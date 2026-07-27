Google Android

ГИС Panorama Mobile для Android расширяет средства отображения пространственных данных на основе векторных тайлов В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 2.0 для ОС Android. В новой версии добавлена поддержка векторных тайлов MVT (Mapbox Vector Tiles) в формате PBF, которые могут использоваться в качестве картографической подложки для рабочих карт и записы

Россияне выпустили неубиваемый бронированный смартфон на отечественном «убийце» Android Софт», и она вошла в реестр российских программ осенью 2023 г. Основу «Ред ОС М» составляет AOSP – Android Оpen Source Project. Это платформа, на базе которой строятся различные кастомные верс

«Атол» представил кассу самообслуживания «Атол» КСО 3156 на платформе Android «Атол» запустил массовые продажи касс самообслуживания «Атол» КСО 3156, работающей на платформе Android. Устройство ориентировано на предприятия малого и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Атол». «Атол» КСО 3156 разработана на базе восьмиядерного процессора RK3576 и п

Санкции взяли новую высоту. «Макс», «Вконтакте» и «Одноклассников» выгнали из главного магазина приложений для Android RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android. Обновления приложений также работают в обычном режиме – необходимо нажать «Обновить»

RuStore продан. VK без предупреждения избавился от главного суверенного магазина приложений для Android Новый хозяин Отечественный интернет-магазин приложений для Android и «Авроры» RuStore сменил владельца. Об этом CNews сообщил холдинг VK, ранее известны

Positive Technologies: использование ИИ может снизить стоимость создания вредоносных клонов Android-приложений до нескольких рублей Нейросети способны за несколько минут внести изменения в установочный файл Android-приложения, пересобрать его и сохранить работоспособность, показало исследование Positive Technologies. Стоимость одного успешного результата в эксперименте составила от 0,88 до 40,89 р

«Аврора Центр» 5.6 развивает режим киоска в ОС «Аврора» и Android иложения и настройки. Для устройств на ОС «Аврора» (5.2.0 и выше) режим киоска появился впервые: администратор задаёт в политике разрешённый (белый) список приложений и настраивает их автозапуск. Для Android-устройств добавлены два сценария моно-киоска. «Веб-ресурс» открывает на устройстве одну стартовую страницу во весь экран — с ограничением переходов по белому или чёрному списку и управл

Вышла модель кассы самообслуживания, которую можно адаптировать под Windows, Linux и Android альность платформы и открытая архитектура Одно из ключевых отличий новой КСО — возможность выбора программной платформы. В базовой комплектации устройство работает под управлением «Эвотор ОС» на базе Android с предустановленным приложением «Киоск». ПО внесено в реестр Минцифры. Для тех заказчиков, у которых уже есть собственное программное обеспечение под Windows или Linux, предусмотрен вар

«Алису AI» теперь можно выбрать ассистентом по умолчанию на Android-смартфонах Пользователи Android теперь могут выбрать «Алису AI» ассистентом по умолчанию и вызывать ее поверх любого

Число зараженных Android-устройств в России выросло на 70% Рост числа заражений Число заражений мобильных устройств вирусами выросло на 70% год к году, пишет «Коммерсант». Главной киберугрозой для пользователей Android остается банковский троян Mamont. С января по июнь 2026 г. количество выявленных заражений мобильных устройств выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., следует из дан

«Яндекс Браузер» для организаций теперь поддерживает ГОСТ TLS и работает с электронной цифровой подписью на Android живает российские алгоритмы шифрования (ГОСТ TLS) и электронную цифровую подпись (ЭЦП) в версии для Android. Благодаря этому сотрудники компаний, которые используют смартфоны, планшеты и ноутбу

Android-зловред, который мимикрирует под сервис для поиска топлива, собирает данные со смартфонов Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали новое вредоносное приложение для Android, которое распространяется через сайты, эксплуатирующие тему доступности топлива. С середины июня 2026 г. подобные APK-файлы пытались скачать более тысячи пользователей — и это только по

Старый новый фрод: ущерб от финансового мошенничества в 2025-2026 гг превысил 600 млрд рублей а последние полтора года составил более 600 млрд руб. Более 94% таких инцидентов по-прежнему связаны с социальной инженерией, при этом растет доля атак с использованием вредоносного ПО. Около 1,5 млн Android-устройств российских пользователей скомпрометированы различными вредоносными приложениями, причем 85% заражений приходится на трояны Mamont, SpyNote и его различные версии. Об этом CNew

Стал банкротом разработчик, придумавший, как ставить Telegram и Android-приложения на смартфоны с российской ОС в 35 млн руб. подала налоговая служба. Фото: mammela / Pixabay Платформа для перенос приложений на Android в защищенную российскую ОС потерпела крах С 11 сентября 2025 г. в отношении «Авроида»

«Яндекс Карты» помогут водителям с навигацией в Apple CarPlay и Android Auto при нестабильном GPS-сигнале Пользователям «Яндекс Карт» и «Навигатора» стал доступен режим «По шагам» на экранах автомобилей с Apple CarPlay или Android Auto. Он помогает двигаться по маршруту при нестабильном GPS-сигнале: водитель получает последовательные подсказки о маневрах и ориентирах, при этом его не перебрасывает из точки в точк

«РуПост» выпустил сервер WorksPad 7.0.0 и клиенты WorksPad X 2.0 для iOS и Android Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») анонсирует обновление сервера WorksPad 7.0.0 и мажорных версий клиентов WorksPad X 2.0 для iOS и Android. Одно из ключевых новшеств сервера 7.0.0 — собственный дополнительный сервис доставки push-уведомлений DXNS (Desktop X Notification Service) для настольных клиентов Desktop X. Об этом C

В Bi.Zone ZTNA появилась поддержка Android Bi.Zone обновила решение Bi.Zone ZTNA для удаленного доступа к корпоративным ресурсам. В новой версии появилась поддержка Android: пользователи могут подключаться к корпоративным приложениям и внутренним сервисам со смартфонов и планшетов под управлением этой операционной системы, в том числе вне офиса, в поездках

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж ателей. Наибольшим спросом у российских покупателей пользуются доступные по цене устройства на базе Android TV, выполненные в формате ТВ-боксов.SharksTraid Multiroom W2 SharksTraid Multiroom W

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16 Технические характеристики Экран 6,74 дюйма, IPS, 120 Гц, 1600x720 пикселей, 1200 кд/м2 Процессор MediaTek Dimensity 6300 ОС OriginOS 6 (Android 16) ОЗУ 4/6/8 Гбайт LPDDR4X Хранилище 128/256 Гбайт UFS 2.2 + microSD до 1 Тбайт Основная камера 50 Мп + 0,08 Мп Фронтальная камера 5 Мп Аккумулятор 6500 мАч, быстрая зарядка 44 Вт Защи

Троян для Android, распознающий текст на изображениях, поумнел и научился английскому сурсы и, соответственно, выводить средства из них от лица хозяина. Возместить потерю в таких случаях может быть очень проблематично. Китайский, японский, корейский, и английский тоже Новая версия под Android пытается распознавать ключевые слова на японском, корейском и китайском языках. Это свидетельствует, что основной целью были пользователи в Юго-Восточной и Восточной Азии. По мнению экс

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия Google Объектив Google Объектив — это самый простой и распространенный способ искать что-либо при помощи фото. Пользоваться софтом можно не только на Android-устройствах (где он встроен изначально), но и на гаджетах с iOS. Для этого скачайте в AppStore приложение Google, войдите в него и нажмите на значок объектива в строке поиска. Google Об

Начались продажи российского бронебойного смартфона MIG A65 на «отечественном Android» доступна во всех розничных каналах, включая крупные маркетплейсы», – заявили CNews в «Ред Софт». «MIG A65 будет доступен в четырех модификациях: на отечественной операционной системе «Ред ОС М» и на Android 14 без GMS, а также каждая из этих версий может поставляться со встроенным сканером 2D-кодов. Устройство на данном этапе появится в рознице на маркетплейсах Ozon и Wildberries», – уточн

Что Америка не смогла, сделает Китай. Xiaomi и Huawei объединились, чтобы «починить» Android Тот же Android, только лучше Компании Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo и Lenovo объединили усилия с целью решения проблемы с нестабильной работой ОС Android, периодическими просадками производительно

Вредонос для Android выдает себя за приложение Starlink, заражая устройства банковскими троянами и криптомайнерами Это Starlink. Правда-правда! Компания Kaspersky («Лаборатория Касперского») сообщила о выявлении банковского троянца под ОС Android, который выдаёт себя за приложение Starlink. Сайты, с которых его предлагается скачать, визуально имитируют Google Play Store. Троянец BeatBanker атакует преимущественно граждан Бразили

В России появилась новая схема кражи денег у владельцев смартфонов на Android хищения Одной из самых частых схем обмана стала кража денег через near field communication (NFC) с Android, пишут «Известия». Мошенники под предлогом перевода средств на якобы безопасный счет

Хотел Samsung, получил кирпич. Дорогущие смартфоны удаленно блокируются и больше не работают. Решения нет Кирпич с AMOLED-дисплеем Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S22 Ultra могут автоматически заблокироваться и превратиться в «кирпич». Как пишет портал Android Authority, за последнее время несколько владельцев таких устройств пожаловались на удаленную блокировку, отменить которую невозможно. Она возникает сразу после сброса телефона до заводс

В России найдена суверенная замена Android, и это не «Аврора». Ее собрали на Linux и будут встраивать не только в смартфоны ТАСС, в планы компании входит ее установка на различные устройства. На какие именно – в компании к моменту выпуска материала не уточняли. «РОСА Мобайл» – это полноценная ОС, в основе которой лежит не Android Open Source Project, как, например, в «Ред ОС М» компании «Ред Софт», а ядро Linux. По такому же принципу построена Astra Linux Mobile «Группы Астра». Визуально «РОСА Мобайл» похожа одн

Банковский троянец начал выдавать себя за приложение глобальной спутниковой системы на смартфонах с Android Это Starlink. Правда-правда! Компания Kaspersky («Лаборатория Касперского») сообщила о выявлении банковского троянца под ОС Android, который выдает себя за приложение глобальной спутниковой системы Starlink. Сайты, с которых его предлагается скачать, визуально имитируют Google Play Store. Троянец BeatBanker атакует

Обновилась российская мобильная ОС: совместимость с Android, магазин приложений и шифрование данных сектора и бизнеса, дополнив отечественную ОС IXIOS сервисом безопасного хранения CloudSync и магазином приложений «Архив Приложений». Операционная система IXIOS — полностью независимая сборка на базе Android Open Source Project (AOSP). Это означает, что на IXIOS запускаются любые приложения, разработанные для Android, без необходимости их переписывания или адаптации. Для пользователя

Превращение Android в iOS отменяется. Google испугалась и сохранит главную «фишку» своей платформы, но внедрит новые ограничения в стиле Роскомнадзора очти на 180 Интернет-гигант Google передумал мешать миллиардам людей полноценно пользоваться своими Android-устройствами. Как пишет портал Liliputing, он решил отказаться от введения запрета на

Brandquad представила мобильное приложение Mediaquad для Android Компания Brandquad, разработчик экосистемы ИТ-продуктов для управления данными в электронной коммерции и маркетинге, представила мобильное приложение Mediaquad на платформе Android. Приложение позволяет пользоваться базовыми функциями DAM-системы Mediaquad со смартфона, предоставляя сотрудникам и командам мгновенный доступ к медиаконтенту компании, независимо от м

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM YouCut Видеоредактор для простого и быстрого монтажа на iOS и Android. В приложении можно как создать видео с нуля, так и использовать шаблоны. Они уже сод

Популярные в России смартфоны на Android взламывают за 45 секунд из-за «дыры» в процессоре. Их даже не нужно включать Безопасность – пустой звук Наличие процессора MediaTek в составе смартфона может означать повышенную угрозу успешной хакерской атаки. Как пишет профильный портал Android Authority, в мобильниках на этих чипах нашли настолько серьезную уязвимость, что с ее помощью можно взломать их менее чем за минуту. Для этого даже не придется включать телефон. Брешь п

Взломщик секретов: новая версия Android-трояна Falcon заразила более 10 тыс. смартфонов в России Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, фиксирует рост атак на клиентов ведущих российских банков с использованием новой версии Android-трояна Falcon. В конце февраля 2026 г. в России насчитывалось более 10 тыс. смартфонов, скомпрометированных этим вредоносным приложением, всего за две недели их число увеличилось на 33%

Обновление мобильных приложений «Р7 команда» для iOS и Android: транслируйте в соцсети, управляйте уведомлениями и потреблением памяти т на новых моделях iPhone. При просмотре фотографий черные панели интерфейса теперь автоматически скрываются. Унифицирован стиль всплывающих окон и некоторых других элементов интерфейса. В версии для Android улучшена поддержка устройств Huawei. Появились push-уведомления для напоминания о полученных сообщениях, а также поддержка карт, позволяющая делиться геолокацией прямо в чате. Запись ко

Apple выпустила полноценный MacBook по цене смартфона на Android Ноутбук или Android-смартфон Компания Apple официально анонсировала новый ноутбук MacBook Neo – самый дешевый мобильный ПК в своей истории. Это компактное решение с 13-дюймовым экраном и цветами, которых у

«Лаборатория Касперского»: опасный троянец получает доступ к Android-устройствам россиян под видом приложения для подсчёта калорий аспознавание блюд и автоматический расчёт БЖУ, рассчитывать нормы калорий в зависимости от цели, отслеживать вес с графиком прогресса. В сообщении находится apk-файл (установочный файл приложений для Android) и ссылка для скачивания. Скачиваемое приложение открывает поддельное окно якобы официального магазина приложений и предлагает установить фитнес-помощник. Но вместо обещанного полезного

«Лаборатория Касперского» обнаружила новый предустановленный зловред на планшетах под управлением Android «Лаборатория Касперского» обнаружила новое вредоносное ПО для Android, которое получило название Keenadu. Зловред распространяется разными способами, в том числе может быть встроен в прошивку совершенно новых устройств. Таким образом, пользователи рискуют

Соколиный сглаз: клиентов российских банков атакуют новой версией Android-трояна Falcon Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала новую волну атак с использованием банковского Android-трояна Falcon. С конца 2025 г. злоумышленники, использующие это вредоносное ПО, похищают деньги и данные банковских карт ведущих финансовых организаций России. Об этом CNews сообщили пр