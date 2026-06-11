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«РуПост» выпустил сервер WorksPad 7.0.0 и клиенты WorksPad X 2.0 для iOS и Android

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») анонсирует обновление сервера WorksPad 7.0.0 и мажорных версий клиентов WorksPad X 2.0 для iOS и Android. Одно из ключевых новшеств сервера 7.0.0 — собственный дополнительный сервис доставки push-уведомлений DXNS (Desktop X Notification Service) для настольных клиентов Desktop X. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Оповещения о новых письмах и событиях теперь доставляет служба, которая разворачивается целиком во внутренней сети организации или в демилитаризованной зоне и не обращается к каким-либо облачным или сторонним серверам. Вся информация остается в инфраструктуре, контролируемой заказчиком.

В версиях WorksPad X 2.0 серьезно переработана навигация: панель перенесена в нижнюю часть экрана и стала полностью настраиваемой — пользователь сам определяет, какие функции и в каком порядке будут у него под рукой. Рабочее приложение сегодня обязано быть не менее удобным, чем привычные массовые сервисы. Клиенты WorksPad X — это полноценные супераппы: почта, календарь, контакты, файлы, защищенный браузер, корпоративные мини-приложения, включая партнерские ИИ-агенты, работают в едином защищенном контейнере с одной контролируемой точкой входа в корпоративный контур.

Существенная часть обновлений касается WorksPad MDM — компонента, который вместе с MAM SDK делает WorksPad полноценным EMM-решением «из одних рук». В последнее время добавлены доставка сертификатов по протоколу SCEP на управляемые устройства и в приложения с MAM SDK, новые политики для Android — от минимального уровня исправлений безопасности ОС и белых списков Wi‑Fi-сетей до управления экраном и перезагрузкой устройства. Усилены механизмы многофакторной аутентификации, расширены интеграции с DLP-системами и SIEM, продолжено углубление интеграций со всеми популярными российскими почтовыми платформами и системами видеоконференцсвязи.

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В сервере 7.0.0 и Android-клиентах WorksPad X появилась первая редакция встроенных корпоративных чатов — начальный элемент контура унифицированных коммуникаций, который в перспективе дополнится голосовыми вызовами и видеоконференциями. На текущем этапе функциональность предназначена для первичного тестирования.

«Так сошлось, что новые версии сервера и клиентов вышли практически одновременно, и в сумме это, пожалуй, самое содержательное обновление платформы за последний год. Мы последовательно строим полноценное цифровое рабочее место: единая контролируемая точка входа, клиенты-супераппы для любых платформ и форм-факторов и собственный серверный стек, целиком размещаемый в контуре заказчика», — сказал Сергей Макарьин, директор по развитию компании «РуПост».

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