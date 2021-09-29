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GPIO
General-purpose input/output
Интерфейс ввода/вывода общего назначения


29.09.2021 В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 2
23.09.2021 Компания Polywell Computers объявляет о начале поставок в Россию мини ПК с расширенным температурным диапазоном 1
22.07.2021 Создан дешевый гибкий мобильный процессор 1
18.06.2021 Выпущен «убийца» самого маленького Raspberry Pi Zero, но гораздо мощнее и всего за $15 1
23.12.2020 Власти раздали 20 млрд руб. на новые российские процессоры. Кто получит деньги 1
24.11.2020 Власти раздадут 21 миллиард главным разработчикам российских процессоров, но не всем 1
26.10.2020 НТЦ «Модуль» получил 400 миллионов на космический процессор, совместимый с его нейрочипами 1
21.10.2020 «Айтеко» представила умную колонку с голосовым помощником 1
14.09.2020 Создан крошечный ПК быстрее и в разы дешевле Raspberry Pi 3 1
31.07.2020 Россияне создали «тамагочи для хакеров» и за сутки собрали в 13 раз больше нужной суммы. Видео 1
17.04.2020 Создан крошечный ПК на процессорах «Байкал» с российской ОС 1
25.03.2020 В скандальную мегазакупку ПК на «Эльбрусах» для РЖД допустили процессоры «Байкал» 1
13.02.2020 В России созданы компактные десктопы и моноблочный ПК на процессорах «Эльбрус» 1
25.10.2019 Выпущен первый пользовательский планшет на процессоре «Эльбрус» 1
06.09.2019 Выпущен сверхкомпактный компьютер в стиле Raspberry Pi за $13 1
26.06.2019 Начались продажи крохотного ПК за 800 рублей 1
24.06.2019 Вышел ПК за $35 с производительностью «как у десктопа». Видео 1
07.03.2019 Вышел в свет мощнейший российский нейропроцессор — конкурент Nvidia 1
01.02.2019 Россияне создали сверхдешевую 3D-камеру. Видео 1
29.01.2019 Знаменитый крошечный ПК за $25 получил флеш-память и стал еще меньше 1
25.12.2018 Создан миникомпьютер на российском процессоре. Не «Эльбрус». Не «Байкал» 1
04.09.2018 Выпущен ПК ценой $17 и размером в монету. На нем можно играть в Doom 1
08.08.2018 «Элвис-неотек» объявил сбор предварительных заказов на процессор VIP-1. Цены 2
14.03.2018 На отечественном процессоре создан простейший компьютер специально для разработчиков 2
07.02.2018 Toshiba представила новую платформу Bluetooth 4.2 для оценки и прототипирования 3
02.02.2018 Toshiba представила чипы с поддержкой Bluetooth 5.0 2
29.01.2018 Выход российского аналога Intel Atom за 800 миллионов затягивается на полгода 1
20.10.2017 Разработчики «Эльбрусов» создают многокристальный процессор для дешевых ноутбуков 1
07.06.2017 Выпущена первая партия экономичных ПК «Эльбрус 101-РC» 1
25.05.2017 Выпущены первые ПК и серверы на процессорах «Эльбрус 8С» 1
30.03.2017 Toshiba представила двухрежимный чип с поддержкой Bluetooth Low Energy 4.2 1
28.02.2017 Выпущен крохотный ПК за $10 с Wi-Fi и Bluetooth. Фото 1
17.01.2017 Производители разогнали «компьютерный модуль» Raspberry Pi в 10 раз 1
18.08.2016 Выпущен Linux-компьютер ценой $5 1
24.02.2016 «Т-Платформы» выпустили комплект разработчика для процессора «Байкал» 1
25.12.2014 В России начинается выпуск материнских плат на отечественных процессорах 1
25.12.2014 МЦСТ готовит выпуск материнских плат на базе процессора «Эльбрус-2см» 1
15.07.2014 Google выпустил наборы для сборки модульного смартфона Project Ara 1
19.05.2014 Обзор российского 4-ядерного процессора Эльбрус-4С. Часть 3: тесты, сравнение с Intel 1
28.03.2014 TSC выпустила новую серию промышленных принтеров MX240 1

Публикаций - 45, упоминаний - 51

GPIO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 5
Intel Corporation 4204 4
НТЦ Модуль - Научно-технический центр 23 4
Mali 54 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 3
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
Google LLC 7177 2
NXP Semiconductors 133 2
Toshiba Electronics Europe - TEE 132 2
Shenzhen Xunlong Software 6 2
Raspberry Pi Foundation - RPF 17 2
NEC 429 2
Mellanox Technologies 69 2
Базальт СПО 206 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Ростех - Концерн Автоматика 398 2
Broadcom Inc 197 2
Виртуриал 3 1
Элвис-Плюс 69 1
Элвис-НеоТек 30 1
Micromax - Микромакс системс 39 1
Nvidia Corp 2038 1
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 9 1
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 7 1
Arduino Software 27 1
Iconikal 1 1
Microsoft Corporation 11168 1
CubieBoard 4 1
PandaBoard 5 1
Banana Pi 5 1
BeagleBone 4 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр 8 1
FriendlyELEC 2 1
SinoVoIP 1 1
TRENDnet 50 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 1
Infineon Technologies 76 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
AliExpress 275 1
Kickstarter 95 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 5
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 6 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 29
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 18
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 12
DDR - Double data rate 1077 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 12
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 11
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 10
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 319 7
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 7
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 605 7
HD-аудио - Audio HDA - High Definition Audio 15 5
I2S - Inter-IC Sound - Стандарт интерфейса электрической последовательной шины соединения цифровых аудиоустройств 11 5
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик 13 5
ARM64 - Архитектура процессора 1020 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 5
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 5
Gigabit Ethernet 362 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 4
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 277 4
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 4
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 214 3
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 66 3
ARMv8 - Архитектура процессора 60 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 930 3
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 38 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 2
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 10 2
USB OTG - On-The-Go 93 2
MIPI CSI - MIPI Camera Serial Interface - Последовательный интерфейс камеры 2 2
NAND flash memory - Флеш-память 206 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 2
SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 61 2
USB Type-C - USB-C 901 2
IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) - протокол синхронизации часов по компьютерной сети 5 2
Linux OS 4276 11
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 8
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 8
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 4
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 4
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 4
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 4
Java - Язык программирования 1180 3
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 9 3
Nvidia Jetson Xavier NX 8 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 3
МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 8 3
OpenGL - Язык программирования 126 3
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 3
Raspberry Pi Compute Module 11 3
Google Android 10751 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 3
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ПМ - процессорный модуль 3 2
ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 4 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
Allwinner H - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 4 2
Linux Slackware 13 2
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 59 2
Raspberry Pi OS 10 2
Linux OpenWRT OS 14 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
HardKernel ODROID - Микрокомпьютер 7 2
Linux - Debian GNU 273 2
Shenzhen Xunlong Orange Pi Zero - одноплатный мини-компьютер 5 2
Raspberry Pi 4 Model 9 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 2
Raspberry Pi Zero 11 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
Виртуриал Virt2real - микроконтроллер 5 1
Элвис-Неотек VIP-1 - микропроцессор 4 1
VoCore2 1 1
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 14 1
Node.js - программная платформа 58 1
Горшенин Максим 15 1
Финстел Дирк 1 1
Жовнер Павел 1 1
Upton Eben - Аптон Эбен 4 1
Шабурин Hиколай 7 1
Солохина Татьяна 1 1
Чугунова Тамара 7 1
Ефанова Людмила 7 1
Данилова Марина 7 1
Иванченко Сергей 3 1
Петричкович Ярослав 10 1
Тимофеев Олег 3 1
Петросов Владимир 7 1
Яфраков Михаил 7 1
Максимов Владимир 1 1
Опанасенко Всеволод 101 1
Пименов Андрей 1 1
Адамов Андрей 7 1
Александров Юрий 3 1
Клоков Александр 2 1
Трухманов Александр 7 1
Кузнецова Светлана 7 1
Панов Сергей 14 1
Бурмистров Роман 5 1
Борисов Юрий 91 1
Смирнов Алексей 142 1
Калагин Илья 10 1
Белоусов Андрей 53 1
Кабанов Владимир 174 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Китай - Тайвань 596 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Япония 2811 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Европа 3788 1
Германия - Ганновер 77 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
КПД - Коэффициент полезного действия 65 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 10 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 1
Liliputing 27 1
Ars Technica 227 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
CeBIT 103 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770491, в очереди разбора - 674173.
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