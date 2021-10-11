Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Navicon
Навикон
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 198, упоминаний - 471
Navicon упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шаров Владимир 18 15
|Тотмакова Софья 12 12
|Смирнов Евгений 25 11
|Озеров Максим 7 7
|Аверина Мария 8 7
|Иванов Константин 17 5
|Голубицкий Евгений 4 4
|Роднянский Евгений 5 4
|Миронова Сабрина 5 4
|Беленький Александр 20 3
|Баранов Роман 12 3
|Капранов Андрей 3 3
|Капцов Артем 3 3
|Богданова Мария 3 3
|Тихонов Александр 60 2
|Смирнов Максим 19 2
|Маринин Алексей 2 2
|Остапченко Андрей 2 2
|Иванов Петр 13 2
|Малышева Наталия 2 2
|Закутаева Светлана 2 2
|Братищева Светлана 2 2
|Горлина Татьяна 4 2
|Игнаткин Алексей 2 2
|Галушкин Олег 168 1
|Марков Дмитрий 21 1
|Дубин Михаил 38 1
|Петунин Алексей 58 1
|Филатов Андрей 99 1
|Иванов Алексей 76 1
|Егоров Владимир 52 1
|Вагизов Руслан 13 1
|Голикова Татьяна 39 1
|Уфаев Дмитрий 12 1
|Клочков Алексей 25 1
|Айвазов Армен 449 1
|Лебедев Владимир 41 1
|Яклаков Денис 10 1
|Тарасов Арсений 35 1
|Глушков Иван 9 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|CNews TV 461 1
|IDC - International Data Corporation 2718 3
|CNews Analytics 1988 3
|Gartner 2190 3
|Forrester Research 385 2
|Fortune Global 500 160 1
|Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760413, в очереди разбора - 664103.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760413, в очереди разбора - 664103.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru