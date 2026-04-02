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SDK Software development kit Комплект средств разработки ПО

SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


02.04.2026 «МойОфис» объявляет о выпуске релиза 26.1 продукта «МойОфис SDK»

ий, упрощающих работу с документами. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». «МойОфис SDK» (Software Development Kit, комплект средств разработки) – это инструменты для встраивания веб-
10.06.2025 Сервис Correct интегрирует OCR SDK ContentReader Engine для повышения качества распознавания документов

Софт» и Content AI, начавшееся в 2022 г, уже принесло ощутимые результаты в виде проектов автоматизации для бизнеса и государственных структур. Следующим важным этапом стало решение об интеграции OCR SDK ContentReader Engine в сервис распознавания документов Correct. Этот шаг расширяет возможности Correct, который теперь может автоматически распознавать печатный, рукопечатный и рукописный т
29.05.2025 Карты и навигация 2ГИС стали доступны разработчикам приложений на ОС «Аврора»

2ГИС адаптировал свое решение Flutter SDK для российской ОС «Аврора». Все возможности сервиса — от реалистичных 3D-карт, навигации и построения маршрутов до поиска объектов и оффлайн-режима — теперь впервые в стране доступны на сма
13.05.2025 Solar inRights 3.7 — больше скорости, меньше рутины: пакет инструментов SDK, обновленная конфигурация, улучшенный UI

ар» представила версию IdM-платформы Solar inRights 3.7. Среди обновлений ─ пакет инструментов SDK (software development kit) для разработки плагинов, скриптов и конфигураций, упрощенная интегр
18.12.2024 Набор инструментов разработки для ОС «Аврора» «Аврора SDK» внесен в реестр отечественного программного обеспечения

Набор инструментов разработки «Аврора SDK» включен в реестр отечественного программного обеспечения. С помощью «Аврора SDK» можно создавать и компилировать приложения для ОС «Аврора» под все поддерживаемые процессорные архит
10.12.2024 Девелопер «Брусника» интегрирует Tangl SDK для работы с BIM-данными

Компания «Брусника» и разработчик программного обеспечения «Тангл» начали сотрудничество весной 2023 г. с внедрения и использования платформы Tangl SDK для управления и визуализации BIM-данных. Решение Tangl SDK позволяет девелоперу оптимизировать процессы работы с информационными моделями и поддерживать эффективные процессы расчето
16.09.2024 Microsoft объявила, как сделать приложения для Windows на 50% быстрее и уменьшить их размер до 8 раз

Современные Windows-приложения станут быстрее и «легче» Корпорация Microsoft выпустила предварительную сборку Windows App SDK 1.6, благодаря которой современные приложения для Windows могут стать существенно быстрее и компактнее – если на то будет воля разработчиков. Об этом сообщило профильное издание Windows Lat
09.09.2024 API «Яндекс Карт» добавили поддержку Flutter в MapKit SDK и NaviKit SDK

Команда API «Яндекс Карт» представила результаты успешной реализации поддержки фреймворка Flutter в ключевых картографических решениях компании для мобильных приложений – MapKit SDK и NaviKit SDK. Использование API «Яндекс Карт» с Flutter помогает снизить общую стоимость разработки, тестирования и поддержки мобильных приложений с интегрированными геосервисами «Я
29.05.2024 Пользователи облачной платформы DocTrix Platform получили возможность совместно редактировать документы с помощью «МойОфис SDK»

ументами и коммуникации, вместе с i-Sys, компанией по разработке высокотехнологичного заказного и тиражируемого программного обеспечения, объявляют об интеграции «МойОфис Комплект Средств Разработки (SDK)» с цифровой экосистемой DocTrix. Проект реализован при партнерской поддержке компании «Крайон», являющейся интегратором «МойОфис» и обладающей экспертизой во внедрении ИТ-решений для автом
06.05.2024 НСПК будет использовать решение Right line 3DS SDK для сертификации 3DS-компонентов инфраструктуры банков

Решение 3DS SDK компании Right line, разработчика программного обеспечения для банков и финансовых организаций, выбрано «Национальной системой платежных карт» (НСПК) для сертификации 3DS-компонентов платеж
04.04.2024 «Яндекс» представил Yandex Mobile Ads SDK 7

В седьмой версии Yandex Mobile Ads SDK издатели приложений получили новые возможности для роста дохода от рекламы. Теперь приложения можно монетизировать с помощью рекламного формата «Лента», а в полноэкранных форматах появились
21.02.2024 «МТС Exolve» запустила сервис звонков из приложений

ки и бизнес могут подключать звонки из мобильных и веб-приложений при помощи готовых библиотек SDK (Software Development Kit). Функционал Mobile Voice SDK и Web Voice SDK позволяет создавать пр
04.12.2023 АКБ «Энергобанк» запустил платежи в пользу госорганов, на основе SDK компании BSS

Внедрение и интеграция произведены силами команды «Энергобанка» на основе предоставленного BSS SDK (software development kit – набор инструментов для разработки программного обеспечения). «Наш

10.10.2023 SDK Systems и «Dатару» стали партнерами

роизводитель серверного и сетевого оборудования, СХД, решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений, заключили партнерское соглашение. Партнерство двух компаний позволит заказчикам SDK Systems выстроить свою ИТ-инфраструктуру на базе серверов, СХД и сетевого оборудования «Dатару» с гарантированным сервисным обслуживанием. У «Dатару» есть как собственная команда технически
13.09.2023 «Яндекс» открыл исходный код SDK AppMetrica

«Яндекс» опубликовал исходный код SDK AppMetrica — аналитического сервиса для мобильных приложений. Теперь любой разработчик может провести аудит SDK AppMetrica, предложить улучшения и использовать фрагменты кода в своих
13.09.2023 Модульбанк запустил SDK для интеграции интернет-эквайринга в мобильные приложения

Модульбанк запустил SDK для сервиса интернет-эквайринга. Теперь сторонние разработчики смогут быстро встраивать функциональность приема оплат в свои мобильные приложения. Ставка интернет-эквайринга для разработчик
12.09.2023 «Яндекс» представил Yandex Mobile Ads SDK 6

В новой, шестой версии Mobile Ads SDK разработчики смогут монетизировать экран загрузки приложения с помощью инструмента «Реклама при открытии». Кроме того, в обновлении появятся новые форматы рекламы с вознаграждением. Поддерж
21.08.2023 Компания ОМП опубликовала Flutter SDK с начальной поддержкой ОС «Авроры»

Сегодня ОС «Аврора» предоставляет набор инструментов для разработки различных приложений. Многие компании используют «Аврора SDK» для создания своих продуктов. Команда ОМП постоянно работает над развитием своей мобильной ОС, и одним из перспективных направлений является поддержка кроссплатформенных фреймворков разраб
29.06.2023 «КриптоПро Ключ» – новое слово в безопасности мобильной подписи

Компания «КриптоПро» объявляет о разработке принципиально нового комплексного продукта для мобильной подписи – «КриптоПро Ключ», мобильных SDK и мобильных приложений на их основе. Разработка ведется по техническому заданию, согласованному в мае 2023 г. с ФСБ России. Среди различных вариантов использования «КриптоПро Ключа» доступе
27.03.2023 Выпущена новая версия iAdmin URL SDK – веб-фильтрация для сторонних разработчиков

iAdmin, разработчик технологий веб-фильтрации, сообщает о выходе новой версии iAdmin URL SDK - решения, позволяющего интегрировать базу категорий, охватывающую все сайты в мире на домене второго уровня, в стороннее программное обеспечение для контентной фильтрации сайтов. Основное

09.02.2023 «Сбер» представил набор инструментов для встраивания систем компьютерного зрения в мобильные приложения

«Сбер» представил набор инструментов SaluteVision Mobile SDK (software development kit), позволяющий российскому бизнесу и государственным организациям в к
04.10.2022 МТС выпустила комплекты 5G-оборудования для создателей цифровых решений

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, выпустила в продажу первый в России комплект оборудования 5G Development Kit, который поможет разработчикам и исследователям в создании различных устройств для работы в сетях 5G – от роботов и беспилотников до решений интернета вещей, умного города и дом
15.08.2022 Вышла новая версия SDK для мобильной ОС «Аврора»

Состоялся релиз «Аврора SDK 4.0.2» с эмулятором датчиков мобильных устройств и новый продукт Platform SDK, предназначенный для сборки приложений в средах CI/CD. «Аврора SDK» — это набор инструментов для

27.07.2021 Сбербанк и сервисы экосистемы переходят на геотехнологии 2ГИС

Банковское приложение «СберБанк Онлайн» переходит на геотехнологии 2ГИС (Mobile SDK). Карта геосервиса уже появилась в СберБанк Онлайн для iOS, на очереди — версия для Android. Mobile SDK — ПО, которое даёт возможность интегрировать решения 2ГИС в другие мобильные п
15.03.2021 Выпущен новый SDK для микропроцессора Baikal-M

Baikal Electronics объявила, что стал доступен для скачивания новый релиз SDK (software development kit) для микропроцессора Baikal-M (BE-M1000) - SDK-M-5.1. Новая версия S
28.10.2020 В состав программной платформы EMM SafePhone включена Kaspersky Mobile Security SDK

НИИ СОКБ и «Лаборатория Касперского» объявили о технологическом партнёрстве, в рамках которого в состав программной платформы EMM SafePhone включена программная библиотека Kaspersky Mobile Security SDK. EMM SafePhone – мультиплатформенное решение, предназначенное для автоматизации процессов безопасного применения мобильных устройств в компаниях разного масштаба. Интеграция решения с библи
15.10.2020 Новый взгляд на UC: решения для гибкой и персонализированной системы коммуникаций

Avaya разработала решение Avaya Client SDK. SDK – Software Development Kit – удобный «конструктор» для индивидуальной разработки программного о
18.06.2020 «Байкал Электроникс» представила новый SDK для микропроцессора Baikal-T

Baikal Electronics объявила о доступности для скачивания нового релиза SDK (software development kit) для микропроцессора Baikal-T (BE-T1000) - SDK-T-5.4. В новую версию
25.05.2020 «Мойофис» и ЭОС выпустили коммерческий продукт на базе ««Мойофис» SDK»

уатации совместного продукта — модуля «Редактирование файлов», который был создан ЭОС в рамках технологического партнерства с «Мойофис» с использованием комплекса средств для разработчиков ««Мойофис» SDK». Модуль предназначен для пользователей системы электронного документооборота ЭОС «ДЕЛО». С помощью этого опционального компонента становится возможным создавать и редактировать текстовые и
30.04.2020 Выпущен новый SDK для микропроцессора Baikal-M

Baikal Electronics объявила о доступности для скачивания новый релиз SDK для микропроцессора Baikal-M (BE-M1000) - SDK-M-4.2. Новая версия SDK содержит следующие основные изменения. Устранены все известные ошибки, улучшен интерфейс на этапе загрузк
27.11.2019 Facebook и Twitter признались в массовой утечке приватных данных своих пользователей

«сторонние приложения», написанные для этих платформ, собирали пользовательские данные без ведома и согласия самих пользователей. По утверждению администраций обеих сетей, вина лежит на «вредоносных» SDK, которые разработчики использовали для написания рекламных приложений под iOS и Android. Разработчиком вредоносного SDK для Twitter названа компания oneAudience; она же выпустила пох
30.10.2019 Samsung представила Blockchain Platform SDK для создания приложений на блокчейне

Samsung предоставила разработчикам мобильных приложений доступ к Samsung Blockchain Keystore посредством SDK. Комплект средств разработки Samsung Blockchain Platform SDK анонсирован на конференции SDC 2019 и представляет собой комплексное решение, которое призвано решить два крупнейших преп
30.07.2019 Abbyy представила SDK для мобильного веб-доступа к онлайн-сервисам

Abbyy разработала Mobile Web Capture – SDK для смартфонов, который помогает удаленно обслуживать клиентов в магазинах, сервисах для аренды автомобилей, гостиницах, телекоммуникационных и других компаниях. Новый продукт работает прям
19.02.2019 «Аладдин Р.Д.» представил новую версию JaCarta-2 SDK

«Аладдин Р.Д.» сообщил о выходе новой версии комплекта разработчика JaCarta-2 SDK 2.4.1. Комплект предназначен для встраивания устройств JaCarta-2 ГОСТ и комбинированных моделей на их основе, а также «Антифрод-терминала», в прикладное ПО. В состав JaCarta-2 SDK 2.
18.02.2019 Почта Банк внедрил Secure Bank Mobile SDK

Почта Банк и Group-IB объявили о первом внедрении Secure Bank Mobile SDK на российском рынке. Об этом было объявлено в рамках Российского инвестиционного форума (РИФ 2019) в Сочи. Уже за время пилотного тестирования продукта в Почта Банке удалось повысить безопа
19.11.2018 Microsoft запустила SDK для разработки блокчейн-приложений «за несколько дней»

Набор разработчика блокчейн Microsoft запустила набор разработчика блокчейн на базе облачной платформы Azure. Компания обещает, что SDK позволит компаниям быстро запускать распределенный реестр и создавать блокчейн-приложения за несколько дней, а не за несколько месяцев, как это было раньше. Старший программный менеджер ком
11.09.2018 Group-IB выпустила защиту мобильного банкинга, избавляющую от проверочных звонков клиентам

Предотвращение атак на этапе планирования Российская компания Group-IB официально представила Secure Bank Mobile SDK – новое решение для защиты мобильных банковских приложений и банковских платежей на мобильных устройствах. Об этом CNews рассказали представители Group-IB. Secure Bank Mobile SDK инт
08.08.2018 R-Style Softlab интегрировала RS-Bank V.6 с Abbyy PassportReader SDK

R-Style Softlab интегрировала в систему RS-Bank V.6 продукт Passport Reader SDK для распознавания документов, удостоверяющих личность, производства Abbyy. Продукт позволяет обрабатывать оригиналы и ксерокопии документов Российской Федерации, Азербайджана, Белоруссии, К
20.04.2018 МТС и «Медси» запустили услуги цифровой медицины на базе VideoMost SDK

з ведущих в России частных федеральных сетей медицинских клиник, объявили о запуске телемедицинского сервиса SmartMed с моментальным доступом со смартфона на базе коммуникационной платформы VideoMost SDK. Приложение позволяет получать удаленные консультации с врачами «Медси» по видеосвязи и в чате, находясь в любой точке мира, вызывать врача на дом, записываться на очные приемы в клиники «М
18.04.2018 «Лаборатория Касперского»: миллионы приложений подвергают риску персональные данные пользователей из-за стороннего кода

лей через протокол HTTP. Этим они подвергают такую информацию опасности раскрытия. Как выяснили эксперты, это в основном происходит из-за того, что разработчики используют готовые сторонние рекламные SDK. Суммарное количество установок исследованных приложений составляет несколько миллиардов по всему миру. SDK — это специальные наборы инструментов для создания ПО для той или иной пла

Публикаций - 1091, упоминаний - 1218

SDK и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 163
Google LLC 12688 124
Apple Inc 13154 119
Samsung Electronics 11064 60
Intel Corporation 12811 58
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 41
Oracle Corporation 7074 39
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 37
Yandex - Яндекс 9216 35
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 34
Ростелеком 10948 33
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 32
Meta Platforms - Facebook 4621 31
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 28
Nvidia Corp 4002 27
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 26
SAP SE 5601 25
Amazon Inc - Amazon.com 3277 23
AMD - Advanced Micro Devices 4641 23
Sony 6739 23
Huawei 4676 22
HTC Corporation 1512 22
Broadcom - VMware 2610 21
HP Inc. 5883 21
9594 21
Adobe Systems 1597 21
LG Electronics 3735 20
Microsoft Corporation - GitHub 1075 20
Lenovo Motorola 3566 20
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 19
МегаФон 10742 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 17
VK - Mail.ru Group 3602 17
Dell EMC 5180 16
Qualcomm Technologies 1974 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 34
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
Visa International 1993 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 13
Альфа-Банк 1979 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 11
ВТБ - Почта Банк 514 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
Почта России ПАО 2370 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
МКБ - Московский кредитный банк 657 7
АльфаСтрахование СГ 394 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
BMW Group 482 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 5
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 5
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 5
Связной ГК 1401 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Kickstarter 136 5
American Express - Amex 338 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
JCB International 146 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 40
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 33
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 14
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
Apache Software Foundation - ASF 231 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
OpenJDK Community 11 3
Eclipse Foundation 26 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ADA - American Dental Association - Американская стоматологическая ассоциация 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 307
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 237
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 232
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 227
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 226
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 177
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 156
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 148
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 138
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 135
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 135
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 131
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 127
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 120
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 117
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 115
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 113
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 94
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 94
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 76
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 73
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 72
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 71
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 71
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 70
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 70
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 69
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 68
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 67
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 66
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 66
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 64
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 64
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 63
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 62
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 62
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 62
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 61
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 61
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 59
Google Android 15243 280
Linux OS 11533 189
Microsoft Windows 16882 188
Apple iOS 8583 177
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 85
Oracle Java - язык программирования 3469 79
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 59
Apple - App Store 3109 58
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 51
Apple macOS 2419 44
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 42
Apple iPad 4011 42
Intel x86 - архитектура процессора 2151 41
JavaScript - JS - язык программирования 1425 38
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 38
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 35
Новые облачные технологии - МойОфис 958 34
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 28
C/C++ - Язык программирования 894 28
Microsoft Windows 2000 8678 27
Google Chrome - браузер 1701 27
Microsoft Azure 1526 27
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 27
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 26
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 25
Apple iPhone 6 4861 25
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 24
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 24
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 24
Nokia Symbian OS 1411 24
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 23
Microsoft Office 4170 23
Apple iPod Touch 747 22
Microsoft Visual Studio 429 21
Google - Flutter 64 20
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 20
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 20
Oracle Java Development Kit - JDK 207 20
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 20
Арлазаров Владимир 290 23
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 21
Зайцев Михаил 345 9
Свириденко Андрей 99 8
Путин Владимир 3454 8
Эйгес Павел 108 6
Шушкин Дмитрий 95 6
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 5
Комиссаров Дмитрий 248 5
Одинцов Дмитрий 119 5
Мартынов Владислав 115 5
Афанасьев Денис 77 5
Аляутдин Роман 14 5
Дергачева Светлана 63 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 5
Касперский Евгений 337 4
Анфимов Павел 59 4
Rubin Andy - Рубин Энди 63 4
Зыков Олег 18 4
Щеглов Петр 85 4
Lockheimer Hiroshi - Локхаймер Хироши 7 4
Мартиросов Давид 123 4
Тоболь Александр 39 4
Сорокин Дмитрий 64 4
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 4
Афанасьев Олег 48 4
Токбулатов Антон 4 4
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 4
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 3
Халин Дмитрий 56 3
Смирнов Алексей 269 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 3
Гусев Дмитрий 92 3
Гришин Дмитрий 210 3
Николаев Дмитрий 21 3
Сажко Василий 29 3
Филиппов Денис 79 3
Saab Georges - Сааб Джордж 9 3
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 445
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 133
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 69
Европа 24964 60
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 52
Германия - Федеративная Республика 13221 35
Япония 13807 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 32
Южная Корея - Республика 7052 30
Франция - Французская Республика 8177 30
Беларусь - Белоруссия 6289 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 25
Казахстан - Республика 6048 22
Азия - Азиатский регион 5920 22
Индия - Bharat 5869 19
Армения - Республика 2449 17
Африка - Африканский регион 3641 17
Италия - Итальянская Республика 4508 17
Испания - Королевство 3840 17
Канада 5081 15
Ближний Восток 3154 15
США - Калифорния 4829 15
Финляндия - Финляндская Республика 3697 14
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 14
Таджикистан - Республика 953 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 12
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 12
Китай - Тайвань 4245 11
Украина 7928 11
Узбекистан - Республика 2005 11
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 11
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 10
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 9
Израиль 2856 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 8
Турция - Турецкая республика 2620 8
Португалия - Португальская Республика 956 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 165
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 138
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 121
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 87
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 86
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 85
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 66
Английский язык 7030 48
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 47
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 44
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 40
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 39
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 38
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 38
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 37
Паспорт - Паспортные данные 2848 32
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 29
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 29
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 28
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 24
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 24
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 23
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 22
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 19
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 19
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 18
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 18
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 18
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 17
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 17
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 17
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 16
Энергетика - Energy - Energetically 5855 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 15
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 14
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 14
CNews - ZOOM.CNews 1866 8
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AppleInsider 400 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
Bloomberg 1627 7
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CNX Software 18 2
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NewsFactor 127 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
FT - Financial Times 1296 2
Reddit 398 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Gartner - Гартнер 3658 24
IDC - International Data Corporation 4975 18
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 14
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
Microsoft Research 144 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 3
Frost & Sullivan 207 2
HFS Research 49 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Fortune Global 100 142 2
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 2
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
IBM Research 111 1
Samsung Research 20 1
Counterpoint Research 110 1
AV-Test Institute 41 1
CNews Инновация года - награда 155 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
Global Market Insights 16 1
Strategy Analytics 285 1
Mordor Intelligence 35 1
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 19 1
Microsoft Worktrend Index 8 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
LightCounting Market Research 2 1
Jon Peddie Research 46 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
NPD DisplaySearch 285 1
РАН - Российская академия наук 2122 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
Oracle Academy 8 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 25 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 19
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 9
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