Начались продажи российского бронебойного смартфона MIG A65 на «отечественном Android»
В российской рознице появился смартфон MIG A65 российской компании Mobile Inform Group. Он управляется отечественной «Ред ОС М» на базе Android Open Source Project. Смартфон имеет усиленный корпус и соответствующий внешний вид, его характеристики вполне современные (батарея 5800 мАч, 8 ГБ RAM).
Вдвойне отечественный, но не совсем
В России стартовали продажи отечественного смартфона MIG A65 с предустановленной российской платформой «Ред ОС М» компании «Ред Софт». Телефон рассчитан на продажу именно в розничном сегменте, сообщили CNews представители «Ред Софт».
Это означает, что купить его сможет любой желающий. «Новинка будет доступна во всех розничных каналах, включая крупные маркетплейсы», – заявили CNews в «Ред Софт».
«MIG A65 будет доступен в четырех модификациях: на отечественной операционной системе «Ред ОС М» и на Android 14 без GMS, а также каждая из этих версий может поставляться со встроенным сканером 2D-кодов. Устройство на данном этапе появится в рознице на маркетплейсах Ozon и Wildberries», – уточнили CNews представители Mobile Inform Group.
К моменту выхода материала редакция CNews не нашла MIG A65 в каталогах крупнейших российских маркетплейсов и розничных сетей. Его цена также оставалась неизвестной.
На вопрос CNews о цене менеджер по продукту Mobile Inform Group Артем Гребенников ответил: «Актуальная стоимость указана в карточках товаров на Ozon и Wildberries — рекомендуем ориентироваться на них».
Главная особенность MIG A65 – это его корпус. Он защищенный и рассчитан «на использование в сложных условиях», сообщили CNews представители «Ред Софт». Смартфон соответствует стандарту защиты IP68, выдерживает падения с высоты до 1,5 метра и функционирует в диапазоне температур от –20°C до +60°C. В зависимости от конфигурации устройство может оснащаться встроенным 2D-сканером для работы с маркировками и кодами, включая государственные системы («Честный знак», ЕГАИС и др.).
Редакция CNews поинтересовалась, где производится смартфон – в России или за ее пределами. «Производство устройств для розничной продажи ведется на наших контрактных фабриках за рубежом – на текущем этапе мы не видим необходимости в реализации на розничном рынке версий MIG A65 произведенных в России», – ответил Артем Гребенников.
Android или нет
«Ред ОС М» – это российская мобильная платформа, созданная компанией «Ред Софт». Она разработана не с нуля – в ее основе лежит Android Open Source Project, модификация ОС Android с открытым исходным кодом, на базе которой умельцы собирают сторонние прошивки для смартфонов различных производителей.
«Ред ОС М» признана отечественной, несмотря на присутствие внутри нее кода AOSP. Система внесена в реестр Минпромторга, с чем в корне не согласен «Ростелеком» владелец компании ОМП – разработчика «Авроры», еще одной российской мобильной ОС. Он требовал изгнать «Ред ОС М» из реестра именно из-за AOSP, но успеха в этом начинании не добился.
У «Ред ОС М» есть два режима работы – мобильный и настольный. В первом она выглядит как обычная мобильная ОС, а во втором позволяет подключить мышь и клавиатуру через USB, а также вывести изображение на дисплей по беспроводному протоколу Wireless Display и использовать Linux-приложения.
На вопрос редакции CNews, есть ли в Ред ОС М» поддержка Android-приложений, представители «Ред Софт» ответили утвердительно и добавили, что такие приложения запускаются нативно, то есть без эмулятора. При этом сервисы Google (YouTube, Drive, Gmail, Maps и пр.) в «Ред ОС М» по умолчанию отсутствуют.
MIG A65 также существует в версии с прошивкой «РОСА Мобайл». Это мобильная ОС российской компании НТЦ ИТ РОСА.
Также Артем Гребенников подчеркнул, для российской розницы подготовлена модификации смартфона с обычной ОС Android 14. Это не самая современная версия данной платформы – она вышла в 2023 г.
Почему именно розница
На сайте Mobile Inform Group смартфон MIG A65 с «Ред ОС М» позиционируется как «корпоративный». Среди его основных сфер применения на сайте приведены финсектор, транспорт и электросетевая энергетика.
В «Ред Софт» объяснили CNews причины принятия решения о выводе смартфона в обычную розницу. «Ранее смартфон MIG A65 был ориентирован преимущественно на корпоративный сегмент и предназначался для промышленной эксплуатации. Однако растущий интерес к защищенным мобильным устройствам с отечественной операционной системой стал причиной расширения каналов дистрибуции и сферы применения смартфона, – сказали они CNews.
«Исторически компания Mobile Inform Group работает с корпоративным сектором, и наша бизнес-модель подразумевает продажи только юридическим лицам, – сказал CNews Артем Гребенников. – Однако мы фиксируем устойчивый запрос на защищенные устройства с отечественной операционной системой со стороны частных пользователей. Чтобы сделать MIG A65 доступным для этой аудитории, мы выстроили канал дистрибуции через розничных партнеров и маркетплейсы. Таким образом, продукт остается корпоративным по своей сути, но любой пользователь теперь может приобрести его так же просто, как и обычный смартфон»
Что внутри
С технической точки зрения MIG A65 – это в меру современный смартфон. Его снарядили накопителем на 128 или 256 ГБ и большой литиевой батареей емкостью 5800 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки до 33 Вт по USB-C. Заявленное время зарядки с 0 до 100% – два часа.
Также у MIG A65 довольно большой объем оперативной памяти – 8 ГБ во всех комплектациях.
К не самым современным комплектующим смартфона относятся экран и процессор. CPU здесь – это MediaTek MT6789, он же Helio G99 образца мая 2022 г. Процессор четырехлетней давности выдает 548 тыс. баллов в AnTuTu 11 и 1990 баллов Geekbench 6 за счет двух ядер Cortex-A76 на 2,2 ГГц, шести A55 на 2 ГГц и встроенной графики Mali-G57 MP2 на двух ядрах.
Экран смартфона – это IPS-панель с невысоким разрешением HD+ или 1612х720 точек. Диагональ – 6,56 дюйма, пиковая яркость – 670 нит.
Смартфон поставляется с фронтальной камерой на 32 МП и тыльным блоком из трех сенсоров – основным 48 МП, широкоугольным 8 МП и макро 2 МП.
В список характеристик MIG A65 также входят ресиверы GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, поддержка сетей 4G (модем 5G отсутствует), два SIM-слота, модули Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.1 и NFC 13,56 МГц с поддержкой приема платежей, поддержка Push-To-Talk.
За счет усиленного корпуса MIG A65 весит 311 граммов. Толщина его корпуса – 14 мм.