Популярные в России смартфоны на Android взламывают за 45 секунд из-за «дыры» в процессоре. Их даже не нужно включать

Смартфоны на процессорах MediaTek, а их миллионы по всему миру, можно взломать за считанные секунды. В их CPU содержится уязвимость, которая позволяет получить доступ к данным пользователя. При этом включать смартфон для этого вовсе не требуется. Среди подверженных взлому устройств – продающийся в России CMF Phone 1 by Nothing. Его хакнули за 45 секунд.

Безопасность – пустой звук

Наличие процессора MediaTek в составе смартфона может означать повышенную угрозу успешной хакерской атаки. Как пишет профильный портал Android Authority, в мобильниках на этих чипах нашли настолько серьезную уязвимость, что с ее помощью можно взломать их менее чем за минуту. Для этого даже не придется включать телефон.

Брешь получила индекс CVE-2026-20435, но у нее пока нет оценки опасности по стандартной 10-балльной шкале. Ее выявили ИБ-специалисты французской компании Ledger, известного в мире производителя аппаратных кошельков для криптовалюты. По их словам, под угрозой миллионы людей по всему миру – количество подверженных риску взлома телефонов на чипах MediaTek исчисляется суммой с шестью нулями.

ozo6.jpg

realme
В зоне риска владельцы смартфонов популярных в России марок

Проблема затрагивает устройства с технологией доверенной вычислительной среды Trusted Execution Environment (TEE) за авторством компании Trustonic. Иными словами, уязвимость кроется в алгоритмах, которые, напротив, обязаны защищать пользователей от хакеров. Ее эксплуатация позволит злоумышленникам добраться до персональных данных владельца устройства.

Интересные подробности

ИБ-эксперты Ledger не уточнили, в скольких моделях процессоров содержится уязвимость. Вместо них это сделала сама MediaTek, приведя перечень чипов на своем официальном сайте, который, к слову, не открывается с российского IP-адреса.

Исходя из этого списка, опасных процессоров MediaTek насчитывается, по меньшей мере, 35. Это косвенно проливает свет на истинные масштабы проблемы – в перечне довольно много популярных моделей.

med61.jpg

Список процессоров внушительный

Между тем, пока нет официально подтвержденных случаев ее эксплуатации хакерами.

Подчеркнем также, что это не первый случай, когда исследовательская группа Ledger обнаруживает уязвимости в системе безопасности процессоров MediaTek. В 2025 г. они выявили уязвимости чипе MediaTek Dimensity 7300. Он стоит во многих продающихся в России смартфонах, включая Realme 13 и Xiaomi Poco X7.

Россияне тоже в опасности

Перечисленные процессоры MediaTek встречаются в огромном количестве смартфонов. Они используются в мобильниках Xiaomi Redmi, Realme, Tecno, Infinix, Oppo и других узнаваемых брендов, и каждый из них широко известен в России. По данным Android Authority, проблема не обошла стороной и телефоны марок Samsung, OnePlus и Vivo.

Мобильники со «встроенной» уязвимостью действительно есть на российском рынке. Как пишет Android Authority, выявившие ее эксперты проэксплуатировали ее на бюджетном смартфоне CMF Phone 1 by Nothing, который на момент выпуска материала стоил в DNS и других сетях в пределах 21 тыс. руб. за минимальную комплектацию.

med62.jpg

Опасные устройства продаются и в российской рознице

На взлом этого мобильника ушло всего 45 секунд. Никакие спецприборы для этого не потребовались.

По воздуху не получится

Чтобы получить доступ к персональным данным в памяти смартфона, потребуется подключить его к компьютеру по кабелю. Другими словами, удаленный взлом не представляется возможным.

Но если завладеть мобильником, то при помощи специального ПО можно выудить из него PIN-код, после чего почти вся информация в его памяти станет доступной для взломщика. Но также можно, не включая устройство, расшифровать его память.

В числе прочего можно украсть сид-фразы из популярных программных криптовалютных кошельков. Это своего рода мастер-ключи, используемые для восстановления криптовалютных кошельков, что делает их чрезвычайно ценными целями для злоумышленников.

Проблема почти решена

Исследователи нашли брешь в чипах MediaTek не позже января 2026 г. и сразу же уведомили об этом MediaTek. Та со своей стороны отреагировала весьма оперативно и 5 января 2026 г. выступила с заявлением о выпуске программного патча, устраняющего CVE-2026-20435.

Теперь все дело за производителями смартфонов, и тут в дело вступает главный недостаток экосистемы Android – ее зашкаливающая фрагментированность. Вендоры перекраивают систему под свои нужды, что делает патчи от одной прошивки непригодными к другой. А также они очень любят прекращать выпуск обновлений безопасности для конкретных моделей смартфонов через два-три года после их презентации.

Таким образом, защиту от CVE-2026-20435 с высокой степенью вероятности получат только самые современные телефоны, которым не более трех лет от роду. Более старые модели, по всей видимости, в большинстве своем обойдутся без этого патча.

Геннадий Ефремов

