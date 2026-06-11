НКТ - Р7-Офис

В магазине приложений «Ред ОС» появились продукты «Р7» Магазин приложений «Ред ОС» пополнился линейкой продуктов от «Р7». Теперь пользователи российской операционной системы смогут установить ПО в несколько кли

АРПП: объем использования российского офисного ПО для сдачи ЕГЭ по информатике вырос до 27% колах за пять лет вырос до 27%. Соотношение выбора отечественного ПО к зарубежному улучшилось: с 2021 по 2026 гг. доля выросла с 14,3% до 28%. В 2026 г. 23 региона России включили российские решения «Р7 офис» и «МойОфис» в перечень обязательного ПО для итоговой аттестации. Вместе с тем, объем использования MS Office за последний год упал на 34%, а популярность российских операционных систем

Клиентам «Р7» стали доступны новые форматы технической поддержки Разработчик ПО для офисной работы и коммуникаций «Р7» объявил о расширении линейки пост-продажных сервисов для корпоративных заказчиков. Уже существующая гарантийная техническая поддержка дополнилась новыми форматами сопровождения. Заказчикам

«Р7» и кампус «Школы 21» в Омске будут вместе готовить ИТ-кадры «Школа 21» в Омске и «Р7» договорились о сотрудничестве в сфере ИТ и подготовки ИТ-кадров. Соглашение подписано Евгением Шелковниковым, генеральным директором «Р7», и Натальей Шилкиной, руководителем филиала

«Р7» и ГК «ЭОС» подписали меморандум о сотрудничестве ГК «ЭОС», производитель и поставщик систем автоматизации документооборота и делопроизводства, и «Р7», разработчик ПО для офисной работы, подписали меморандум о сотрудничестве. Оно будет направлено на совместное развитие и продвижение программных продуктов компаний для корпоративных заказчи

«Р7» будет развивать сотрудничество с Пермским краем Министерство информационного развития и связи Пермского края и «Р7», российский разработчик программных комплексов для совместной работы, подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили Петр Шиловских, министр информационного ра

Нижегородские школьники смогут использовать лицензированный редактор «Р7 офис» в домашних условиях Школьники Нижегородской области получат доступ к лицензионному редактору «Р7 офис» для использования дома благодаря соглашению о сотрудничестве между правительством ре

«ИТ-парк» стал авторизованным учебным центром «Р7» Российский разработчик ПО для офисной работы АО «Р7» и ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий „ИТ-парк“», подведомственное учреждение Минци

«Киберпротект» и «Р7» развивают экосистему российского ПО зработчик российской офисной среды с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации «Р7» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Подписи под соглашением, направлен

ННГУ им. Н.И. Лобачевского и «Р7» договорились о сотрудничестве в сфере образования Университет Лобачевского и «Р7» объявили о подписании соглашения о долгосрочном партнерстве в образовательной сфере. Подписи под документом поставили ректор вуза Олег Трофимов и генеральный директор компании-разработчика

«Горький Тех» и «Р7» договорились о стратегическом сотрудничестве ИТ-компания «Горьких Тех» и разработчик офисного софта Р7» подписали соглашение, направленное на развитие сотрудничества в области информационных технологий. Приоритетная цель — продвижение отечественного ПО. Свои подписи поставили директор «Горьки

Нижегородский университет «Неймарк» и разработчик офисного софта «Р7» планируют вести совместные проекты по продвижению ИТ‑решений отечественной разработки И. о. ректора университета «Неймарк» Дмитрий Колесников и генеральный директор «Р7» Евгений Шелковников подписали соглашение о сотрудничестве. Основным вектором совместной работы станет продвижение ИТ‑решений российских разработчиков. «Совместная работа позволит нам усилит

«Р7» передала МГУ 10 тысяч лицензий офисного пакета для студентов и сотрудников Российский разработчик «Р7» передал Московскому государственному университету имени М.В. Ломоносова 10 тыс. лицензий

«Р7» выпустила новую версию «Корпоративного сервера 2024» Свежая версия «Корпоративного сервера» от разработчика офисного софта «Р7» предложит пользователям новые возможности, улучшенную безопасность и повышенное удобство работы. Об этом CNews сообщил представитель «Р7». В новой версии появилась поддержка версий ф

«Р7 офис» интегрирован в сервис проверки договоров noroots «Р7 офис» интегрирован в сервис проверки договоров с помощью ИИ noroots. В рамках интеграции н

Компания «Мострансавто» реализовала проект импортозамещения на базе «Р7 офис» и Astra Linux замещению офисной ИТ-инфраструктуры. В рамках проекта осуществлен переход на отечественные решения «Р7 офис» и Astra Linux, обеспечивающие непрерывность и высокую доступность ключевых бизнес-пр

«Р7» выпустила обновленный «Р7 офис» Компания «Р7» объявила о выпуске новой версии «Р7 офис». Обновление десктопных редакторов «Р7

«ICL Техно» и «Р7 офис» объединяют усилия для цифровизации образования Компании «ICL Техно» и «Р7 офис» объявили о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве. В рамках партнерства стороны намерены интегрировать программное обеспечение «Р7 офис» в планшетные устройства п

Lad запускает курсы по работе с «Р7 офис» в новом учебном центре ым ИТ-специальностям. Также на базе ИТ-академии стартуют учебные программы по работе с редакторами «Р7 офис». Онлайн-курсы разработаны совместно со специалистами «Р7» и будут включать ка

Плагин «КомментарииПро»: в «Р7 офис» появился инструмент для работы с комментариями Компания-разработчик офисного программного обеспечения «Р7» выпустила новый плагин для своих продуктов - «КомментарииПро». Теперь пользователи «Дескт

Обновление мобильных приложений «Р7 команда» для iOS и Android: транслируйте в соцсети, управляйте уведомлениями и потреблением памяти Приложения «Р7 команда» для мобильных устройств в новых версиях получили новые возможности. Теперь в них можно в пару кликов начать трансляцию видеозвонка в социальные сети, гибко управлять уведомлениями с

«Р7» запускает облачный офис «Р7 пространство» для малого и среднего бизнеса Компания-разработчик офисных программ «Р7» запускает новый единый облачный сервис — «Р7 пространство». Это комплексное решени

«Р7» обновила «Корпоративный сервер 2024» Компания «Р7» сообщила о расширении возможностей платформы «Корпоративный сервер 2024» и выпуске набора специализированных плагинов для решения прикладных задач и администрирования. Для загрузки и внедре

«Р7» нарастил свою выручку по итогам 2025 года Разработчик российского офисного программного обеспечения «Р7» подводит предварительные итоги 2025 г., демонстрируя устойчивое развитие, несмотря на сло

Студенты-нефтяники прокачают свои компетенции на решениях «Группы Астра», «Р7» и «БПМСофт» рынка инфраструктурного программного обеспечения «Группа Астра» открыла ИТ-лабораторию совместно с «Р7» (разработчик офисного программного обеспечения) и «БПМСофт» (разработчик low-code платфор

Большое обновление десктопных редакторов «Р7 офис»: интеграция с облаком Mail.ru (VK) и появление новых функций Вышла новая версия десктопных редакторов «Р7 офис», которая упростит повседневную работу пользователей и сделает ее еще более комфортно

Обновление «Р7 Органайзер Про»: делегирование IMAP-папок и гибкие настройки автоархивирования Компания «Р7» выпустила обновление «Р7 Органайзер Про». Новая сборка принесла пользователям несколько важных возможностей: календарь теперь открывает eml-файлы во встречах, появилась поддержка пер

ОС Astra Linux и «Р7 Офис»: год вместе в цифровой среде образовательных организаций всей страны ых репозиториев в организации обучения стала интеграция в их состав отечественного офисного пакета «Р7 Офис». Это обеспечило тысячам школ, колледжей и вузов доступ к критически важному инструме

Большое обновление корпоративного сервера «Р7 офис»: продуктивность на высшем уровне Новую версию получил «Р7 офис Корпоративный сервер 2024». Обновление включает десятки значимых улучшений и исправле

Госкорпорация по организации воздушного движения выбрала VK Tech и «Р7 офис» для создания единой защищенной ИТ-экосистемы риобрело российское офисное ПО в составе 10 тыс. лицензий платформы VK WorkSpace и офисного пакета «Р7 офис». Об этом CNews сообщили представители VK. В составе ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» — 1

Обновление «Р7 команда»: запуск супераппа, гибкая пересылка и фокус на активных спикерах «Р7» выпустила обновление сервера и десктопного клиента видеоконференцсвязи «Р7 команда

Р7 офис получил награду в номинации «Корпоративное почтовое решение года» CNews AWARDS 2025 за почтовый модуль форуме «CNews FORUM 2025: Информационные технологии» разработчик офисного программного обеспечения Р7 получил награду в номинации CNews AWARDS «Корпоративное почтовое решение года» за модуль <

«Р7» представляет ИИ-ассистента для документов для использования в закрытом контуре компаний Российский разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы и коммуникаций «Р7 офис» вывел на рынок новый продукт «Р7-Ассистент» — ИИ-инструменты, бесшовно интегр

«Р7» запускает маркетплейс плагинов для офисного ПО «Р7», разработчик решений для совместной работы и коммуникаций «Р7» офис, объявил о зап

Новый релиз «Р7 команда» для Android: обсуждения в каналах и голосовые сообщения В свежем релизе «Р7 команда» для мобильных устройств на базе Android появилась возможность записывать голосовые сообщения и вести обсуждения тех или иных сообщений в каналах. Плюс множество дополнительных улучш

Игру Doom запустили в российском офисном пакете «Р7 офис» Михаил Орешкин из техподдержки «Р7» портировал культовый шутер 1993 г Doom, позволяя запускать игру прямо в текстовом редакто

«Р7», Lad и департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области подписали соглашение о сотрудничестве Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве заключили между собой разработчик офисного ПО для совместной работы «Р7», группа ИТ-компаний Lad и департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области. Стороны объединят усилия, чтобы продвигать российское офисное ПО, поддерживая курс н

Минцифры Амурской области и «Р7» подписали соглашение о сотрудничестве Министерство цифрового развития и связи Амурской области и «Р7» заключили соглашение о сотрудничестве. Ключевыми направлениями сотрудничества станут рабо

Состоялся очередной релиз сервиса «Р7 команда» для iOS Компания «Р7» объявила о доступности нового релиза клиента коммуникационного сервиса «Р7 команда» для iOS. Он позволяет пользователям делиться контактами и делает более гибкой пересылку сообщений