Microsoft вопреки обещаниям тайком выпускает новые «фишки» для Windows 10. Обычным пользователям они не нужны, но гики будут в восторге. Россияне в пролете

В Windows 10 по-прежнему добавляются функции из Windows 11, но делается это без официальных анонсов. Функциональнные патчи система перестала получать весной 2023 г., но важные по мнению Microsoft, компоненты для нее все еще выходят. К таковым Microsoft отнесла функцию WSL Containers, связанную с Linux, которая не нужна подавляющему большинству пользователей. Россиян от обновлений Windows отлучили в 2022 г.

Не такая уж и старая Windows

Корпорация Microsoft вопреки собственным заявлениям продолжает выпускать функциональные обновления для Windows 10. Официально она прекратила делать это весной 2023 г. оставив лишь патчи безопасности, однако спустя более трех лет система совершенно без шума получила поддержку функции WSL Containers, пишет профильный портал Windows Latest.

WSL расшифровывается как Windows Subsystem for Linux (подсистема Windows для Linux) и является частью Windows с 2016 г. WSL второго поколения появилась в 2019 г. вместе со встроенным полноценным ядром Linux, работающим внутри легковесной виртуальной машины.

WSL Containers – это то, что должно было называться WCL 3. Премьера новинки состоялась на конференции Microsoft Build 2026. WSL Containers – это встроенный прямо в Windows механизм создания, запуска и управления контейнерами Linux непосредственно из Windows, без установки Docker Desktop, Podman Desktop и им подобных. Он работает через wslc.exe, инструмент командной строки с синтаксисом, который уже знаком тем, кто раньше использовал Docker.

Microsoft Microsoft потихоньку совершенствует Windows 10

Стоит отметить, что Windows 10 – это довольно старая операционная система. Она вышла 11 лет назад, в июле 2015 г., а в октябре 2021 г. ей на смену пришла Windows 11.

Платный Linux

Получить WSL Containers в составе Windows 10 смогут далеко не все. Как сообщал CNews, официальная бесплатная поддержка этой системы была прекращена 14 октября 2025 г., так что теперь за все патчи пользователи вынуждены платить из своего кармана. Такая поддержка продлится до октября 2027 г.

При этом пользователям Windows 11 новшество досталось бесплатно. Сроков окончания бесплатной поддержки у этой ОС к моменту выхода материала не было, поскольку более новой операционной системой для ПК и ноутбуков Microsoft пока не располагает. Известно лишь, что поддержка Windows 11 сборки 23H2 версий Enterprise и Education завершится 10 ноября 2026 г., Windows 11 24H2 Home и Pro – 13 октября 2026 г., Windows 11 24H2 Enterprise и Education – 12 октября 2027 г.

Все работает, я гарантирую

Факт работы WSL Containers в среде Windows 10 подтвержден официально. Менеджер по продуктам Microsoft Крейг Лоуэн (Craig Loewen), возглавляющий разработку WSL, лично заявил, что WSLc запустится под Windows 10 и будет функционировать так же, как и под более современными ОС Microsoft.

«Это работает везде, где сегодня поддерживается WSL, а это подавляющее большинство поддерживаемых версий Windows. Так что да, это будет работать и на Windows 10», – заявил Лоуэн изданию Windows Latest.

И все же не для всех

В словах Лоуэна есть небольшое лукавство. Представитель Microsoft не уточнил, что воспользоваться WSL Containers смогут далеко не все пользователи Windows 10.

По данным Windows Latest, чтобы все заработало, потребуется обновить Windows 10 как минимум до версии 2004, а лучше до более поздней. Ранее вышедшие сборки, например, 1809, для этого не годятся.

WSL Containers интегрируется в систему как обновление подсистемы WSL. Если на ПК с Windows 10 уже установлена WSL 2, то WSL Containers тоже будет работать, подчеркивает Windows Latest.

К 9 июля 2026 г. подсистема WSL Container была доступна лишь в бета-версии. Дата релиза стабильной сборки не установлена.

Отметим также, что Microsoft особенно рьяно поддерживает антироссийские санкции – настолько, что осенью 2022 г. она отлучила россиян от обновлений Windows. Позже она ненадолго ослабила давление. О доступности или недоступности для граждан России платных апдейтов Windows 10 американский софтверный гигант отдельных заявлений не делал, но россияне не привыкли платить ни за саму Windows, ни тем более за патчи для нее.