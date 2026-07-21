Россияне выпустили неубиваемый бронированный смартфон на отечественном «убийце» Android

Анонсирован смартфон MIG S6 Gen. 2 от российской компании Mobile Inform Group. Он получил отечественную платформу «Ред ОС М» на базе Android OSP, высокопрочный корпус и опциональный чистый Android без сервисов Google. Смартфон способен выдержать 20-градусный мороз, удары, потоп, пыль, а в некоторых комплектациях еще и взрыв.

Смартфон, который крайне сложно сломать

Российская компания Mobile Inform Group сообщила CNews о премьерt новейшего смартфона S6 Gen 2, который будет продаваться под маркой MIG. Его отличительная особенность – это повышенная прочность корпуса, благодаря которой он способен выдержать, в числе прочего, падение с высоты до 1,2 метра.

Телефон получил промышленный дисплей, стойкий к ударной деформации, а вместе с ним – специальную вандалопрочную архитектуру, за счет которой внутренние элементы защищены от повреждений и отрывов.

MIG S6 Gen. 2 прошел испытания на стойкость к падению по отечественному стандарту ГОСТ 28218-89. Также у него есть защита от воды и пыли по стандарту IP68 (российский стандарт – ГОСТ 14254-2015). Наряду с этим смартфон поставляется с морозостойким аккумулятором, способным обеспечить 8 часов работы на одном заряде при окружающей температуре -20 °С.

Российский в квадрате

MIG S6 Gen. 2 доступен в обычной версии с усиленным противоударным корпусом, а также в отдельной взрывозащищенной модификации для использования во взрывоопасных зонах. На вопрос CNews о стране производства S6 Gen 2 представители Mobile Inform Group ответили: «Взрывобезопасные версии MIG S6 Gen. 2 производятся в России, на нашем собственном производстве в Санкт-Петербурге».

MIG Смартфон не боится морозов

В описании к смартфону на сайте производителя указано, что смартфон в обычной (не взрывозащищенной) версии тоже произведен в России, а также соответствует сертификату ТР ТС 012/2011 для применения в подземных выработках шахт и их наземных строениях с высоким риском выброса метана или угольной пыли, а также в особо взрывоопасных зонах 0 (по газу) и 20 (по горючей пыли). Что касается взрывозащищенной модификации, то тоже соответствует сертификату ТР ТС 012/2011, но уже для применения в потенциально взрывоопасных зонах 1 и 2 (по газу) и 21 и 22 (по горючей пыли).

Также на смартфон установлена российская операционная система «Ред ОС М». Это мобильная версия системы «Ред ОС» отечественной компании «Ред Софт», которая вошла в реестр российских программ осенью 2023 г.

Основу «Ред ОС М» составляет AOSP – Android Оpen Source Project. Это платформа, на базе которой строятся различные кастомные версии ОС Android.

Наличие AOSP в составе «Ред ОС М» заставило оператора «Ростелеком» усомниться в ее «российскости» и потребовать убрать ее из реестра Минцифры. Его запрос в итоге был отклонен. Напомним, «Ростелеком» владеет компанией «Открытая мобильная платформа» – это разработчик мобильной ОС «Аврора».

MIG Пыль мобильнику тоже нипочем

Отдельно доступна версия смартфона с классической ОС Android 13. На вопрос CNews о наличии в ней сервисов американской корпорации Google представители Mobile Inform Group ответили отрицательно.

Что внутри

Во всех версиях новый смартфон MIG S6 Gen. 2 построен восьмиядерном процессоре с частотой до 2,4 ГГц и техпроцессом 6 нм. Его название разработчики не указывают.

В мобильнике есть встроенный накопитель на 128 ГБ, а объем оперативной памяти составляет 8 ГБ. Экран MIG S6 Gen. 2 при диагонали 6 дюймов имеет яркость 500 нит и разрешение HD+ или 1440х720 точек.

MIG Вся электроника скрыта в корпусе повышенной прочности

Основная камера смартфона получила разрешение 20 МП, фронтальная – 8 МП. Заявлено наличие 4G-модуля, двух слотов под SIM-карты, модулей Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2 и NFC 13,56 МГц, а также GNSS-приемника с поддержкой GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и возможностью конкурентного приёма не менее четырех навигационных систем для более стабильной навигации.

Смартфон работает от съемного аккумулятора на 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки QuickCharge 3.0. На корпусе есть две программируемые функциональные клавиши (F1, F2).

Рабочая температура смартфона – от -20°C до +60°С, температура хранения от -30°C до +70°C. При габаритах 165х85х16 мм смартфон весит 262 грамма.

Базовая гарантия на смартфон составляет два года, расширенная – до пяти лет.

Опционально доступны смартфоны в версиях с 2D-сканером штрих-кодов. Список дополнительных аксессуаров включает утепленный чехол с клапаном для защиты разъемов, наручный ремень и док-станцию для зарядки аккумулятора.

Смартфон не для всех

Приобрести MIG S6 Gen. 2 обычные потребители не смогут. На вопрос CNews, будет ли он продаваться в рознице, представители Mobile Inform Group ответили: «На данный момент таких планов у нас нет».

MIG Искать смартфон в обычных магазинах пока не стоит

По их словам, целевая аудитория смартфона – это сотрудники работающие во взрывоопасных зонах, сотрудники на рудниках и в шахтах, а также работники, использующие смартфон для мобильных обходах, ТОиР и для обеспечения связи на опасных объектах. Фиксированной цены у смартфон нет. «Цена рассчитывается под конкретное исполнение и проект», – сказали CNews в Mobile Inform Group.

«Старт продаж состоится 30 июля 2026 г.» – подытожили представители Mobile Inform Group.