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Navicon Навикон
Navicon выступает бизнес-партнером заказчика и помогает комплексно решать задачи его бизнеса. Navicon оказывает услуги по комплексной автоматизации предприятий и внедрению бизнес-решений на базе BI, CRM, ERP технологий.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 4 дела, на cумму 10 583 753 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|27.05.2026
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«Навикон» и «Алгоритм1» стали партнерами
Системный интегратор и разработчик «Навикон» и компания «Алгоритм1» (А1), объявили о заключении партнерского соглашения. Благодаря этому «Навикон» расширил продуктовый портфель за счет «Платформы А1» – современного отечест
|25.05.2026
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Компания «Навикон» выпустила коннектор между BPMSoft и «Яндекс Директом»
Системный интегратор и разработчик «Навикон» анонсировал выпуск коннектора между отечественной low-code-платформой BPMSoft и сервисом для размещения и управления контекстной рекламой в экосистеме «Яндекса» «Яндекс Директ». Новое
|29.04.2026
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«Навикон» автоматизирует планирование ФОТ
Системный интегратор и разработчик «Навикон» выводит на рынок решение для управления расходами на фонд оплату труда (ФОТ). Продукт позволяет точно планировать расходы вплоть до штатной единицы, включая учет затрат на обучение, ко
|27.03.2026
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«Навикон» ускорил интеграцию Arenadata Harmony MDM с «1С»
Системный интегратор и разработчик «Навикон» разработал коннектор, который обеспечивает интеграцию платформы управления нормативно-справочной информацией Arenadata Harmony MDM (AD.MDM) с различными конфигурациями «1С», в том числ
|23.03.2026
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«Навикон» запускает услугу внешнего кадрового ИТ-сопровождения
Системный интегратор и разработчик «Навикон» поможет российскому бизнесу решить проблему кадрового дефицита с помощью новой услуг
|18.03.2026
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«Навикон» разработала умного ИИ чат-бота для компании Astrum Entertainment
Компания «Навикон» разработала и внедрила умного чат-бота Astrum Entertainment. Решение на базе ИИ поможет значительно ускорить поиск рабочей информации для сотрудников и снизить нагрузку на внутреннюю с
|16.03.2026
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«Навикон»: в 2026 г. более 80% ключевых российских BI-решений будут применять элементы ИИ
Эксперты системного интегратора и разработчика «Навикон» обозначили основные тренды, которые будут формировать российский рынок бизнес-аналитики в 2026 г. К ним относятся повсеместное внедрение искусственного интеллекта, усиление фокуса на б
|02.03.2026
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Navicon и «Адвантум» стали партнерами
Системный интегратор и разработчик Navicon объявил о заключении партнерского соглашения с «Адвантум», разработчиком ИТ-решений для управления транспортной логистикой. Благодаря партнерству заказчики обеих компаний смогут закрыва
|24.02.2026
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Navicon по заказу «Инфинитум» разработал и запустил новый современный сервис хранения персональных данных
Системный интегратор и разработчик Navicon завершил проект по созданию нового сервиса для хранения персональных данных (СПДн) в «Инфинитум». Сервис СНДн обеспечивает централизованное управление чувствительными данными без рисков
|18.02.2026
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Navicon: спрос на BI в России вырос на 15-17% в 2025 году
Эксперты системного интегратора и разработчика Navicon оценили развитие российского рынка BI в 2025 г. Несмотря на сокращение бюджетов на цифровизацию, продолжающееся с весны 2025 г., сегмент бизнес-аналитики показывает положительную динами
|26.11.2025
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Navicon: спрос на MDM увеличился более чем на 40%
ую динамику с переходом крупного и среднего бизнеса на data-центричный подход к выстраиванию ИТ-инфраструктуры и повышенный интерес к формированию дата-стратегии. Об этом CNews сообщили представители Navicon. По оценкам экспертов системного интегратора и разработчика Navicon, рынок MDM в России подошел к стадии стремительного роста. Спрос на решения для управления мастер-данными повы
|21.10.2025
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Интеграционная платформа Entaxy ION теперь доступна клиентам Navicon
Системный интегратор и разработчик Navicon заключил стратегическое партнерство с «Емдев», российским разработчиком программных продуктов для корпоративных клиентов. Клиенты Navicon получат доступ к low-code платформе Enta
|14.10.2025
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Navicon и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ развивают проектное обучение на образовательной программе «Бизнес-информатика»
Системный интегратор и разработчик Navicon продолжает сотрудничество с департаментом Бизнес-информатики ВШБ НИУ ВШЭ. Команда интегратора приняла участие в реализации проектных семинаров и курсовых проектов для бакалавров 3 курса
|15.09.2025
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Navicon запускает услугу «Проектная команда под ключ»
Системный интегратор и разработчик Navicon запустил новую услугу — формирование проектных команд под конкретные задачи заказчиков. Она подразумевает комплектование команды в точном соответствии с требуемыми клиенту ролями и комп
|04.09.2025
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Navicon и Ctrl2GO стали партнерами
Системный интегратор и разработчик Navicon и технологическая компания Ctrl2GO объявили о партнерстве. Клиентам Navicon стали доступны решения вендора для удаленного мониторинга, автоматической диагностики и прогнозировани
|11.08.2025
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Navicon: рынок ETL/ELT ждет бум искусственного интеллекта и повышение спроса
Эксперты системного интегратора и разработчика Navicon проанализировали рынок платформ данных. Они выяснили, что сегмент ETL/ELT движется в сторону более широкого использования low-code и передовых технологий, а также снижения порога входа
|28.07.2025
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Российская аналитическая платформа Modus BI теперь доступна клиентам Navicon
Системный интегратор и разработчик Navicon заключил партнерское соглашение с российской компанией Modus (ООО «БиАй Про») — разработчиком программных решений для бизнес-аналитики. Клиенты Navicon получат доступ к low-code
|23.07.2025
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Navicon представила комплексную систему для интегрированного управления данными
Системный интегратор и разработчик Navicon запускает решение Navicon MIS – комплексную систему, которая обеспечивает интегрированное планирование, бюджетирование, хранение и анализ данных. Платформа закрывает все базовые
|30.06.2025
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Navicon представил универсальный оптимизатор для всех IBP-систем
Системный интегратор и разработчик Navicon вывел на рынок интеллектуальное решение для оптимизации планирования производства и поставок — Navicon PlanEngine. Продукт бесшовно интегрируется с любой IBP-системой через откры
|05.06.2025
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Navicon расширяет портфель импортонезависимых решений за счет партнерства с разработчиком FESB
Системный интегратор и разработчик Navicon заключил партнерское соглашение с разработчиком интеграционной платформы FESB (Factor-ESB) — компанией «Неолант Тенакс». Клиенты Navicon получат доступ к импортонезависимому реше
|04.06.2025
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Navicon поможет клиентам создавать центры компетенции
Системный интегратор и разработчик Navicon предлагает клиентам услугу формирования центра компетенций для комплексного управления ИТ-ландшафтом. Заказчики смогут наращивать внутреннюю экспертизу и компетенции, чтобы собственными
|27.05.2025
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«Росэлторг» совместно с Navicon автоматизировал центр поддержки пользователей
«Росэлторг» автоматизировал работу сервиса поддержки пользователей в сотрудничестве с системным интегратором и разработчиком Navicon. Этот проект имеет стратегическое значение, поскольку ускоряет процесс общения и повышает его эффективность. Система обеспечивает бесперебойную и прозрачную коммуникацию, доступ к полно
|12.05.2025
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Клиентам Navicon стала доступна платформа Knowledge Space
Системный интегратор Navicon и отечественный вендор «Интегрированные системы управления» заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Navicon предложит клиентам low-code платформу Knowledge Spac
|28.04.2025
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Navicon внедрил импортонезависимую платформу Optimacros для Astrum Entertainment
Системный интегратор и разработчик Navicon внедрил импортонезависимую платформу Optimacros для разработчика и издателя игр, компании Astrum Entertainment. Миграция данных из Excel в CPM-систему позволила заказчику автоматизирова
|28.03.2025
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Navicon запустил новое направление ИИ-консалтинга
Системный интегратор и разработчик Navicon объявляет о запуске нового направления – ИИ-консалтинга. Теперь российские компании из различных отраслей смогут эффективно решать бизнес-задачи при помощи технологий искусственного инт
|26.03.2025
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Navicon реализовал модуль электронного голосования в личном кабинете инвестора «Инфинитум»
Системный интегратор и разработчик Navicon завершил очередной этап проекта по развитию личного кабинета инвестора (ЛКИ) для АО «Специализированный депозитарий "Инфинитум"». Новый модуль для организации и проведения электронного
|18.03.2025
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Клиентам Navicon стали доступны продукты «PIX Процессы» и PIX RPA
Системный интегратор и разработчик Navicon и PIX Robotics, разработчик решений в сферах роботизации, бизнес-аналитики, AI&ML и управления процессами, объявляют о расширении партнерства. Клиентам Navicon станут доступны пр
|27.02.2025
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Navicon: западные поставщики BPM не смогут вернуть долю рынка
Системный интегратор и разработчик Navicon оценил текущее состояние российского рынка BPM и перспективы возвращения зарубежных BPM-поставщиков. По прогнозам компании, серьезных изменений в расстановке сил в этом сегменте ожидать
|07.02.2025
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Navicon предлагает рынку услугу интеграционного проектирования
Системный интегратор и разработчик Navicon предлагает новую услугу — создание единого архитектурного подхода для реализации интеграционных решений до уровня разработки внутреннего корпоративного Web API. Команда Navicon п
|04.02.2025
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Navicon поможет в подготовке студентов НИУ ВШЭ
Системный интегратор и разработчик Navicon обучит более 60 студентов-бакалавров Бизнес-информатики Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) работе с отечественными dat
|27.01.2025
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Выручка Navicon увеличилась за 2024 г на 15%
Российский системный интегратор и разработчик Navicon подвел предварительные итоги работы за 2024 г. Выручка компании в России составила 1,9 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2023 г. Количество активных клиентов и новых проектов выросло
|13.01.2025
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Navicon: объем российского рынка BI вырос к концу 2024 года на 30%
Системный интегратор и разработчик Navicon оценил рост отечественного рынка решений для бизнес-аналитики (BI) в 30% по итогам 2024 г. В 2023 г. прогнозировалась динамика на уровне 30-40%. Аналитики Navicon считают, что ры
|23.01.2024
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Navicon подтвердил новую партнерскую специализацию Yandex Cloud
Системный интегратор Navicon расширил сотрудничество с облачной платформой Yandex Cloud. ИТ-компания успешно прошла сертификацию по специализации Business Tools в рамках ежегодного тестирования партнеров Yandex Clo
|22.08.2023
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Navicon поможет локализовать данные бухучета
Системный интегратор и разработчик Navicon поможет бизнесу перенести данные бухучета из зарубежных систем на базе продуктов Microsoft, SAP или Oracle, в локальное российское решение на базе «1С». Компании, работающие в России, с
|07.08.2023
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Navicon развернул личный кабинет инвестора для «Инфинитум»
Системный интегратор и разработчик Navicon разработал личный кабинет инвестора (ЛКИ) для АО «Специализированный депозитарий «Инфинитум». «Инфинитум» — специализированный депозитарий. Клиенты компании — участники рынка коллективн
|22.06.2023
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Navicon: на рынке бизнес-аналитики останутся не все
Эксперты Navicon оценили развитие рынка бизнес-аналитики в первой половине 2023 г. Сегмент вырастет на 30-40% по итогам года и будет поделен между новыми отечественными BI-лидерами. Об этом CNews сообщи
|20.06.2023
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Navicon и «1С» стали партнерами
Системный интегратор и разработчик Navicon стал официальным партнером «1С». Компания предложит своим клиентам услуги внедрения с нуля и миграции на продукты «1С». Navicon будет внедрять в российских компаниях инструменты
|29.05.2023
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Navicon внедряет российскую платформу BPMSoft
Системный интегратор и разработчик Navicon и компания «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») приступают к совместному продвижению low-code-платформы BPMSoft для автоматизации бизнес-процессов средних и крупных компаний в единой
|24.04.2023
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Navicon расширяет направление кастомной разработки
Системный интегратор и разработчик Navicon прогнозирует рост спроса на продукты, индивидуально созданные под потребности и бизнес-задачи заказчиков, минимум на 30% к концу 2024 г. В связи с этим компания расширяет направление ка
|17.04.2023
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Axenix и Navicon будут развивать отечественный софт бизнес-аналитики
Консалтинговая технологическая компания Axenix (ранее – Accenture в России) и системный интегратор и разработчик Navicon объявили о начале сотрудничества. На первом этапе партнерства Axenix начала применять систему аналитики «Дельта BI» от Navicon. Все данные по ключевым бизнес-метрикам Axenix буду
Navicon и организации, системы, технологии, персоны:
|Аверина Мария 24 23
|Шаров Владимир 35 20
|Смирнов Евгений 41 15
|Тотмакова Софья 14 14
|Озеров Максим 9 9
|Народицкий Илья 9 9
|Кагарлицкая Дарья 8 8
|Моргалюк Даниил 7 7
|Чевычелов Сергей 7 7
|Клочков Алексей 35 5
|Иванов Константин 28 5
|Пономарев Михаил 18 5
|Миронова Сабрина 6 5
|Замыслов Андрей 5 5
|Романова Юлия 7 5
|Кузьмичев Евгений 5 5
|Беленький Александр 36 4
|Шляпнев Максим 11 4
|Голубицкий Евгений 4 4
|Роднянский Евгений 6 4
|Худобко Екатерина 4 4
|Егоров Никита 4 4
|Ковернинский Виктор 4 4
|Вагизов Руслан 25 3
|Рензяев Константин 79 3
|Баранов Роман 14 3
|Маринин Алексей 3 3
|Капранов Андрей 3 3
|Капцов Артем 3 3
|Костерева Катерина 15 3
|Богданова Мария 3 3
|Геклер Алена 30 3
|Водянов Владимир 36 3
|Сирина Екатерина 10 3
|Тойменцев Павел 5 3
|Сюй-Кей-Мин Сергей 3 3
|Филиппов Вячеслав 4 3
|Леонтьев Игорь 3 3
|Кичко Дмитрий 69 3
|Макаров Валентин 251 2
|Ведомости 1466 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|Альтаир медиа - Пикабу 21 1
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