Индексная книга (каталог) CNews*
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GPIO General-purpose input/output Интерфейс ввода/вывода общего назначения
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 101, упоминаний - 103
GPIO и организации, системы, технологии, персоны:
|Upton Eben - Аптон Эбен 12 6
|Жовнер Павел 13 5
|Евдокимов Андрей 95 5
|Бурмистров Роман 6 2
|Ким Александр 47 2
|Брыкин Арсений 57 2
|Braben David - Брэбен Дэвид 8 2
|Трушкин Константин 60 1
|Махсон Михаил 14 1
|Панов Сергей 22 1
|Белов Виктор 60 1
|Шпак Василий 279 1
|Кузнецова Светлана 16 1
|Стаин Владислав 5 1
|Трухманов Александр 9 1
|Клоков Александр 7 1
|Александров Юрий 4 1
|Адамов Андрей 8 1
|Пименов Андрей 7 1
|Горшенин Максим 39 1
|Максимов Владимир 5 1
|Яфраков Михаил 9 1
|Петросов Владимир 9 1
|Тимофеев Олег 3 1
|Петричкович Ярослав 30 1
|Иванченко Сергей 5 1
|Данилова Марина 9 1
|Ефанова Людмила 9 1
|Чугунова Тамара 9 1
|Солохина Татьяна 1 1
|Шабурин Hиколай 9 1
|Красников Геннадий 73 1
|Александров Сергей 17 1
|Финстел Дирк 1 1
|Кобыляцкий Дмитрий 1 1
|Воробьев Антон 7 1
|Елизаров Сергей 4 1
|Васильева Анна 10 1
|Бычков Игнат 3 1
|Дрожжин Артем 12 1
|Liliputing 76 7
|Tom’s Hardware 600 7
|CNX Software 18 5
|The Register - The Register Hardware 1784 2
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|Ars Technica 450 1
|Phoronix 59 1
|Nature 832 1
|GizmoChina 171 1
|DistroWatch 13 1
|Reddit 398 1
|ITHome 46 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
|BleepingComputer - Издание 458 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.