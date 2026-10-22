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Украина атаковала российскую телефонную компанию. Есть погибшие

Украина нанесла удар по офису «Луганской телефонной компании». Двое сотрудников компании погибли, в работе сети начались перебои.

Атака на офис «Луганской телефонной компании»

В ночь с 20 на 21 октября 2026 г. украинские БПЛА (беспилотные летательные аппараты) атаковали центр Луганска. Одной из целей стало здание «Луганской телефонной компании» (ЛТК), сообщил губернатор ЛНР (Луганская народная республика) Леонид Пасечник.

Пасечник уточнил, что здание ЛТК получило серьезные повреждения.

В момент удара в здании находилась дежурная бригада. Часть сотрудников успела уйти, но под завалами могут находиться люди.

Впоследствии Пасечник добавил, что под завалами здания телефонной компании спасатели нашли тела двоих погибших.

Телекоммуникационный рынок ЛНР

ЛТК была создана в 2014 г. после отделения ЛНР от Украины. Компания оказывает услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД), IP-телевидения и фиксированной телефонии. Базой для компании стали активы «Укртелекома» - основного оператора фиксированной связи на Украине.

Тогда же в ЛНР появился собственный мобильный оператор «Лугаком» базой для которого стали активы сотового оператора «Киевстар» (входит в группу Veon, в которую ранее входил российский сотовый оператор «Вымпелком», работающий под торговой маркой «Билайн»).

В 2023 г. 49% в ЛТК получила компания «РТ-Регионы», которая, по данным газеты «Коммерсант», входит в группу «Ростелеком». В 2024 г. 51% в ЛТК получил крымский оператор «Миранда-Медиа», созданный «Ростелекомом» в 2014 г. Впоследствии доля «Ростелекома» в «Миранда-Медиа» снизилась до менее 20%. Через ЛТК «Миранда-Медиа» оказывает услуги мобильной связи в ЛНР.

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© blinow61 / Фотобанк Фотодженика
Украина нанесла удар по офису «Луганской телефонной компании». Двое сотрудников компании погибли
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В 2023 г. на смену «Лугаком» пришла компания МКС («Мобильные коммуникационные системы»). Ее учредителями стали «Лугаком» (51%) и ЛТК (49%). Также в ЛНР работает крымский сотовый оператор «К-Телеком» (торговая марка «+7Телеком»).

После удара по офису ЛТК компания сообщила о перебоях в работе сети. Также для абонентов мобильной связи был включен аварийный роуминг в сетях МКС и «+7Телеком».

Атаки против российской телекоммуникационной инфраструктуры

В октябре 2026 г. Украина с помощью БПЛА несколько раз атаковала телекоммуникационную инфраструктуру России. Так, трижды ударам подверглись дата-центры «Яндекса» - в Калуге, Владимире и городе Сасово Рязанской области.

Также ударами подверглись дата-центры Сбербанка в городе Балаково Саратовской области и дата-центр VK в Санкт-Петербурге.

Игорь Королев

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