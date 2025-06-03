Большое обновление «Р7 команда»: безопасность, вовлеченность и удобство

Вышел релиз клиентских приложений «Р7 команда» для Android и ПК, а также новой версии серверной части. В этой сборке еще более широкий функционал и серьезное усиление безопасности. Кроме того, в десктопной версии теперь доступна проверка орфографии, а мобильная предложит новый уровень удобства использования благодаря масштабной оптимизации интерфейса. Об этом CNews сообщили представители «Р7».

Безопасность в приоритете

Важные изменения коснулись безопасности использования сервиса. Появилась возможность создания чатов, в которых ограничены пересылка сообщений, копирование текста и создание скриншотов на мобильных устройствах. Такой режим, устанавливаемый администратором в настройках группы, предназначен для защиты конфиденциальной информации. Администраторы получили возможность дополнительно ограничивать доступ к чатам, переведя их в режим «только для мобильных клиентов». Это позволяет предотвратить копирование информации на стороне десктопа и повысить уровень защищенности данных.

Появилась функция подтверждения адреса электронной почты для гостевых пользователей, теперь администратор будет уверен, что к конференции присоединились гости с настоящими почтовыми адресами. С другой стороны, стало возможным подключение гостей без ввода адреса электронной почты. Также появилась передача звука при демонстрации экрана — можно полноценно демонстрировать, например, видеоролики со звуковой дорожкой.

Плюс, реализована индикация присутствия гостевых пользователей в чатах, а администраторы получили возможность запретить доступ к чатам гостям — это важно для обеспечения конфиденциальности.

Реакции, умные ссылки и орфография

В числе нововведений в клиентских приложениях — возможность ставить реакции на сообщения. Эта функция появилась как в десктопном, так и в мобильном клиенте. В групповых чатах и каналах администратор может отключать реакции, если они неуместны в конкретном диалоге.

Еще одной полезной функцией стало отображение участников прошедшего совещания, доступное в окне истории звонков выбранного группового чата. Нажав на кнопку «Информация о совещании», пользователь может увидеть список тех, кто принимал участие в беседе. Это позволяет анализировать активность сотрудников и контролировать их вовлеченность. Администратор может включать или отключать эту возможность по своему усмотрению.

Стало намного удобнее работать со ссылками в чатах: функция «умных ссылок» позволяет выделить любой фрагмент текста (или ввести свой), привязать к нему гиперссылку и отправить ее с превью страницы. Все ранее отправленные ссылки собираются во вкладке «Ссылки» в шапке чата, что значительно упрощает поиск нужного ресурса.

Для пользователей десктопной версии стала доступна долгожданная функция проверки орфографии. Опечатки и ошибки теперь подчеркиваются красной волнистой линией.

Мобильное приложении еще удобнее

Мобильная версия получила ограничение работы приложения на рутированных устройствах. Это помогает минимизировать вероятность несанкционированного доступа к корпоративной информации.

В клиенте для Android стало возможным закреплять важные сообщения вверху чата, чтобы обеспечить к ним постоянный и быстрый доступ. Также добавлена возможность обмениваться контактами напрямую через контекстное меню, что экономит время и исключает необходимость ручного ввода.

Android-приложение стало еще более интегрированным в среду «Р7 офис» — теперь можно переходить к другим продуктам системы прямо из интерфейса «Р7 команда», не закрывая его. Это делает работу в корпоративной среде еще более комфортной и последовательной.

Оптимизирован дизайн интерфейса при создании и редактировании групповых чатов, в сообщениях теперь можно проставлять теги. Плюс появилась вкладка «Ссылки» во вложениях чатов — для быстрого поиска нужных ресурсов.