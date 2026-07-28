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Наушники Headphones
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|28.07.2026
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МТС объявляет о старте предзаказа на смартфоны серии Huawei Pura90s и о стартe продаж наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S
анную округлую форму. При этом его вместимость увеличена на 20%, что позволяет разместить не только наушники, но и небольшие аксессуары. В наушниках использована обновленная легкая С-образная к
|21.07.2026
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Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам
принудительного сопряжения теперь расположена внутри. Если нажать на нее не две секунды, а десять, наушники сбросятся до заводских настроек. Чехол водо- и пыленепроницаем в соответствии с сер
|01.07.2026
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Интерес россиян к носимым ИИ-устройствам вырос более чем в 3 раза за месяц
о такое ИИ-устройства и как они работают, а не конкретные модели или цены. Среди основных запросов: наушники с ИИ переводчиком как работают; носимые ИИ устройства c «Алисой AI» когда выйдут; не
|16.06.2026
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Commo выпустил полноразмерные наушники с автономностью до 120 часов и регулируемым шумоподавлением
ешних звуков и встроенного микрофона. Первая функция уменьшает внешний гул до 35 дБ. В таком режиме наушники могут автономно работать до 85 часов. Вторая – уменьшает фоновые звуки, чтобы собесе
|02.06.2026
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Realme объявляет о старте продаж в России TWS-наушников realme Buds Air8 Pro
образователем (Dual DAC), благодаря чему верха и низы обрабатываются раздельно, без взаимных помех. Наушники поддерживают кодек LHDC 5.0 и получили сертификацию Hi-Res Audio: 24 бит, частота ди
|22.05.2026
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Sven представляет беспроводные наушники AP-B890MV
Sven представляет беспроводные наушники AP-B890MV в графитовом исполнении. Об этом CNews сообщили представители Sven. Эти
|13.05.2026
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Ноутбук Tecno Megabook S16 и наушники FreeHear 2 — уже в России
еребойного интернета. Свобода звука с Tecno FreeHear 2 Одновременно с ноутбуком в продажу поступают наушники открытого типа Tecno FreeHear 2. Модель продолжает философию серии FreeHear, ориенти
|12.05.2026
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Новые наушники и часы realme поступили в продажу
Компания diHouse представила две новинки бренда realme — внутриканальные беспроводные наушники realme Buds Air 8 Pro и смарт-часы realme Watch S5. Наушники realme Buds Air
|12.05.2026
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«М.Видео»: россияне предпочитают гарнитуры классическим наушникам
м выражении выросли на 18% по сравнению с февралем, что подтверждает растущий интерес покупателей к наушникам открытого типа нового поколения. Одновременно рынок классических наушников без микр
|04.05.2026
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Тень и звук: Sven представляет беспроводные наушники AP-B751MV в классическом чёрном исполнении
з давления и усталости. Вращающиеся в двух плоскостях чашки создают идеальное прилегание, превращая наушники в продолжение вашего тела — незаметное, естественное, родное. Датчик прикосновения д
|24.04.2026
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Аналитика МТС: рынок наушников в России вырос почти на треть
МТС проанализировала российский рынок наушников по итогам I квартала 2026 г. Продажи наушников в России выросли год к году на 28% в штуках и на 3% в денежном выражении. Об этом CNews сообщили представители МТС. Всего было пр
|20.04.2026
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Новые наушники Realme TechLife Buds уже в продаже
Компания diHouse представляет новые беспроводные внутриканальные наушники от бренда Realme — TechLife Buds. Главной отличительной чертой модели является досту
|10.04.2026
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Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука
а, датчик касаний, гироскоп, акселерометр, датчик костной проводимости, датчик силы нажатий Батарея Наушники: 60 мАч Зарядный чехол: 537 мАч Автономность (наушники/с кейсом) 8 ч/ 35 ч За
|02.04.2026
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Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж
давцов электроники, учли отзывы пользователей и собрали в этой статье самые популярные в России TWS-наушники из флагманских линеек производителей.HUAWEI FreeBuds Pro 5 Эта серия традиционно сч
|12.03.2026
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Новые наушники Ugreen уже в продаже
купатели выбирали модели с оптимальным сочетанием цены, стабильности связи и комфорта. Беспроводные наушники Ugreen HiTune H6 Magic WS216 — бюджетные TWS-наушники, главной особенностью к
|12.03.2026
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realme в сотрудничестве с Наото Фукасава представил серию 16 Pro в урбанистическом природном дизайне
о возобновлении сотрудничества со всемирно известным дизайнером и представил серию realme 16 Pro и наушники Buds Air8, выполненные в урбанистическом природном дизайне. Об этом CNews сообщили п
|06.03.2026
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Новинки от Nothing в России: смартфон Phone (4a) и наушники Headphone (a)
ания Nothing представила на российском рынке новые устройства: смартфон Phone (4a) и полноразмерные наушники Headphone (a). Nothing Phone (4a) получил обновленный прозрачный корпус из стекла с
|05.03.2026
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«М.видео» объявляет о начале продаж наушников Huawei FreeBuds Pro 5
консерватории имени П. И. Чайковского. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Флагманские наушники Huawei FreeBuds Pro 5 сочетают акустическую систему с двумя излучателями, передачу з
|06.02.2026
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В МТС стартовали продажи складного смартфона Huawei Mate X7 и наушников Huawei FreeClip 2
2 с поддержкой пространственного звучания. Приобрести новинки уже можно в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Смартфон доступен в красном, черном и парчово-белом цветах. Наушники представлены в трех цветах: голубом, белом и черном. При покупке Huawei Mate X7 в период с 6 февраля по 9 марта 2026 г. пользователи получат часы Huawei Watch Fit 4 Pro или наушники
|29.01.2026
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Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн
не. Вариантов немного, но сама возможность удивляет и радует. В закрытом состоянии в чехле ничего не болтается и не шуршит. Еще раз отметим компактность и легкость устройства. Вес — всего 37,8 г. Наушники тоже очень легкие, каждый — 5,1 г. Внешний вид можно описать, пользуясь личными ассоциациями — «фасолинка и шарик на дужке». Размеры — 25,4 × 26,7 × 18,8 мм. В «шаре» расположились: д
|28.01.2026
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Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM
HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC Внутриканальные наушники HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC поддерживает активное шумоподавление и предлагают высокую автономность. ANC может работать в четырех сценариях. Режим «Ультра» подойдет для аэропорта или метро
|27.01.2026
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МТС открыла предзаказ на складной смартфон Huawei Mate X7 и наушники Huawei FreeClip 2
МТС объявляет о старте предзаказа на складной смартфон Huawei Mate X7 с тонким корпусом b защищенным складным экраном, а также на наушники Huawei FreeClip 2 с поддержкой пространственного звучания. Предзаказ уже можно оформить в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Смартфон доступен в красном,
|21.01.2026
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Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели
Лишь недавно производители смогли сделать наушники с костной проводимостью практичными, и такие модели нашли своих пользователей. Наушники подобного типа преобразуют аудиосигнал в вибрации. Эти вибрации передаются через кости че
|12.12.2025
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В «М.видео» стартовали продажи эксклюзивных наушников серии Baseus Inspire
spire. Созданная в коллаборации с брендом Bose — серия включает полноразмерные, TWS-модели, а также наушники открытого типа. Каждое устройство предлагает точное фирменное звучание, настроенное
|08.12.2025
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Черная пятница повысила спрос на наушники среди кировчан
своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. Кировчане в период скидок купили на 14% больше наушников, чем в предыдущие три недели. Об этом CNews сообщили представители МТС. Наибольший
|08.12.2025
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Пермяки активно покупали беспроводные наушники в черную пятницу
в своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. Пермяки в период скидок купили на 32% больше наушников, чем в предыдущие три недели. Об этом CNews сообщили представители МТС. Наибольший
|08.12.2025
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Хабаровский край вошел в топ-20 России по продажам наушников в «черную пятницу»
МТС зафиксировала рекордный спрос на наушники в Хабаровском крае в период ноябрьских распродаж. По итогам акций с 11 по 30 ноября
|08.12.2025
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В «черную пятницу» камчатцы скупали смартфоны и наушники
ноябрьских распродаж в своей розничной сети в Камчатском крае. Аналитики отметили рост спроса на электронику в период акций с 11 по 30 ноября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Продажи наушников в крае увеличились на 19% относительно октября 2025 г., а смартфонов — на 10%. Покупательские предпочтения на Камчатке полностью соответствовали федеральному тренду. Среди наушнико
|05.12.2025
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В ноябрьские распродажи нижегородцы купили на 22% больше наушников
едних трех лет. В Нижегородской области продажи относительно октября этого года увеличились на 22%. Наушники стали самым быстрорастущим товаром периода и опередили по темпам роста все остальные
|05.12.2025
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Черная пятница ускорила спрос астраханцев на смартфоны и беспроводные наушники
ели Астраханской области заметно активнее обновляли персональные устройства – спрос на беспроводные наушники и смартфоны вырос по сравнению с 2024 г. об этом CNews сообщили представители МТС. В
|05.12.2025
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Черная пятница усилила спрос жителей Карачаево-Черкесии на смартфоны и беспроводные наушники
Обе категории стали лидерами продаж среди покупателей республики в период распродаж. Как отмечают аналитики МТС, жители Карачаево-Черкесии чаще выбирали модели в среднем и бюджетном сегментах. Среди наушников наибольшую популярность сохраняют TWS-устройства, включая модели с активным шумоподавлением. Средняя стоимость покупки составила порядка 2,2 тыс. руб., что соответствует общероссийско
|04.12.2025
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«Черная пятница» повысила спрос волгоградцев на беспроводные наушники
2024 г. Это существенно выше среднероссийской динамики и один из максимальных темпов роста по ЮФО. Наушники стали самой быстрорастущей категорией периода, опередив по темпам роста другие групп
|04.12.2025
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Тамбовчане купили рекордное количество наушников в черную пятницу
1%, Курская – на 47%, Липецкая – на 29%. Меньше всего – рост на 19% – показала Воронежская область. Наушники стали самым продаваемым товаром периода распродаж на Тамбовщине и опередили по темпа
|04.12.2025
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В «черную пятницу» югорчане купили рекордное количество наушников
втономном округе во второй половине ноября увеличились на 17% относительно октября 2025 г. В целом, наушники стали самым быстрорастущим товаром периода и опередили по темпам роста все остальные
|04.12.2025
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Черная пятница повысила среди кузбассовцев спрос на беспроводные наушники
одных наушников, чем за аналогичный период последних трех лет. Кузбассовцы в период скидок покупали наушники в 1,5 активнее, чем в предыдущие три недели. Об этом CNews сообщили представители МТ
|04.12.2025
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Новосибирцы активно покупали бюджетные беспроводные наушники в «черную пятницу»
ских распродаж. По данным аналитиков МТС, с 11 по 30 ноября россияне приобрели рекордное количество наушников за аналогичный период последних трех лет. Новосибирцы в трехнедельный период скидок
|04.12.2025
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В «черную пятницу» приморцы активно покупали наушники
в в Приморье во второй половине ноября увеличились на 30% относительно октября этого года. В целом, наушники стали самым быстрорастущим товаром периода и опередили по темпам роста все остальные
|03.12.2025
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В ноябрьские распродажи татарстанцы купили на 37% больше наушников
ый период последних трех лет. В Татарстане продажи относительно октября 2025 г. увеличились на 37%. Наушники стали самым быстрорастущим товаром периода и опередили по темпам роста все остальные
|02.12.2025
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Аналитика МТС: россияне купили рекордное количество наушников в черную пятницу
Об этом CNews сообщили представители МТС. Также продажи выросли на 20% относительно октября 2025 г. Наушники стали самым быстрорастущим товаром периода и опередили по темпам роста все остальные
|27.11.2025
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Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением
0 Гц — 20 кГц Версия Bluetooth 5.4 Кодеки SBC, AAC Масса кейса/ одного наушника 36 г/ 4,3 г Размеры Наушники: 32,3х21,3х24,0 мм Кейс: 46,5х61,8х24,7 мм Аккумулятор Один наушник: 41 мАч Кейс: 51
Наушники и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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