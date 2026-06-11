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НКТ Р7-Офис
Компания АО «Р7» – российский разработчик офисных приложений для совместной работы. Флагманским продуктом разработчика является комплекс приложений «Р7-Офис», который решает задачу альтернативных офисных редакторов и является полноценным решением для офисной работы с набором необходимых приложений. Продукты «Р7» поставляются не только в госорганы, крупные компании и образовательные учреждения, но и в компании среднего и малого бизнеса.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|11.06.2026
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В магазине приложений «Ред ОС» появились продукты «Р7»
Магазин приложений «Ред ОС» пополнился линейкой продуктов от «Р7». Теперь пользователи российской операционной системы смогут установить ПО в несколько кли
|08.06.2026
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АРПП: объем использования российского офисного ПО для сдачи ЕГЭ по информатике вырос до 27%
колах за пять лет вырос до 27%. Соотношение выбора отечественного ПО к зарубежному улучшилось: с 2021 по 2026 гг. доля выросла с 14,3% до 28%. В 2026 г. 23 региона России включили российские решения «Р7 офис» и «МойОфис» в перечень обязательного ПО для итоговой аттестации. Вместе с тем, объем использования MS Office за последний год упал на 34%, а популярность российских операционных систем
|01.06.2026
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Клиентам «Р7» стали доступны новые форматы технической поддержки
Разработчик ПО для офисной работы и коммуникаций «Р7» объявил о расширении линейки пост-продажных сервисов для корпоративных заказчиков. Уже существующая гарантийная техническая поддержка дополнилась новыми форматами сопровождения. Заказчикам
|29.05.2026
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«Р7» и кампус «Школы 21» в Омске будут вместе готовить ИТ-кадры
«Школа 21» в Омске и «Р7» договорились о сотрудничестве в сфере ИТ и подготовки ИТ-кадров. Соглашение подписано Евгением Шелковниковым, генеральным директором «Р7», и Натальей Шилкиной, руководителем филиала
|26.05.2026
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«Р7» и ГК «ЭОС» подписали меморандум о сотрудничестве
ГК «ЭОС», производитель и поставщик систем автоматизации документооборота и делопроизводства, и «Р7», разработчик ПО для офисной работы, подписали меморандум о сотрудничестве. Оно будет направлено на совместное развитие и продвижение программных продуктов компаний для корпоративных заказчи
|21.05.2026
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«Р7» будет развивать сотрудничество с Пермским краем
Министерство информационного развития и связи Пермского края и «Р7», российский разработчик программных комплексов для совместной работы, подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили Петр Шиловских, министр информационного ра
|21.05.2026
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Нижегородские школьники смогут использовать лицензированный редактор «Р7 офис» в домашних условиях
Школьники Нижегородской области получат доступ к лицензионному редактору «Р7 офис» для использования дома благодаря соглашению о сотрудничестве между правительством ре
|21.05.2026
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«ИТ-парк» стал авторизованным учебным центром «Р7»
Российский разработчик ПО для офисной работы АО «Р7» и ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий „ИТ-парк“», подведомственное учреждение Минци
|20.05.2026
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«Киберпротект» и «Р7» развивают экосистему российского ПО
зработчик российской офисной среды с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации «Р7» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Подписи под соглашением, направлен
|20.05.2026
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ННГУ им. Н.И. Лобачевского и «Р7» договорились о сотрудничестве в сфере образования
Университет Лобачевского и «Р7» объявили о подписании соглашения о долгосрочном партнерстве в образовательной сфере. Подписи под документом поставили ректор вуза Олег Трофимов и генеральный директор компании-разработчика
|19.05.2026
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«Горький Тех» и «Р7» договорились о стратегическом сотрудничестве
ИТ-компания «Горьких Тех» и разработчик офисного софта Р7» подписали соглашение, направленное на развитие сотрудничества в области информационных технологий. Приоритетная цель — продвижение отечественного ПО. Свои подписи поставили директор «Горьки
|19.05.2026
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Нижегородский университет «Неймарк» и разработчик офисного софта «Р7» планируют вести совместные проекты по продвижению ИТ‑решений отечественной разработки
И. о. ректора университета «Неймарк» Дмитрий Колесников и генеральный директор «Р7» Евгений Шелковников подписали соглашение о сотрудничестве. Основным вектором совместной работы станет продвижение ИТ‑решений российских разработчиков. «Совместная работа позволит нам усилит
|15.05.2026
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«Р7» передала МГУ 10 тысяч лицензий офисного пакета для студентов и сотрудников
Российский разработчик «Р7» передал Московскому государственному университету имени М.В. Ломоносова 10 тыс. лицензий
|27.04.2026
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«Р7» выпустила новую версию «Корпоративного сервера 2024»
Свежая версия «Корпоративного сервера» от разработчика офисного софта «Р7» предложит пользователям новые возможности, улучшенную безопасность и повышенное удобство работы. Об этом CNews сообщил представитель «Р7». В новой версии появилась поддержка версий ф
|22.04.2026
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«Р7 офис» интегрирован в сервис проверки договоров noroots
«Р7 офис» интегрирован в сервис проверки договоров с помощью ИИ noroots. В рамках интеграции н
|16.04.2026
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Компания «Мострансавто» реализовала проект импортозамещения на базе «Р7 офис» и Astra Linux
замещению офисной ИТ-инфраструктуры. В рамках проекта осуществлен переход на отечественные решения «Р7 офис» и Astra Linux, обеспечивающие непрерывность и высокую доступность ключевых бизнес-пр
|06.04.2026
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«Р7» выпустила обновленный «Р7 офис»
Компания «Р7» объявила о выпуске новой версии «Р7 офис». Обновление десктопных редакторов «Р7
|02.04.2026
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«ICL Техно» и «Р7 офис» объединяют усилия для цифровизации образования
Компании «ICL Техно» и «Р7 офис» объявили о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве. В рамках партнерства стороны намерены интегрировать программное обеспечение «Р7 офис» в планшетные устройства п
|17.03.2026
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Lad запускает курсы по работе с «Р7 офис» в новом учебном центре
ым ИТ-специальностям. Также на базе ИТ-академии стартуют учебные программы по работе с редакторами «Р7 офис». Онлайн-курсы разработаны совместно со специалистами «Р7» и будут включать ка
|13.03.2026
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Плагин «КомментарииПро»: в «Р7 офис» появился инструмент для работы с комментариями
Компания-разработчик офисного программного обеспечения «Р7» выпустила новый плагин для своих продуктов - «КомментарииПро». Теперь пользователи «Дескт
|11.03.2026
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Обновление мобильных приложений «Р7 команда» для iOS и Android: транслируйте в соцсети, управляйте уведомлениями и потреблением памяти
Приложения «Р7 команда» для мобильных устройств в новых версиях получили новые возможности. Теперь в них можно в пару кликов начать трансляцию видеозвонка в социальные сети, гибко управлять уведомлениями с
|25.02.2026
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«Р7» запускает облачный офис «Р7 пространство» для малого и среднего бизнеса
Компания-разработчик офисных программ «Р7» запускает новый единый облачный сервис — «Р7 пространство». Это комплексное решени
|24.02.2026
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«Р7» обновила «Корпоративный сервер 2024»
Компания «Р7» сообщила о расширении возможностей платформы «Корпоративный сервер 2024» и выпуске набора специализированных плагинов для решения прикладных задач и администрирования. Для загрузки и внедре
|20.02.2026
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«Р7» нарастил свою выручку по итогам 2025 года
Разработчик российского офисного программного обеспечения «Р7» подводит предварительные итоги 2025 г., демонстрируя устойчивое развитие, несмотря на сло
|03.02.2026
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Студенты-нефтяники прокачают свои компетенции на решениях «Группы Астра», «Р7» и «БПМСофт»
рынка инфраструктурного программного обеспечения «Группа Астра» открыла ИТ-лабораторию совместно с «Р7» (разработчик офисного программного обеспечения) и «БПМСофт» (разработчик low-code платфор
|22.01.2026
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Большое обновление десктопных редакторов «Р7 офис»: интеграция с облаком Mail.ru (VK) и появление новых функций
Вышла новая версия десктопных редакторов «Р7 офис», которая упростит повседневную работу пользователей и сделает ее еще более комфортно
|22.01.2026
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Обновление «Р7 Органайзер Про»: делегирование IMAP-папок и гибкие настройки автоархивирования
Компания «Р7» выпустила обновление «Р7 Органайзер Про». Новая сборка принесла пользователям несколько важных возможностей: календарь теперь открывает eml-файлы во встречах, появилась поддержка пер
|24.12.2025
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ОС Astra Linux и «Р7 Офис»: год вместе в цифровой среде образовательных организаций всей страны
ых репозиториев в организации обучения стала интеграция в их состав отечественного офисного пакета «Р7 Офис». Это обеспечило тысячам школ, колледжей и вузов доступ к критически важному инструме
|19.12.2025
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Большое обновление корпоративного сервера «Р7 офис»: продуктивность на высшем уровне
Новую версию получил «Р7 офис Корпоративный сервер 2024». Обновление включает десятки значимых улучшений и исправле
|09.12.2025
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Госкорпорация по организации воздушного движения выбрала VK Tech и «Р7 офис» для создания единой защищенной ИТ-экосистемы
риобрело российское офисное ПО в составе 10 тыс. лицензий платформы VK WorkSpace и офисного пакета «Р7 офис». Об этом CNews сообщили представители VK. В составе ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» — 1
|05.12.2025
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Обновление «Р7 команда»: запуск супераппа, гибкая пересылка и фокус на активных спикерах
«Р7» выпустила обновление сервера и десктопного клиента видеоконференцсвязи «Р7 команда
|12.11.2025
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Р7 офис получил награду в номинации «Корпоративное почтовое решение года» CNews AWARDS 2025 за почтовый модуль
форуме «CNews FORUM 2025: Информационные технологии» разработчик офисного программного обеспечения Р7 получил награду в номинации CNews AWARDS «Корпоративное почтовое решение года» за модуль <
|07.11.2025
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«Р7» представляет ИИ-ассистента для документов для использования в закрытом контуре компаний
Российский разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы и коммуникаций «Р7 офис» вывел на рынок новый продукт «Р7-Ассистент» — ИИ-инструменты, бесшовно интегр
|31.10.2025
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«Р7» запускает маркетплейс плагинов для офисного ПО
«Р7», разработчик решений для совместной работы и коммуникаций «Р7» офис, объявил о зап
|20.10.2025
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Новый релиз «Р7 команда» для Android: обсуждения в каналах и голосовые сообщения
В свежем релизе «Р7 команда» для мобильных устройств на базе Android появилась возможность записывать голосовые сообщения и вести обсуждения тех или иных сообщений в каналах. Плюс множество дополнительных улучш
|10.10.2025
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Игру Doom запустили в российском офисном пакете «Р7 офис»
Михаил Орешкин из техподдержки «Р7» портировал культовый шутер 1993 г Doom, позволяя запускать игру прямо в текстовом редакто
|06.10.2025
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«Р7», Lad и департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области подписали соглашение о сотрудничестве
Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве заключили между собой разработчик офисного ПО для совместной работы «Р7», группа ИТ-компаний Lad и департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области. Стороны объединят усилия, чтобы продвигать российское офисное ПО, поддерживая курс н
|03.10.2025
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Минцифры Амурской области и «Р7» подписали соглашение о сотрудничестве
Министерство цифрового развития и связи Амурской области и «Р7» заключили соглашение о сотрудничестве. Ключевыми направлениями сотрудничества станут рабо
|26.09.2025
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Состоялся очередной релиз сервиса «Р7 команда» для iOS
Компания «Р7» объявила о доступности нового релиза клиента коммуникационного сервиса «Р7 команда» для iOS. Он позволяет пользователям делиться контактами и делает более гибкой пересылку сообщений
|19.09.2025
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Средние и дошкольные образовательные учреждения Татарстана перейдут на российское ПО «Р7 офис»
онных технологий и связи и Министерство образования и науки Республики Татарстан, а также компания «Р7» заключили трёхстороннее соглашение о намерениях. Документ направлен на продолжение работы
НКТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаркин Евгений 317 91
|Шадаев Максут 1210 88
|Натрусов Артем 313 83
|Абакумов Евгений 227 72
|Урусов Виктор 157 68
|Врацкий Андрей 175 68
|Шаев Виталий 59 59
|Теплицкий Дмитрий 88 58
|Ульянов Николай 176 52
|Нестеров Алексей 175 43
|Малышев Сергей 99 42
|Никитин Сергей 96 42
|Харитонов Вадим 43 42
|Аникин Дмитрий 68 42
|Артюхов Сергей 66 42
|Новикова Елена 105 41
|Воронин Павел 196 41
|Петухов Антон 62 41
|Нальский Максим 53 41
|Соловьев Виталий 52 41
|Каушанский Александр 56 41
|Денисов Анатолий 57 41
|Распопов Алексей 49 41
|Шмаков Антон 72 41
|Аксенов Олег 62 41
|Оберемок Надежда 45 41
|Милованов Андрей 46 41
|Солдатенкова Ксения 41 41
|Белан Иван 41 41
|Желнова Алина 42 41
|Агафонова Наталия 41 35
|Калякин Павел 79 35
|Ушаков Анатолий 47 30
|Паршин Максим 323 29
|Сергеев Сергей 179 28
|Козак Николай 209 28
|Шелковников Евгений 39 28
|Шпак Василий 279 27
|Костин Сергей 37 27
|Казарин Станислав 175 27
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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