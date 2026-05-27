Navicon - Навикон

«Навикон» и «Алгоритм1» стали партнерами Системный интегратор и разработчик «Навикон» и компания «Алгоритм1» (А1), объявили о заключении партнерского соглашения. Благодаря этому «Навикон» расширил продуктовый портфель за счет «Платформы А1» – современного отечест

Компания «Навикон» выпустила коннектор между BPMSoft и «Яндекс Директом» Системный интегратор и разработчик «Навикон» анонсировал выпуск коннектора между отечественной low-code-платформой BPMSoft и сервисом для размещения и управления контекстной рекламой в экосистеме «Яндекса» «Яндекс Директ». Новое

«Навикон» автоматизирует планирование ФОТ Системный интегратор и разработчик «Навикон» выводит на рынок решение для управления расходами на фонд оплату труда (ФОТ). Продукт позволяет точно планировать расходы вплоть до штатной единицы, включая учет затрат на обучение, ко

«Навикон» ускорил интеграцию Arenadata Harmony MDM с «1С» Системный интегратор и разработчик «Навикон» разработал коннектор, который обеспечивает интеграцию платформы управления нормативно-справочной информацией Arenadata Harmony MDM (AD.MDM) с различными конфигурациями «1С», в том числ

«Навикон» запускает услугу внешнего кадрового ИТ-сопровождения Системный интегратор и разработчик «Навикон» поможет российскому бизнесу решить проблему кадрового дефицита с помощью новой услуг

«Навикон» разработала умного ИИ чат-бота для компании Astrum Entertainment Компания «Навикон» разработала и внедрила умного чат-бота Astrum Entertainment. Решение на базе ИИ поможет значительно ускорить поиск рабочей информации для сотрудников и снизить нагрузку на внутреннюю с

«Навикон»: в 2026 г. более 80% ключевых российских BI-решений будут применять элементы ИИ Эксперты системного интегратора и разработчика «Навикон» обозначили основные тренды, которые будут формировать российский рынок бизнес-аналитики в 2026 г. К ним относятся повсеместное внедрение искусственного интеллекта, усиление фокуса на б

Navicon и «Адвантум» стали партнерами Системный интегратор и разработчик Navicon объявил о заключении партнерского соглашения с «Адвантум», разработчиком ИТ-решений для управления транспортной логистикой. Благодаря партнерству заказчики обеих компаний смогут закрыва

Navicon по заказу «Инфинитум» разработал и запустил новый современный сервис хранения персональных данных Системный интегратор и разработчик Navicon завершил проект по созданию нового сервиса для хранения персональных данных (СПДн) в «Инфинитум». Сервис СНДн обеспечивает централизованное управление чувствительными данными без рисков

Navicon: спрос на BI в России вырос на 15-17% в 2025 году Эксперты системного интегратора и разработчика Navicon оценили развитие российского рынка BI в 2025 г. Несмотря на сокращение бюджетов на цифровизацию, продолжающееся с весны 2025 г., сегмент бизнес-аналитики показывает положительную динами

Navicon: спрос на MDM увеличился более чем на 40% ую динамику с переходом крупного и среднего бизнеса на data-центричный подход к выстраиванию ИТ-инфраструктуры и повышенный интерес к формированию дата-стратегии. Об этом CNews сообщили представители Navicon. По оценкам экспертов системного интегратора и разработчика Navicon, рынок MDM в России подошел к стадии стремительного роста. Спрос на решения для управления мастер-данными повы

Интеграционная платформа Entaxy ION теперь доступна клиентам Navicon Системный интегратор и разработчик Navicon заключил стратегическое партнерство с «Емдев», российским разработчиком программных продуктов для корпоративных клиентов. Клиенты Navicon получат доступ к low-code платформе Enta

Navicon и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ развивают проектное обучение на образовательной программе «Бизнес-информатика» Системный интегратор и разработчик Navicon продолжает сотрудничество с департаментом Бизнес-информатики ВШБ НИУ ВШЭ. Команда интегратора приняла участие в реализации проектных семинаров и курсовых проектов для бакалавров 3 курса

Navicon запускает услугу «Проектная команда под ключ» Системный интегратор и разработчик Navicon запустил новую услугу — формирование проектных команд под конкретные задачи заказчиков. Она подразумевает комплектование команды в точном соответствии с требуемыми клиенту ролями и комп

Navicon и Ctrl2GO стали партнерами Системный интегратор и разработчик Navicon и технологическая компания Ctrl2GO объявили о партнерстве. Клиентам Navicon стали доступны решения вендора для удаленного мониторинга, автоматической диагностики и прогнозировани

Navicon: рынок ETL/ELT ждет бум искусственного интеллекта и повышение спроса Эксперты системного интегратора и разработчика Navicon проанализировали рынок платформ данных. Они выяснили, что сегмент ETL/ELT движется в сторону более широкого использования low-code и передовых технологий, а также снижения порога входа

Российская аналитическая платформа Modus BI теперь доступна клиентам Navicon Системный интегратор и разработчик Navicon заключил партнерское соглашение с российской компанией Modus (ООО «БиАй Про») — разработчиком программных решений для бизнес-аналитики. Клиенты Navicon получат доступ к low-code

Navicon представила комплексную систему для интегрированного управления данными Системный интегратор и разработчик Navicon запускает решение Navicon MIS – комплексную систему, которая обеспечивает интегрированное планирование, бюджетирование, хранение и анализ данных. Платформа закрывает все базовые

Navicon представил универсальный оптимизатор для всех IBP-систем Системный интегратор и разработчик Navicon вывел на рынок интеллектуальное решение для оптимизации планирования производства и поставок — Navicon PlanEngine. Продукт бесшовно интегрируется с любой IBP-системой через откры

Navicon расширяет портфель импортонезависимых решений за счет партнерства с разработчиком FESB Системный интегратор и разработчик Navicon заключил партнерское соглашение с разработчиком интеграционной платформы FESB (Factor-ESB) — компанией «Неолант Тенакс». Клиенты Navicon получат доступ к импортонезависимому реше

Navicon поможет клиентам создавать центры компетенции Системный интегратор и разработчик Navicon предлагает клиентам услугу формирования центра компетенций для комплексного управления ИТ-ландшафтом. Заказчики смогут наращивать внутреннюю экспертизу и компетенции, чтобы собственными

«Росэлторг» совместно с Navicon автоматизировал центр поддержки пользователей «Росэлторг» автоматизировал работу сервиса поддержки пользователей в сотрудничестве с системным интегратором и разработчиком Navicon. Этот проект имеет стратегическое значение, поскольку ускоряет процесс общения и повышает его эффективность. Система обеспечивает бесперебойную и прозрачную коммуникацию, доступ к полно

Клиентам Navicon стала доступна платформа Knowledge Space Системный интегратор Navicon и отечественный вендор «Интегрированные системы управления» заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Navicon предложит клиентам low-code платформу Knowledge Spac

Navicon внедрил импортонезависимую платформу Optimacros для Astrum Entertainment Системный интегратор и разработчик Navicon внедрил импортонезависимую платформу Optimacros для разработчика и издателя игр, компании Astrum Entertainment. Миграция данных из Excel в CPM-систему позволила заказчику автоматизирова

Navicon запустил новое направление ИИ-консалтинга Системный интегратор и разработчик Navicon объявляет о запуске нового направления – ИИ-консалтинга. Теперь российские компании из различных отраслей смогут эффективно решать бизнес-задачи при помощи технологий искусственного инт

Navicon реализовал модуль электронного голосования в личном кабинете инвестора «Инфинитум» Системный интегратор и разработчик Navicon завершил очередной этап проекта по развитию личного кабинета инвестора (ЛКИ) для АО «Специализированный депозитарий "Инфинитум"». Новый модуль для организации и проведения электронного

Клиентам Navicon стали доступны продукты «PIX Процессы» и PIX RPA Системный интегратор и разработчик Navicon и PIX Robotics, разработчик решений в сферах роботизации, бизнес-аналитики, AI&ML и управления процессами, объявляют о расширении партнерства. Клиентам Navicon станут доступны пр

Navicon: западные поставщики BPM не смогут вернуть долю рынка Системный интегратор и разработчик Navicon оценил текущее состояние российского рынка BPM и перспективы возвращения зарубежных BPM-поставщиков. По прогнозам компании, серьезных изменений в расстановке сил в этом сегменте ожидать

Navicon предлагает рынку услугу интеграционного проектирования Системный интегратор и разработчик Navicon предлагает новую услугу — создание единого архитектурного подхода для реализации интеграционных решений до уровня разработки внутреннего корпоративного Web API. Команда Navicon п

Navicon поможет в подготовке студентов НИУ ВШЭ Системный интегратор и разработчик Navicon обучит более 60 студентов-бакалавров Бизнес-информатики Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) работе с отечественными dat

Выручка Navicon увеличилась за 2024 г на 15% Российский системный интегратор и разработчик Navicon подвел предварительные итоги работы за 2024 г. Выручка компании в России составила 1,9 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2023 г. Количество активных клиентов и новых проектов выросло

Navicon: объем российского рынка BI вырос к концу 2024 года на 30% Системный интегратор и разработчик Navicon оценил рост отечественного рынка решений для бизнес-аналитики (BI) в 30% по итогам 2024 г. В 2023 г. прогнозировалась динамика на уровне 30-40%. Аналитики Navicon считают, что ры

Navicon подтвердил новую партнерскую специализацию Yandex Cloud Системный интегратор Navicon расширил сотрудничество с облачной платформой Yandex Cloud. ИТ-компания успешно прошла сертификацию по специализации Business Tools в рамках ежегодного тестирования партнеров Yandex Clo

Navicon поможет локализовать данные бухучета Системный интегратор и разработчик Navicon поможет бизнесу перенести данные бухучета из зарубежных систем на базе продуктов Microsoft, SAP или Oracle, в локальное российское решение на базе «1С». Компании, работающие в России, с

Navicon развернул личный кабинет инвестора для «Инфинитум» Системный интегратор и разработчик Navicon разработал личный кабинет инвестора (ЛКИ) для АО «Специализированный депозитарий «Инфинитум». «Инфинитум» — специализированный депозитарий. Клиенты компании — участники рынка коллективн

Navicon: на рынке бизнес-аналитики останутся не все Эксперты Navicon оценили развитие рынка бизнес-аналитики в первой половине 2023 г. Сегмент вырастет на 30-40% по итогам года и будет поделен между новыми отечественными BI-лидерами. Об этом CNews сообщи

Navicon и «1С» стали партнерами Системный интегратор и разработчик Navicon стал официальным партнером «1С». Компания предложит своим клиентам услуги внедрения с нуля и миграции на продукты «1С». Navicon будет внедрять в российских компаниях инструменты

Navicon внедряет российскую платформу BPMSoft Системный интегратор и разработчик Navicon и компания «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») приступают к совместному продвижению low-code-платформы BPMSoft для автоматизации бизнес-процессов средних и крупных компаний в единой

Navicon расширяет направление кастомной разработки Системный интегратор и разработчик Navicon прогнозирует рост спроса на продукты, индивидуально созданные под потребности и бизнес-задачи заказчиков, минимум на 30% к концу 2024 г. В связи с этим компания расширяет направление ка