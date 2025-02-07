Кагарлицкая Дарья
|07.02.2025
|Navicon предлагает рынку услугу интеграционного проектирования 1
|25.07.2022
|Navicon запускает первый в России департамент тестирования CRM 1
Кагарлицкая Дарья и организации, системы, технологии, персоны:
|Navicon - Навикон 288 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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