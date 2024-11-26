Планшеты и наушники Ulefone на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке новинки планшетов и наушников Ulefone. Китайский бренд известен производством противоударных и водонепроницаемых гаджетов, предназначенных как для профессионалов различных сфер деятельности, так и любителей путешествовать. Доступны следующие модели планшетов Ulefone: Armor Pad 3 Pro, Armor Pad 2, Armor Pad Pro, Tab A11 Pro и наушники Ulefone Buds. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Сегмент планшетов не теряет своей актуальности: за первое полугодие 2024 г. на российском рынке было продано свыше 2,1 млн устройств, рост продаж в этой товарной группе составил около 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Что касается сегмента наушников, то с января по октябрь 2024 г. было продано 18,6 млн пар, что на 8% больше год к году.

Новые планшеты Ulefone предназначены не только для личного использования, но и для применения в профессиональных сферах: на производстве, строительстве, в медицине, сельском хозяйстве, логистике и других отраслях. Устройства выдерживают экстремальные колебания температур, удары и долго держат заряд. Сочетаемость с различными видами креплений позволяет использовать планшеты в сферах, где часто необходимо освободить руки для работы.

diHouse Планшеты и наушники Ulefone на российском рынке

Планшет Ulefone Armor Pad 3 Pro — флагманская модель бренда с батареей 33280 мАч, которая долго держит заряд и работает при экстремально низких и высоких температурах. Максимальная защита класса IP68, сертификация MIL-STD-810H, прорезиненный корпус и прочное защитное стекло Corning Glass 5 защищают внутреннее наполнение гаджета от повреждений: устройство не боится пыли и брызг, погружается в воду на глубину до 1,5 м на 30 минут. На корпусе расположены два ярких светодиода, которые можно использовать как дополнительный источник освещения.

Планшет совместим с многофункциональными аксессуарами, превращающими его в цифровой мультитул: ремешком на ладонь; держателем, позволяющим вешать его на шею и использовать как рабочую станцию; чехлом для переноски; чехлом-подставкой; поддержкой аппаратного динамика. Используя порт uSmart, к планшету можно подключить эндоскоп, микроскоп и другие приборы: расширение повышает эффективность работы в таких сферах, как обслуживание автомобилей, проверка труб. При ремонтных работах функционал устройства можно использовать для ровного расположения полок, декора, картин. Гаджет можно использовать для подзарядки других устройств: смартфонов, наушников. Яркость дисплея 500 нит позволяет работать при ярком солнце.

Помимо этого, планшет оснащен цифровыми компасом, альтиметром, уровнем, поддерживает синхронизацию с ключевыми спутниковыми системами, оснащен двумя стереодинамиками. Камера 50 МП и интегрированная вспышка делают фото. Доступна опция быстрой подзарядки 66 Вт и подключение двух SIM-карт, поддерживается Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц.

Планшет Ulefone Armor Pad 2 — похожая на модель Armor Pad 3 Pro версия планшета c аккумулятором 18600 мАч, позволяющем работать на одном заряде до семи дней. Планшет имеет камеру 48 МП и экран с диагональю 11 дюймов. Устройство поддерживает опцию быстрой зарядки 33 Вт и специальный режим работы, благодаря которому не нужно снимать перчатки на производстве: высокочувствительный экран будет четко реагировать на прикосновения.

Модели планшетов Armor Pad Pro и Tab A11 Pro — более классические версии устройств. Модель Armor Pad Pro оснащена батареей 7650 мАч, камерой 48 МП, дисплеем с диагональю 8 дюймов и портом uSmart Expansion. Модель Tab A11 Pro с аккумулятором 8800 мАч, камерой 16 МП, диагональю 11 дюймов представлена в классическом лаконичном виде. Обе модели являются универсальными вариантами для работы и игр на каждый день.

Планшеты Ulefone синхронизируются с наушниками Ulefone Buds. Модель не ощущается в ушах. В комплекте имеются три типа насадок на выбор. Дальность передачи сигнала — 10 м, протокол используемой связи — Bluetooth 5.1. Наушники способны проработать до 5 часов на одном заряде.

Новые планшеты Ulefone доступны по следующим ориентировочным розничным ценам: Armor Pad 3 Pro / 8+256 ГБ - 44 990 руб., Armor Pad 2 / 8+256 ГБ - 38 990 руб., Armor Pad Pro / 8+128 ГБ - 24 990 руб., TAB A11 Pro / 8+128 ГБ - 21 990 руб., TAB A11 Pro / 8+256 ГБ - 24 990 рублей, а наушники Ulefone Buds - 2 990 руб.