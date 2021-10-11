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Navicon
Навикон


11.10.2021 Navicon разработал решение для поддержки процесса обновлений Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 1
04.10.2021 Freework совместно с Navicon разработала приложение для подбора временных сотрудников 4
21.09.2021 Navicon завершил масштабирование системы для управления полевыми сотрудниками в Stada 2
02.09.2021 Navicon обновил решение для автоматизации в «Канонфарма Продакшн» 5
21.07.2021 Navicon развивает свой бизнес в Европе в партнерстве с Microsoft 6
14.07.2021 Navicon помог Erismann модернизировать ERP-систему и управление складскими процессами 3
09.07.2021 Microsoft объявила победителей конкурса партнерских ИТ-решений по итогам 2021 года 1
09.07.2021 В Navicon назначен ИТ-директор 1
02.07.2021 В российском офисе STADA появилось аналитическое решение SFE Tool 1
28.06.2021 Выручка Navicon от реализации BI-проектов в 2020 году выросла на 30% 4
09.06.2021 В Москве заработает госконтроль над сонными таксистами 1
20.04.2021 Navicon внедрил Microsoft Dynamics 365 Finance в BCS Global Markets 1
08.04.2021 Tele2 внедрила Kryon RPA и разработала роботов вместе с Navicon 2
31.03.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг ERP-систем 1
29.03.2021 От трендов рынка до подготовки к проекту — рассказываем о внедрении современной ERP 3
04.03.2021 Компания Navicon подвела итоги 2020 года 1
26.01.2021 Аналитика нужна не только топ-менеджерам: как BI-инструменты проникают вглубь департаментов 2
25.01.2021 Navicon завершил проект внедрения MS Dynamics 365 Business Central в Simple Group 2
18.01.2021 Beluga Group автоматизировала процессы B2B-продаж и маркетинга с помощью Navicon 1
15.01.2021 В «Восточной технике» завершилось внедрение Microsoft Dynamics 365 Field Service 2
23.12.2020 Navicon обновил ERP-систему в зарубежных офисах «ВТБ капитала» 1
07.12.2020 Hawe Hydraulik автоматизировала управление продажами, закупками и складом с помощью Navicon 3
23.11.2020 Navicon автоматизирует складские процессы клиентов с помощью решений Tasklet Factory 3
18.11.2020 Navicon стандартизировал процессы маркетинга, сервиса и продаж в «ОСГ Рекордз Менеджмент» 3
15.10.2020 В Navicon назначен руководитель направления Salesforce 1
08.10.2020 Группа ЭПМ совместно с Navicon автоматизировала продажи и техническую поддержку клиентов 3
06.08.2020 Navicon внедрила систему маркировки Utrace для российского подразделения Aspen 1
23.07.2020 Navicon выпустил решение для комплексного контроля и анализа работы полевых сотрудников 2
02.07.2020 Navicon предлагает клиентам платформу для Search & AI-Driven Analytics 4
30.06.2020 Решение на базе Navicon MDM поможет Labquest передавать информацию об анализах на коронавирус в ЕМИАС 1
09.06.2020 Utrace внедрил систему маркировки в российское подразделение Italfarmaco 1
03.06.2020 Navicon FMCG BI стал доступен из облака Microsoft Azure 1
19.05.2020 Решения Navicon теперь доступны в «Яндекс.Облаке» 1
14.04.2020 Navicon поможет удаленным сотрудникам адаптироваться к сложным бизнес-приложениям 1
31.03.2020 Navicon выпустил решение для удаленной работы медпредставителей 3
06.02.2020 Navicon внедрил систему маркировки в российском отделении Chiesi Group 1
04.02.2020 Navicon Pharma BI доступен из облака Microsoft Azure 1
04.02.2020 Navicon Pharma BI переведена в облако Microsoft Azure 1
30.10.2019 «Анкор» запустил платформу для массового подбора персонала 1
16.10.2019 Navicon вошел в двадцатку крупнейших поставщиков аналитических решений на российском рынке 5

Публикаций - 198, упоминаний - 471

Navicon упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 57
3738 16
IBM 3539 12
SAP SE 3212 5
Microsoft Business Solutions Division - MBS 75 5
Utrace - Ютрэйс 8 5
Terrasoft - Террасофт 140 5
Tableau Software 42 4
ThoughtSpot 6 3
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 3
Software AG & IDS Scheer 109 2
Анкор - Ancor - Кадровая компания 22 2
Kofax 28 2
Kryon 3 2
Qlik 63 2
Salesforce.com 273 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
Oracle Corporation 3344 2
Bitfury Group 25 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
DataArt 36 1
T-Systems - Т-Системс 99 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 252 1
Accenture - Аксенчер 531 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Vertica 20 1
Infomaximum - Инфомаксимум 2 1
Cisco Systems 2040 1
KPMG - КПМГ 130 1
WalkMe 1 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Snowflake 6 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 22 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
Osram 16 1
ФТО 7 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Армада 275 1
Mindcore - Майндкор 13 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 6
Р-Фарм 20 6
Ригла - аптечная сеть 47 4
Протек - Фармацевтическая компания 28 4
Sanofi - Санофи 33 3
Bayer AG - Байер 37 3
Акрихин - Фармацевтическая компания 20 3
Stada 15 3
IQVIA 3 3
Global CIO 28 3
Takeda Pharmaceutical 15 3
Юнифарм - Unipharm 8 3
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 12 3
Белая Дача Трейдинг 4 3
Русское море 7 3
Simple Group - Симпл 5 2
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 2
Бинбанк 184 2
Инфинитум - Специализированный депозитарий 16 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 43 2
AstraZeneca - АстраЗенека 28 2
МИГ - МедИнвестГрупп 3 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
Связной ГК 878 2
Возрождение - Коммерческий банк 98 2
Газпром ПАО 520 2
Chiesi Group 2 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 33 1
OMD OM Group 13 1
LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 7 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
ЯКласс 19 1
Quiksilver 6 1
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 6 1
Ipsen 3 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
ЭПМ ГК - Энергопром 2 1
Hawe Hydraulik 1 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Федеральное казначейство России 766 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 1
Росздравнадзор РФ - Управление организации государственного контроля качества медицинской продукции 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 47
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 34
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 31
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 3
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 3
Big Data - Большие данные 1136 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 2
Process Mining - Процессная аналитика 50 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 480 2
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
GAMP - Good Automated Manufacturing Practice - стандарт Надлежащая автоматизированная производственная практика 3 2
Cloud Native 19 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 2
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
DQ - Data Quality - Качество данных 14 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
ИТ-аудит 75 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
CRM-сенсоры - интерактивные устройства, позволяющие получать и исследовать информацию о взаимодействии клиента и компании в режиме онлайн 4 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 136 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 1
Lean - Бережливое производство 21 1
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 35 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
Microsoft Dynamics NAV 173 35
Microsoft Dynamics CRM 387 30
Microsoft Azure 1171 23
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 451 18
Microsoft SQL Server 793 17
Microsoft Power BI 113 14
Navicon FMCG TDC - Trade Data Consolidation - Navicon SalesOut 14 13
Microsoft Dynamics 365 92 12
Navicon Pharma CRM 12 12
IBM Cognos BI 141 12
Microsoft Office 1939 10
Microsoft Dynamics 193 8
Microsoft Dynamics 365 Business Central 9 7
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 6
IBM Cognos TM1 36 6
Navicon Pharma BI 5 5
Microsoft Azure Data Platform 5 4
Microsoft Outlook 642 4
Navicon MDM 4 4
Microsoft Excel 436 4
IBM Maximo 30 3
Microsoft Azure Machine Learning 16 3
Utrace Hub 5 3
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 3
Microsoft AppSource 10 3
Navicon SFE BI - Navicon Sales Force Efficiency BI 3 3
Resco Mobile CRM 4 3
Microsoft SQL Server Analysis Services 27 3
Terrasoft Creatio 44 3
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 3
Microsoft Windows 10 6635 3
Microsoft Office 365 769 3
Amazon Redshift 10 2
Terrasoft Creatio Sales 4 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 2
Google Android 10751 2
Terrasoft Creatio Service 4 2
Google BigQuery 9 2
Apple iOS 5742 2
Анкор Staffjet 2 2
Шаров Владимир 18 15
Тотмакова Софья 12 12
Смирнов Евгений 25 11
Озеров Максим 7 7
Аверина Мария 8 7
Иванов Константин 17 5
Голубицкий Евгений 4 4
Роднянский Евгений 5 4
Миронова Сабрина 5 4
Беленький Александр 20 3
Баранов Роман 12 3
Капранов Андрей 3 3
Капцов Артем 3 3
Богданова Мария 3 3
Тихонов Александр 60 2
Смирнов Максим 19 2
Маринин Алексей 2 2
Остапченко Андрей 2 2
Иванов Петр 13 2
Малышева Наталия 2 2
Закутаева Светлана 2 2
Братищева Светлана 2 2
Горлина Татьяна 4 2
Игнаткин Алексей 2 2
Галушкин Олег 168 1
Марков Дмитрий 21 1
Дубин Михаил 38 1
Петунин Алексей 58 1
Филатов Андрей 99 1
Иванов Алексей 76 1
Егоров Владимир 52 1
Вагизов Руслан 13 1
Голикова Татьяна 39 1
Уфаев Дмитрий 12 1
Клочков Алексей 25 1
Айвазов Армен 449 1
Лебедев Владимир 41 1
Яклаков Денис 10 1
Тарасов Арсений 35 1
Глушков Иван 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 102
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 5
Казахстан - Республика 2629 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 4
Украина 3365 3
Азия - Азиатский регион 1514 3
Восточная Европа 1678 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Великобритания - Лондон 819 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Европа 3752 3
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 2
Латвия - Рига 64 2
Африка 1489 2
Ближний Восток 1473 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - Новороссийск 140 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Германия - Берлин 356 1
Россия - Астрахань 240 1
Португалия - Португальская Республика 317 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 1
Россия - Калининград 664 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 1
США - Саннивейл 22 1
Россия - Магаданская область 228 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 342 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Франция - Париж 370 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 16
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 8
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 237 8
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 4
БДДС - бюджет движения денежных средств 38 3
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 2
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
Русский язык 982 1
Design thinking - Дизайн-мышление - Методология решения инженерных, деловых и прочих задач на творческом, а не аналитическом подходе 3 1
Человеческий фактор 126 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
CNews TV 461 1
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РАН - Российская академия наук 316 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 2 1
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Digital October - конференционное пространство 86 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Navicon DataTalks 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760413, в очереди разбора - 664103.
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