИТ-специалистов за четыре месяца внедрила в «Медицине» CRM-систему Creatio вендора «Террасофт Россия». С ее помощью были автоматизированы процессы работы отдела продаж, настроена консолидация информации о клиентах центра в одной базе.

«Приоритет клиники академика Ройтберга – забота о пациентах. Для нас важно, чтобы каждый из наших пациентов всегда ощущал поддержку и получал помощь максимально быстрым и комфортным для него способом. Система, которую мы внедрили при поддержке Navicon, помогает нам решить эту задачу. Мы планируем развивать проект, чтобы получить еще больше возможностей для взаимодействия с пациентами», – сказал Владимир Гаркавенко, вице-президент по продвижению услуг компании «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук, МВА.

«В настоящее время скорость и качество – одни из ключевых показателей, критичных для медицинской отрасли. Медучреждениям необходимо ускоряться, улучшать процессы и быть гибкими, чтобы успевать адаптироваться к постоянно меняющимся условиям работы и потребностям клиентов. Уверен, что Creatio поможет АО "Медицина" решить эти задачи и станет отличным помощником для того, чтобы справиться с ежедневными вызовами отрасли», – сказал Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт Россия».

«Успешных примеров внедрения CRM-систем в медицинских компаниях почти нет. Дело в том, что пока клиники в основном используют только медицинские информационные системы (МИС), которые, как правило, не учитывают специфику коммуникаций с клиентами. Поэтому мы считаем проект, реализованный для АО "Медицина", прорывным и важным для рынка. CRM-система Creatio позволяет сотрудникам центра фиксировать все коммуникации с каждым клиентом, отслеживать их эффективность и повышать лояльность пациентов за счет постоянного информационного сопровождения», – отметила Софья Тотмакова, директор департамента Customer Excellence в компании Navicon.

Команда Navicon приступила ко второй фазе реализации проекта. ИТ-специалисты подключают к CRM-системе отдел маркетинга, отдел по заключению договоров, а также колл-центр – как внутренний, так и внешний. Также команда Navicon автоматизирует бизнес-процессы, связанные с обработкой жалоб пациентов и организацией семинаров.