Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SDK
Software development kit
Комплект средств разработки ПО
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Публикаций - 180, упоминаний - 242
SDK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|Oracle Academy 8 1
|SAP S/4HANA Academy 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760620, в очереди разбора - 664310.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760620, в очереди разбора - 664310.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru