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НКТ Р7-Офис

НКТ - Р7-Офис

Компания АО «Р7» – российский разработчик офисных приложений для совместной работы. Флагманским продуктом разработчика является комплекс приложений «Р7-Офис», который  решает задачу альтернативных офисных редакторов и является полноценным решением для офисной работы с набором необходимых приложений. Продукты «Р7» поставляются не только в госорганы, крупные компании и образовательные учреждения, но и в компании среднего и малого бизнеса.

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11.06.2026 В магазине приложений «Ред ОС» появились продукты «Р7»

Магазин приложений «Ред ОС» пополнился линейкой продуктов от «Р7». Теперь пользователи российской операционной системы смогут установить ПО в несколько кли
08.06.2026 АРПП: объем использования российского офисного ПО для сдачи ЕГЭ по информатике вырос до 27%

колах за пять лет вырос до 27%. Соотношение выбора отечественного ПО к зарубежному улучшилось: с 2021 по 2026 гг. доля выросла с 14,3% до 28%. В 2026 г. 23 региона России включили российские решения «Р7 офис» и «МойОфис» в перечень обязательного ПО для итоговой аттестации. Вместе с тем, объем использования MS Office за последний год упал на 34%, а популярность российских операционных систем
01.06.2026 Клиентам «Р7» стали доступны новые форматы технической поддержки

Разработчик ПО для офисной работы и коммуникаций «Р7» объявил о расширении линейки пост-продажных сервисов для корпоративных заказчиков. Уже существующая гарантийная техническая поддержка дополнилась новыми форматами сопровождения. Заказчикам

29.05.2026 «Р7» и кампус «Школы 21» в Омске будут вместе готовить ИТ-кадры

«Школа 21» в Омске и «Р7» договорились о сотрудничестве в сфере ИТ и подготовки ИТ-кадров. Соглашение подписано Евгением Шелковниковым, генеральным директором «Р7», и Натальей Шилкиной, руководителем филиала

26.05.2026 «Р7» и ГК «ЭОС» подписали меморандум о сотрудничестве

ГК «ЭОС», производитель и поставщик систем автоматизации документооборота и делопроизводства, и «Р7», разработчик ПО для офисной работы, подписали меморандум о сотрудничестве. Оно будет направлено на совместное развитие и продвижение программных продуктов компаний для корпоративных заказчи
21.05.2026 «Р7» будет развивать сотрудничество с Пермским краем

Министерство информационного развития и связи Пермского края и «Р7», российский разработчик программных комплексов для совместной работы, подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили Петр Шиловских, министр информационного ра
21.05.2026 Нижегородские школьники смогут использовать лицензированный редактор «Р7 офис» в домашних условиях

Школьники Нижегородской области получат доступ к лицензионному редактору «Р7 офис» для использования дома благодаря соглашению о сотрудничестве между правительством ре
21.05.2026 «ИТ-парк» стал авторизованным учебным центром «Р7»

Российский разработчик ПО для офисной работы АО «Р7» и ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий „ИТ-парк“», подведомственное учреждение Минци
20.05.2026 «Киберпротект» и «Р7» развивают экосистему российского ПО

зработчик российской офисной среды с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации «Р7» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Подписи под соглашением, направлен
20.05.2026 ННГУ им. Н.И. Лобачевского и «Р7» договорились о сотрудничестве в сфере образования

Университет Лобачевского и «Р7» объявили о подписании соглашения о долгосрочном партнерстве в образовательной сфере. Подписи под документом поставили ректор вуза Олег Трофимов и генеральный директор компании-разработчика

19.05.2026 «Горький Тех» и «Р7» договорились о стратегическом сотрудничестве

ИТ-компания «Горьких Тех» и разработчик офисного софта Р7» подписали соглашение, направленное на развитие сотрудничества в области информационных технологий. Приоритетная цель — продвижение отечественного ПО. Свои подписи поставили директор «Горьки
19.05.2026 Нижегородский университет «Неймарк» и разработчик офисного софта «Р7» планируют вести совместные проекты по продвижению ИТ‑решений отечественной разработки

И. о. ректора университета «Неймарк» Дмитрий Колесников и генеральный директор «Р7» Евгений Шелковников подписали соглашение о сотрудничестве. Основным вектором совместной работы станет продвижение ИТ‑решений российских разработчиков. «Совместная работа позволит нам усилит
15.05.2026 «Р7» передала МГУ 10 тысяч лицензий офисного пакета для студентов и сотрудников

Российский разработчик «Р7» передал Московскому государственному университету имени М.В. Ломоносова 10 тыс. лицензий

27.04.2026 «Р7» выпустила новую версию «Корпоративного сервера 2024»

Свежая версия «Корпоративного сервера» от разработчика офисного софта «Р7» предложит пользователям новые возможности, улучшенную безопасность и повышенное удобство работы. Об этом CNews сообщил представитель «Р7». В новой версии появилась поддержка версий ф
22.04.2026 «Р7 офис» интегрирован в сервис проверки договоров noroots

«Р7 офис» интегрирован в сервис проверки договоров с помощью ИИ noroots. В рамках интеграции н
16.04.2026 Компания «Мострансавто» реализовала проект импортозамещения на базе «Р7 офис» и Astra Linux

замещению офисной ИТ-инфраструктуры. В рамках проекта осуществлен переход на отечественные решения «Р7 офис» и Astra Linux, обеспечивающие непрерывность и высокую доступность ключевых бизнес-пр
06.04.2026 «Р7» выпустила обновленный «Р7 офис»

Компания «Р7» объявила о выпуске новой версии «Р7 офис». Обновление десктопных редакторов «Р7
02.04.2026 «ICL Техно» и «Р7 офис» объединяют усилия для цифровизации образования

Компании «ICL Техно» и «Р7 офис» объявили о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве. В рамках партнерства стороны намерены интегрировать программное обеспечение «Р7 офис» в планшетные устройства п
17.03.2026 Lad запускает курсы по работе с «Р7 офис» в новом учебном центре

ым ИТ-специальностям. Также на базе ИТ-академии стартуют учебные программы по работе с редакторами «Р7 офис». Онлайн-курсы разработаны совместно со специалистами «Р7» и будут включать ка
13.03.2026 Плагин «КомментарииПро»: в «Р7 офис» появился инструмент для работы с комментариями

Компания-разработчик офисного программного обеспечения «Р7» выпустила новый плагин для своих продуктов - «КомментарииПро». Теперь пользователи «Дескт
11.03.2026 Обновление мобильных приложений «Р7 команда» для iOS и Android: транслируйте в соцсети, управляйте уведомлениями и потреблением памяти

Приложения «Р7 команда» для мобильных устройств в новых версиях получили новые возможности. Теперь в них можно в пару кликов начать трансляцию видеозвонка в социальные сети, гибко управлять уведомлениями с
25.02.2026 «Р7» запускает облачный офис «Р7 пространство» для малого и среднего бизнеса

Компания-разработчик офисных программ «Р7» запускает новый единый облачный сервис — «Р7 пространство». Это комплексное решени
24.02.2026 «Р7» обновила «Корпоративный сервер 2024»

Компания «Р7» сообщила о расширении возможностей платформы «Корпоративный сервер 2024» и выпуске набора специализированных плагинов для решения прикладных задач и администрирования. Для загрузки и внедре
20.02.2026 «Р7» нарастил свою выручку по итогам 2025 года

Разработчик российского офисного программного обеспечения «Р7» подводит предварительные итоги 2025 г., демонстрируя устойчивое развитие, несмотря на сло
03.02.2026 Студенты-нефтяники прокачают свои компетенции на решениях «Группы Астра», «Р7» и «БПМСофт»

рынка инфраструктурного программного обеспечения «Группа Астра» открыла ИТ-лабораторию совместно с «Р7» (разработчик офисного программного обеспечения) и «БПМСофт» (разработчик low-code платфор
22.01.2026 Большое обновление десктопных редакторов «Р7 офис»: интеграция с облаком Mail.ru (VK) и появление новых функций

Вышла новая версия десктопных редакторов «Р7 офис», которая упростит повседневную работу пользователей и сделает ее еще более комфортно
22.01.2026 Обновление «Р7 Органайзер Про»: делегирование IMAP-папок и гибкие настройки автоархивирования

Компания «Р7» выпустила обновление «Р7 Органайзер Про». Новая сборка принесла пользователям несколько важных возможностей: календарь теперь открывает eml-файлы во встречах, появилась поддержка пер
24.12.2025 ОС Astra Linux и «Р7 Офис»: год вместе в цифровой среде образовательных организаций всей страны

ых репозиториев в организации обучения стала интеграция в их состав отечественного офисного пакета «Р7 Офис». Это обеспечило тысячам школ, колледжей и вузов доступ к критически важному инструме
19.12.2025 Большое обновление корпоративного сервера «Р7 офис»: продуктивность на высшем уровне

Новую версию получил «Р7 офис Корпоративный сервер 2024». Обновление включает десятки значимых улучшений и исправле
09.12.2025 Госкорпорация по организации воздушного движения выбрала VK Tech и «Р7 офис» для создания единой защищенной ИТ-экосистемы

риобрело российское офисное ПО в составе 10 тыс. лицензий платформы VK WorkSpace и офисного пакета «Р7 офис». Об этом CNews сообщили представители VK. В составе ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» — 1
05.12.2025 Обновление «Р7 команда»: запуск супераппа, гибкая пересылка и фокус на активных спикерах

«Р7» выпустила обновление сервера и десктопного клиента видеоконференцсвязи «Р7 команда
12.11.2025 Р7 офис получил награду в номинации «Корпоративное почтовое решение года» CNews AWARDS 2025 за почтовый модуль

форуме «CNews FORUM 2025: Информационные технологии» разработчик офисного программного обеспечения Р7 получил награду в номинации CNews AWARDS «Корпоративное почтовое решение года» за модуль <
07.11.2025 «Р7» представляет ИИ-ассистента для документов для использования в закрытом контуре компаний

Российский разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы и коммуникаций «Р7 офис» вывел на рынок новый продукт «Р7-Ассистент» — ИИ-инструменты, бесшовно интегр
31.10.2025 «Р7» запускает маркетплейс плагинов для офисного ПО

«Р7», разработчик решений для совместной работы и коммуникаций «Р7» офис, объявил о зап
20.10.2025 Новый релиз «Р7 команда» для Android: обсуждения в каналах и голосовые сообщения

В свежем релизе «Р7 команда» для мобильных устройств на базе Android появилась возможность записывать голосовые сообщения и вести обсуждения тех или иных сообщений в каналах. Плюс множество дополнительных улучш
10.10.2025 Игру Doom запустили в российском офисном пакете «Р7 офис»

Михаил Орешкин из техподдержки «Р7» портировал культовый шутер 1993 г Doom, позволяя запускать игру прямо в текстовом редакто
06.10.2025 «Р7», Lad и департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области подписали соглашение о сотрудничестве

Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве заключили между собой разработчик офисного ПО для совместной работы «Р7», группа ИТ-компаний Lad и департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области. Стороны объединят усилия, чтобы продвигать российское офисное ПО, поддерживая курс н
03.10.2025 Минцифры Амурской области и «Р7» подписали соглашение о сотрудничестве

Министерство цифрового развития и связи Амурской области и «Р7» заключили соглашение о сотрудничестве. Ключевыми направлениями сотрудничества станут рабо
26.09.2025 Состоялся очередной релиз сервиса «Р7 команда» для iOS

Компания «Р7» объявила о доступности нового релиза клиента коммуникационного сервиса «Р7 команда» для iOS. Он позволяет пользователям делиться контактами и делает более гибкой пересылку сообщений

19.09.2025 Средние и дошкольные образовательные учреждения Татарстана перейдут на российское ПО «Р7 офис»

онных технологий и связи и Министерство образования и науки Республики Татарстан, а также компания «Р7» заключили трёхстороннее соглашение о намерениях. Документ направлен на продолжение работы

Публикаций - 543, упоминаний - 902

НКТ и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 106
9594 103
Microsoft Corporation 25775 86
Газинформсервис - ГИС 496 83
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 78
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 74
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 61
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 54
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 50
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 44
Ланит Интеграция 219 43
R-Vision - Р-Вижн 267 42
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 42
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 42
Polymedia - Полимедиа 158 41
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 41
ФинГрад - FinGrad 48 41
Аусферр ИТЦ 44 41
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 41
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 39
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 37
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 37
Oracle Corporation 7074 37
Ред Софт - Red Soft 1236 35
МегаФон 10742 34
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 31
Ростелеком 10948 30
VK - Mail.ru Group 3602 28
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 27
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 27
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 26
Yandex - Яндекс 9215 26
UIPath 119 26
Softline - Софтлайн 3743 24
Новые облачные технологии (НОТ) 485 24
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 22
Diasoft - Диасофт 1144 22
Google LLC 12688 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 100
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 85
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 84
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 62
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 60
ВТБ - Почта Банк 514 41
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 40
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 40
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 38
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 38
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 36
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 32
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 31
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 28
Транснефть 335 28
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 27
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 27
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 26
Альфа-Банк 1979 25
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 24
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 24
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 23
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 23
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 22
Абсолют Банк 249 21
ФосАгро 176 20
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 20
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 19
Сургутнефтегаз - СНГ 288 19
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 19
Ингосстрах СПАО 478 19
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 18
МКБ - Московский кредитный банк 657 18
Русагро Группа Компаний 379 18
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 17
Почта России ПАО 2370 17
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 16
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 16
Кофемания 85 16
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 164
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 82
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 71
Федеральное казначейство России 1949 54
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 47
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 46
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 43
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 40
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 32
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 31
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 29
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 27
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 26
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 26
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 24
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 24
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 21
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 19
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 17
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 12
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 11
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 9
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 4
МИК - Московский инновационный кластер 185 4
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 21
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 11
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
НАФД - Национальная ассоциация финансовых директоров 1 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 299
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 259
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 198
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 187
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 187
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 168
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 161
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 160
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 149
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