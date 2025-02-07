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Кагарлицкая Дарья



07.02.2025 Navicon предлагает рынку услугу интеграционного проектирования 1
25.07.2022 Navicon запускает первый в России департамент тестирования CRM 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кагарлицкая Дарья и организации, системы, технологии, персоны:

Navicon - Навикон 288 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6687 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5375 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66373 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10232 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30825 1
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2184 1
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TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 413 1
Stafory - робот Вера 330 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339119, в очереди разбора - 770393.
Создано именных указателей - 167920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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