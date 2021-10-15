Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НКТ
Р7-Офис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 73, упоминаний - 131
НКТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Агафонова Наталия 35 11
|Савцов Игорь 27 3
|Родионов Александр 30 3
|Теленков Андрей 21 3
|Хомков Игорь 40 3
|Кириченко Игорь 41 3
|Шершнев Георгий 13 3
|Антонов Александр 73 3
|Путятинский Сергей 53 3
|Валчев Стоян 44 3
|Абакумов Евгений 103 3
|Педоренко Андрей 41 3
|Поляков Сергей 60 3
|Чаркин Евгений 182 3
|Клявин Владимир 26 3
|Огуряев Дмитрий 53 3
|Прохоров Фёдор 78 3
|Васильев Григорий 35 3
|Мирошников Евгений 6 2
|Чайка Юрий 21 2
|Неклюдов Алексей 2 2
|Рустамов Рустам 169 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Варнавский Дмитрий 1 1
|Мирошников Борис 29 1
|Мельников Денис 1 1
|Мухарьямов Марат 3 1
|Писаренко Алексей 1 1
|Блощинский Андрей 1 1
|Диденко Дмитрий 5 1
|Чернякова Ирина 1 1
|Злобин Виталий 12 1
|Плиев Муса 5 1
|Окунь Дмитрий 16 1
|Мамонов Алексей 11 1
|Ущаповский Сергей 1 1
|Албычев Кирилл 7 1
|Коган Алексей 2 1
|Печенин Алексей 12 1
|Путин Владимир 1826 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews - ZOOM.CNews 1096 1
|IDC - International Data Corporation 2723 1
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2193 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763834, в очереди разбора - 667521.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763834, в очереди разбора - 667521.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru