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Google Android
Google Android — это операционная система с открытым исходным кодом, разработанная Google на базе ядра Linux, предназначенная в первую очередь для мобильных устройств — смартфонов, планшетов, а также телевизоров, носимых устройств и автомобильных систем. С момента своего появления Android стал основой для множества сервисов, приложений и устройств по всему миру, обеспечивая гибкость, масштабируемость и поддержку со стороны разработчиков и производителей.
Операционная система Android активно используется в самых разных сферах: от тревел-сервисов, таких как OneTwoTrip, предлагающего eSIM-услуги через своё приложение для Android, до банковских троянов вроде Klopatra, использующих сложные методы обфускации и защиту кода через Virbox, чтобы избежать обнаружения. Это подчёркивает, что Android — не только платформа для удобства пользователей, но и поле для киберугроз, требующих постоянного совершенствования мер безопасности.
Конкурирующие решения или аналоги Android на рынке:
- iOS (Apple)
- HarmonyOS (Huawei)
- KaiOS (для функциональных телефонов)
- Sailfish OS (Jolla)
- Ubuntu Touch (UBports)
- Tizen (Samsung)
- PureOS (PinePhone)
- LineageOS (форк Android с открытым кодом)
- /e/OS (альтернативная прошивка на базе Android)
- ОС «Аврора» (Россия, на базе Sailfish OS)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|27.07.2026
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ГИС Panorama Mobile для Android расширяет средства отображения пространственных данных на основе векторных тайлов
В КБ «Панорама» разработана ГИС Panorama Mobile версии 2.0 для ОС Android. В новой версии добавлена поддержка векторных тайлов MVT (Mapbox Vector Tiles) в формате PBF, которые могут использоваться в качестве картографической подложки для рабочих карт и записы
|21.07.2026
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Россияне выпустили неубиваемый бронированный смартфон на отечественном «убийце» Android
Софт», и она вошла в реестр российских программ осенью 2023 г. Основу «Ред ОС М» составляет AOSP – Android Оpen Source Project. Это платформа, на базе которой строятся различные кастомные верс
|17.07.2026
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«Атол» представил кассу самообслуживания «Атол» КСО 3156 на платформе Android
«Атол» запустил массовые продажи касс самообслуживания «Атол» КСО 3156, работающей на платформе Android. Устройство ориентировано на предприятия малого и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Атол». «Атол» КСО 3156 разработана на базе восьмиядерного процессора RK3576 и п
|16.07.2026
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Санкции взяли новую высоту. «Макс», «Вконтакте» и «Одноклассников» выгнали из главного магазина приложений для Android
RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android. Обновления приложений также работают в обычном режиме – необходимо нажать «Обновить»
|16.07.2026
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RuStore продан. VK без предупреждения избавился от главного суверенного магазина приложений для Android
Новый хозяин Отечественный интернет-магазин приложений для Android и «Авроры» RuStore сменил владельца. Об этом CNews сообщил холдинг VK, ранее известны
|14.07.2026
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Positive Technologies: использование ИИ может снизить стоимость создания вредоносных клонов Android-приложений до нескольких рублей
Нейросети способны за несколько минут внести изменения в установочный файл Android-приложения, пересобрать его и сохранить работоспособность, показало исследование Positive Technologies. Стоимость одного успешного результата в эксперименте составила от 0,88 до 40,89 р
|06.07.2026
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«Аврора Центр» 5.6 развивает режим киоска в ОС «Аврора» и Android
иложения и настройки. Для устройств на ОС «Аврора» (5.2.0 и выше) режим киоска появился впервые: администратор задаёт в политике разрешённый (белый) список приложений и настраивает их автозапуск. Для Android-устройств добавлены два сценария моно-киоска. «Веб-ресурс» открывает на устройстве одну стартовую страницу во весь экран — с ограничением переходов по белому или чёрному списку и управл
|03.07.2026
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Вышла модель кассы самообслуживания, которую можно адаптировать под Windows, Linux и Android
альность платформы и открытая архитектура Одно из ключевых отличий новой КСО — возможность выбора программной платформы. В базовой комплектации устройство работает под управлением «Эвотор ОС» на базе Android с предустановленным приложением «Киоск». ПО внесено в реестр Минцифры. Для тех заказчиков, у которых уже есть собственное программное обеспечение под Windows или Linux, предусмотрен вар
|01.07.2026
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«Алису AI» теперь можно выбрать ассистентом по умолчанию на Android-смартфонах
Пользователи Android теперь могут выбрать «Алису AI» ассистентом по умолчанию и вызывать ее поверх любого
|30.06.2026
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Число зараженных Android-устройств в России выросло на 70%
Рост числа заражений Число заражений мобильных устройств вирусами выросло на 70% год к году, пишет «Коммерсант». Главной киберугрозой для пользователей Android остается банковский троян Mamont. С января по июнь 2026 г. количество выявленных заражений мобильных устройств выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., следует из дан
|26.06.2026
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«Яндекс Браузер» для организаций теперь поддерживает ГОСТ TLS и работает с электронной цифровой подписью на Android
живает российские алгоритмы шифрования (ГОСТ TLS) и электронную цифровую подпись (ЭЦП) в версии для Android. Благодаря этому сотрудники компаний, которые используют смартфоны, планшеты и ноутбу
|25.06.2026
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Android-зловред, который мимикрирует под сервис для поиска топлива, собирает данные со смартфонов
Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали новое вредоносное приложение для Android, которое распространяется через сайты, эксплуатирующие тему доступности топлива. С середины июня 2026 г. подобные APK-файлы пытались скачать более тысячи пользователей — и это только по
|25.06.2026
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Старый новый фрод: ущерб от финансового мошенничества в 2025-2026 гг превысил 600 млрд рублей
а последние полтора года составил более 600 млрд руб. Более 94% таких инцидентов по-прежнему связаны с социальной инженерией, при этом растет доля атак с использованием вредоносного ПО. Около 1,5 млн Android-устройств российских пользователей скомпрометированы различными вредоносными приложениями, причем 85% заражений приходится на трояны Mamont, SpyNote и его различные версии. Об этом CNew
|18.06.2026
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Стал банкротом разработчик, придумавший, как ставить Telegram и Android-приложения на смартфоны с российской ОС
в 35 млн руб. подала налоговая служба. Фото: mammela / Pixabay Платформа для перенос приложений на Android в защищенную российскую ОС потерпела крах С 11 сентября 2025 г. в отношении «Авроида»
|16.06.2026
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«Яндекс Карты» помогут водителям с навигацией в Apple CarPlay и Android Auto при нестабильном GPS-сигнале
Пользователям «Яндекс Карт» и «Навигатора» стал доступен режим «По шагам» на экранах автомобилей с Apple CarPlay или Android Auto. Он помогает двигаться по маршруту при нестабильном GPS-сигнале: водитель получает последовательные подсказки о маневрах и ориентирах, при этом его не перебрасывает из точки в точк
|11.06.2026
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«РуПост» выпустил сервер WorksPad 7.0.0 и клиенты WorksPad X 2.0 для iOS и Android
Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») анонсирует обновление сервера WorksPad 7.0.0 и мажорных версий клиентов WorksPad X 2.0 для iOS и Android. Одно из ключевых новшеств сервера 7.0.0 — собственный дополнительный сервис доставки push-уведомлений DXNS (Desktop X Notification Service) для настольных клиентов Desktop X. Об этом C
|08.06.2026
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В Bi.Zone ZTNA появилась поддержка Android
Bi.Zone обновила решение Bi.Zone ZTNA для удаленного доступа к корпоративным ресурсам. В новой версии появилась поддержка Android: пользователи могут подключаться к корпоративным приложениям и внутренним сервисам со смартфонов и планшетов под управлением этой операционной системы, в том числе вне офиса, в поездках
|08.06.2026
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Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж
ателей. Наибольшим спросом у российских покупателей пользуются доступные по цене устройства на базе Android TV, выполненные в формате ТВ-боксов.SharksTraid Multiroom W2 SharksTraid Multiroom W
|03.06.2026
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Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16
Технические характеристики Экран 6,74 дюйма, IPS, 120 Гц, 1600x720 пикселей, 1200 кд/м2 Процессор MediaTek Dimensity 6300 ОС OriginOS 6 (Android 16) ОЗУ 4/6/8 Гбайт LPDDR4X Хранилище 128/256 Гбайт UFS 2.2 + microSD до 1 Тбайт Основная камера 50 Мп + 0,08 Мп Фронтальная камера 5 Мп Аккумулятор 6500 мАч, быстрая зарядка 44 Вт Защи
|28.05.2026
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Троян для Android, распознающий текст на изображениях, поумнел и научился английскому
сурсы и, соответственно, выводить средства из них от лица хозяина. Возместить потерю в таких случаях может быть очень проблематично. Китайский, японский, корейский, и английский тоже Новая версия под Android пытается распознавать ключевые слова на японском, корейском и китайском языках. Это свидетельствует, что основной целью были пользователи в Юго-Восточной и Восточной Азии. По мнению экс
|07.05.2026
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Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия
Google Объектив Google Объектив — это самый простой и распространенный способ искать что-либо при помощи фото. Пользоваться софтом можно не только на Android-устройствах (где он встроен изначально), но и на гаджетах с iOS. Для этого скачайте в AppStore приложение Google, войдите в него и нажмите на значок объектива в строке поиска. Google Об
|04.05.2026
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Начались продажи российского бронебойного смартфона MIG A65 на «отечественном Android»
доступна во всех розничных каналах, включая крупные маркетплейсы», – заявили CNews в «Ред Софт». «MIG A65 будет доступен в четырех модификациях: на отечественной операционной системе «Ред ОС М» и на Android 14 без GMS, а также каждая из этих версий может поставляться со встроенным сканером 2D-кодов. Устройство на данном этапе появится в рознице на маркетплейсах Ozon и Wildberries», – уточн
|23.04.2026
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Что Америка не смогла, сделает Китай. Xiaomi и Huawei объединились, чтобы «починить» Android
Тот же Android, только лучше Компании Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo и Lenovo объединили усилия с целью решения проблемы с нестабильной работой ОС Android, периодическими просадками производительно
|15.04.2026
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Вредонос для Android выдает себя за приложение Starlink, заражая устройства банковскими троянами и криптомайнерами
Это Starlink. Правда-правда! Компания Kaspersky («Лаборатория Касперского») сообщила о выявлении банковского троянца под ОС Android, который выдаёт себя за приложение Starlink. Сайты, с которых его предлагается скачать, визуально имитируют Google Play Store. Троянец BeatBanker атакует преимущественно граждан Бразили
|14.04.2026
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В России появилась новая схема кражи денег у владельцев смартфонов на Android
хищения Одной из самых частых схем обмана стала кража денег через near field communication (NFC) с Android, пишут «Известия». Мошенники под предлогом перевода средств на якобы безопасный счет
|10.04.2026
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Хотел Samsung, получил кирпич. Дорогущие смартфоны удаленно блокируются и больше не работают. Решения нет
Кирпич с AMOLED-дисплеем Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S22 Ultra могут автоматически заблокироваться и превратиться в «кирпич». Как пишет портал Android Authority, за последнее время несколько владельцев таких устройств пожаловались на удаленную блокировку, отменить которую невозможно. Она возникает сразу после сброса телефона до заводс
|09.04.2026
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В России найдена суверенная замена Android, и это не «Аврора». Ее собрали на Linux и будут встраивать не только в смартфоны
ТАСС, в планы компании входит ее установка на различные устройства. На какие именно – в компании к моменту выпуска материала не уточняли. «РОСА Мобайл» – это полноценная ОС, в основе которой лежит не Android Open Source Project, как, например, в «Ред ОС М» компании «Ред Софт», а ядро Linux. По такому же принципу построена Astra Linux Mobile «Группы Астра». Визуально «РОСА Мобайл» похожа одн
|25.03.2026
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Банковский троянец начал выдавать себя за приложение глобальной спутниковой системы на смартфонах с Android
Это Starlink. Правда-правда! Компания Kaspersky («Лаборатория Касперского») сообщила о выявлении банковского троянца под ОС Android, который выдает себя за приложение глобальной спутниковой системы Starlink. Сайты, с которых его предлагается скачать, визуально имитируют Google Play Store. Троянец BeatBanker атакует
|24.03.2026
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Обновилась российская мобильная ОС: совместимость с Android, магазин приложений и шифрование данных
сектора и бизнеса, дополнив отечественную ОС IXIOS сервисом безопасного хранения CloudSync и магазином приложений «Архив Приложений». Операционная система IXIOS — полностью независимая сборка на базе Android Open Source Project (AOSP). Это означает, что на IXIOS запускаются любые приложения, разработанные для Android, без необходимости их переписывания или адаптации. Для пользователя
|20.03.2026
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Превращение Android в iOS отменяется. Google испугалась и сохранит главную «фишку» своей платформы, но внедрит новые ограничения в стиле Роскомнадзора
очти на 180 Интернет-гигант Google передумал мешать миллиардам людей полноценно пользоваться своими Android-устройствами. Как пишет портал Liliputing, он решил отказаться от введения запрета на
|20.03.2026
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Brandquad представила мобильное приложение Mediaquad для Android
Компания Brandquad, разработчик экосистемы ИТ-продуктов для управления данными в электронной коммерции и маркетинге, представила мобильное приложение Mediaquad на платформе Android. Приложение позволяет пользоваться базовыми функциями DAM-системы Mediaquad со смартфона, предоставляя сотрудникам и командам мгновенный доступ к медиаконтенту компании, независимо от м
|20.03.2026
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Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM
YouCut Видеоредактор для простого и быстрого монтажа на iOS и Android. В приложении можно как создать видео с нуля, так и использовать шаблоны. Они уже сод
|12.03.2026
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Популярные в России смартфоны на Android взламывают за 45 секунд из-за «дыры» в процессоре. Их даже не нужно включать
Безопасность – пустой звук Наличие процессора MediaTek в составе смартфона может означать повышенную угрозу успешной хакерской атаки. Как пишет профильный портал Android Authority, в мобильниках на этих чипах нашли настолько серьезную уязвимость, что с ее помощью можно взломать их менее чем за минуту. Для этого даже не придется включать телефон. Брешь п
|11.03.2026
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Взломщик секретов: новая версия Android-трояна Falcon заразила более 10 тыс. смартфонов в России
Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, фиксирует рост атак на клиентов ведущих российских банков с использованием новой версии Android-трояна Falcon. В конце февраля 2026 г. в России насчитывалось более 10 тыс. смартфонов, скомпрометированных этим вредоносным приложением, всего за две недели их число увеличилось на 33%
|11.03.2026
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Обновление мобильных приложений «Р7 команда» для iOS и Android: транслируйте в соцсети, управляйте уведомлениями и потреблением памяти
т на новых моделях iPhone. При просмотре фотографий черные панели интерфейса теперь автоматически скрываются. Унифицирован стиль всплывающих окон и некоторых других элементов интерфейса. В версии для Android улучшена поддержка устройств Huawei. Появились push-уведомления для напоминания о полученных сообщениях, а также поддержка карт, позволяющая делиться геолокацией прямо в чате. Запись ко
|04.03.2026
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Apple выпустила полноценный MacBook по цене смартфона на Android
Ноутбук или Android-смартфон Компания Apple официально анонсировала новый ноутбук MacBook Neo – самый дешевый мобильный ПК в своей истории. Это компактное решение с 13-дюймовым экраном и цветами, которых у
|04.03.2026
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«Лаборатория Касперского»: опасный троянец получает доступ к Android-устройствам россиян под видом приложения для подсчёта калорий
аспознавание блюд и автоматический расчёт БЖУ, рассчитывать нормы калорий в зависимости от цели, отслеживать вес с графиком прогресса. В сообщении находится apk-файл (установочный файл приложений для Android) и ссылка для скачивания. Скачиваемое приложение открывает поддельное окно якобы официального магазина приложений и предлагает установить фитнес-помощник. Но вместо обещанного полезного
|17.02.2026
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«Лаборатория Касперского» обнаружила новый предустановленный зловред на планшетах под управлением Android
«Лаборатория Касперского» обнаружила новое вредоносное ПО для Android, которое получило название Keenadu. Зловред распространяется разными способами, в том числе может быть встроен в прошивку совершенно новых устройств. Таким образом, пользователи рискуют
|10.02.2026
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Соколиный сглаз: клиентов российских банков атакуют новой версией Android-трояна Falcon
Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала новую волну атак с использованием банковского Android-трояна Falcon. С конца 2025 г. злоумышленники, использующие это вредоносное ПО, похищают деньги и данные банковских карт ведущих финансовых организаций России. Об этом CNews сообщили пр
|06.02.2026
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Все смартфоны Xiaomi и Samsung превратятся в iPhone. В Android встроят одну из ключевых «фишек» Apple
Частичка iPhone в Android Интернет-гигант Google встроит поддержку технологии передачи данных AirDrop во все современные Android-устройства, пишет портал WCCFTech. Это фирменная разработка Apple, она позв
Google Android и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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