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GPIO General-purpose input/output Интерфейс ввода/вывода общего назначения

СОБЫТИЯ

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07.08.2026 Власти оштрафовали дизайн-центр на 290 миллионов за срыв разработки чипа для оборонки и космоса 1
22.06.2026 Новинка для аудиомониторинга: потолочный IP-микрофон SIP-M01 марки Tonmind с PoE, SIP-и ONVIF 1
15.06.2026 Teleofis и «ИнфоТеКС» укрепляют партнерство 1
03.04.2026 Не прототип, а серия: четыре продукта для биометрии заработали на стеке Astra Linux Embedded и «Лайм 5В» 1
03.03.2026 Рекордная поставка «Байкалов». Будет отгружено полтора миллиона микроконтроллеров на популярной открытой архитектуре 1
02.03.2026 Polywell расширяет свой портфель IPC с новым CAN-200H для робототехники, интеллектуального транспорта и AI Edge 1
24.02.2026 Новинка Tonmind: SIP-контроллер SIP-T30 для систем оповещения, безопасности и двусторонней связи 1
16.02.2026 «Байкал Электроникс» за год поставит в Россию миллион своих новых чипов 1
02.02.2026 Новый продукт Tonmind: настенная IP-вызывная панель SIP-D32 с улучшенной сетевой и физической защитой 1
19.01.2026 «Аквариус» получил два патента на изобретения в области телекоммуникационного оборудования 1
23.12.2025 UNO-2372V3 — встраиваемый ПК от Advantech для приложений ИИ в каталоге Corson 1
05.12.2025 Россияне создали мощный бронированный планшет с поддержкой сотовых сетей, которых нет в стране. Его можно не заряжать 1
17.11.2025 «АРМО-Системы» представила новые взрывозащищенные IP-громкоговорители Tonmind 1
14.10.2025 Китай начал массово штамповать компьютеры с гибридным процессором на ядрах ARM и RISC-V. У США такого нет и в помине 1
24.09.2025 Выпущен дешевый Raspberry Pi в необычном форм-факторе. Он самый компактный во всем семействе 1
22.09.2025 «Наш прекрасный микроконтроллер Baikal-U достойно выглядит»: российский производитель готов к заказам на сотни тысяч микросхем 1
22.09.2025 Компания «Байкал Электроникс» представила серийный микроконтроллер Baikal-U 1
27.06.2025 «Росатом» разрабатывает чип управления высоковольтными аккумуляторами на замену американскому 1
20.06.2025 Создан истинный «убийца» Raspberry Pi. При размере с кредитку у него мощный процессор Core i7 и ОС Windows 11 1
09.12.2024 Легендарный создатель Raspberry выпустил полноценный компьютер на Debian Linux внутри клавиатуры. Цена 1
06.09.2024 Новый Linux Fedora не может выйти в бету из-за капризов Raspberry Pi 1
09.08.2024 Крупно обновился самый дешевый Raspberry Pi в истории. Теперь он с RISC-V и стоит $5. Видео 1
01.07.2024 Polywell Computers представляет промышленный компьютер Nano-U12FL2C6 1
14.06.2024 Выпущен супермощный ноутбук на Linux с хитрым китайским процессором. Это не х86 и не ARM 1
25.04.2024 Начались продажи улучшенного «промышленного» варианта легендарного Raspberry Pi. Купить его смогут не все 1
09.02.2024 Российский «тамагочи для хакеров» отныне вне закона. Сверхпопулярный гаджет официально запрещен в одной из крупнейших стран мира 1
29.01.2024 Китай создал первую суверенную игровую материнскую плату. В ней есть китайский процессор и нет иностранных технологий 1
17.11.2023 Выпущен крошечный одноплатный ПК с продвинутой начинкой. Он во всем лучше Raspberry Pi 5 и меньше iPhone 1
11.09.2023 Выпущен «клон» дефицитного компьютера Raspberry Pi. Он оказался лучше и дешевле оригинала 1
25.07.2023 Российский «тамагочи для хакеров» обзавелся магазином приложений. Разработчикам открыт огромный простор для творчества 1
14.06.2023 Создан уникальный дешевый клон Raspberry Pi с большим сенсорным экраном и Linux 1
14.03.2023 Российский производитель «железа» готовит к выпуску тысячи компьютеров на китайских ARM-процессорах 1
13.03.2023 Российский «тамагочи для хакеров» массово конфискуют зарубежом 1
20.02.2023 Создан суперклон Raspberry Pi, способный заменить полноценный ПК 1
13.02.2023 Создан клон Raspberry Pi 4 с необычным набором портов и в 4 раза быстрее оригинала 1
23.01.2023 Создан клон Raspberry Pi 4 в разы мощнее оригинала. Цена 1
27.12.2022 Создан «клон» Raspberry Pi на RISC-V. Его легко превратить в роутер, планшет или смартфон 1
15.12.2022 В Германии уничтожена гигантская партия российских «тамагочи для хакеров». Разработчики обвиняют логистику «Почты России» 1
05.12.2022 Выпущен «клон» Raspberry Pi 4 - одноплатник с 8К-видео и ускорителем ИИ, и который возможно купить 1
11.11.2022 Создан супермощный клон Raspberry Pi. Он дешевле и лучше оригинала 1

Публикаций - 101, упоминаний - 103

GPIO и организации, системы, технологии, персоны:

Raspberry Pi Foundation - RPF 49 17
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 14
Intel Corporation 12811 13
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 11
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 11
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 58 9
Shenzhen Xunlong Software 17 6
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 6
Radxa 10 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 6
Google LLC 12690 5
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 5
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 5
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 4
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 4
Varton - CloudBEAR - КЛАУДБЕАР 17 4
Tonmind 10 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
9594 4
Toshiba Corporation 2980 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 68 4
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 3
Arduino Software 75 3
SINOVOIP - Lemaker - Banana Pi - BPi 8 3
Polywell Computers 25 3
Qilinlog 3 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 3
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 19 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 3
Allwinner Technology 23 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Amlogic 57 2
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 2
Imagination Technologies - VideoLogic 43 2
Nvidia Corp 4002 2
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 9 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 7
Kickstarter 136 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Почта России ПАО 2370 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
Верный - торговая сеть 326 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 9
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 69
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 61
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 50
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 47
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 407 39
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 39
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 39
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 37
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 37
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 562 35
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 35
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 35
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 146 33
DDR - Double data rate 3083 28
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 28
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 28
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MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 808 23
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Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 63 25
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