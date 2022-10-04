МТС выпустила комплекты 5G-оборудования для создателей цифровых решений

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, выпустила в продажу первый в России комплект оборудования 5G Development Kit, который поможет разработчикам и исследователям в создании различных устройств для работы в сетях 5G – от роботов и беспилотников до решений интернета вещей, умного города и дома. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В комплект «коробочного» комплекта 5G Development Kit входит отладочная плата 5G DevKit Board с корпусом, радиомодуль 5G и LTE, комплект антенн, SIM-чип, кабельные сборки, источник питания, документация, трафик 5G и программное обеспечение.

5G Development Kit предназначен для разработчиков, стартапов и учебных заведений для запуска и тестирования прототипов устройств и отработки пользовательских сценариев в таких сферах как системы сбора и анализа телеметрии; экосистемы умного города и умного дома; системы видеонаблюдения и видеоаналитики; видеостриминг; управление беспилотным транспортом и БПЛА, роботизированные комплексы на основе AI; телемедицина.

5G Development Kit

Пользователи комплекта могут получить прямой доступ к исследовательским площадкам и развитой цифровой экосистеме МТС: технологическим лабораториям центра инноваций и инвестиций StartUp HUB MTS; облачной инфраструктуре на базе ЦОДов; системам анализа Big Data и изображений; платформам IoT и AI и другим сервисам МТС.

«Набор 5G Development Kit – не только «радиоконструктор» для работы различных устройств в пилотных сетях 5G, но и полезный и удобный инструмент для тестирования идей и гипотез, ускоряющий их доводку до стадии коммерческих продуктов. В комплекте есть все необходимое для его подключения прямо «из коробки» к таким сложным комплексам как беспилотный автомобиль, дрон, платформа IoT, роботизированная система или же его использования в виде отдельного 5G-модема для хост-платформы. Надеюсь, что наше решение будет востребовано профессиональными разработчиками, просто энтузиастами, а также школами, ВУЗами и исследовательскими центрами, что внесет большой вклад в подготовку инженеров и специалистов для развития цифровой экономики», - отметил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

Основные характеристики комплекта 5G Development Kit

- совместимость с 5G-модулями мировых производителей: Quectel, Telit, Fibocom, SimCom и т.д;

- использование антенн 5G sub-6GHz, GNSS и 5G mmWave диапазона, возможно подключение антенн собственного производства и их размещение на корпусе;

- поддержка спецификаций 3GPP 4G/5G Rel. 15;

- динамическое распределение спектра между 5G и 4G;

- максимальная выходная мощность передатчика LTE/5G: 26 dBm (Power Class 2);

- подключение к сети с помощью SIM-карты или eSIM-чипа (в формате MFF2);

Андрей Врацкий, eXpress: Супер-аппы вытеснят большинство приложений для работы Мобильность в бизнесе

- поддержка голосовых режимов передачи: VoLTE, VoNR;

- аппаратная совместимость с одноплатным компьютером Raspberry Pi;

- поддержка работы по USB-порту с ОС Windows 10, Linux, Android;

- подключение к ПК и другим устройствам через кабель USB type C – type A (USB 3.1 Gen 2);

Как «Тинькофф» проводит встречи и обучает 20 000 сотрудников ежемесячно Импортозамещение ВКС

- дополнительные интерфейсы: PCIe Gen 3 х 1-lane, I2C, GPIO, Digital audio (I2S и PCM);

- возможность подключения кулера и размещения пассивного радиатора;

- работа от сетевого блока питания или аккумуляторов.

5G Development Kit - продолжение линейки комплектов от МТС для разработчиков. В мае 2020 г. МТС вывела на рынок комплект NB-IoT Development Kit для создания прототипов устройств, работающих в сети NB-IoT.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.