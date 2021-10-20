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Google Android


20.10.2021 «Яндекс.маркет» поможет «примерить» крупную бытовую технику и электронику 1
20.10.2021 Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате 1
19.10.2021 HTC представила VR-очки Vive Flow 2
19.10.2021 Популярная сторонняя модификация для WhatsApp заражает смартфоны «неубиваемым» хакерским ПО 1
19.10.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству 1
18.10.2021 Приложения Vk Mini Apps появились в десктопной версии «Одноклассников» 1
18.10.2021 «Вероломный» шаг Apple навстречу пользователям iOS лишил Facebook и Google миллиардов 3
18.10.2021 «Перекрёсток» интегрировал «Экспресс-скан» в мобильное приложение торговой сети 1
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1
15.10.2021 Основатель знаменитых «убийц флагманов» возвращается с идеей нового телефона 7
15.10.2021 Из Windows 11 испарилась давно обещанная функция. Пользователи в ярости 1
15.10.2021 Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM 1
14.10.2021 «Одноклассники» обновили мобильные приложения 2
14.10.2021 Новые мобильное приложение и сайт от билайна 1
14.10.2021 Глава «Анлимитед Продакшн» рассказал о корпоративной платформе коммуникаций и мобильности eXpress 1
12.10.2021 Роскачество провело детальное исследование мобильных приложений для доставки продуктов 5
11.10.2021 Полный крах устоев. В смартфонах Xiaomi Redmi больше не будет всеми любимой прошивки MIUI 4
11.10.2021 Маски дополненной реальности в Viber стали доступны в России 1
08.10.2021 Новейшая версия Android убивает смартфоны Xiaomi. Воскресить их своими силами невозможно 1
07.10.2021 Предустановленные российские приложения на iPhone и Android оказались не нужны. Пользователи их не замечают 4
07.10.2021 Туристический сервис Russpass представил мобильное приложение 2
06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
05.10.2021 AppsFlyer: расходы потребителей в приложениях для ритейла в России выросли на 227% 3
05.10.2021 Windows 11 стала доступна для пользователей по всему миру 2
05.10.2021 Российская ЕММ-платформа «Аврора Центр»: развитие в интересах заказчика 1
04.10.2021 «Рексофт» обновила мобильное приложение сети гипермаркетов «О’Кей» 1
04.10.2021 Freework совместно с Navicon разработала приложение для подбора временных сотрудников 1
04.10.2021 Facebook сознательно стравливает людей, чтобы удержать пользователей в соцсети 1
04.10.2021 6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств 3
01.10.2021 Ридер Onyx Boox Faust 4 – современные характеристики в классическом корпусе 1
01.10.2021 Выпущен уникальный смартфон-конструктор с гигантским сроком гарантии. Хозяева Samsung и Apple о таком только мечтают 1
01.10.2021 BlueStacks запускает BlueStacks X (Beta) — первый в мире облачный игровой сервис для мобильных игр 2
01.10.2021 В «Яндекс.картах» появился новый вид транспорта — самокаты 1
01.10.2021 Superjob и МФТИ назвали ИТ-специальности с наибольшим приростом резюме женщин 1
01.10.2021 В Корее схвачен россиянин, втемную использованный хакерами для создания опаснейшей программы 1
30.09.2021 «Яндекс» создал «убийцу» TikTok 2
30.09.2021 В приложении «Яндекс» теперь можно снимать и редактировать короткие видео 1
29.09.2021 1 октября сотни миллионов iPhone, Android и ПК на Windows останутся без интернета. Как решить проблему 6
29.09.2021 Умная камера «Яндекса» научилась распознавать еду, машины и уравнения 1
29.09.2021 Открылся «Яндекс банк» 1

Публикаций - 10750, упоминаний - 20873

Google Android упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7135 2077
Apple Inc - Эппл Рус 7685 1825
Samsung Electronics 5641 1518
Microsoft Corporation 11039 1193
Facebook 3765 641
Yandex - Яндекс 4100 607
Nokia Corporation 2424 586
HTC Corporation 1187 577
Huawei 2727 553
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 503
LG Electronics 1838 501
Twitter 2204 391
Sony 2327 384
Lenovo Group 1636 337
Intel Corporation 4158 320
Xiaomi 904 318
Qualcomm Technologies 1001 308
Lenovo Motorola 999 303
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 298
Nvidia Corp 2012 291
VK - Mail.ru Group 2482 274
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 252
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 252
Acer Group 1359 247
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 239
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 231
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 210
Amazon Inc - Amazon.com 1469 204
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 193
ZTE Corporation 549 190
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 177
HP Inc. 2901 170
NeXus 204 159
Dr.Web - Доктор Веб 976 156
MediaTek 315 156
Oracle Corporation 3333 154
Dell EMC 2393 143
Sony Ericsson 469 131
Telegram Group 702 128
ESET 989 123
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 268
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 159
Visa International 1345 136
Альфа-Банк 1123 113
Связной ГК 877 99
Евросеть 883 92
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 87
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 78
Почта России ПАО 1570 77
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 70
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 61
Яндекс.Такси 271 57
LinkedIn 520 56
Carl Zeiss 176 53
Qiwi 783 49
AliExpress 275 47
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 42
Открытие ФК 538 42
Русский стандарт Банк 302 41
Почта Банк 289 37
ПСБ - Промсвязьбанк 613 36
ВТБ24 583 35
Uber Technologies 258 35
Uber 257 35
eBay Inc 529 33
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 33
Hyundai Motor 144 31
ПриватБанк 177 31
РЖД - Российские железные дороги 1081 31
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 30
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 30
Аэрофлот 492 29
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 28
BMW 248 28
HeadHunter Group - HH Group 336 25
Газпромбанк - ГПБ 692 24
Kickstarter 95 24
УЭК - Универсальная электронная карта 512 23
МКБ - Московский кредитный банк 268 23
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 135
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 125
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 91
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 74
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 73
Правительство РФ 2200 56
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 52
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 52
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 51
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 45
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 44
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 43
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 38
Президент Российской Федерации 1439 35
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 31
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 30
Правительство Москвы 649 26
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 26
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 21
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 20
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 17
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 17
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 16
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 15
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 14
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 13
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 13
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 12
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 11
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 11
Пентагон - Министерство обороны США 277 11
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 10
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 10
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 61
Linux Foundation 157 28
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 27
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 19
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 14
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 11
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 11
ASF - Apache Software Foundation 60 11
Руссофт - Russoft 250 10
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 9
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 9
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 7
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 5
ЛДПР 68 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 5
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 3
АЮР - Ассоциация юристов России 16 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
FairSearch альянс 3 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 2
РПЦ - Русская православная церковь 23 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 13 2
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 9 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 2
OIN - Open Invention Network 17 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 1943
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 1307
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 1165
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 1144
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 921
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 868
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 767
3G - Стандарт мобильной связи 3714 705
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 646
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 484
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 452
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 412
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 405
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 395
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 393
Smartphone - Смартфон 773 380
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 352
USB Type-C - USB-C 901 250
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 250
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 245
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 216
ARM64 - Архитектура процессора 1017 215
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 201
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 193
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 175
Google Android-приложения и разработчики 236 173
DLNA - Digital Living Network Alliance 370 172
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 164
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 158
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 158
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 157
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 155
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 151
FM-радиовещание - FM-тюнер 468 146
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 146
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1001 146
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 134
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 128
Flash 472 125
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 123
Apple iOS 5741 4449
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1742
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 1737
Microsoft Windows 10 6622 1499
Apple iPad 3263 1127
Microsoft Windows Phone OS 1472 914
Apple - App Store 2198 912
Linux OS 4249 732
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 614
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 527
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 425
Symbian OS 767 397
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 965 369
Google YouTube - Видеохостинг 1710 355
Apple macOS 922 347
Microsoft Skype 1465 337
Google Chrome - браузер 1117 335
Apple Mac 1455 315
Google Nexus - Серия смартфонов 398 308
Nvidia GeForce GTX 2055 292
Samsung Galaxy Note 558 281
Microsoft Windows 8 1228 280
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 279
Apple macOS X 901 264
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 259
Corning Gorilla Glass 496 258
Java - Язык программирования 1169 256
Microsoft Office 1926 225
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 203
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 202
WhatsApp Messenger 654 201
Apple iPhone 5 710 200
Microsoft Windows 7 1662 193
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 188
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 186
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 183
Apple iPhone 4 700 180
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 178
Samsung Galaxy 345 167
Facebook Instagram - Инстаграм 569 164
Steve Jobs - Стив Джобс 701 157
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 66
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 186 62
Путин Владимир 1821 52
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 50
Rubin Andy - Рубин Энди 59 49
Минасян Карине 91 44
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 43
Elop Stephen - Элоп Стивен 152 43
Дягилев Василий 83 39
Larry Page - Ларри Пейдж 125 34
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 32
Орлик Сергей 66 31
Дуров Павел 216 30
Арлазаров Владимир 118 29
Комиссаров Дмитрий 157 27
Готальский Михаил 91 24
Волож Аркадий 181 23
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 22
Медведев Дмитрий 1433 22
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 21
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 21
Мельникова Анастасия 166 20
Brin Sergey - Сергей Брин 121 20
Артамонова Анна 127 20
Свириденко Андрей 77 19
Jun Lei - Цзунь Лей 43 19
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 19
Чеглаков Андрей 40 18
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 17
Одинцов Дмитрий 83 17
Галушкин Олег 168 17
Никифоров Николай 1126 16
Ермолаев Артем 340 16
Кирсанов Алексей 24 15
Витязь Александр 39 15
Гришин Дмитрий 148 15
Унучек Роман 18 15
Григорьева Евгения 57 15
Зайцев Михаил 145 14
Россия - Российская федерация - РФ 57238 3365
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 1373
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 816
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 634
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 408
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 325
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 307
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 301
Германия - Федеративная Республика 3618 266
Европа 3736 250
Украина 3353 221
Япония 2771 212
Индия - Республика 2165 211
Южная Корея - Республика 1454 211
Франция - Французская Республика 2116 166
Казахстан - Республика 2622 147
Беларусь - Белоруссия 2084 132
Испания - Королевство 1250 122
Италия - Итальянская Республика 1377 119
Азия - Азиатский регион 1512 114
Испания - Барселона 533 110
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 104
Канада 1295 102
Бразилия - Федеративная Республика 1122 95
США - Сан-Франциско 689 91
США - Калифорния 972 84
Россия - СФО - Новосибирск 1959 80
Африка 1486 79
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 78
США - Нью-Йорк 1088 75
Австралия - Австралийский Союз 1121 74
США - Купертино 204 74
Ближний Восток 1471 74
Северная Америка 1407 72
Китай - Тайвань 589 66
Россия - ПФО - Казань 1510 66
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 62
Финляндия - Финляндская Республика 815 61
Турция - Турецкая республика 951 61
Великобритания - Лондон 816 60
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 157
Русский язык 976 144
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 102
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 72
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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