Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

SDK
Software development kit
Комплект средств разработки ПО


29.09.2021 В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 1
09.09.2021 Разработчик ПО с использованием технологий компьютерного зрения «Тридиви» привлек инвестиции от фонда Kama Flow 1
09.07.2021 МТС оценит перспективные отечественные проекты в области интернета вещей 1
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
31.05.2021 Решена «фундаментальная проблема» распознавания российского паспорта искусственным интеллектом 1
30.04.2021 Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы 1
30.03.2021 Расходы на развитие российского интернета вещей урезали в 4 раза 2
15.03.2021 Выпущен новый SDK для микропроцессора Baikal-M 1
10.03.2021 «Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок Yandex Pay 1
25.02.2021 Платформа myTracker поможет загружать данные о доходах из различных источников через API 1
11.02.2021 Представлено крупное обновление «Р7-Офис» 1
22.12.2020 Smart Engines заработала на ИИ 247,5 млн рублей в 2020 году 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
12.11.2020 2ГИС начала публичное бета-тестирование Android Auto 2
26.10.2020 «Актив» представляет решения для мобильной электронной подписи: смарт-карты Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 1
15.10.2020 Новый взгляд на UC: решения для гибкой и персонализированной системы коммуникаций 2
16.09.2020 Nokia обновила когнитивное ПО для самоорганизующихся сетей 1
16.09.2020 «Мой офис» крупно обновился ради завоевания Африки 1
22.07.2020 «Ланит-Терком» и Augmented.city помогут туристической отрасли выйти из кризиса 1
10.07.2020 Во всем мире в одночасье сломались миллионы iPhone и iPad. Кто виноват? 4
07.07.2020 «Мой офис» крупно обновился: в разы ускорена работа почты, добавлена масса новых функций 1
30.06.2020 Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов 1
26.06.2020 В ядре Linux впервые в истории появилась поддержка российского процессора 1
25.06.2020 «Лаборатория Касперского» и AVL Software and Functions представили безопасный автономный контроллер для автомобилей 1
18.06.2020 «Байкал Электроникс» представила новый SDK для микропроцессора Baikal-T 1
11.06.2020 Россияне научились распознавать прикрытые одеждой лица «с точностью 99,9%» 1
29.05.2020 МТС выпустила комплект оборудования для разработки устройств интернета вещей 2
25.05.2020 «Мойофис» и ЭОС выпустили коммерческий продукт на базе ««Мойофис» SDK» 1
13.05.2020 Microsoft выпускает новую версию Windows 10. Что в ней меняется? 1
30.04.2020 Выпущен новый SDK для микропроцессора Baikal-M 1
28.04.2020 3М зафиксировала рост пользовательской активности в цифровой программе лояльности 1
17.04.2020 myTracker начала бета-тестирование API для прямой передачи событий между серверами 1
26.03.2020 Smart Engines представила Smart IDReader 3.6 для удаленной идентификации клиентов 1
18.02.2020 Российский стартап Cinemood начал продажи VR-проектора 1
17.02.2020 Сотни различных гаджетов можно незаметно вывести из строя «по воздуху». Видео 2
23.12.2019 Smart Engines разработала технологию распознавания всех видов банковских карт 1
20.12.2019 Виртуальная и дополненная реальность принесут российской экономике 340 млрд рублей 1
19.12.2019 В «Яндекс.играх» появились игры со встроенными покупками 2
27.11.2019 Facebook и Twitter признались в массовой утечке приватных данных своих пользователей 1
30.10.2019 Samsung представила Blockchain Platform SDK для создания приложений на блокчейне 2

Публикаций - 180, упоминаний - 242

SDK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 24
Samsung Electronics 5666 12
Apple Inc - Эппл Рус 7701 9
Google LLC 7148 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 5
Yandex - Яндекс 4101 4
SAP SE 3212 4
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 3
Facebook 3765 3
Lenovo EMC - Iomega 45 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
VerifyMyAge 6 2
GitHub 412 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
Docsvision - ДоксВижн 773 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
Vocord - Вокорд 99 2
Dr.Web - Доктор Веб 976 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Лига Цифровой Экономики 30 1
Microchip Technology 8 1
Cinemood - МультиКубик 27 1
Imagination Technologies 24 1
STMicroelectronics 102 1
DataArt 36 1
Avanpost - Аванпост 92 1
Eltex - Элтекс 71 1
TI - Texas Instruments Incorporated 210 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом 27 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 78 1
NXP Semiconductors 133 1
Логика Бизнеса 141 1
Болид НВП - Bolid 26 1
Sony Ericsson 470 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
МКБ - Московский кредитный банк 268 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
АльфаСтрахование СГ 208 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Альфа-Банк 1123 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 2
Citibank - Ситибанк 170 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 2
Tessi 8 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Банк Санкт-Петербург 120 2
Альфа-Банк Казахстан 16 2
BCW - BioCollections Worldwide 7 2
Почта Банк 289 2
Мосводоканал 44 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
IKEA - ИКЕА 81 1
Миландр ПКК 26 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
TWINO 4 1
Dukascopy Bank SA 4 1
AUTOSAR 4 1
Лидер-инновации 27 1
Caribbean Airlines 4 1
JCB International 113 1
UnionPay - Платёжная система 75 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
American Express 172 1
re:Store 106 1
X5 Group 599 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 1
Visa International 1345 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
LinkedIn 520 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Газпром ПАО 520 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
Eclipse Foundation 13 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 16
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 16
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 8
Flash 474 7
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 3
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 3
DDR - Double data rate 1068 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 2
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 2
3G - Стандарт мобильной связи 3731 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 2 2
Gigabit Ethernet 358 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 2
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
Google Android 10751 58
Apple iOS 5742 34
Linux OS 4257 23
Microsoft Windows 10 6635 17
Java - Язык программирования 1176 9
Apple macOS 925 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
Microsoft Windows Phone OS 1472 9
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 5
Apple macOS X 901 5
Microsoft Windows 7 1662 5
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Intel x86 - Архитектура процессора 992 4
Symbian OS 776 3
Google Nexus - Серия смартфонов 398 3
Dialog - Мессенджер 23 3
Samsung Galaxy Note 558 3
JavaScript - Язык программирования 628 3
Avaya Vantage 17 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
Avaya Breeze 11 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Smart Engines GreenOCR 17 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Apple iPad 3263 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 3
VK - Mail.ru myTracker 26 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 2
Microsoft Windows 853 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Nvidia GeForce GTX 2062 2
Microsoft Office 1939 2
Node.js - программная платформа 58 2
Apple - App Store 2198 2
Microsoft Azure 1171 2
Яндекс.Игры 3 2
Арлазаров Владимир 118 6
Джобава Иван 1 1
Липич Григорий 48 1
Сырков Александр 1 1
Ададуров Алексей 1 1
Вейхман Мария 3 1
Унучек Роман 18 1
Уфнаровская Екатерина 2 1
Жукотский Леонид 4 1
Schrage Elliot - Шрейдж Эллиот 3 1
Téral Stéphane - Терал Стефан 4 1
Дуров Никита 4 1
Mercuri Marc - Меркури Марк 1 1
McCann Brian - Маккенн Брайан 2 1
Мельникова Анастасия 166 1
Буховцев Михаил 6 1
Северюхин Андрей 6 1
Красовский Андрей 3 1
Коробков Александр 6 1
Шаблыков Никита 27 1
Никифорова Светлана 33 1
Халин Дмитрий 52 1
Никифоров Николай 1126 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Сизов Григорий 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 7
Франция - Французская Республика 2122 6
Япония 2780 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
Германия - Федеративная Республика 3633 5
Европа 3752 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Индия - Республика 2169 3
Африка 1489 2
Ближний Восток 1473 2
Италия - Итальянская Республика 1384 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Испания - Королевство 1253 2
Катар 78 1
Султанат Оман 38 1
Йемен - Йеменская Республика 9 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 47 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Россия - Крайний Север 93 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
Бахрейн - Королевство 58 1
Нигерия - Федеративная Республика 113 1
Эквадор - Республика 42 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Марокко - Королевство 75 1
Кувейт 51 1
Ливан - Ливанская Республика 44 1
Словакия - Словацкая Республика 212 1
Ирак - Республика 81 1
Камерун - Республика 25 1
Ливия 13 1
Судан - Республика 41 1
Тунис - Тунисская Республика 77 1
Россия - Пермь 739 1
Казахстан - Республика 2629 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 2
Ctrl 40 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
Мертвые души 22 1
Русский язык 982 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 3
InformationWeek 101 3
Wikipedia - Википедия 276 2
The Verge - Издание 448 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
ZDnet 381 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
IDC - International Data Corporation 2718 1
CNews Analytics 1988 1
Check Point Research 47 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
LightCounting Market Research 2 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 6 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
Oracle Academy 8 1
SAP S/4HANA Academy 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760620, в очереди разбора - 664310.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще