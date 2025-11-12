Р7 офис получил награду в номинации «Корпоративное почтовое решение года» CNews AWARDS 2025 за почтовый модуль

11 ноября в Москве на форуме «CNews FORUM 2025: Информационные технологии» разработчик офисного программного обеспечения Р7 получил награду в номинации CNews AWARDS «Корпоративное почтовое решение года» за модуль Р7 почта.

В истории АО «Р7» это уже не первое достижение CNews AWARDS: ранее компания и её продукты удостаивались наград в номинациях «Лидер корпоративного сегмента в области офисного ПО», «Технология года: российские технологии», «Российские технологии: продукт года», «Решение года для совместной удаленной работы» и «Офисный пакет года».

В состав среды для совместной работы Р7 офис входят редакторы офисных документов, модуль видеоконференцсвязи и мессенджер, трекер задач, векторный редактор и другие инструменты совместной работы, в числе которых корпоративная почта. Р7 почта позволяет развернуть полноценный почтовый сервер на собственных мощностях, предлагает также работу через веб-интерфейс, а благодаря десктопному клиенту Органайзер ПРО становится также доступной бесшовная миграция с ранее применявшихся зарубежных решений. При этом обеспечивается полная совместимость с российскими операционными системами. Также Р7 офис, в состав которого входит почтовое приложение, входит в реестр отечественного ПО Минцифры.

В ходе церемонии вручения награды Алексей Карасёв, руководитель центра по работе с государственным сектором АО «Р7», отметил: «Для многих организаций, в числе которых и очень крупные компании, электронная почта является основным средством коммуникации. Именно поэтому так важно, чтобы это решение было легким, стабильным и безопасным. Эта награда для нас на самом деле является важным подтверждением конкурентоспособности нашего решения. Такое признание говорит о том, что мы движемся в правильном направлении, создавая надежные и востребованные ИТ-продукты. При этом нам есть куда расти, и мы всегда рады обратной связи, так как благодаря ей мы развиваемся».