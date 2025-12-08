Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Сетевое оборудование Router 5G Роутер 5G Модем 5G Modem 5G


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


08.12.2025 Массовое бегство талантов из Apple. Компанию мечтает покинуть главный разработчик процессоров для iPhone и MacBook 1
12.09.2025 Xiaomi выпустила редкий гаджет – гибрид книги и смартфона, который не ломает глаза и помещается в кармане 1
11.08.2025 Разработка важных драйверов для Linux под угрозой. Проекты «осиротели» из-за массовых увольнений в Intel 1
11.12.2024 Популярный в России лютый конкурент Xiaomi выпустил очень дешевый телефон с OLED-экраном и огромной батареей 1
26.08.2024 Китай создал «первый в мире» чип безопасности на импортонезависимой архитектуре RISC-V 1
04.06.2024 Ритейлеры начали продажи планшета Honor Pad 9 5G 1
25.04.2024 Qualcomm чуть не обманула весь мир, чтобы сравниться с Apple по крутости процессоров. Фокус не удался 1
08.12.2023 Китай совершил гигантский прорыв в производстве процессоров вопреки санкциям США 1
12.07.2023 Huawei придумал, как вернуться на рынок 5G-смартфонов вопреки санкциям США 1
17.04.2023 В России готовятся к выпуску планшет и смартфон на ОС «Аврора» специально для чиновников 1
04.04.2023 Создана сверхкомпактная модульная замена Mac mini без процессоров Intel и AMD 1
06.01.2023 Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM 1
27.12.2022 Samsung до предела ухудшит свои дешевые смартфоны ради бесполезной в России функции 1
09.11.2022 Компания, годами обманывавшая весь мир, создала самый продвинутый процессор на свете. Аналогов нет ни у Apple, ни у Intel 1
06.10.2022 Huawei придумал, как обмануть Америку. 5G-смартфоны будут выпускаться, несмотря на санкции США 3
04.10.2022 МТС выпустила комплекты 5G-оборудования для создателей цифровых решений 1
02.12.2021 Android-смартфоны полностью уничтожат частную жизнь хозяев благодаря новому суперпроцессору 2
14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года 1
28.09.2021 Samsung выпустила супертонкий смартфон с гигантским аккумулятором. Цена 1
07.09.2021 Компания, годами обманывавшая весь мир, захватила почти половину рынка мобильных процессоров 1
25.08.2021 Впервые обнародованы характеристики нового iPad mini. В нем исполняется заветная мечта пользователей 1
27.07.2021 В России начинаются продажи «неубиваемого» 5G-смартфона Nokia, выполненного по армейским стандартам. Цена 1
20.07.2021 МТС, MediaTek и Ericsson объединили несущие частоты 5G в диапазоне 4,8-5,0 ГГц 1
23.06.2021 Lenovo выпустила очень мощный и богатый ноутбук. Цены в России. Видео 1
23.06.2021 Главный конкурент Xiaomi Redmi привез в Россию дешевый 5G-смартфон с огромной батареей. Цена 1
02.06.2021 На российском рынке смартфонов тектонические изменения. В топ-5 два новых лидера, один из них российский 1
23.04.2021 В России начали продавать первый за много лет смартфон Lenovo. Он дешевый и с огромной батареей 1
09.04.2021 Новейший дорогой смартфон Lenovo ломается словно спичка. Видео 1
11.02.2021 3 заведомых недостатка смартфонов с 5G 1
18.01.2021 Крупнейший производитель смартфонных чипов строит суперпроцессор ARM, чтобы запускать на нем полноценную Windows 1
25.12.2020 Нечестный на руку производитель процессоров стал крупнейшим в мире поставщиком чипов для смартфонов 1
23.12.2020 Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM 1
13.11.2020 Samsung сделал пятинанометровый процессор, чтобы не отставать от Apple 1
30.10.2020 В России начались продажи смартфона Nokia 8.3 5G 1
14.10.2020 Apple взвинтила цены на гаджеты в России сразу после премьеры новых iPhone 1
14.10.2020 Apple выпустила небывалое количество новых iPhone и «украла» у «Яндекса» идею миниатюрной колонки. Цена, видео 1
14.10.2020 Apple iPhone 12: новые цвета, 5G и странные аксессуары 1
31.08.2020 Samsung выпустила недорогой смартфон с рекордно большой батареей 1
20.08.2020 Легендарные смартфоны BlackBerry возвращаются в продажу 1

Публикаций - 81, упоминаний - 94

Сетевое оборудование и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10625 38
Qualcomm Technologies 1909 34
Apple Inc 12628 33
Huawei 4221 28
Xiaomi 1971 23
Google LLC 12255 21
Intel Corporation 12541 16
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 15
MediaTek - Ralink 570 14
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 11
BBK OPPO Electronics 430 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 9
AMD - Advanced Micro Devices 4468 9
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 490 9
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 340 7
Lenovo Group 2361 6
Huawei - HiSilicon Technologies 67 6
BBK OnePlus 257 6
Nvidia Corp 3731 5
HMD Global - Nokia 136 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 4
Microsoft Corporation 25236 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 4
LG Electronics 3675 4
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 74 4
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 145 4
ZTE Corporation 772 3
Lenovo Motorola 3530 3
Leica Camera 267 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 3
Ростелеком 10306 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 2
Mali 36 2
МегаФон 9892 2
X Corp - Twitter 2907 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 2
BBK Electronics Corp 324 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 263 2
Sony 6634 2
AT&T Inc 1697 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 2
Carl Zeiss AG 304 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 1
Hyundai Motor Company 419 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 1
TÜV Rheinland Group 163 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 110 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Porsche Design GmbH 23 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 1
LATAM Airlines Group 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 22
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 444 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 5
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 48 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 67
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 57
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 51
Gen V - кибератаки пятого поколения 1265 46
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 44
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 36
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 35
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 34
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 33
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 31
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 31
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 28
USB Type-C - USB-C - USB 3 2169 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 25
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 24
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3710 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 22
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 20
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 20
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 799 19
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2462 18
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1970 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 17
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 16
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 16
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 15
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4844 14
Наушники - Headphones 4299 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 13
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 13
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2372 13
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 754 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 13
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1321 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 12
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 12
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 32
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 832 23
Google Android 14679 22
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 22
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 510 17
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 16
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 420 16
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 510 15
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 273 14
Huawei Mate - серия смартфонов 404 14
Apple iPhone 11 275 14
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 449 12
Qualcomm Snapdragon X 95 12
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 11
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 504 10
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 216 10
Apple iPhone 12 236 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 10
Samsung Galaxy 996 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 8
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 40 8
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 112 8
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 8
Microsoft Windows 10 1874 7
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 144 7
Samsung Galaxy Note 696 7
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 7
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 194 7
Huawei Balong - Многорежимный чип с поддержкой автомобильных коммуникаций V2X (vehicle-to-everything) 18 7
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 7
Samsung Galaxy S10 - смартфон 190 7
Microsoft Windows 16327 6
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 6
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 168 6
Apple iPad Pro 307 6
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 220 5
BBK Realme X и XT - Серия смартфонов 30 5
BBK OnePlus - Серия смартфонов 134 5
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 401 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 4
Белов Виктор 58 2
Nelson Zach - Нельсон Зак 7 1
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 31 1
Решетин Олег 44 1
Телков Алексей 36 1
Мирошниченко Даниил 2 1
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 91 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 67 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 77 1
Ming Zhao - Мин Чжао 9 1
Рыжиков Валентин 1 1
Yu Richard - Ю Ричард 21 1
Фрумусан Андрей 3 1
Волков Михаил 69 1
Комлев Николай 112 1
Щеглов Петр 74 1
Карманенко Сергей 1 1
Hsu Chris - Хсю Крис 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 1
Rodgers Steven - Роджерс Стивен 2 1
Seiche Florian - Зайхе Флориан 13 1
Roh Greg - Роа Грег 2 1
Lee Chung-Hoon - Ли Чон Хун 2 1
Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
Chengdong Yu - Чэндун Ю 8 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 1
Ding David - Динг Дэвид 3 1
Chen John - Чен Джон 30 1
Frumusanu Andrei - Фрумусану Андрей 3 1
Агапова Ольга 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 51
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 32
Южная Корея - Республика 6858 19
Китай - Тайвань 4136 14
Европа 24634 11
Япония 13547 8
Индия - Bharat 5697 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 5
Германия - Федеративная Республика 12936 4
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 149 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Испания - Каталония - Барселона 748 3
Нидерланды 3631 3
Москва - Садовое кольцо 156 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 1
Армения - Республика 2368 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Канада 4985 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Испания - Королевство 3760 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
США - Калифорния 4775 1
Германия - Бавария - Мюнхен 478 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 1
США - Калифорния - Купертино 276 1
Китай - Шанхай 807 1
США - Техас 1012 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 808 1
Южная Корея - Хвасон 17 1
Южная Корея - Пхёнтхэк 17 1
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 77 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 1
Сатурн - Титан (спутник) 504 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 12
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 8
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1537 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 3
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 803 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 676 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1320 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 600 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 228 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 41 1
Cisco Ultra Packet Core 1 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 849 1
GizmoChina 152 6
The Verge - Издание 591 4
Tom’s Hardware 516 4
CNews - ZOOM.CNews 1854 4
AnandTech 73 3
GizChina - Издание 81 3
Liliputing 71 3
ITHome 40 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 2
WCCFTech - Издание 87 2
GSM Arena 76 2
SlashLeaks 10 2
TechSpot 158 2
Android Authority 54 2
FT - Financial Times 1259 1
Bloomberg 1417 1
ZDnet 662 1
N+1 - Издание 181 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
PhoneArena 74 1
DxOMark - Издание 36 1
Global Times 16 1
Korea Herald 44 1
Inquirer 463 1
Phoronix 49 1
Xiaomishka 4 1
Telegraph 196 1
Yahoo! Finance 120 1
WinFuture 13 1
SemiAccurate 13 1
Times 648 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
Counterpoint Research 97 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 4
IDC - International Data Corporation 4943 2
Gartner - Гартнер 3608 1
TrendForce 136 1
GSMA Intelligence 11 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
Samsung Unpacked 33 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 34 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще