Гигантский ритейлер электроники бросил вызов «Яндексу» и «Кассиру». Теперь он продает билеты на концерты и мимикрирует под Wildberries

«М.Видео» запустил продажи билетов на концерты и стендапы на своем сайте. Ритейлер с момента своего основания продавал технику и электронику, но с приходом нового руководства стал превращаться то в Wildberries, когда начал продавать куртки и сумки, то теперь в «Яндекс Афишу». Рынок сервисов по продаже билетов очень конкурентный и давно поделен между сильными игроками.

И телевизор, и билет на женский стендап

Российский ритейлер «М.Видео» сообщил CNews об открытии нового бизнеса – теперь он занимается продажей билетов на различные мероприятия. Он сосредоточился на концертах, но редакция CNews обнаружила, что в числе прочего «М.Видео» позволяет приобрести билеты на стендап-шоу.

Для «М.Видео» это новое направление работы. Основанная в 1993 г., компания десятилетиями занималась продажей бытовой техники, электроники и сопутствующих аксессуаров. О выходе в сегмент по продаже электронных билетов на мероприятия «М.Видео» заранее не предупреждала.

«М.Видео» не узнать

Сервис доступен одновременно на официальном сайте «М.Видео» и в фирменном мобильном приложении ритейлера.

Не все так просто

К моменту публикации материала сервис по продаже билетов имел одно, но существенное ограничение – он был целен только на жителей Москвы и Московской области, а также на тех, кто ради одного мероприятия готов потратить дополнительные деньги на поездку из другого города (или страны) и обратно, а также на организацию проживания.

На старте новый сервис «М.Видео» продавал билеты исключительно на события, которые пройдут в «Live Арене» – комплексе для проведения концертных и спортивных мероприятий, открывшемся в 2022 г. в Московской области (в Новоивановском). Оформить билет можно как на мероприятия, до которых осталось несколько дней, так и на те, что пройдут через несколько месяцев.

«М.Видео» открыла для себя новое направление бизнеса

Редакция CNews поинтересовалась у «М.Видео», почему выбор первого партнера пал именно на «Live Арену», когда появятся другие столичные площадки, и в целом планирует ли сервис выходить за рамки Москвы и Московской области. «Планы по масштабированию на другие регионы будут определены по итогам оценки результатов проекта с Live Arena», – сообщили CNews представители «М.Видео».

Конкурентов предостаточно

Российский рынок по продаже электронных билетов на концерты и иные мероприятия начал формироваться почти 30 лет назад, когда появились первые сервисы такого рода. К моменту выхода материала основные игроки этого рынка образца начала XXI века по-прежнему в строю.

К примеру, «М.Видео» придется конкурировать с настоящим гигантом в лице проекта «Кассир.ру», который работает с 1999 г. Также одним из сильнейших соперников ритейлера станет сервис «Яндекс Афиша», существующий и развивающийся с 2005 г. Нельзя также забывать и про «Авито», где тысячи частных продавцов продают билеты на концерты и иные мероприятия, не ограничиваясь «Live Ареной».

mvi62.jpg

Среди конкурентов «М.Видео» есть и обычные россияне

Эти сервисы ведут весьма ожесточенное соперничество. К примеру, в октябре 2022 г. «Кассир.ру» обратился к «Яндексу» с требованием компенсировать 328 млн руб. за увод потенциальных посетителей с площадки. Представители площадки были уверены, что недосчитались пользователей из-за того, что ИТ-гигант запустил обогащенные ответы в поисковой выдаче.

Новое руководство – новые бизнесы

Ритейлер «М.Видео» начал расширять сферы деятельности сразу после прихода в его штат Владислава Бакальчука. Это бывший сооснователь Wildberries – одного из крупнейших в России маркетплейсов.

Бакальчука лишили доли в Wildberries через суд в апреле 2025 г., а в августе 2025 г. он пришел в «М.Видео» на позицию главного исполнительного директора «М.Видео». В его обязанности вошла цифровая трансформация розничной сети, которая годами ориентировалась на офлайн-продажи. Важно подчеркнуть, что поначалу в «М.Видео» скрывали его должность.

В середине марта 2026 г. Бакальчук был назначен генеральным директором «М.Видео», после чего трансформация ритейлера значительно ускорилась. Всего через пять дней после получения должности гендиректора Бакальчук стал превращать сайт «М.Видео» в аналог Wildberries. Как сообщал CNews, компания, которая десятилетиями торговала техникой, внезапно начала продавать куртки, шорты, майки, сумки и обувь.

Спустя еще неделю на сайте «М.Видео» появился раздел по продаже билетов на концерты. Что еще будет добавлено в ассортимент компании в обозримом будущем, в «М.Видео» не сообщают.

Эльяс Касми

