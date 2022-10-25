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В Android появилась поддержка санкционно независимой процессорной архитектуры, на которую уповают в России

ОС Android получила поддержку RISC-V – открытой процессорной архитектуры. Процесс идет полным ходом с легкой руки китайских разработчиков. В России тем временем растет интерес к самой архитектуре – создана организация разработчиков на RISC-V, которая займется ее развитием, плюс ведется разработка сразу нескольких соответствующих процессоров.

RISC-V интегрируется в Android

Мобильная операционная система Android обзавелась поддержкой процессорной архитектуры RISC-V, популярность которой в последние годы внезапно резко выросла. На момент публикации материала речь шла лишь о частичной поддержке, но разработчики весьма уверенно продвигаются в этом направлении.

Пока что поддержка RISC-V реализована лишь в AOSP (Android Open Source Project). Это открытая версия Android, используемая, как правило, для обкатки всех нововведений. Инициатором по добавлению этой поддержки стал Китай в лице компании Alibaba Cloud, развивающей одноименный облачный сервис и входящей в холдинг Alibaba Group наряду со всем известным интернет-магазином AliExpress.

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В Android поддержка RISC-V появится раньше, чем в Windows и iOS

Разработчики из Alibaba Cloud подготовили почти 80 патчей для AOSP, которые позволяют системе корректно взаимодействовать с процессорами на RISC-V, в том числе в вопросах воспроизведения пользовательского контента (видео и аудио) и функционирования модулей беспроводной связи (Bluetooth и Wi-Fi). К моменту выхода материла 30 из этих патчей уже находились в составе AOSP, а работа над интеграцией остальных шла полным ходом. По предварительным оценкам инженеров Alibaba Cloud, весь процесс займет еще нескольких месяцев.

Следует отметить, что поддержка RISC-V есть не только в AOSP. В ядре Linux она реализована еще с версии 4.15, дебютировавшей почти пять лет назад, в конце января 2018 г. В Microsoft Windows, однако же, процессоры RISC-V не поддерживаются.

Что такое RISC-V

Самые известные в мире архитектуры процессоров – это Х86 и ARM. На базе первой строят свои CPU компании Intel и AMD, тогда как ARM – это основа всех современных мобильных процессоров, чипов Qualcomm, MediaTek, Samsung и др.

Обе эти архитектуры закрыты. Например, чтобы иметь право разрабатывать CPU на базе ARM, необходимо сперва купить лицензию у одноименной британской компании.

В отличие от ARM и х86, RISC-V, представленная в 2010 г., является открытой архитектурой, за счет чего она пользуется высоким спросом среди разработчиков микросхем во всем мире. Поддержка и развитие RISC-V осуществляется некоммерческой организацией RISC-V International, в которую входят более 1000 членов в 50 странах.

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В ближайшие годы, по всей видимости, следует ждать стремительного роста числа процессоров с архитектурой RISC-V и устройств на их основе

Судя по всему, вопрос внедрения поддержки RISC-V в ОС Android рассматривается в RISC-V International на самом высоком уровне, поскольку для решения любых связанных с этим вопросов поручено специально созданной для этого рабочей группе Android SIG. И если сейчас о существовании RISC-V «осведомлена» лишь прошивка AOSP, то в обозримом будущем поддержка архитектуры может появиться и в обычной Android – той самой, которая устанавливается на современные смартфоны. Интернет-гигант Google, отвечающий за развитие Android, принимает в этом процессе самое непосредственное участие.

Преследуемые цели

Основная задача, которую должна выполнить интеграция поддержки RISC-V в AOSP и Android, – это расширение диапазона использования архитектуры. В теории, в будущем многие устройства под управлением Android могут перейти с ARM-процессоров на чипы RISC-V.

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Таковых в масштабах всего мира пока не очень много, но работа в этом направлении явно ведется. Например, в начале октября 2022 г. CNews писал о старте продаж китайского ноутбука Roma на китайском же процессоре T-Head TH1520 с четырьмя 64-битными ядрами Xuantie C910, частота которых достигает 2,5 ГГц. Он построен на RISC-V, а за его разработкой стоит все тот же холдинг Alibaba Group. CPU укомплектован нейронным блоком и видеоподсистемой разработки Imagination Technologies, а его производительность достигает 4 TOPS.

Тем временем в России

В России интерес к RISC-V становится все более явным. Так, в сентябре 2021 г. CNews стало известно, что «КНС групп» собирается выпустить линейку процессоров собственной архитектуры, в которую будет вложено около 6 млрд руб. средств компании. При разработке собственной процессорной архитектуры она собиралась использовать именно RISC-V.

Летом 2022 г. в рамках открытого интервью на отраслевой конференции «CNews FORUM Кейсы 2022» глава Минцифры Максут Шадаев выразил уверенность в том, что государство в ближайшее время выделит серьезный бюджет на поддержку отечественных процессорных разработок на открытой архитектуре RISC-V. По словам министра, о совместимости с ними вскоре придется позаботиться разработчикам российского ПО.

В конце сентября 2022 г. в России была основана ассоциация разработчиков на RISC-V, которая займется развитием этой архитектуры в нашей стране. В альянс вошли, помимо прочих, компании Yadro и «Байкал электроникс», чьи дочерние структуры в настоящее время трудятся над процессорными IP-блоки на базе RISC-V. Ассоциацию возглавила бывший топ-менеджер «Мегафона» Анна Серебрянникова.

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В октябре 2022 г. CNews писал о намерении компании «Аквариус» (крупный российский производитель компьютерной техники) заняться разработкой процессоров на базе RISC-V. В настоящее время в недрах компании ведется работа над двумя серверными микросхемами. Их производство может быть налажено на заводе «Микрон».

Евгений Черкесов

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