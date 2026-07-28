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Наушники Headphones

СОБЫТИЯ

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28.07.2026 МТС объявляет о старте предзаказа на смартфоны серии Huawei Pura90s и о стартe продаж наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S

анную округлую форму. При этом его вместимость увеличена на 20%, что позволяет разместить не только наушники, но и небольшие аксессуары. В наушниках использована обновленная легкая С-образная к
21.07.2026 Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

принудительного сопряжения теперь расположена внутри. Если нажать на нее не две секунды, а десять, наушники сбросятся до заводских настроек.  Чехол водо- и пыленепроницаем в соответствии с сер
01.07.2026 Интерес россиян к носимым ИИ-устройствам вырос более чем в 3 раза за месяц

о такое ИИ-устройства и как они работают, а не конкретные модели или цены. Среди основных запросов: наушники с ИИ переводчиком как работают; носимые ИИ устройства c «Алисой AI» когда выйдут; не
16.06.2026 Commo выпустил полноразмерные наушники с автономностью до 120 часов и регулируемым шумоподавлением

ешних звуков и встроенного микрофона. Первая функция уменьшает внешний гул до 35 дБ. В таком режиме наушники могут автономно работать до 85 часов. Вторая – уменьшает фоновые звуки, чтобы собесе
02.06.2026 Realme объявляет о старте продаж в России TWS-наушников realme Buds Air8 Pro

образователем (Dual DAC), благодаря чему верха и низы обрабатываются раздельно, без взаимных помех. Наушники поддерживают кодек LHDC 5.0 и получили сертификацию Hi-Res Audio: 24 бит, частота ди
22.05.2026 Sven представляет беспроводные наушники AP-B890MV

Sven представляет беспроводные наушники AP-B890MV в графитовом исполнении. Об этом CNews сообщили представители Sven. Эти

13.05.2026 Ноутбук Tecno Megabook S16 и наушники FreeHear 2 — уже в России

еребойного интернета. Свобода звука с Tecno FreeHear 2 Одновременно с ноутбуком в продажу поступают наушники открытого типа Tecno FreeHear 2. Модель продолжает философию серии FreeHear, ориенти
12.05.2026 Новые наушники и часы realme поступили в продажу

Компания diHouse представила две новинки бренда realme — внутриканальные беспроводные наушники realme Buds Air 8 Pro и смарт-часы realme Watch S5. Наушники realme Buds Air

12.05.2026 «М.Видео»: россияне предпочитают гарнитуры классическим наушникам

м выражении выросли на 18% по сравнению с февралем, что подтверждает растущий интерес покупателей к наушникам открытого типа нового поколения. Одновременно рынок классических наушников без микр
04.05.2026 Тень и звук: Sven представляет беспроводные наушники AP-B751MV в классическом чёрном исполнении

з давления и усталости. Вращающиеся в двух плоскостях чашки создают идеальное прилегание, превращая наушники в продолжение вашего тела — незаметное, естественное, родное. Датчик прикосновения д
24.04.2026 Аналитика МТС: рынок наушников в России вырос почти на треть

МТС проанализировала российский рынок наушников по итогам I квартала 2026 г. Продажи наушников в России выросли год к году на 28% в штуках и на 3% в денежном выражении. Об этом CNews сообщили представители МТС. Всего было пр
20.04.2026 Новые наушники Realme TechLife Buds уже в продаже

Компания diHouse представляет новые беспроводные внутриканальные наушники от бренда Realme — TechLife Buds. Главной отличительной чертой модели является досту
10.04.2026 Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

а, датчик касаний, гироскоп, акселерометр, датчик костной проводимости, датчик силы нажатий Батарея Наушники: 60 мАч Зарядный чехол: 537 мАч Автономность (наушники/с кейсом) 8 ч/ 35 ч За
02.04.2026 Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

давцов электроники, учли отзывы пользователей и собрали в этой статье самые популярные в России TWS-наушники из флагманских линеек производителей.HUAWEI FreeBuds Pro 5  Эта серия традиционно сч
12.03.2026 Новые наушники Ugreen уже в продаже

купатели выбирали модели с оптимальным сочетанием цены, стабильности связи и комфорта. Беспроводные наушники Ugreen HiTune H6 Magic WS216 — бюджетные TWS-наушники, главной особенностью к
12.03.2026 realme в сотрудничестве с Наото Фукасава представил серию 16 Pro в урбанистическом природном дизайне

о возобновлении сотрудничества со всемирно известным дизайнером и представил серию realme 16 Pro и наушники Buds Air8, выполненные в урбанистическом природном дизайне. Об этом CNews сообщили п
06.03.2026 Новинки от Nothing в России: смартфон Phone (4a) и наушники Headphone (a)

ания Nothing представила на российском рынке новые устройства: смартфон Phone (4a) и полноразмерные наушники Headphone (a). Nothing Phone (4a) получил обновленный прозрачный корпус из стекла с

05.03.2026 «М.видео» объявляет о начале продаж наушников Huawei FreeBuds Pro 5

консерватории имени П. И. Чайковского. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Флагманские наушники Huawei FreeBuds Pro 5 сочетают акустическую систему с двумя излучателями, передачу з
06.02.2026 В МТС стартовали продажи складного смартфона Huawei Mate X7 и наушников Huawei FreeClip 2

2 с поддержкой пространственного звучания. Приобрести новинки уже можно в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Смартфон доступен в красном, черном и парчово-белом цветах. Наушники представлены в трех цветах: голубом, белом и черном. При покупке Huawei Mate X7 в период с 6 февраля по 9 марта 2026 г. пользователи получат часы Huawei Watch Fit 4 Pro или наушники
29.01.2026 Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

не. Вариантов немного, но сама возможность удивляет и радует.    В закрытом состоянии в чехле ничего не болтается и не шуршит. Еще раз отметим компактность и легкость устройства. Вес — всего 37,8 г.  Наушники тоже очень легкие, каждый — 5,1 г. Внешний вид можно описать, пользуясь личными ассоциациями — «фасолинка и шарик на дужке». Размеры — 25,4 × 26,7 × 18,8 мм.  В «шаре» расположились: д
28.01.2026 Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC Внутриканальные наушники HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC поддерживает активное шумоподавление и предлагают высокую автономность. ANC может работать в четырех сценариях. Режим «Ультра» подойдет для аэропорта или метро
27.01.2026 МТС открыла предзаказ на складной смартфон Huawei Mate X7 и наушники Huawei FreeClip 2

МТС объявляет о старте предзаказа на складной смартфон Huawei Mate X7 с тонким корпусом b защищенным складным экраном, а также на наушники Huawei FreeClip 2 с поддержкой пространственного звучания. Предзаказ уже можно оформить в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Смартфон доступен в красном,

21.01.2026 Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Лишь недавно производители смогли сделать наушники с костной проводимостью практичными, и такие модели нашли своих пользователей. Наушники подобного типа преобразуют аудиосигнал в вибрации. Эти вибрации передаются через кости че
12.12.2025 В «М.видео» стартовали продажи эксклюзивных наушников серии Baseus Inspire

spire. Созданная в коллаборации с брендом Bose — серия включает полноразмерные, TWS-модели, а также наушники открытого типа. Каждое устройство предлагает точное фирменное звучание, настроенное

08.12.2025 Черная пятница повысила спрос на наушники среди кировчан

своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. Кировчане в период скидок купили на 14% больше наушников, чем в предыдущие три недели. Об этом CNews сообщили представители МТС. Наибольший

08.12.2025 Пермяки активно покупали беспроводные наушники в черную пятницу

в своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. Пермяки в период скидок купили на 32% больше наушников, чем в предыдущие три недели. Об этом CNews сообщили представители МТС. Наибольший

08.12.2025 Хабаровский край вошел в топ-20 России по продажам наушников в «черную пятницу»

МТС зафиксировала рекордный спрос на наушники в Хабаровском крае в период ноябрьских распродаж. По итогам акций с 11 по 30 ноября

08.12.2025 В «черную пятницу» камчатцы скупали смартфоны и наушники

ноябрьских распродаж в своей розничной сети в Камчатском крае. Аналитики отметили рост спроса на электронику в период акций с 11 по 30 ноября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Продажи наушников в крае увеличились на 19% относительно октября 2025 г., а смартфонов — на 10%. Покупательские предпочтения на Камчатке полностью соответствовали федеральному тренду. Среди наушнико
05.12.2025 В ноябрьские распродажи нижегородцы купили на 22% больше наушников

едних трех лет. В Нижегородской области продажи относительно октября этого года увеличились на 22%. Наушники стали самым быстрорастущим товаром периода и опередили по темпам роста все остальные
05.12.2025 Черная пятница ускорила спрос астраханцев на смартфоны и беспроводные наушники

ели Астраханской области заметно активнее обновляли персональные устройства – спрос на беспроводные наушники и смартфоны вырос по сравнению с 2024 г. об этом CNews сообщили представители МТС. В
05.12.2025 Черная пятница усилила спрос жителей Карачаево-Черкесии на смартфоны и беспроводные наушники

Обе категории стали лидерами продаж среди покупателей республики в период распродаж. Как отмечают аналитики МТС, жители Карачаево-Черкесии чаще выбирали модели в среднем и бюджетном сегментах. Среди наушников наибольшую популярность сохраняют TWS-устройства, включая модели с активным шумоподавлением. Средняя стоимость покупки составила порядка 2,2 тыс. руб., что соответствует общероссийско
04.12.2025 «Черная пятница» повысила спрос волгоградцев на беспроводные наушники

2024 г. Это существенно выше среднероссийской динамики и один из максимальных темпов роста по ЮФО. Наушники стали самой быстрорастущей категорией периода, опередив по темпам роста другие групп
04.12.2025 Тамбовчане купили рекордное количество наушников в черную пятницу

1%, Курская – на 47%, Липецкая – на 29%. Меньше всего – рост на 19% – показала Воронежская область. Наушники стали самым продаваемым товаром периода распродаж на Тамбовщине и опередили по темпа
04.12.2025 В «черную пятницу» югорчане купили рекордное количество наушников

втономном округе во второй половине ноября увеличились на 17% относительно октября 2025 г. В целом, наушники стали самым быстрорастущим товаром периода и опередили по темпам роста все остальные
04.12.2025 Черная пятница повысила среди кузбассовцев спрос на беспроводные наушники

одных наушников, чем за аналогичный период последних трех лет. Кузбассовцы в период скидок покупали наушники в 1,5 активнее, чем в предыдущие три недели. Об этом CNews сообщили представители МТ
04.12.2025 Новосибирцы активно покупали бюджетные беспроводные наушники в «черную пятницу»

ских распродаж. По данным аналитиков МТС, с 11 по 30 ноября россияне приобрели рекордное количество наушников за аналогичный период последних трех лет. Новосибирцы в трехнедельный период скидок
04.12.2025 В «черную пятницу» приморцы активно покупали наушники

в в Приморье во второй половине ноября увеличились на 30% относительно октября этого года. В целом, наушники стали самым быстрорастущим товаром периода и опередили по темпам роста все остальные
03.12.2025 В ноябрьские распродажи татарстанцы купили на 37% больше наушников

ый период последних трех лет. В Татарстане продажи относительно октября 2025 г. увеличились на 37%. Наушники стали самым быстрорастущим товаром периода и опередили по темпам роста все остальные
02.12.2025 Аналитика МТС: россияне купили рекордное количество наушников в черную пятницу

Об этом CNews сообщили представители МТС. Также продажи выросли на 20% относительно октября 2025 г. Наушники стали самым быстрорастущим товаром периода и опередили по темпам роста все остальные
27.11.2025 Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

0 Гц — 20 кГц Версия Bluetooth 5.4 Кодеки SBC, AAC Масса кейса/ одного наушника 36 г/ 4,3 г Размеры Наушники: 32,3х21,3х24,0 мм Кейс: 46,5х61,8х24,7 мм Аккумулятор Один наушник: 41 мАч Кейс: 51

Публикаций - 4478, упоминаний - 5816

Наушники и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 743
Samsung Electronics 11064 656
Sony 6739 431
Xiaomi - Сяоми 2231 336
Google LLC 12688 318
Intel Corporation 12811 317
Acer Group - Acer Inc 2776 293
Huawei 4675 289
Microsoft Corporation 25775 281
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 249
Nvidia Corp 4002 239
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 173
LG Electronics 3735 170
HTC Corporation 1512 164
Lenovo Group 2446 137
AMD - Advanced Micro Devices 4641 137
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 135
HP Inc. 5883 135
Qualcomm Technologies 1974 130
Philips 2099 127
Yandex - Яндекс 9215 123
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 117
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 107
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 104
Samsung - Harman - JBL 242 98
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 93
Meta Platforms - Facebook 4621 91
Toshiba Corporation 2980 91
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 90
X Corp - Twitter 2938 89
Lenovo Motorola 3566 85
MediaTek - Ralink 595 84
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 82
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 77
МегаФон 10742 76
Dell EMC 5180 76
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 74
BBK OPPO Electronics 484 67
BBK Electronics Corp 332 66
Digma 251 65
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 203
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 67
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 65
Россети Ленэнерго 1699 52
Carl Zeiss AG 307 46
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 44
Связной ГК 1401 41
TÜV Rheinland Group 181 39
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 37
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 37
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 36
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 31
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 28
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 22
Совкомбанк Совесть 279 21
Евросеть 1421 21
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 16
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 16
Геометрия НПО 165 14
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 14
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 14
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 13
Hyundai Motor Company 436 13
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 12
Композит 99 11
Белый Ветер 365 11
Visa International 1993 11
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 11
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 11
Yamaha - Ямаха 110 11
Nike 195 10
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 10
Эра HD - Эра ХД 54 10
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 9
Dixis - Диксис - Dиксис 371 9
BMW Group 482 9
Kickstarter 136 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 218
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Судебная власть - Judicial power 2500 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 3
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 11 3
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 3
CNIPA - China National Intellectual Property Administration - Китайское бюро патентов - Китайское национальное управление интеллектуальной собственности 8 3
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 219
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 143
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 68
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 63
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 7
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 5
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 4
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 4
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 3
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 13 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 11 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1903
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 1773
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1719
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1708
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 1599
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1498
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1345
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1329
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 1261
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1213
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 1048
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 1029
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1017
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 1014
Микрофон - Microphone 2808 972
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 965
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 936
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 924
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 822
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 820
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 752
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 747
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 726
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 704
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 678
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 675
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 674
Аксессуары 4282 628
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1167 627
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 616
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 589
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 588
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 575
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 559
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 557
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 545
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 543
Контрастность 3042 522
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 509
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 499
Google Android 15243 847
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 545
Microsoft Windows 16882 426
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 411
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 364
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 264
Apple iOS 8583 227
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 206
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 205
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 191
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 178
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 177
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 175
Apple iPad 4011 172
Samsung Galaxy 1035 161
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 158
Apple iPod 1553 158
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 151
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 150
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 150
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 144
Apple iPhone 6 4861 142
Google YouTube - Видеохостинг 3002 140
Linux OS 11533 137
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 135
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 128
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 125
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 115
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 114
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 114
Samsung SVR-диктофон 464 112
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 112
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 111
Apple AirPods - Наушники 174 109
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 109
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 107
Intel Core - Семейство процессоров 1251 103
Samsung Galaxy Note 702 101
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 97
Microsoft Windows 10 1938 97
Ксенин Алекс 311 54
Сергеев Иван 74 41
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 35
Наумов Максим 100 31
Симонов Игорь 103 29
Кожевников Алексей 66 24
Ерофеева Мария 31 23
Губанов Андрей 117 19
Малафеев Андрей 52 18
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 18
Ширшов Павел 76 17
Борзилов Давид 77 17
Помозов Алексей 88 16
Урусов Александр 17 14
Виноградов Дмитрий 74 13
Речменский Игорь 21 12
Лахова Олеся 35 11
Клинаичев Андрей 33 11
Лебедев Артемий 110 10
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 10
Константинов Константин 32 10
Беляева Татьяна 29 10
Путин Владимир 3454 10
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 10
Никитин Николай 24 9
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 9
Гуцериев Михаил 114 9
Николаев Григорий 10 8
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 12 7
Уваров Сергей 48 7
Полоновская Ольга 13 7
Потапкин Никита 14 7
Blass Evan - Бласс Эван 36 6
Витязь Александр 43 6
Борушевский Денис 37 6
Беляев Дмитрий 32 6
Евстигнеев Денис 9 6
Bond James - Бонд Джеймс 86 6
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 6
Иксанова Екатерина 22 6
Россия - РФ - Российская федерация 166166 2046
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 559
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 518
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 333
Европа 24963 294
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 292
Япония 13807 238
Южная Корея - Республика 7051 210
Китай - Тайвань 4245 137
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 118
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 117
Германия - Федеративная Республика 13221 111
Азия - Азиатский регион 5920 109
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 101
Индия - Bharat 5869 100
Финляндия - Финляндская Республика 3697 79
Франция - Французская Республика 8177 66
Россия - СФО - Новосибирск 4875 48
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 46
Канада 5081 42
Италия - Итальянская Республика 4508 41
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 40
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 40
Швеция - Королевство 3781 39
Земля - планета Солнечной системы 10865 38
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 35
Украина 7928 35
Испания - Королевство 3839 34
Беларусь - Белоруссия 6289 33
Африка - Африканский регион 3640 30
США - Калифорния - Купертино 281 30
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 29
Испания - Каталония - Барселона 752 29
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 28
Нидерланды 3745 27
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 25
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 25
США - Калифорния 4829 25
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 25
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 765
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 661
Ergonomics - Эргономика 1755 363
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 306
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 257
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 242
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 232
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 207
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 200
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 172
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 169
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10344 139
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 138
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 128
Английский язык 7030 124
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 118
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 113
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 113
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 106
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 99
Видеокамера - Видеосъёмка 720 92
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 82
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 79
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 77
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 74
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 74
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 73
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 71
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 70
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 69
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 67
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 67
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 64
Здравоохранение - Отоларингология 187 63
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Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 56
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 56
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 55
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 54
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Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Sapio Research 1 1
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Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
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SmartMarketing 74 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 7
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 2
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 2
British Science Association - Британская научная ассоциация - Британские учёные 5 2
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 21 2
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 5 2
BU - Boston University - Бостонский университет 63 2
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 2
Ebor - University of York - Йоркский университет 10 2
University of Hull - Hull University - Университет Халла - Халльский университет 3 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Yale School of Medicine - Йельская школа медицины 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 69
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 47
День молодёжи - 27 июня 1087 43
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 41
Международный женский день - 8 марта 418 26
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 25
CeBIT 614 23
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 16
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 12
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 10
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 7
День Защитника отечества - 23 февраля 66 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 6
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 6
Samsung Unpacked 41 5
Фотофорум 48 5
Red Dot Design Award 57 4
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 4
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 4
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 3
iF Design Awards 26 3
Photokina 60 3
Связь-Экспокомм 276 3
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 2
CEATEC 45 2
Siemens Westinghouse 6 2
Битва роботов 14 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
MIPS Securika 10 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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