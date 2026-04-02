SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО

«МойОфис» объявляет о выпуске релиза 26.1 продукта «МойОфис SDK» ий, упрощающих работу с документами. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». «МойОфис SDK» (Software Development Kit, комплект средств разработки) – это инструменты для встраивания веб-

Сервис Correct интегрирует OCR SDK ContentReader Engine для повышения качества распознавания документов Софт» и Content AI, начавшееся в 2022 г, уже принесло ощутимые результаты в виде проектов автоматизации для бизнеса и государственных структур. Следующим важным этапом стало решение об интеграции OCR SDK ContentReader Engine в сервис распознавания документов Correct. Этот шаг расширяет возможности Correct, который теперь может автоматически распознавать печатный, рукопечатный и рукописный т

Карты и навигация 2ГИС стали доступны разработчикам приложений на ОС «Аврора» 2ГИС адаптировал свое решение Flutter SDK для российской ОС «Аврора». Все возможности сервиса — от реалистичных 3D-карт, навигации и построения маршрутов до поиска объектов и оффлайн-режима — теперь впервые в стране доступны на сма

Solar inRights 3.7 — больше скорости, меньше рутины: пакет инструментов SDK, обновленная конфигурация, улучшенный UI ар» представила версию IdM-платформы Solar inRights 3.7. Среди обновлений ─ пакет инструментов SDK (software development kit) для разработки плагинов, скриптов и конфигураций, упрощенная интегр

Набор инструментов разработки для ОС «Аврора» «Аврора SDK» внесен в реестр отечественного программного обеспечения Набор инструментов разработки «Аврора SDK» включен в реестр отечественного программного обеспечения. С помощью «Аврора SDK» можно создавать и компилировать приложения для ОС «Аврора» под все поддерживаемые процессорные архит

Девелопер «Брусника» интегрирует Tangl SDK для работы с BIM-данными Компания «Брусника» и разработчик программного обеспечения «Тангл» начали сотрудничество весной 2023 г. с внедрения и использования платформы Tangl SDK для управления и визуализации BIM-данных. Решение Tangl SDK позволяет девелоперу оптимизировать процессы работы с информационными моделями и поддерживать эффективные процессы расчето

Microsoft объявила, как сделать приложения для Windows на 50% быстрее и уменьшить их размер до 8 раз Современные Windows-приложения станут быстрее и «легче» Корпорация Microsoft выпустила предварительную сборку Windows App SDK 1.6, благодаря которой современные приложения для Windows могут стать существенно быстрее и компактнее – если на то будет воля разработчиков. Об этом сообщило профильное издание Windows Lat

API «Яндекс Карт» добавили поддержку Flutter в MapKit SDK и NaviKit SDK Команда API «Яндекс Карт» представила результаты успешной реализации поддержки фреймворка Flutter в ключевых картографических решениях компании для мобильных приложений – MapKit SDK и NaviKit SDK. Использование API «Яндекс Карт» с Flutter помогает снизить общую стоимость разработки, тестирования и поддержки мобильных приложений с интегрированными геосервисами «Я

Пользователи облачной платформы DocTrix Platform получили возможность совместно редактировать документы с помощью «МойОфис SDK» ументами и коммуникации, вместе с i-Sys, компанией по разработке высокотехнологичного заказного и тиражируемого программного обеспечения, объявляют об интеграции «МойОфис Комплект Средств Разработки (SDK)» с цифровой экосистемой DocTrix. Проект реализован при партнерской поддержке компании «Крайон», являющейся интегратором «МойОфис» и обладающей экспертизой во внедрении ИТ-решений для автом

НСПК будет использовать решение Right line 3DS SDK для сертификации 3DS-компонентов инфраструктуры банков Решение 3DS SDK компании Right line, разработчика программного обеспечения для банков и финансовых организаций, выбрано «Национальной системой платежных карт» (НСПК) для сертификации 3DS-компонентов платеж

«Яндекс» представил Yandex Mobile Ads SDK 7 В седьмой версии Yandex Mobile Ads SDK издатели приложений получили новые возможности для роста дохода от рекламы. Теперь приложения можно монетизировать с помощью рекламного формата «Лента», а в полноэкранных форматах появились

«МТС Exolve» запустила сервис звонков из приложений ки и бизнес могут подключать звонки из мобильных и веб-приложений при помощи готовых библиотек SDK (Software Development Kit). Функционал Mobile Voice SDK и Web Voice SDK позволяет создавать пр

АКБ «Энергобанк» запустил платежи в пользу госорганов, на основе SDK компании BSS Внедрение и интеграция произведены силами команды «Энергобанка» на основе предоставленного BSS SDK (software development kit – набор инструментов для разработки программного обеспечения). «Наш

SDK Systems и «Dатару» стали партнерами роизводитель серверного и сетевого оборудования, СХД, решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений, заключили партнерское соглашение. Партнерство двух компаний позволит заказчикам SDK Systems выстроить свою ИТ-инфраструктуру на базе серверов, СХД и сетевого оборудования «Dатару» с гарантированным сервисным обслуживанием. У «Dатару» есть как собственная команда технически

«Яндекс» открыл исходный код SDK AppMetrica «Яндекс» опубликовал исходный код SDK AppMetrica — аналитического сервиса для мобильных приложений. Теперь любой разработчик может провести аудит SDK AppMetrica, предложить улучшения и использовать фрагменты кода в своих

Модульбанк запустил SDK для интеграции интернет-эквайринга в мобильные приложения Модульбанк запустил SDK для сервиса интернет-эквайринга. Теперь сторонние разработчики смогут быстро встраивать функциональность приема оплат в свои мобильные приложения. Ставка интернет-эквайринга для разработчик

«Яндекс» представил Yandex Mobile Ads SDK 6 В новой, шестой версии Mobile Ads SDK разработчики смогут монетизировать экран загрузки приложения с помощью инструмента «Реклама при открытии». Кроме того, в обновлении появятся новые форматы рекламы с вознаграждением. Поддерж

Компания ОМП опубликовала Flutter SDK с начальной поддержкой ОС «Авроры» Сегодня ОС «Аврора» предоставляет набор инструментов для разработки различных приложений. Многие компании используют «Аврора SDK» для создания своих продуктов. Команда ОМП постоянно работает над развитием своей мобильной ОС, и одним из перспективных направлений является поддержка кроссплатформенных фреймворков разраб

«КриптоПро Ключ» – новое слово в безопасности мобильной подписи Компания «КриптоПро» объявляет о разработке принципиально нового комплексного продукта для мобильной подписи – «КриптоПро Ключ», мобильных SDK и мобильных приложений на их основе. Разработка ведется по техническому заданию, согласованному в мае 2023 г. с ФСБ России. Среди различных вариантов использования «КриптоПро Ключа» доступе

Выпущена новая версия iAdmin URL SDK – веб-фильтрация для сторонних разработчиков iAdmin, разработчик технологий веб-фильтрации, сообщает о выходе новой версии iAdmin URL SDK - решения, позволяющего интегрировать базу категорий, охватывающую все сайты в мире на домене второго уровня, в стороннее программное обеспечение для контентной фильтрации сайтов. Основное

«Сбер» представил набор инструментов для встраивания систем компьютерного зрения в мобильные приложения «Сбер» представил набор инструментов SaluteVision Mobile SDK (software development kit), позволяющий российскому бизнесу и государственным организациям в к

МТС выпустила комплекты 5G-оборудования для создателей цифровых решений ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, выпустила в продажу первый в России комплект оборудования 5G Development Kit, который поможет разработчикам и исследователям в создании различных устройств для работы в сетях 5G – от роботов и беспилотников до решений интернета вещей, умного города и дом

Вышла новая версия SDK для мобильной ОС «Аврора» Состоялся релиз «Аврора SDK 4.0.2» с эмулятором датчиков мобильных устройств и новый продукт Platform SDK, предназначенный для сборки приложений в средах CI/CD. «Аврора SDK» — это набор инструментов для

Сбербанк и сервисы экосистемы переходят на геотехнологии 2ГИС Банковское приложение «СберБанк Онлайн» переходит на геотехнологии 2ГИС (Mobile SDK). Карта геосервиса уже появилась в СберБанк Онлайн для iOS, на очереди — версия для Android. Mobile SDK — ПО, которое даёт возможность интегрировать решения 2ГИС в другие мобильные п

Выпущен новый SDK для микропроцессора Baikal-M Baikal Electronics объявила, что стал доступен для скачивания новый релиз SDK (software development kit) для микропроцессора Baikal-M (BE-M1000) - SDK-M-5.1. Новая версия S

В состав программной платформы EMM SafePhone включена Kaspersky Mobile Security SDK НИИ СОКБ и «Лаборатория Касперского» объявили о технологическом партнёрстве, в рамках которого в состав программной платформы EMM SafePhone включена программная библиотека Kaspersky Mobile Security SDK. EMM SafePhone – мультиплатформенное решение, предназначенное для автоматизации процессов безопасного применения мобильных устройств в компаниях разного масштаба. Интеграция решения с библи

Новый взгляд на UC: решения для гибкой и персонализированной системы коммуникаций Avaya разработала решение Avaya Client SDK. SDK – Software Development Kit – удобный «конструктор» для индивидуальной разработки программного о

«Байкал Электроникс» представила новый SDK для микропроцессора Baikal-T Baikal Electronics объявила о доступности для скачивания нового релиза SDK (software development kit) для микропроцессора Baikal-T (BE-T1000) - SDK-T-5.4. В новую версию

«Мойофис» и ЭОС выпустили коммерческий продукт на базе ««Мойофис» SDK» уатации совместного продукта — модуля «Редактирование файлов», который был создан ЭОС в рамках технологического партнерства с «Мойофис» с использованием комплекса средств для разработчиков ««Мойофис» SDK». Модуль предназначен для пользователей системы электронного документооборота ЭОС «ДЕЛО». С помощью этого опционального компонента становится возможным создавать и редактировать текстовые и

Выпущен новый SDK для микропроцессора Baikal-M Baikal Electronics объявила о доступности для скачивания новый релиз SDK для микропроцессора Baikal-M (BE-M1000) - SDK-M-4.2. Новая версия SDK содержит следующие основные изменения. Устранены все известные ошибки, улучшен интерфейс на этапе загрузк

Facebook и Twitter признались в массовой утечке приватных данных своих пользователей «сторонние приложения», написанные для этих платформ, собирали пользовательские данные без ведома и согласия самих пользователей. По утверждению администраций обеих сетей, вина лежит на «вредоносных» SDK, которые разработчики использовали для написания рекламных приложений под iOS и Android. Разработчиком вредоносного SDK для Twitter названа компания oneAudience; она же выпустила пох

Samsung представила Blockchain Platform SDK для создания приложений на блокчейне Samsung предоставила разработчикам мобильных приложений доступ к Samsung Blockchain Keystore посредством SDK. Комплект средств разработки Samsung Blockchain Platform SDK анонсирован на конференции SDC 2019 и представляет собой комплексное решение, которое призвано решить два крупнейших преп

Abbyy представила SDK для мобильного веб-доступа к онлайн-сервисам Abbyy разработала Mobile Web Capture – SDK для смартфонов, который помогает удаленно обслуживать клиентов в магазинах, сервисах для аренды автомобилей, гостиницах, телекоммуникационных и других компаниях. Новый продукт работает прям

«Аладдин Р.Д.» представил новую версию JaCarta-2 SDK «Аладдин Р.Д.» сообщил о выходе новой версии комплекта разработчика JaCarta-2 SDK 2.4.1. Комплект предназначен для встраивания устройств JaCarta-2 ГОСТ и комбинированных моделей на их основе, а также «Антифрод-терминала», в прикладное ПО. В состав JaCarta-2 SDK 2.

Почта Банк внедрил Secure Bank Mobile SDK Почта Банк и Group-IB объявили о первом внедрении Secure Bank Mobile SDK на российском рынке. Об этом было объявлено в рамках Российского инвестиционного форума (РИФ 2019) в Сочи. Уже за время пилотного тестирования продукта в Почта Банке удалось повысить безопа

Microsoft запустила SDK для разработки блокчейн-приложений «за несколько дней» Набор разработчика блокчейн Microsoft запустила набор разработчика блокчейн на базе облачной платформы Azure. Компания обещает, что SDK позволит компаниям быстро запускать распределенный реестр и создавать блокчейн-приложения за несколько дней, а не за несколько месяцев, как это было раньше. Старший программный менеджер ком

Group-IB выпустила защиту мобильного банкинга, избавляющую от проверочных звонков клиентам Предотвращение атак на этапе планирования Российская компания Group-IB официально представила Secure Bank Mobile SDK – новое решение для защиты мобильных банковских приложений и банковских платежей на мобильных устройствах. Об этом CNews рассказали представители Group-IB. Secure Bank Mobile SDK инт

R-Style Softlab интегрировала RS-Bank V.6 с Abbyy PassportReader SDK R-Style Softlab интегрировала в систему RS-Bank V.6 продукт Passport Reader SDK для распознавания документов, удостоверяющих личность, производства Abbyy. Продукт позволяет обрабатывать оригиналы и ксерокопии документов Российской Федерации, Азербайджана, Белоруссии, К

МТС и «Медси» запустили услуги цифровой медицины на базе VideoMost SDK з ведущих в России частных федеральных сетей медицинских клиник, объявили о запуске телемедицинского сервиса SmartMed с моментальным доступом со смартфона на базе коммуникационной платформы VideoMost SDK. Приложение позволяет получать удаленные консультации с врачами «Медси» по видеосвязи и в чате, находясь в любой точке мира, вызывать врача на дом, записываться на очные приемы в клиники «М