Начались продажи российского бронебойного смартфона MIG A65 на «отечественном Android»

В российской рознице появился смартфон MIG A65 российской компании Mobile Inform Group. Он управляется отечественной «Ред ОС М» на базе Android Open Source Project. Смартфон имеет усиленный корпус и соответствующий внешний вид, его характеристики вполне современные (батарея 5800 мАч, 8 ГБ RAM).

Вдвойне отечественный, но не совсем

В России стартовали продажи отечественного смартфона MIG A65 с предустановленной российской платформой «Ред ОС М» компании «Ред Софт». Телефон рассчитан на продажу именно в розничном сегменте, сообщили CNews представители «Ред Софт».

Это означает, что купить его сможет любой желающий. «Новинка будет доступна во всех розничных каналах, включая крупные маркетплейсы», – заявили CNews в «Ред Софт».

«MIG A65 будет доступен в четырех модификациях: на отечественной операционной системе «Ред ОС М» и на Android 14 без GMS, а также каждая из этих версий может поставляться со встроенным сканером 2D-кодов. Устройство на данном этапе появится в рознице на маркетплейсах Ozon и Wildberries», – уточнили CNews представители Mobile Inform Group.

К моменту выхода материала редакция CNews не нашла MIG A65 в каталогах крупнейших российских маркетплейсов и розничных сетей. Его цена также оставалась неизвестной.

На вопрос CNews о цене менеджер по продукту Mobile Inform Group Артем Гребенников ответил: «Актуальная стоимость указана в карточках товаров на Ozon и Wildberries — рекомендуем ориентироваться на них».

Главная особенность MIG A65 – это его корпус. Он защищенный и рассчитан «на использование в сложных условиях», сообщили CNews представители «Ред Софт». Смартфон соответствует стандарту защиты IP68, выдерживает падения с высоты до 1,5 метра и функционирует в диапазоне температур от –20°C до +60°C. В зависимости от конфигурации устройство может оснащаться встроенным 2D-сканером для работы с маркировками и кодами, включая государственные системы («Честный знак», ЕГАИС и др.).

Редакция CNews поинтересовалась, где производится смартфон – в России или за ее пределами. «Производство устройств для розничной продажи ведется на наших контрактных фабриках за рубежом – на текущем этапе мы не видим необходимости в реализации на розничном рынке версий MIG A65 произведенных в России», – ответил Артем Гребенников.

Android или нет

«Ред ОС М» – это российская мобильная платформа, созданная компанией «Ред Софт». Она разработана не с нуля – в ее основе лежит Android Open Source Project, модификация ОС Android с открытым исходным кодом, на базе которой умельцы собирают сторонние прошивки для смартфонов различных производителей.

на Ozon смартфон пока не продается

«Ред ОС М» признана отечественной, несмотря на присутствие внутри нее кода AOSP. Система внесена в реестр Минпромторга, с чем в корне не согласен «Ростелеком» владелец компании ОМП – разработчика «Авроры», еще одной российской мобильной ОС. Он требовал изгнать «Ред ОС М» из реестра именно из-за AOSP, но успеха в этом начинании не добился.

У «Ред ОС М» есть два режима работы – мобильный и настольный. В первом она выглядит как обычная мобильная ОС, а во втором позволяет подключить мышь и клавиатуру через USB, а также вывести изображение на дисплей по беспроводному протоколу Wireless Display и использовать Linux-приложения.

На вопрос редакции CNews, есть ли в Ред ОС М» поддержка Android-приложений, представители «Ред Софт» ответили утвердительно и добавили, что такие приложения запускаются нативно, то есть без эмулятора. При этом сервисы Google (YouTube, Drive, Gmail, Maps и пр.) в «Ред ОС М» по умолчанию отсутствуют.

На Wildberries MIG A65 найти тоже не получается

MIG A65 также существует в версии с прошивкой «РОСА Мобайл». Это мобильная ОС российской компании НТЦ ИТ РОСА.

Также Артем Гребенников подчеркнул, для российской розницы подготовлена модификации смартфона с обычной ОС Android 14. Это не самая современная версия данной платформы – она вышла в 2023 г.

Почему именно розница

На сайте Mobile Inform Group смартфон MIG A65 с «Ред ОС М» позиционируется как «корпоративный». Среди его основных сфер применения на сайте приведены финсектор, транспорт и электросетевая энергетика.

В «Ред Софт» объяснили CNews причины принятия решения о выводе смартфона в обычную розницу. «Ранее смартфон MIG A65 был ориентирован преимущественно на корпоративный сегмент и предназначался для промышленной эксплуатации. Однако растущий интерес к защищенным мобильным устройствам с отечественной операционной системой стал причиной расширения каналов дистрибуции и сферы применения смартфона, – сказали они CNews.

«Исторически компания Mobile Inform Group работает с корпоративным сектором, и наша бизнес-модель подразумевает продажи только юридическим лицам, – сказал CNews Артем Гребенников. – Однако мы фиксируем устойчивый запрос на защищенные устройства с отечественной операционной системой со стороны частных пользователей. Чтобы сделать MIG A65 доступным для этой аудитории, мы выстроили канал дистрибуции через розничных партнеров и маркетплейсы. Таким образом, продукт остается корпоративным по своей сути, но любой пользователь теперь может приобрести его так же просто, как и обычный смартфон»

Что внутри

С технической точки зрения MIG A65 – это в меру современный смартфон. Его снарядили накопителем на 128 или 256 ГБ и большой литиевой батареей емкостью 5800 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки до 33 Вт по USB-C. Заявленное время зарядки с 0 до 100% – два часа.

Также у MIG A65 довольно большой объем оперативной памяти – 8 ГБ во всех комплектациях.

К не самым современным комплектующим смартфона относятся экран и процессор. CPU здесь – это MediaTek MT6789, он же Helio G99 образца мая 2022 г. Процессор четырехлетней давности выдает 548 тыс. баллов в AnTuTu 11 и 1990 баллов Geekbench 6 за счет двух ядер Cortex-A76 на 2,2 ГГц, шести A55 на 2 ГГц и встроенной графики Mali-G57 MP2 на двух ядрах.

Экран смартфона – это IPS-панель с невысоким разрешением HD+ или 1612х720 точек. Диагональ – 6,56 дюйма, пиковая яркость – 670 нит.

Смартфон поставляется с фронтальной камерой на 32 МП и тыльным блоком из трех сенсоров – основным 48 МП, широкоугольным 8 МП и макро 2 МП.

В список характеристик MIG A65 также входят ресиверы GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, поддержка сетей 4G (модем 5G отсутствует), два SIM-слота, модули Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.1 и NFC 13,56 МГц с поддержкой приема платежей, поддержка Push-To-Talk.

За счет усиленного корпуса MIG A65 весит 311 граммов. Толщина его корпуса – 14 мм.