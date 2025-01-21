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Индексная книга (каталог) CNews*
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Миграция приложений Application Migration Миграция данных Data migration

Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration


21.01.2025 «ВИЛО Беларусь» локализовала ИТ-инфраструктуру с помощью продуктов «Группы Астра» 1
25.12.2024 «Московский колледж бизнес-технологий» сделал выбор в пользу «Группы Астра» 1
19.12.2024 Подтверждена совместимость Pragmatic Tools Migrator с «Ред ОС 8» 1
02.12.2024 ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) получил Решение ФСТЭК России о проведении сертификации ОС «МСВСфера» 9 1
07.11.2024 Pragmatic Tools и «Ред Софт» подтвердили совместимость решений для миграции и управления ИТ-инфраструктурой 1
27.08.2024 Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» разместил ИТ-инфраструктуру в дата-центре IXcellerate 1
12.07.2024 Олег Лексин, начальник ИТ-службы Fix Price в интервью CNews: В первую очередь ритейлерам не хватает российской ERP-системы 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
08.07.2024 Тренды облачного рынка в I полугодии 2024 г. от M1Cloud 1
22.05.2024 РЖД и «Ред Софт» объявили о сотрудничестве 1
03.04.2024 «Группа Астра» идет в облака вместе с провайдером Rusonyx 1
11.03.2024 Технологии машинного перевода PROMT совместимы с операционной системой «Атлант». 1
04.03.2024 Axoft расширила ИБ-портфель решением Kaspersky Container Security 1
24.01.2024 «Соллерс» перенес ЦОД на площадку УАЗ при поддержке Prof-IT Group 1
10.11.2023 Многофункциональные центры Ростовской области переходят на ОС Astra Linux 1
14.09.2023 Разработано приложение конференции CrossConf на ОС «Аврора» с использованием фреймворка Flutter 1
04.09.2023 «Базальт СПО» обеспечила бесшовный переход крупного госучреждения на ОС «Альт» 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 2
08.11.2022 Белгородский МФЦ переходит на ОС Astra Linux 1
18.07.2022 Переезд из облака в облако без проблем — такое бывает? 1
02.03.2022 Hitachi Vantara запустила Application Reliability Services для модернизации облачных приложений и управления ими 1
28.01.2022 8 проектов ВТБ признали лучшими 1
29.12.2020 AppDynamics стала официальным APM-партнером Microsoft Cloud Adoption Framework для Azure 1
15.04.2020 ОС «Альт сервер виртуализации» внесена в Единый реестр российского ПО 1
06.12.2019 VMware обновила платформу цифрового рабочего пространства VMware Workspace ONE 1
21.03.2019 «Форс» развернул центр управления облачными сервисами Oracle Cloud в России 1
11.07.2018 Mail.Ru Cloud Solutions предоставила облачное решение для больших данных 1
10.07.2018 Mail.ru запустила облако для работы с большими данными для всех желающих 1
29.08.2017 TmaxSoft помогает модернизировать мейнфреймы в Скандинавии 1
27.02.2017 «Код безопасности» выпустила межсетевой экран «Континент WAF» для защиты веб-приложений 1
30.01.2017 Как быстрорастущему бизнесу сделать расходы на ИТ прозрачными 1
20.06.2016 Prof-IT Ventures реализует облачный сервис Scorocode с помощью «ИТ-Града» 1
24.02.2016 96% организаций по всему миру считают производительность приложений критически важной для бизнеса 1
12.02.2016 JTI продлевает контракт на сумму $120 млн с Orange Business Services 1
27.01.2016 «Инфосистемы Джет» перевели бизнес-системы Beeline в Армении на отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру 1
20.06.2012 «Рольф» перевел свою ИТ-инфраструктуру в гибридное «облако» HP 1
11.04.2012 Softline развернула в «ДРСК» виртуальную инфраструктуру на платформе VMware vSphere 1
27.04.2010 Вышел новый номер журнала CNews. Скачай PDF-версию 1

Публикаций - 38, упоминаний - 39

Миграция приложений и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24628 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 7
Oracle Corporation 6688 5
8213 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 4
Ред Софт - Red Soft 701 4
Broadcom - VMware 2359 3
Cisco Systems 5114 3
Hitachi - Хитачи 1464 3
Huawei 3934 3
Базальт СПО - BaseALT 655 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 3
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 3
HP Inc. 5687 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 2
Код Безопасности 616 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Red Hat 1305 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 210 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 2
Dell EMC 5027 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 2
ФОРС - Центр разработки 636 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Cisco - AppDynamics 38 1
Zscaler 21 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 58 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
HID Global 117 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 87 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 3
Газпром ПАО 1342 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 2
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 30 1
Prof-IT Ventures 1 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 42 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Газпром нефть 618 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Транснефть 299 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 83 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Силовые машины 111 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 21 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 17 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11054 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10079 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9376 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 6
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 889 6
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15858 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7359 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13103 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10966 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4993 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 4
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 596 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2879 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6220 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12516 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7551 4
Linux OS 9940 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 4
Microsoft Azure 1408 4
Microsoft Windows 15659 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 3
Microsoft Exchange 1714 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 3
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 281 3
Ред Софт - Ред Адм 37 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 2
Apache Hadoop 427 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 35 2
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 2
Broadcom - VMware vSphere 554 2
VK Cloud Big Data 10 2
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 103 2
Red Hat Ansible 103 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 2
Docker - Платформа распределённых приложений 334 2
НКТ - Р7-Офис 380 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 918 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 34 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 974 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Новые облачные технологии - МойОфис 779 1
Microsoft Skype 2067 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
Рустамов Рустам 412 3
Голов Андрей 48 1
Ткачев Владимир 12 1
Новиков Павел 97 1
Медведев Вячеслав 19 1
Шлишевский Станислав 3 1
Голосов Алексей 21 1
Ганин Егор 54 1
Колыбельников Александр 3 1
Перегудов Алексей 8 1
Егорченков Роман 5 1
Торосян Артур 1 1
Исраелян Ара 8 1
Артемов Николай 1 1
Арпишкин Михаил 1 1
Минин Тимофей 4 1
Анисимов Константин 36 1
Пирогов Николай 7 1
Чернышов Петр 13 1
Фокин Денис 8 1
Аляутдин Роман 13 1
Тищенко Юрий 15 1
Шмаков Антон 45 1
Агасиев Михаил 4 1
Lotgering Anne-Sophie - Лотгеринг Анн-Софи 6 1
Стыценко Артем 12 1
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1009 1
Чаркин Евгений 296 1
Чугунов Никита 81 1
Мылицын Роман 110 1
Глазков Александр 137 1
Сотин Денис 205 1
Сергеев Сергей 138 1
Смирнов Алексей 243 1
Панченко Иван 138 1
Кулик Вадим 180 1
Албычев Александр 150 1
Семенов Александр 145 1
Федоров Алексей 116 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 28
Европа 21770 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 2
Африка - Африканский регион 3479 1
Армения - Республика 2280 1
Азия - Азиатский регион 5530 1
Индия - Bharat 5446 1
Ближний Восток 2944 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - ДФО - Амурская область 733 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 871 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
США - Техас - Даллас 174 1
США - Техас 989 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 314 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Швейцария - Женева 326 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 1
Европа Восточная 3075 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
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