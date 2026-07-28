МТС объявляет о старте предзаказа на смартфоны серии Huawei Pura90s и о стартe продаж наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S анную округлую форму. При этом его вместимость увеличена на 20%, что позволяет разместить не только наушники, но и небольшие аксессуары. В наушниках использована обновленная легкая С-образная к

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам принудительного сопряжения теперь расположена внутри. Если нажать на нее не две секунды, а десять, наушники сбросятся до заводских настроек. Чехол водо- и пыленепроницаем в соответствии с сер

Интерес россиян к носимым ИИ-устройствам вырос более чем в 3 раза за месяц о такое ИИ-устройства и как они работают, а не конкретные модели или цены. Среди основных запросов: наушники с ИИ переводчиком как работают; носимые ИИ устройства c «Алисой AI» когда выйдут; не

Commo выпустил полноразмерные наушники с автономностью до 120 часов и регулируемым шумоподавлением ешних звуков и встроенного микрофона. Первая функция уменьшает внешний гул до 35 дБ. В таком режиме наушники могут автономно работать до 85 часов. Вторая – уменьшает фоновые звуки, чтобы собесе

Realme объявляет о старте продаж в России TWS-наушников realme Buds Air8 Pro образователем (Dual DAC), благодаря чему верха и низы обрабатываются раздельно, без взаимных помех. Наушники поддерживают кодек LHDC 5.0 и получили сертификацию Hi-Res Audio: 24 бит, частота ди

Sven представляет беспроводные наушники AP-B890MV Sven представляет беспроводные наушники AP-B890MV в графитовом исполнении. Об этом CNews сообщили представители Sven. Эти

Ноутбук Tecno Megabook S16 и наушники FreeHear 2 — уже в России еребойного интернета. Свобода звука с Tecno FreeHear 2 Одновременно с ноутбуком в продажу поступают наушники открытого типа Tecno FreeHear 2. Модель продолжает философию серии FreeHear, ориенти

Новые наушники и часы realme поступили в продажу Компания diHouse представила две новинки бренда realme — внутриканальные беспроводные наушники realme Buds Air 8 Pro и смарт-часы realme Watch S5. Наушники realme Buds Air

«М.Видео»: россияне предпочитают гарнитуры классическим наушникам м выражении выросли на 18% по сравнению с февралем, что подтверждает растущий интерес покупателей к наушникам открытого типа нового поколения. Одновременно рынок классических наушников без микр

Тень и звук: Sven представляет беспроводные наушники AP-B751MV в классическом чёрном исполнении з давления и усталости. Вращающиеся в двух плоскостях чашки создают идеальное прилегание, превращая наушники в продолжение вашего тела — незаметное, естественное, родное. Датчик прикосновения д

Аналитика МТС: рынок наушников в России вырос почти на треть МТС проанализировала российский рынок наушников по итогам I квартала 2026 г. Продажи наушников в России выросли год к году на 28% в штуках и на 3% в денежном выражении. Об этом CNews сообщили представители МТС. Всего было пр

Новые наушники Realme TechLife Buds уже в продаже Компания diHouse представляет новые беспроводные внутриканальные наушники от бренда Realme — TechLife Buds. Главной отличительной чертой модели является досту

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука а, датчик касаний, гироскоп, акселерометр, датчик костной проводимости, датчик силы нажатий Батарея Наушники: 60 мАч Зарядный чехол: 537 мАч Автономность (наушники/с кейсом) 8 ч/ 35 ч За

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж давцов электроники, учли отзывы пользователей и собрали в этой статье самые популярные в России TWS-наушники из флагманских линеек производителей.HUAWEI FreeBuds Pro 5 Эта серия традиционно сч

Новые наушники Ugreen уже в продаже купатели выбирали модели с оптимальным сочетанием цены, стабильности связи и комфорта. Беспроводные наушники Ugreen HiTune H6 Magic WS216 — бюджетные TWS-наушники, главной особенностью к

realme в сотрудничестве с Наото Фукасава представил серию 16 Pro в урбанистическом природном дизайне о возобновлении сотрудничества со всемирно известным дизайнером и представил серию realme 16 Pro и наушники Buds Air8, выполненные в урбанистическом природном дизайне. Об этом CNews сообщили п

Новинки от Nothing в России: смартфон Phone (4a) и наушники Headphone (a) ания Nothing представила на российском рынке новые устройства: смартфон Phone (4a) и полноразмерные наушники Headphone (a). Nothing Phone (4a) получил обновленный прозрачный корпус из стекла с

«М.видео» объявляет о начале продаж наушников Huawei FreeBuds Pro 5 консерватории имени П. И. Чайковского. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Флагманские наушники Huawei FreeBuds Pro 5 сочетают акустическую систему с двумя излучателями, передачу з

В МТС стартовали продажи складного смартфона Huawei Mate X7 и наушников Huawei FreeClip 2 2 с поддержкой пространственного звучания. Приобрести новинки уже можно в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Смартфон доступен в красном, черном и парчово-белом цветах. Наушники представлены в трех цветах: голубом, белом и черном. При покупке Huawei Mate X7 в период с 6 февраля по 9 марта 2026 г. пользователи получат часы Huawei Watch Fit 4 Pro или наушники

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн не. Вариантов немного, но сама возможность удивляет и радует. В закрытом состоянии в чехле ничего не болтается и не шуршит. Еще раз отметим компактность и легкость устройства. Вес — всего 37,8 г. Наушники тоже очень легкие, каждый — 5,1 г. Внешний вид можно описать, пользуясь личными ассоциациями — «фасолинка и шарик на дужке». Размеры — 25,4 × 26,7 × 18,8 мм. В «шаре» расположились: д

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC Внутриканальные наушники HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC поддерживает активное шумоподавление и предлагают высокую автономность. ANC может работать в четырех сценариях. Режим «Ультра» подойдет для аэропорта или метро

МТС открыла предзаказ на складной смартфон Huawei Mate X7 и наушники Huawei FreeClip 2 МТС объявляет о старте предзаказа на складной смартфон Huawei Mate X7 с тонким корпусом b защищенным складным экраном, а также на наушники Huawei FreeClip 2 с поддержкой пространственного звучания. Предзаказ уже можно оформить в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Смартфон доступен в красном,

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели Лишь недавно производители смогли сделать наушники с костной проводимостью практичными, и такие модели нашли своих пользователей. Наушники подобного типа преобразуют аудиосигнал в вибрации. Эти вибрации передаются через кости че

В «М.видео» стартовали продажи эксклюзивных наушников серии Baseus Inspire spire. Созданная в коллаборации с брендом Bose — серия включает полноразмерные, TWS-модели, а также наушники открытого типа. Каждое устройство предлагает точное фирменное звучание, настроенное

Черная пятница повысила спрос на наушники среди кировчан своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. Кировчане в период скидок купили на 14% больше наушников, чем в предыдущие три недели. Об этом CNews сообщили представители МТС. Наибольший

Пермяки активно покупали беспроводные наушники в черную пятницу в своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. Пермяки в период скидок купили на 32% больше наушников, чем в предыдущие три недели. Об этом CNews сообщили представители МТС. Наибольший

Хабаровский край вошел в топ-20 России по продажам наушников в «черную пятницу» МТС зафиксировала рекордный спрос на наушники в Хабаровском крае в период ноябрьских распродаж. По итогам акций с 11 по 30 ноября

В «черную пятницу» камчатцы скупали смартфоны и наушники ноябрьских распродаж в своей розничной сети в Камчатском крае. Аналитики отметили рост спроса на электронику в период акций с 11 по 30 ноября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Продажи наушников в крае увеличились на 19% относительно октября 2025 г., а смартфонов — на 10%. Покупательские предпочтения на Камчатке полностью соответствовали федеральному тренду. Среди наушнико

В ноябрьские распродажи нижегородцы купили на 22% больше наушников едних трех лет. В Нижегородской области продажи относительно октября этого года увеличились на 22%. Наушники стали самым быстрорастущим товаром периода и опередили по темпам роста все остальные

Черная пятница ускорила спрос астраханцев на смартфоны и беспроводные наушники ели Астраханской области заметно активнее обновляли персональные устройства – спрос на беспроводные наушники и смартфоны вырос по сравнению с 2024 г. об этом CNews сообщили представители МТС. В

Черная пятница усилила спрос жителей Карачаево-Черкесии на смартфоны и беспроводные наушники Обе категории стали лидерами продаж среди покупателей республики в период распродаж. Как отмечают аналитики МТС, жители Карачаево-Черкесии чаще выбирали модели в среднем и бюджетном сегментах. Среди наушников наибольшую популярность сохраняют TWS-устройства, включая модели с активным шумоподавлением. Средняя стоимость покупки составила порядка 2,2 тыс. руб., что соответствует общероссийско

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Тамбовчане купили рекордное количество наушников в черную пятницу 1%, Курская – на 47%, Липецкая – на 29%. Меньше всего – рост на 19% – показала Воронежская область. Наушники стали самым продаваемым товаром периода распродаж на Тамбовщине и опередили по темпа

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Аналитика МТС: россияне купили рекордное количество наушников в черную пятницу Об этом CNews сообщили представители МТС. Также продажи выросли на 20% относительно октября 2025 г. Наушники стали самым быстрорастущим товаром периода и опередили по темпам роста все остальные