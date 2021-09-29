Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
GPIO
General-purpose input/output
Интерфейс ввода/вывода общего назначения
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 51
GPIO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1081 3
|AliExpress 275 1
|Kickstarter 95 1
|Горшенин Максим 15 1
|Финстел Дирк 1 1
|Жовнер Павел 1 1
|Upton Eben - Аптон Эбен 4 1
|Шабурин Hиколай 7 1
|Солохина Татьяна 1 1
|Чугунова Тамара 7 1
|Ефанова Людмила 7 1
|Данилова Марина 7 1
|Иванченко Сергей 3 1
|Петричкович Ярослав 10 1
|Тимофеев Олег 3 1
|Петросов Владимир 7 1
|Яфраков Михаил 7 1
|Максимов Владимир 1 1
|Опанасенко Всеволод 101 1
|Пименов Андрей 1 1
|Адамов Андрей 7 1
|Александров Юрий 3 1
|Клоков Александр 2 1
|Трухманов Александр 7 1
|Кузнецова Светлана 7 1
|Панов Сергей 14 1
|Бурмистров Роман 5 1
|Борисов Юрий 91 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Калагин Илья 10 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Кабанов Владимир 174 1
|CNews - ZOOM.CNews 1109 1
|Liliputing 27 1
|Ars Technica 227 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
|НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770491, в очереди разбора - 674173.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770491, в очереди разбора - 674173.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru