Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Navicon Навикон

Navicon - Навикон

Navicon выступает бизнес-партнером заказчика и помогает комплексно решать задачи его бизнеса. Navicon оказывает услуги по комплексной автоматизации предприятий и внедрению бизнес-решений на базе BI, CRM, ERP технологий. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 10 583 753 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 10 583 753 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 9 626 161 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 957 592 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.05.2026 «Навикон» и «Алгоритм1» стали партнерами

Системный интегратор и разработчик «Навикон» и компания «Алгоритм1» (А1), объявили о заключении партнерского соглашения. Благодаря этому «Навикон» расширил продуктовый портфель за счет «Платформы А1» – современного отечест
25.05.2026 Компания «Навикон» выпустила коннектор между BPMSoft и «Яндекс Директом»

Системный интегратор и разработчик «Навикон» анонсировал выпуск коннектора между отечественной low-code-платформой BPMSoft и сервисом для размещения и управления контекстной рекламой в экосистеме «Яндекса» «Яндекс Директ». Новое

29.04.2026 «Навикон» автоматизирует планирование ФОТ

Системный интегратор и разработчик «Навикон» выводит на рынок решение для управления расходами на фонд оплату труда (ФОТ). Продукт позволяет точно планировать расходы вплоть до штатной единицы, включая учет затрат на обучение, ко
27.03.2026 «Навикон» ускорил интеграцию Arenadata Harmony MDM с «1С»

Системный интегратор и разработчик «Навикон» разработал коннектор, который обеспечивает интеграцию платформы управления нормативно-справочной информацией Arenadata Harmony MDM (AD.MDM) с различными конфигурациями «1С», в том числ
23.03.2026 «Навикон» запускает услугу внешнего кадрового ИТ-сопровождения

Системный интегратор и разработчик «Навикон» поможет российскому бизнесу решить проблему кадрового дефицита с помощью новой услуг
18.03.2026 «Навикон» разработала умного ИИ чат-бота для компании Astrum Entertainment

Компания «Навикон» разработала и внедрила умного чат-бота Astrum Entertainment. Решение на базе ИИ поможет значительно ускорить поиск рабочей информации для сотрудников и снизить нагрузку на внутреннюю с
16.03.2026 «Навикон»: в 2026 г. более 80% ключевых российских BI-решений будут применять элементы ИИ

Эксперты системного интегратора и разработчика «Навикон» обозначили основные тренды, которые будут формировать российский рынок бизнес-аналитики в 2026 г. К ним относятся повсеместное внедрение искусственного интеллекта, усиление фокуса на б
02.03.2026 Navicon и «Адвантум» стали партнерами

Системный интегратор и разработчик Navicon объявил о заключении партнерского соглашения с «Адвантум», разработчиком ИТ-решений для управления транспортной логистикой. Благодаря партнерству заказчики обеих компаний смогут закрыва
24.02.2026 Navicon по заказу «Инфинитум» разработал и запустил новый современный сервис хранения персональных данных

Системный интегратор и разработчик Navicon завершил проект по созданию нового сервиса для хранения персональных данных (СПДн) в «Инфинитум». Сервис СНДн обеспечивает централизованное управление чувствительными данными без рисков
18.02.2026 Navicon: спрос на BI в России вырос на 15-17% в 2025 году

Эксперты системного интегратора и разработчика Navicon оценили развитие российского рынка BI в 2025 г. Несмотря на сокращение бюджетов на цифровизацию, продолжающееся с весны 2025 г., сегмент бизнес-аналитики показывает положительную динами
26.11.2025 Navicon: спрос на MDM увеличился более чем на 40%

ую динамику с переходом крупного и среднего бизнеса на data-центричный подход к выстраиванию ИТ-инфраструктуры и повышенный интерес к формированию дата-стратегии. Об этом CNews сообщили представители Navicon. По оценкам экспертов системного интегратора и разработчика Navicon, рынок MDM в России подошел к стадии стремительного роста. Спрос на решения для управления мастер-данными повы
21.10.2025 Интеграционная платформа Entaxy ION теперь доступна клиентам Navicon

Системный интегратор и разработчик Navicon заключил стратегическое партнерство с «Емдев», российским разработчиком программных продуктов для корпоративных клиентов. Клиенты Navicon получат доступ к low-code платформе Enta
14.10.2025 Navicon и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ развивают проектное обучение на образовательной программе «Бизнес-информатика»

Системный интегратор и разработчик Navicon продолжает сотрудничество с департаментом Бизнес-информатики ВШБ НИУ ВШЭ. Команда интегратора приняла участие в реализации проектных семинаров и курсовых проектов для бакалавров 3 курса
15.09.2025 Navicon запускает услугу «Проектная команда под ключ»

Системный интегратор и разработчик Navicon запустил новую услугу — формирование проектных команд под конкретные задачи заказчиков. Она подразумевает комплектование команды в точном соответствии с требуемыми клиенту ролями и комп
04.09.2025 Navicon и Ctrl2GO стали партнерами

Системный интегратор и разработчик Navicon и технологическая компания Ctrl2GO объявили о партнерстве. Клиентам Navicon стали доступны решения вендора для удаленного мониторинга, автоматической диагностики и прогнозировани
11.08.2025 Navicon: рынок ETL/ELT ждет бум искусственного интеллекта и повышение спроса

Эксперты системного интегратора и разработчика Navicon проанализировали рынок платформ данных. Они выяснили, что сегмент ETL/ELT движется в сторону более широкого использования low-code и передовых технологий, а также снижения порога входа

28.07.2025 Российская аналитическая платформа Modus BI теперь доступна клиентам Navicon

Системный интегратор и разработчик Navicon заключил партнерское соглашение с российской компанией Modus (ООО «БиАй Про») — разработчиком программных решений для бизнес-аналитики. Клиенты Navicon получат доступ к low-code

23.07.2025 Navicon представила комплексную систему для интегрированного управления данными

Системный интегратор и разработчик Navicon запускает решение Navicon MIS – комплексную систему, которая обеспечивает интегрированное планирование, бюджетирование, хранение и анализ данных. Платформа закрывает все базовые

30.06.2025 Navicon представил универсальный оптимизатор для всех IBP-систем

Системный интегратор и разработчик Navicon вывел на рынок интеллектуальное решение для оптимизации планирования производства и поставок — Navicon PlanEngine. Продукт бесшовно интегрируется с любой IBP-системой через откры
05.06.2025 Navicon расширяет портфель импортонезависимых решений за счет партнерства с разработчиком FESB

Системный интегратор и разработчик Navicon заключил партнерское соглашение с разработчиком интеграционной платформы FESB (Factor-ESB) — компанией «Неолант Тенакс». Клиенты Navicon получат доступ к импортонезависимому реше
04.06.2025 Navicon поможет клиентам создавать центры компетенции

Системный интегратор и разработчик Navicon предлагает клиентам услугу формирования центра компетенций для комплексного управления ИТ-ландшафтом. Заказчики смогут наращивать внутреннюю экспертизу и компетенции, чтобы собственными
27.05.2025 «Росэлторг» совместно с Navicon автоматизировал центр поддержки пользователей

«Росэлторг» автоматизировал работу сервиса поддержки пользователей в сотрудничестве с системным интегратором и разработчиком Navicon. Этот проект имеет стратегическое значение, поскольку ускоряет процесс общения и повышает его эффективность. Система обеспечивает бесперебойную и прозрачную коммуникацию, доступ к полно
12.05.2025 Клиентам Navicon стала доступна платформа Knowledge Space

Системный интегратор Navicon и отечественный вендор «Интегрированные системы управления» заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Navicon предложит клиентам low-code платформу Knowledge Spac
28.04.2025 Navicon внедрил импортонезависимую платформу Optimacros для Astrum Entertainment

Системный интегратор и разработчик Navicon внедрил импортонезависимую платформу Optimacros для разработчика и издателя игр, компании Astrum Entertainment. Миграция данных из Excel в CPM-систему позволила заказчику автоматизирова
28.03.2025 Navicon запустил новое направление ИИ-консалтинга

Системный интегратор и разработчик Navicon объявляет о запуске нового направления – ИИ-консалтинга. Теперь российские компании из различных отраслей смогут эффективно решать бизнес-задачи при помощи технологий искусственного инт
26.03.2025 Navicon реализовал модуль электронного голосования в личном кабинете инвестора «Инфинитум»

Системный интегратор и разработчик Navicon завершил очередной этап проекта по развитию личного кабинета инвестора (ЛКИ) для АО «Специализированный депозитарий "Инфинитум"». Новый модуль для организации и проведения электронного

18.03.2025 Клиентам Navicon стали доступны продукты «PIX Процессы» и PIX RPA

Системный интегратор и разработчик Navicon и PIX Robotics, разработчик решений в сферах роботизации, бизнес-аналитики, AI&ML и управления процессами, объявляют о расширении партнерства. Клиентам Navicon станут доступны пр
27.02.2025 Navicon: западные поставщики BPM не смогут вернуть долю рынка

Системный интегратор и разработчик Navicon оценил текущее состояние российского рынка BPM и перспективы возвращения зарубежных BPM-поставщиков. По прогнозам компании, серьезных изменений в расстановке сил в этом сегменте ожидать
07.02.2025 Navicon предлагает рынку услугу интеграционного проектирования

Системный интегратор и разработчик Navicon предлагает новую услугу — создание единого архитектурного подхода для реализации интеграционных решений до уровня разработки внутреннего корпоративного Web API. Команда Navicon п
04.02.2025 Navicon поможет в подготовке студентов НИУ ВШЭ

Системный интегратор и разработчик Navicon обучит более 60 студентов-бакалавров Бизнес-информатики Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) работе с отечественными dat
27.01.2025 Выручка Navicon увеличилась за 2024 г на 15%

Российский системный интегратор и разработчик Navicon подвел предварительные итоги работы за 2024 г. Выручка компании в России составила 1,9 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2023 г. Количество активных клиентов и новых проектов выросло

13.01.2025 Navicon: объем российского рынка BI вырос к концу 2024 года на 30%

Системный интегратор и разработчик Navicon оценил рост отечественного рынка решений для бизнес-аналитики (BI) в 30% по итогам 2024 г. В 2023 г. прогнозировалась динамика на уровне 30-40%. Аналитики Navicon считают, что ры
23.01.2024 Navicon подтвердил новую партнерскую специализацию Yandex Cloud

Системный интегратор Navicon расширил сотрудничество с облачной платформой Yandex Cloud. ИТ-компания успешно прошла сертификацию по специализации Business Tools в рамках ежегодного тестирования партнеров Yandex Clo
22.08.2023 Navicon поможет локализовать данные бухучета

Системный интегратор и разработчик Navicon поможет бизнесу перенести данные бухучета из зарубежных систем на базе продуктов Microsoft, SAP или Oracle, в локальное российское решение на базе «1С». Компании, работающие в России, с
07.08.2023 Navicon развернул личный кабинет инвестора для «Инфинитум»

Системный интегратор и разработчик Navicon разработал личный кабинет инвестора (ЛКИ) для АО «Специализированный депозитарий «Инфинитум». «Инфинитум» — специализированный депозитарий. Клиенты компании — участники рынка коллективн
22.06.2023 Navicon: на рынке бизнес-аналитики останутся не все

Эксперты Navicon оценили развитие рынка бизнес-аналитики в первой половине 2023 г. Сегмент вырастет на 30-40% по итогам года и будет поделен между новыми отечественными BI-лидерами. Об этом CNews сообщи
20.06.2023 Navicon и «1С» стали партнерами

Системный интегратор и разработчик Navicon стал официальным партнером «1С». Компания предложит своим клиентам услуги внедрения с нуля и миграции на продукты «1С». Navicon будет внедрять в российских компаниях инструменты

29.05.2023 Navicon внедряет российскую платформу BPMSoft

Системный интегратор и разработчик Navicon и компания «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») приступают к совместному продвижению low-code-платформы BPMSoft для автоматизации бизнес-процессов средних и крупных компаний в единой

24.04.2023 Navicon расширяет направление кастомной разработки

Системный интегратор и разработчик Navicon прогнозирует рост спроса на продукты, индивидуально созданные под потребности и бизнес-задачи заказчиков, минимум на 30% к концу 2024 г. В связи с этим компания расширяет направление ка
17.04.2023 Axenix и Navicon будут развивать отечественный софт бизнес-аналитики

Консалтинговая технологическая компания Axenix (ранее – Accenture в России) и системный интегратор и разработчик Navicon объявили о начале сотрудничества. На первом этапе партнерства Axenix начала применять систему аналитики «Дельта BI» от Navicon. Все данные по ключевым бизнес-метрикам Axenix буду

Публикаций - 339, упоминаний - 402

Navicon и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 118
9594 38
IBM - International Business Machines Corp 9699 26
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 15
SAP SE 5601 14
Salesforce - Tableau Software 123 13
Terrasoft - Террасофт 206 12
Oracle Corporation 7074 12
Qlik - QlikTech 173 9
Optimacros - Оптимакрос 105 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
Yandex - Яндекс 9216 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 7
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 7
Reynolds and Reynolds - Incadea - Инкадеа рус - BrightConsult Incadea Group - БрайтКонсалт Инкадеа Групп 27 7
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 7
Ланит - Норбит - Norbit 431 6
Salesforce 498 5
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 5
Utrace - Ютрейс - Ютрэйс 55 5
Kryon 8 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
Рексофт - Reksoft 488 4
Галактика - Корпорация 1545 4
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 4
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 4
Luxms 120 4
Открытые технологии 732 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 4
Nginx - Энджайникс 209 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 3
МТ-Интеграция - GMCS 374 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 3
Thoma Bravo - Anaplan 78 3
ICL ГК - ICL Group 481 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 255 3
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 8
IKEA - ИКЕА 171 7
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 6
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 35 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Почта России ПАО 2370 5
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 5
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 4
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 4
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 4
Газпром ПАО 1493 4
Протек - Центр внедрений 62 4
Газпром нефть 725 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 3
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 3
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 3
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 3
Bayer AG - Байер 85 3
Stada 27 3
IQVIA 4 3
Юнифарм - Unipharm 12 3
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 73 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
Servier - Сервье - фармацевтическая компания - Les Laboratoires Servier - Лаборатории Сервье 10 3
Белая Дача Агрохолдинг - Белая Дача ГК - Белая Дача Маркет - Белая Дача Трейдинг - Белая Дача Фарминг 19 3
INARCTICA - Русское море ГК - Русская аквакультура 12 3
Газпром ГНП Холдинг - Газпром газонефтепродукт холдинг - Газпром Газэнергосеть 10 3
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 2
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 15 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Федеральное казначейство России 1949 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Управление организации государственного контроля качества медицинской продукции 1 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минстрой РФ - Общественный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации 6 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 161
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 161
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 92
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 90
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 78
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 70
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 69
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 58
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 54
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 46
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 42
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 36
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 33
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 32
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 28
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 28
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 26
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 26
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 21
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 21
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 20
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 20
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 20
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 452 19
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 19
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 18
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 18
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 17
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 17
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 16
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 15
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 14
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 623 14
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 14
Microsoft Dynamics 1197 78
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 61
Microsoft Dynamics CRM 564 31
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 29
Navicon FMCG TDC - Trade Data Consolidation - Navicon SalesOut 24 24
Microsoft Azure 1526 24
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 22
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 22
Microsoft Dynamics 365 147 21
Navicon Pharma BI 20 20
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 18
Microsoft Office 4170 18
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata harmony MDM - Гармония MDM - Navicon MDM - Navicon Master Data Management 33 14
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 105 13
Navicon Pharma CRM 12 12
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 11
Navicon - Дельта BI 24 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 10
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 9
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 8
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
Terrasoft Creatio 109 7
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Microsoft BizTalk Server 107 6
Microsoft Outlook 1506 6
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 5
Microsoft Windows 16882 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
1С:ERP Управление предприятием 841 4
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 101 4
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 4
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 95 4
Microsoft Azure Data Platform - Microsoft Azure Data Lake 12 4
Terrasoft Creatio Sales 12 4
ELMA 365 Low-code BPM 184 4
Resco Mobile CRM 5 4
IBM Cognos Express 11 4
Аверина Мария 24 23
Шаров Владимир 35 20
Смирнов Евгений 41 15
Тотмакова Софья 14 14
Озеров Максим 9 9
Народицкий Илья 9 9
Кагарлицкая Дарья 8 8
Моргалюк Даниил 7 7
Чевычелов Сергей 7 7
Клочков Алексей 35 5
Иванов Константин 28 5
Пономарев Михаил 18 5
Миронова Сабрина 6 5
Замыслов Андрей 5 5
Романова Юлия 7 5
Кузьмичев Евгений 5 5
Беленький Александр 36 4
Шляпнев Максим 11 4
Голубицкий Евгений 4 4
Роднянский Евгений 6 4
Худобко Екатерина 4 4
Егоров Никита 4 4
Ковернинский Виктор 4 4
Вагизов Руслан 25 3
Рензяев Константин 79 3
Баранов Роман 14 3
Маринин Алексей 3 3
Капранов Андрей 3 3
Капцов Артем 3 3
Костерева Катерина 15 3
Богданова Мария 3 3
Геклер Алена 30 3
Водянов Владимир 36 3
Сирина Екатерина 10 3
Тойменцев Павел 5 3
Сюй-Кей-Мин Сергей 3 3
Филиппов Вячеслав 4 3
Леонтьев Игорь 3 3
Кичко Дмитрий 69 3
Макаров Валентин 251 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 257
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 10
Европа 24964 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 8
Казахстан - Республика 6048 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Украина 7928 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Европа Восточная 3138 4
Нидерланды 3746 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 273 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 2
Латвия - Латвийская Республика 836 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 2
Латвия - Рига 99 2
Казахстан - Западно-Казахстанская область 18 2
Москва - ЦАО - Берсеневская набережная 11 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Ближний Восток 3154 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 99
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 60
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 46
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 41
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 41
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 40
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 40
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 33
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 33
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 24
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 20
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 18
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 17
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 14
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 14
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 14
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 11
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 9
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 9
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 6
Ведомости 1466 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Альтаир медиа - Пикабу 21 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
CNews TV 747 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
Gartner - Гартнер 3658 6
IDC - International Data Corporation 4975 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Forrester Research 834 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Gartner - Burton Group 17 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
DSM Group - Группа ДСМ 4 1
Fortune Global 500 295 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 2
РАН - Российская академия наук 2122 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 3 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
Медицина АО - Институт ядерной медицины (ИЯМ) 5 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
РГУНХ им. В. И. Вернадского - Университет Вернадского - Российский государственный университет народного хозяйства 3 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
IBM Cognos LIVE Conference 4 4
ELMA DAY 14 3
CNews AWARDS - награда 571 3
Navicon DataTalks 2 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Microsoft Inspire 4 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще