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НКТ
Р7-Офис


15.10.2021 «Дочка» «Газпрома» на 150 млн руб. закупает Alt Linux, «Р7-офис» и CommuniGate Pro 2
08.10.2021 АО «НКТ» и «Алмаз-Антей» подписали соглашение о сотрудничестве 2
30.09.2021 ТПУ перешел на отечественный «Р7-офис» 1
23.09.2021 В Новосибирске представили ПАК «Патриот» на российском программном обеспечении 1
09.09.2021 Пока централизованные госзакупки ПО заморожены, власти готовят альтернативу. Какой она будет 1
03.09.2021 «Р7-Офис» теперь можно развернуть в закрытом контуре 2
03.09.2021 Илья Зайчиков, СЭД Тезис: «Переход на дистанционную работу показал важность максимальной гибкости систем электронного документооборота» 1
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
17.08.2021 Власти пристыдили «1С», «Р7-офис» и «Парус» за медленную миграцию на российские чипы и посулили денег 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
11.08.2021 Счетная палата ЯНАО внедрила «Р7-Офис» 1
02.08.2021 НМИЦ гематологии Минздрава России перешел на «Р7-Офис» 2
26.07.2021 Ставропольский «Краевой центр информационных технологий» заключил соглашение с разработчиком «Р7-Офис» 2
23.07.2021 Платформа «Р7-Офис» интегрирована с СЭД Tessa 2
20.07.2021 «Приволжская медиашкола» внедрила «Р7-офис» 2
15.07.2021 Вышла новая версия отечественного офисного пакета «Р7-Офис» 3
02.07.2021 Интеграция российского ПО «Р7-Офис» и СЭД TESSA 1
29.06.2021 Новая школа «Интеграция» нацпроекта «Образование» выбрала «Р7-Офис» 1
23.06.2021 Полнофункциональный онлайн-офис: миссия выполнима? 11
21.06.2021 Выпущена новая версия СЭД «ТЕЗИС» 5.0.5 5
17.06.2021 Школы смогут получить офисный пакет «Р7-Офис» бесплатно напрямую у разработчика 2
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
10.06.2021 «Р7-офис» обеспечит онлайн-редактирование документов в СЭД «Тезис» 1
31.05.2021 «Северная Верфь» внедрила «Р7-Офис» 3
25.05.2021 Р7-Офис запустил электронный офис для малого бизнеса 2
19.05.2021 «Р7-Офис» запускает ЭЦП в редакторах 3
17.05.2021 Российские школы до сих пор используют 88,8% импортного ПО 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 1
29.03.2021 Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 2
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 2
18.03.2021 Иностранных программистов будут заманивать в Россию видом на жительство 1
11.02.2021 Представлено крупное обновление «Р7-Офис» 2
05.02.2021 Российский монополист электропередачи меняет американский Documentum на отечественную СЭД 1
22.01.2021 CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах 2
15.01.2021 «НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области 1
25.12.2020 НКТ и правительство Забайкальского края заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона 1
18.12.2020 Белгородская область отказалась от бумажного документоборота 3
09.12.2020 Поставщиком «Р7-офиса» рекордсмену России по госзакупкам ПО Microsoft стал «Ланит» 3
30.11.2020 Федеральное казначейство мигрировало на российский «Р7-офис» 1

Публикаций - 73, упоминаний - 131

НКТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 14
Свемел МВП - Swemel 23 7
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 38 7
ALMI partner - АЛМИ партнер 19 7
Новые облачные технологии (НОТ) 227 6
Ланит ГК 1158 6
Google LLC 7158 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
3753 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 4
Veeam Software 250 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
VK - Mail.ru Group 2484 3
NtechLab - НтехЛаб 78 3
Dynatrace 46 3
Naumen - Наумен 342 3
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 3
Dr.Web - Доктор Веб 977 3
Восход ФГБУ НИИ 365 2
Экспасофт - Expasoft 4 2
Aquarius - Аквариус 209 2
Infotecs - ИнфоТеКС 249 2
Код Безопасности 365 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 2
Ред Софт - Red Soft 246 2
Dialog - Диалог 33 2
Softline - Софтлайн 1474 2
БайтЭрг 24 1
Xilinx 30 1
OpenText 160 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Polymatica - Полиматика 41 1
Teradata 166 1
timebook - таймбук 6 1
Долина Кулибина 1 1
Nvidia Corp 2028 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Почта России ПАО 1574 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 3
Альфа-Банк 1126 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 3
Россети ПАО 168 3
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Россети Ленэнерго 44 2
Россети Янтарь - Янтарьэнерго 12 2
МРСК Юга - Россети Юг 22 2
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 2
МРСК Северного Кавказа - Россети Северный Кавказ 5 2
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 2
РАО ЕЭС России ПАО 64 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
Lego 84 1
Алтайкрайэнерго 3 1
РусГидро ПАО 129 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
D-Wine - D'Wine 3 1
Росгосстрах 182 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Федеральное казначейство России 766 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
Правительство РФ 2206 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Правительство и губернатор Белгородской области 2 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 3 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Счётная палата РФ 460 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
УПД - Универсальный передаточный документ 44 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
Call back - Обратный звонок 15 1
AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) 7 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 781 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 46 1
Smartphone - Смартфон 773 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 15
Linux OS 4265 9
AlterOffice 16 9
Microsoft Office 1942 7
Свемел МВП - Циркон офис 8 6
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 6
Microsoft Windows 10 6652 6
Ред ОС 239 6
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 5
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 3
OnlyOffice 11 3
Ланит LanDocs 41 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 3
Microsoft Office 365 769 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
MobilityLab WorksPad 36 2
ALMI AlterOS 5 2
ЭОС Дело СЭД 622 2
Киберника Сибрус - мессенджер 26 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 2
IQReserve VALO Cloud 7 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
PostLink - Мессенджер 4 2
Microsoft SQL Server 795 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
Яндекс.Лицей 17 1
Directum Solo 33 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Цифровой инспектор 6 1
OpenText Documentum 191 1
Red Hat RPM - Package Manager 60 1
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
Код Безопасности - Континент-АП СКЗИ 30 1
Google Mobile Services - GMS 37 1
КриптоПро myDSS 17 1
Агафонова Наталия 35 11
Савцов Игорь 27 3
Родионов Александр 30 3
Теленков Андрей 21 3
Хомков Игорь 40 3
Кириченко Игорь 41 3
Шершнев Георгий 13 3
Антонов Александр 73 3
Путятинский Сергей 53 3
Валчев Стоян 44 3
Абакумов Евгений 103 3
Педоренко Андрей 41 3
Поляков Сергей 60 3
Чаркин Евгений 182 3
Клявин Владимир 26 3
Огуряев Дмитрий 53 3
Прохоров Фёдор 78 3
Васильев Григорий 35 3
Мирошников Евгений 6 2
Чайка Юрий 21 2
Неклюдов Алексей 2 2
Рустамов Рустам 169 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Варнавский Дмитрий 1 1
Мирошников Борис 29 1
Мельников Денис 1 1
Мухарьямов Марат 3 1
Писаренко Алексей 1 1
Блощинский Андрей 1 1
Диденко Дмитрий 5 1
Чернякова Ирина 1 1
Злобин Виталий 12 1
Плиев Муса 5 1
Окунь Дмитрий 16 1
Мамонов Алексей 11 1
Ущаповский Сергей 1 1
Албычев Кирилл 7 1
Коган Алексей 2 1
Печенин Алексей 12 1
Путин Владимир 1826 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 8
Россия - Иркутская область 546 7
Россия - Забайкальский край 356 7
Россия - Республика Ингушетия 189 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 6
Россия - Республика Алтай 686 4
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Казахстан - Республика 2637 3
Грузия 691 3
Россия - Смоленская область 229 3
Украина 3374 3
Россия - Костромская область 229 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 2
Россия - Белгородская область 368 2
Латинская Америка 725 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Ближний Восток 1475 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Европа 3766 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Доминикана - Доминиканская Республика 21 1
Россия - Алтайский край - Бийск 45 1
Россия - Ярославская область 332 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Россия - Рубцовск 14 1
Новая Зеландия 292 1
Мавритания 6 1
Молдавия - Республика Молдова 430 1
Кувейт 51 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Белгород 243 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Россия - Старый Оскол 54 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Всероссийская перепись населения 31 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
Проектный офис 16 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews - ZOOM.CNews 1096 1
IDC - International Data Corporation 2723 1
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2193 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 2 1
CNews AWARDS 291 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763834, в очереди разбора - 667521.
Создано именных указателей - 46354.
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