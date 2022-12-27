Создан «клон» Raspberry Pi на RISC-V. Его легко превратить в роутер, планшет или смартфон

Модульный компьютер Lichee Pi 4A

Китайская компания Sipeed выпустила новый компактный компьютер Lichee Pi 4A. Производитель утверждает, что его продукт отличается более высокой производительностью и функциональными возможностями в сравнении с популярным одноплатником Raspberry Pi 4B.

Lichee Pi 4A базируется на процессоре перспективной архитектуры RISC-V в то время, как в основе Raspberry Pi 4B лежит ARM-чип. В топовой конфигурации китайский компьютер имеет в своем распоряжении 16 ГБ оперативной памяти, а его британский соперник – максимум 8 ГБ. Наконец, строго говоря, Lichee Pi 4A является платой расширения, в которую вставляется самостоятельный вычислительный модуль Sipeed LM4A, несущий ключевые компоненты устройства.

Модуль оснащен интерфейсом SODIMM, то есть устанавливается в совместимые платы, подобно планке оперативной памяти для ноутбука. Помимо Lichee Pi 4A, Sipeed планирует выпустить роутер Lichee Router 4A, смартфон c шестидюймовым экраном Lichee Phone 4A, планшет Lichee Pad 4A с дисплеем диагональю 10,1 дюйма. Все они предназначены для использования совместно с модулем LM4A.

Модульный компьютер Sipeed Lichee Pi 4A в сборе

Цены модульных гаджетов разработчики не уточняют. Продукты, как ожидается, появятся на рынке в I квартале 2023 г. Sipeed предлагает желающим заполучить новинки в числе первых заполнить специальную анкету на собственном сайте и обещает уведомить об их поступлении в продажу.

Характеристики устройства

Сердцем модуля LM4A является 12-нанометровый процессор Alibaba T-Head TH1520 с ядрами Xuantie C910 (частота 1,8 ГГц), C906 и E902 и встроенным нейропроцессором производительностью до 4 Топс. Для сравнения: другой «клон» Raspberry Pi 4 – Cool Pi 4 Model B китайской Qilinlog – располагает однокристальной системой (SoC) Rockchip RK3588S с блоком ускорения алгоритмов искусственного интеллекта мощностью 6 Топс.

В зависимости от выбранной заказчиком конфигурации LM4A объем оперативной памяти (RAM) стандарта LPDDR4X-3733 может составлять 4 ГБ, 8 ГБ и 16 ГБ.

Вычислительный модуль LM4A

В роли постоянного накопителя выступают карта памяти формата MicroSD или eMMC-модуль емкостью 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ или 128 ГБ.

Плата расширения Lichee Pi 4A оснащена обширным набором внешних интерфейсов: до двух портов Ethernet (1 Гбит/с с поддержкой подачи питания через витую пару [PoE]); четыре порта USB 3.0 (Type-A); один видеовыход HDMI 2.0 (разрешение до 4K при 60 кадрах в секунду); 3,5-миллиметровый аудиоразъем для подключения наушников; два 10-контактных разъема GPIO; коннекторы для подключения дисплеев и камер MIPI-DSI и MPI-CSI.

Роутер Lichee Router 4A, предусматривающий установку модуля LM4A

Наконец, несущая плата включает модули беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5. Питание на девайс подается через порт USB (Type-C) либо от сетевого адаптера, выдающего на выходе 5 В постоянного тока.

Разработчиками заявлена поддержка операционных систем Debian, Android и OpenWRT (для маршрутизаторов) – все они основаны на Linux.

Высокая производительность

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Sipeed, Lichee Pi 4A превосходит Raspberry Pi 4B по вычислительной мощи. Если первый в синтетических тестах Dhrystone и CoreMarks, по заявлению разработчиков, набирает 5,6 и 13006 баллов (при условии использования оптимизированных компиляторов), то более старый RPI 4B может похвастаться показателями в 5,45 и 8257 соответственно.

Примечательные проекты на основе RPI 4

В модельном ряду устройств Raspberry Pi также присутствуют вычислительные модули, нуждающиеся в отдельной плате расширения, например, Raspberry Pi Compute Module 4, выпущенный в октябре 2020 г. По своей производительности он не отличается от старшей одноплатной версии – Raspberry Pi 4 B, увидевшей свет в конце июля 2019 г.

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В июне 2022 г. китайская компания Elecrow анонсировала набор для быстрой сборки 11,6-дюймового ноутбука с бесплатным набором ПО для начинающих программистов на базе полноценного Raspberry Pi 4B.

Попытки предложить оригинальную «обертку» для собственной разработки предпринимала и сам разработчик одноплатника – Raspberry Pi Foundation. В ноябре 2020 г. компания выпустила основанный на Raspberry Pi 4 персональный компьютер в форм-факторе клавиатуры, выполненный в стилистике легендарного ZX Spectrum.

Перспективная архитектура RISC-V

В отличие от широко распространенных современных архитектур процессоров ARM и х86, RISC-V, представленная в 2010 г., является открытой. Строить собственные чипы на ее основе может кто угодно, при этом не будучи вынужденным выплачивать лицензионные отчисления. Поддержка и развитие RISC-V осуществляется некоммерческой организацией RISC-V International, в которую входит более 1 тыс. участников из 50 стран мира.

К RISC-V проявляют интерес, в частности, в России, США и Китае. В сентябре 2022 г. в нашей стране была создана ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры RISC-V. Она получила название «Альянс RISC-V». В нее, помимо прочих, вошли Yadro и «Байкал электроникс».

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В октябре 2022 г. CNews писал о том, что отечественный производитель компьютерной техники «Аквариус» намерен заняться разработкой процессоров на базе RISC-V.

В ноябре 2022 г. в КНР был сформирован консорциум по разработке и выпуску чипов архитектуры RISC-V.

Также в октябре 2022 г. стало известно о том, что по инициативе китайского облачного провайдера Alibaba Cloud (входит в Alibaba Group) в Android Open Source Project (на базе его открытого кода выпускаются сборки операционной системы Android) была добавлена начальная поддержка архитектуры RISC-V.