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Google Android

Google Android

Google Android — это операционная система с открытым исходным кодом, разработанная Google на базе ядра Linux, предназначенная в первую очередь для мобильных устройств — смартфонов, планшетов, а также телевизоров, носимых устройств и автомобильных систем. С момента своего появления Android стал основой для множества сервисов, приложений и устройств по всему миру, обеспечивая гибкость, масштабируемость и поддержку со стороны разработчиков и производителей.

Операционная система Android активно используется в самых разных сферах: от тревел-сервисов, таких как OneTwoTrip, предлагающего eSIM-услуги через своё приложение для Android, до банковских троянов вроде Klopatra, использующих сложные методы обфускации и защиту кода через Virbox, чтобы избежать обнаружения. Это подчёркивает, что Android — не только платформа для удобства пользователей, но и поле для киберугроз, требующих постоянного совершенствования мер безопасности.

Конкурирующие решения или аналоги Android на рынке:

СОБЫТИЯ

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27.07.2026 ГИС Panorama Mobile для Android расширяет средства отображения пространственных данных на основе векторных тайлов

В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 2.0 для ОС Android. В новой версии добавлена поддержка векторных тайлов MVT (Mapbox Vector Tiles) в формате PBF, которые могут использоваться в качестве картографической подложки для рабочих карт и записы
21.07.2026 Россияне выпустили неубиваемый бронированный смартфон на отечественном «убийце» Android

Софт», и она вошла в реестр российских программ осенью 2023 г. Основу «Ред ОС М» составляет AOSP – Android Оpen Source Project. Это платформа, на базе которой строятся различные кастомные верс
17.07.2026 «Атол» представил кассу самообслуживания «Атол» КСО 3156 на платформе Android

«Атол» запустил массовые продажи касс самообслуживания «Атол» КСО 3156, работающей на платформе Android. Устройство ориентировано на предприятия малого и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Атол». «Атол» КСО 3156 разработана на базе восьмиядерного процессора RK3576 и п
16.07.2026 Санкции взяли новую высоту. «Макс», «Вконтакте» и «Одноклассников» выгнали из главного магазина приложений для Android

RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android. Обновления приложений также работают в обычном режиме – необходимо нажать «Обновить»
16.07.2026 RuStore продан. VK без предупреждения избавился от главного суверенного магазина приложений для Android

Новый хозяин Отечественный интернет-магазин приложений для Android и «Авроры» RuStore сменил владельца. Об этом CNews сообщил холдинг VK, ранее известны
14.07.2026 Positive Technologies: использование ИИ может снизить стоимость создания вредоносных клонов Android-приложений до нескольких рублей

Нейросети способны за несколько минут внести изменения в установочный файл Android-приложения, пересобрать его и сохранить работоспособность, показало исследование Positive Technologies. Стоимость одного успешного результата в эксперименте составила от 0,88 до 40,89 р
06.07.2026 «Аврора Центр» 5.6 развивает режим киоска в ОС «Аврора» и Android

иложения и настройки. Для устройств на ОС «Аврора» (5.2.0 и выше) режим киоска появился впервые: администратор задаёт в политике разрешённый (белый) список приложений и настраивает их автозапуск. Для Android-устройств добавлены два сценария моно-киоска. «Веб-ресурс» открывает на устройстве одну стартовую страницу во весь экран — с ограничением переходов по белому или чёрному списку и управл
03.07.2026 Вышла модель кассы самообслуживания, которую можно адаптировать под Windows, Linux и Android

альность платформы и открытая архитектура Одно из ключевых отличий новой КСО — возможность выбора программной платформы. В базовой комплектации устройство работает под управлением «Эвотор ОС» на базе Android с предустановленным приложением «Киоск». ПО внесено в реестр Минцифры. Для тех заказчиков, у которых уже есть собственное программное обеспечение под Windows или Linux, предусмотрен вар
01.07.2026 «Алису AI» теперь можно выбрать ассистентом по умолчанию на Android-смартфонах

Пользователи Android теперь могут выбрать «Алису AI» ассистентом по умолчанию и вызывать ее поверх любого

30.06.2026 Число зараженных Android-устройств в России выросло на 70%

Рост числа заражений Число заражений мобильных устройств вирусами выросло на 70% год к году, пишет «Коммерсант». Главной киберугрозой для пользователей Android остается банковский троян Mamont. С января по июнь 2026 г. количество выявленных заражений мобильных устройств выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., следует из дан
26.06.2026 «Яндекс Браузер» для организаций теперь поддерживает ГОСТ TLS и работает с электронной цифровой подписью на Android

живает российские алгоритмы шифрования (ГОСТ TLS) и электронную цифровую подпись (ЭЦП) в версии для Android. Благодаря этому сотрудники компаний, которые используют смартфоны, планшеты и ноутбу
25.06.2026 Android-зловред, который мимикрирует под сервис для поиска топлива, собирает данные со смартфонов

Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали новое вредоносное приложение для Android, которое распространяется через сайты, эксплуатирующие тему доступности топлива. С середины июня 2026 г. подобные APK-файлы пытались скачать более тысячи пользователей — и это только по
25.06.2026 Старый новый фрод: ущерб от финансового мошенничества в 2025-2026 гг превысил 600 млрд рублей

а последние полтора года составил более 600 млрд руб. Более 94% таких инцидентов по-прежнему связаны с социальной инженерией, при этом растет доля атак с использованием вредоносного ПО. Около 1,5 млн Android-устройств российских пользователей скомпрометированы различными вредоносными приложениями, причем 85% заражений приходится на трояны Mamont, SpyNote и его различные версии. Об этом CNew
18.06.2026 Стал банкротом разработчик, придумавший, как ставить Telegram и Android-приложения на смартфоны с российской ОС

в 35 млн руб. подала налоговая служба. Фото: mammela / Pixabay Платформа для перенос приложений на Android в защищенную российскую ОС потерпела крах С 11 сентября 2025 г. в отношении «Авроида»
16.06.2026 «Яндекс Карты» помогут водителям с навигацией в Apple CarPlay и Android Auto при нестабильном GPS-сигнале

Пользователям «Яндекс Карт» и «Навигатора» стал доступен режим «По шагам» на экранах автомобилей с Apple CarPlay или Android Auto. Он помогает двигаться по маршруту при нестабильном GPS-сигнале: водитель получает последовательные подсказки о маневрах и ориентирах, при этом его не перебрасывает из точки в точк
11.06.2026 «РуПост» выпустил сервер WorksPad 7.0.0 и клиенты WorksPad X 2.0 для iOS и Android

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») анонсирует обновление сервера WorksPad 7.0.0 и мажорных версий клиентов WorksPad X 2.0 для iOS и Android. Одно из ключевых новшеств сервера 7.0.0 — собственный дополнительный сервис доставки push-уведомлений DXNS (Desktop X Notification Service) для настольных клиентов Desktop X. Об этом C
08.06.2026 В Bi.Zone ZTNA появилась поддержка Android

Bi.Zone обновила решение Bi.Zone ZTNA для удаленного доступа к корпоративным ресурсам. В новой версии появилась поддержка Android: пользователи могут подключаться к корпоративным приложениям и внутренним сервисам со смартфонов и планшетов под управлением этой операционной системы, в том числе вне офиса, в поездках
08.06.2026 Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

ателей. Наибольшим спросом у российских покупателей пользуются доступные по цене устройства на базе Android TV, выполненные в формате ТВ-боксов.SharksTraid Multiroom W2  SharksTraid Multiroom W
03.06.2026 Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Технические характеристики Экран 6,74 дюйма, IPS, 120 Гц, 1600x720 пикселей, 1200 кд/м2 Процессор MediaTek Dimensity 6300 ОС OriginOS 6 (Android 16) ОЗУ 4/6/8 Гбайт LPDDR4X Хранилище 128/256 Гбайт UFS 2.2 + microSD до 1 Тбайт Основная камера 50 Мп + 0,08 Мп Фронтальная камера 5 Мп Аккумулятор 6500 мАч, быстрая зарядка 44 Вт Защи
28.05.2026 Троян для Android, распознающий текст на изображениях, поумнел и научился английскому

сурсы и, соответственно, выводить средства из них от лица хозяина. Возместить потерю в таких случаях может быть очень проблематично. Китайский, японский, корейский, и английский тоже Новая версия под Android пытается распознавать ключевые слова на японском, корейском и китайском языках. Это свидетельствует, что основной целью были пользователи в Юго-Восточной и Восточной Азии. По мнению экс
07.05.2026 Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Google Объектив Google Объектив — это самый простой и распространенный способ искать что-либо при помощи фото. Пользоваться софтом можно не только на Android-устройствах (где он встроен изначально), но и на гаджетах с iOS. Для этого скачайте в AppStore приложение Google, войдите в него и нажмите на значок объектива в строке поиска. Google Об
04.05.2026 Начались продажи российского бронебойного смартфона MIG A65 на «отечественном Android»

доступна во всех розничных каналах, включая крупные маркетплейсы», – заявили CNews в «Ред Софт». «MIG A65 будет доступен в четырех модификациях: на отечественной операционной системе «Ред ОС М» и на Android 14 без GMS, а также каждая из этих версий может поставляться со встроенным сканером 2D-кодов. Устройство на данном этапе появится в рознице на маркетплейсах Ozon и Wildberries», – уточн
23.04.2026 Что Америка не смогла, сделает Китай. Xiaomi и Huawei объединились, чтобы «починить» Android

Тот же Android, только лучше Компании Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo и Lenovo объединили усилия с целью решения проблемы с нестабильной работой ОС Android, периодическими просадками производительно
15.04.2026 Вредонос для Android выдает себя за приложение Starlink, заражая устройства банковскими троянами и криптомайнерами

Это Starlink. Правда-правда! Компания Kaspersky («Лаборатория Касперского») сообщила о выявлении банковского троянца под ОС Android, который выдаёт себя за приложение Starlink. Сайты, с которых его предлагается скачать, визуально имитируют Google Play Store. Троянец BeatBanker атакует преимущественно граждан Бразили
14.04.2026 В России появилась новая схема кражи денег у владельцев смартфонов на Android

хищения Одной из самых частых схем обмана стала кража денег через near field communication (NFC) с Android, пишут «Известия». Мошенники под предлогом перевода средств на якобы безопасный счет

10.04.2026 Хотел Samsung, получил кирпич. Дорогущие смартфоны удаленно блокируются и больше не работают. Решения нет

Кирпич с AMOLED-дисплеем Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S22 Ultra могут автоматически заблокироваться и превратиться в «кирпич». Как пишет портал Android Authority, за последнее время несколько владельцев таких устройств пожаловались на удаленную блокировку, отменить которую невозможно. Она возникает сразу после сброса телефона до заводс
09.04.2026 В России найдена суверенная замена Android, и это не «Аврора». Ее собрали на Linux и будут встраивать не только в смартфоны

ТАСС, в планы компании входит ее установка на различные устройства. На какие именно – в компании к моменту выпуска материала не уточняли. «РОСА Мобайл» – это полноценная ОС, в основе которой лежит не Android Open Source Project, как, например, в «Ред ОС М» компании «Ред Софт», а ядро Linux. По такому же принципу построена Astra Linux Mobile «Группы Астра». Визуально «РОСА Мобайл» похожа одн
25.03.2026 Банковский троянец начал выдавать себя за приложение глобальной спутниковой системы на смартфонах с Android

Это Starlink. Правда-правда! Компания Kaspersky («Лаборатория Касперского») сообщила о выявлении банковского троянца под ОС Android, который выдает себя за приложение глобальной спутниковой системы Starlink. Сайты, с которых его предлагается скачать, визуально имитируют Google Play Store. Троянец BeatBanker атакует

24.03.2026 Обновилась российская мобильная ОС: совместимость с Android, магазин приложений и шифрование данных

сектора и бизнеса, дополнив отечественную ОС IXIOS сервисом безопасного хранения CloudSync и магазином приложений «Архив Приложений». Операционная система IXIOS — полностью независимая сборка на базе Android Open Source Project (AOSP). Это означает, что на IXIOS запускаются любые приложения, разработанные для Android, без необходимости их переписывания или адаптации. Для пользователя
20.03.2026 Превращение Android в iOS отменяется. Google испугалась и сохранит главную «фишку» своей платформы, но внедрит новые ограничения в стиле Роскомнадзора

очти на 180 Интернет-гигант Google передумал мешать миллиардам людей полноценно пользоваться своими Android-устройствами. Как пишет портал Liliputing, он решил отказаться от введения запрета на
20.03.2026 Brandquad представила мобильное приложение Mediaquad для Android

Компания Brandquad, разработчик экосистемы ИТ-продуктов для управления данными в электронной коммерции и маркетинге, представила мобильное приложение Mediaquad на платформе Android. Приложение позволяет пользоваться базовыми функциями DAM-системы Mediaquad со смартфона, предоставляя сотрудникам и командам мгновенный доступ к медиаконтенту компании, независимо от м
20.03.2026 Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

YouCut Видеоредактор для простого и быстрого монтажа на iOS и Android. В приложении можно как создать видео с нуля, так и использовать шаблоны. Они уже сод
12.03.2026 Популярные в России смартфоны на Android взламывают за 45 секунд из-за «дыры» в процессоре. Их даже не нужно включать

Безопасность – пустой звук Наличие процессора MediaTek в составе смартфона может означать повышенную угрозу успешной хакерской атаки. Как пишет профильный портал Android Authority, в мобильниках на этих чипах нашли настолько серьезную уязвимость, что с ее помощью можно взломать их менее чем за минуту. Для этого даже не придется включать телефон. Брешь п
11.03.2026 Взломщик секретов: новая версия Android-трояна Falcon заразила более 10 тыс. смартфонов в России

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, фиксирует рост атак на клиентов ведущих российских банков с использованием новой версии Android-трояна Falcon. В конце февраля 2026 г. в России насчитывалось более 10 тыс. смартфонов, скомпрометированных этим вредоносным приложением, всего за две недели их число увеличилось на 33%
11.03.2026 Обновление мобильных приложений «Р7 команда» для iOS и Android: транслируйте в соцсети, управляйте уведомлениями и потреблением памяти

т на новых моделях iPhone. При просмотре фотографий черные панели интерфейса теперь автоматически скрываются. Унифицирован стиль всплывающих окон и некоторых других элементов интерфейса. В версии для Android улучшена поддержка устройств Huawei. Появились push-уведомления для напоминания о полученных сообщениях, а также поддержка карт, позволяющая делиться геолокацией прямо в чате. Запись ко
04.03.2026 Apple выпустила полноценный MacBook по цене смартфона на Android

Ноутбук или Android-смартфон Компания Apple официально анонсировала новый ноутбук MacBook Neo – самый дешевый мобильный ПК в своей истории. Это компактное решение с 13-дюймовым экраном и цветами, которых у
04.03.2026 «Лаборатория Касперского»: опасный троянец получает доступ к Android-устройствам россиян под видом приложения для подсчёта калорий

аспознавание блюд и автоматический расчёт БЖУ, рассчитывать нормы калорий в зависимости от цели, отслеживать вес с графиком прогресса. В сообщении находится apk-файл (установочный файл приложений для Android) и ссылка для скачивания. Скачиваемое приложение открывает поддельное окно якобы официального магазина приложений и предлагает установить фитнес-помощник. Но вместо обещанного полезного
17.02.2026 «Лаборатория Касперского» обнаружила новый предустановленный зловред на планшетах под управлением Android

«Лаборатория Касперского» обнаружила новое вредоносное ПО для Android, которое получило название Keenadu. Зловред распространяется разными способами, в том числе может быть встроен в прошивку совершенно новых устройств. Таким образом, пользователи рискуют
10.02.2026 Соколиный сглаз: клиентов российских банков атакуют новой версией Android-трояна Falcon

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала новую волну атак с использованием банковского Android-трояна Falcon. С конца 2025 г. злоумышленники, использующие это вредоносное ПО, похищают деньги и данные банковских карт ведущих финансовых организаций России. Об этом CNews сообщили пр
06.02.2026 Все смартфоны Xiaomi и Samsung превратятся в iPhone. В Android встроят одну из ключевых «фишек» Apple

Частичка iPhone в Android Интернет-гигант Google встроит поддержку технологии передачи данных AirDrop во все современные Android-устройства, пишет портал WCCFTech. Это фирменная разработка Apple, она позв

Публикаций - 15243, упоминаний - 19867

Google Android и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 3385
Apple Inc 13154 2584
Samsung Electronics 11064 1956
Microsoft Corporation 25775 1543
Yandex - Яндекс 9216 1104
Huawei 4676 848
Meta Platforms - Facebook 4621 758
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 742
HTC Corporation 1512 718
LG Electronics 3735 633
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 607
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 594
Xiaomi - Сяоми 2231 579
Sony 6739 534
X Corp - Twitter 2938 491
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 483
Qualcomm Technologies 1974 438
Lenovo Motorola 3566 417
Lenovo Group 2446 409
Intel Corporation 12811 409
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 400
VK - Mail.ru Group 3602 394
Telegram Group 2940 342
Nvidia Corp 4002 336
Acer Group - Acer Inc 2776 321
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 319
Ростелеком 10948 310
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 296
МегаФон 10742 283
Amazon Inc - Amazon.com 3277 272
ZTE Corporation 800 229
MediaTek - Ralink 595 227
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 215
HP Inc. 5883 208
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 203
9594 196
Dr.Web - Доктор Веб 1294 187
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 184
Oracle Corporation 7074 183
Dell EMC 5180 182
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 577
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 268
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 194
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 178
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 175
Visa International 1993 175
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 167
Альфа-Банк 1979 151
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 141
Почта России ПАО 2370 125
Связной ГК 1401 122
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 111
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 106
Евросеть 1421 100
Россети Ленэнерго 1699 89
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 86
РЖД - Российские железные дороги 2096 84
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 81
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 74
Microsoft - LinkedIn 699 72
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 71
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 70
NanduQ - Qiwi 1013 65
НСПК - Национальная система платежных карт 948 62
Carl Zeiss AG 307 62
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 59
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 56
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 56
ПСБ - Промсвязьбанк 963 54
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 54
Русский стандарт Банк 509 54
ВТБ - Почта Банк 514 52
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 52
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 52
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 51
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 51
Яндекс.Лавка 315 49
ГПБ - Газпромбанк 1273 47
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 47
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 46
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 412
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 351
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 184
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 178
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 175
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 117
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 116
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 116
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 103
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 98
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 86
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 85
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 83
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 78
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 76
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 72
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 71
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 71
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 66
Судебная власть - Judicial power 2500 64
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 61
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 52
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 51
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 44
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 42
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 37
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 36
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 34
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 34
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 32
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 30
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 29
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 27
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 26
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 26
Федеральное казначейство России 1949 26
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 26
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 25
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 25
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 24
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 276
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 77
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 37
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 34
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 33
Linux Foundation - Free Standards Group 206 31
Apache Software Foundation - ASF 231 31
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 29
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 28
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 25
Symbian Foundation 38 19
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 19
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 16
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 14
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 13
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 13
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 13
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 12
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 12
Единая Россия - Политическая партия 321 9
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 9
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 9
OWASP - Open Web Application Security Project 146 9
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 9
РосКомСвобода - Общественная организация 86 8
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 8
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 8
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 7
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 7
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 7
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 7
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 6
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 6
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 6
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 6
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 7722
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 5909
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 3821
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2954
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2750
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2624
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 2208
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 2189
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 2064
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 2046
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 2004
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1979
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 1919
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 1847
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1689
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 1623
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 1594
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1431
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 1386
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1344
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1335
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1291
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1282
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1278
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1235
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 1219
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1170
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1130
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 1125
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1093
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1076
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 1031
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 1022
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1015
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 1010
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 961
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 949
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 933
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 925
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 903
Apple iOS 8583 6652
Microsoft Windows 16882 2520
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2449
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2401
Apple iPad 4011 1330
Linux OS 11533 1275
Apple - App Store 3109 1267
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1174
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 983
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 951
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 895
Apple macOS 2419 704
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 694
Google Chrome - браузер 1701 536
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 519
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 514
Google YouTube - Видеохостинг 3002 514
Samsung Galaxy 1035 510
Nokia Symbian OS 1411 482
Apple iPhone 6 4861 476
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 451
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 434
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 413
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 394
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 393
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 379
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 371
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 368
Oracle Java - язык программирования 3469 343
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 339
Много приложений - RuStore - Рустор 628 326
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 324
Samsung Galaxy Note 702 322
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 320
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 314
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 429 311
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 307
Microsoft Windows 10 1938 295
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 289
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 284
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 177
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 80
Путин Владимир 3454 71
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 71
Rubin Andy - Рубин Энди 63 59
Дуров Павел 329 53
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 52
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 52
Арлазаров Владимир 290 48
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 46
Шадаев Максут 1210 44
Мельникова Анастасия 440 41
Larry Page - Ларри Пейдж 197 40
Дягилев Василий 84 39
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 38
Орлик Сергей 83 37
Комиссаров Дмитрий 248 36
Зайцев Михаил 345 33
Brin Sergey - Сергей Брин 193 30
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 27
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 27
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 25
Эйгес Павел 108 25
Медведев Дмитрий 1665 25
Калинин Дмитрий 38 24
Готальский Михаил 95 24
Перов Евгений 97 24
Волож Аркадий 268 23
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 23
Свириденко Андрей 99 22
Одинцов Дмитрий 119 21
Водясов Алексей 222 20
Чугунов Никита 81 20
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 20
Артамонова Анна 183 20
Собянин Сергей 538 19
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 19
Чеглаков Андрей 63 19
Мишустин Михаил 787 18
Витязь Александр 43 18
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6828
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 2374
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 1703
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1227
Европа 24964 892
Южная Корея - Республика 7052 611
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 552
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 471
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 461
Германия - Федеративная Республика 13221 460
Япония 13807 453
Китай - Тайвань 4245 350
Индия - Bharat 5869 333
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 328
Украина 7928 308
Азия - Азиатский регион 5920 287
Франция - Французская Республика 8177 282
Финляндия - Финляндская Республика 3697 264
Беларусь - Белоруссия 6289 253
Канада 5081 250
Казахстан - Республика 6048 228
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 211
Испания - Королевство 3840 211
Италия - Итальянская Республика 4508 191
Россия - СФО - Новосибирск 4876 156
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 150
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 146
США - Калифорния 4829 146
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 141
Испания - Каталония - Барселона 752 137
Турция - Турецкая республика 2620 133
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 132
Бразилия - Федеративная Республика 2520 131
Израиль 2856 130
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 113
Африка - Африканский регион 3641 112
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 112
Земля - планета Солнечной системы 10865 111
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 102
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 99
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1780
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1271
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 814
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 773
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 717
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 704
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Английский язык 7030 489
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 416
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 91
Strategy Analytics 285 75
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 58
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 47
ABI Research 236 38
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 35
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 33
Forrester Research 834 28
Counterpoint Research 110 26
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 24
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 24
comScore 379 24
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 19
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 18
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 18
Juniper Research 131 17
IDC Russia - IDC Россия 183 17
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 17
NPD Group 140 17
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 15
data.ai - App Annie - Distimo 23 15
Informa - Ovum - Omdia 155 14
SmartMarketing 74 13
Fortune Global 500 295 12
Net Applications 127 12
Frost & Sullivan 207 11
NPD DisplaySearch 285 11
DigiTimes Research 23 10
Consumer Reports 40 10
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 9
CNews Mobile - рейтинг 23 9
Мировой рынок смартфонов 19 9
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 8
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 8
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 8
SimilarWeb 62 8
IDC EMEA 19 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 34
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 24
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 21
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 21
РАН - Российская академия наук 2122 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 18
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 17
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 13
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 13
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 11
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 10
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 8
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 8
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 8
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 7
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 7
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 7
VK - Skillbox - Скилбокс 146 6
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 6
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 5
University of Oxford - Оксфордский университет 211 5
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 4
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 4
BU - Boston University - Бостонский университет 63 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 4
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 4
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