Начались продажи первого в мире ноутбука без процессоров Intel, AMD и ARM

Ноутбук Roma из Китая, первый в мире с процессором RISC-V, поступил в продажу. Пока купить его можно лишь в китайском интернет-магазине по цене от $1500 до безумных $5000. По спецификациям, если не считать архитектуры CPU, это самый обычный ноутбук среднего для 2022 г. уровня, притом без видеокарты и полноценного SSD-накопителя.

Закат архитектуры х86. Или нет

Начались продажи первого в мире ноутбука, в котором нет процессора производства Intel или AMD. В нем нет даже CPU на архитектуре ARM – лэптоп основан на процессоре с открытой архитектурой RISC-V.

Ноутбук получил название Roma. Как пишет Tom’s Hardware, его продажами занимается крупный китайский холдинг Alibaba, в состав которого входит, в том числе, известный в России интернет-магазин AliExpress.

«Сердце» ноутбука Roma – это процессор Alibaba T-Head TH1520 с четырьмя 64-битными ядрами Xuantie C910, частота которых достигает 2,5 ГГц. CPU укомплектован нейронным блоком и видеоподсистемой разработки Imagination Technologies, а его производительность достигает 4 TOPS.

На вид Roma - это самый обычный ноутбук

В отличие от ARM и х86, RISC-V является открытой архитектурой, за счет чего она пользуется высоким спросом среди разработчиков микросхем во всем мире. Поддержка и развитие RISC-V осуществляется некоммерческой организацией RISC-V International, в которую входят более 1000 членов в 50 странах. Процессоры RISC-V широко применяются в микроконтроллерах. К примеру, компания Western Digital ежегодно поставляет более 2 млрд контроллеров RISC-V в своих накопителях.

Roma – это максимально китайский ноутбук. Помимо того, что его распространением занимается гигантский китайский холдинг, над его созданием трудились специалисты сразу двух компаний из КНР – DeepComputing и Xcalibyte. По всей вероятности, его производство налажено где-то в пределах границ Поднебесной.

За эксклюзивность надо платить

Roma – это почти штучный товар, и купить его смогут далеко не все. Во-первых, до конца 2022 г. будет выпущено всего около 100 его экземпляров, а в течение I квартала 2023 г. – еще 1000. Во-вторых, он стоит далеко не так дешево, как хотелось бы. За право быть обладателем первого в мире ноутбука на процессоре с архитектурой RISC-V придется выложить $1500 (88,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 5 октября 2022 г.).

Дорого. Очень дорого

В комплект поставки войдут джойстики и наушники. Если заплатить за Roma $2500 (147 тыс. руб.), то в коробку положат еще и машинку на радиоуправлении и AR-очки. Есть ли смысл платить две цены ради этих двух сомнительной ценности аксессуаров, каждый решит сам.

Есть еще и третья комплектация, оцененная в $5000 (294 тыс. руб.). В дополнение к перечисленному в нее входят колонка с голосовым помощником и умные часы. При этом характеристики самого ноутбука никак не меняются.

Наглядная разница между комплектациями

Как сообщал CNews, анонс Roma состоялся в июле 2022 г. На тот момент авторы проекта не раскрывали его стоимость и спецификации, но обещали выпустить его осенью 2022 г.

Свое слово разработчики в итоге сдержали. Вот только ждать ноутбук придется очень долго – сперва в продажу поступит комплектация за $5000, затем в начале 2023 г. выйдет версия за $2500, ну а тем, кто хочет купить ноутбук без дополнительных аксессуаров, придется подождать до III квартала 2023 г.

За что такие деньги

Судя по всему, высокая стоимость ноутбука – это следствие исключительно наличия у него процессора RISC-V. Все прочие его характеристики самые обыкновенные по современным меркам, к тому же, в нем нет дискретной видеокарты. Привычная всем ОС Windows ему, к слову, тоже не досталась.

На наборе интерфейсов разработчики экономить не стали

Чтобы получить возможность пользоваться Roma, нужно не только заплатить как минимум $1500. Для этого потребуется изучить операционную систему OpenAnolis. Подавляющее большинство потенциальных покупателей данного лэптопа о ней, вероятнее всего, никогда не слышали.

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OpenAnolis – детище холдинга Alibaba. По сути, это еще один из нескольких десятков дистрибутивов Linux, но один из тех, кому еще очень далеко до всемирной известности. Изучение столь непопулярной системы может стать для многих проблемой, поэтому, вероятно, самым верным решением будет ее полное удаление из памяти Roma. Заменить OpenAnolis можно будет, к примеру, на Ubuntu. Это как раз самый популярный в мире Linux-дистрибутив. В августе 2022 г. разработчики встроили в него полноценную поддержку процессоров RISC-V.

Внутреннее наполнение

Roma укомплектован экраном на 14,1 дюйма с разрешением Full HD или 1920х1080 точек. Если этой диагонали не хватит, есть порт HDMI для подключения внешнего дисплея.

Лэптоп поставляется с оперативной памятью LPDDR4/LPDDR4X объемом до 16 ГБ (сколько ОЗУ установлено в минимальной комплектации, производитель не уточняет) и флеш-накопителем вместительностью до 256 ГБ. Притом используется вовсе не полноценный SSD-накопитель – вместо него установлен довольно медленный флеш-модуль стандарта еММС.

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В наличии клавиатура с подсветкой, веб-камера Full HD, модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5). Из проводных интерфейсов у ноутбука есть SD-слот, Ethernet, а также USB-C и полноразмерные USB-A.

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Производитель заявляет о 10 часах работы от аккумулятора и сканере отпечатков пальцев, встроенном в тачпад. Ноутбук Roma весит 1,7 кг, что довольно много по современным меркам, располагает габаритами 325х225х18 мм в закрытом состоянии.