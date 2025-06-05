Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178141
ИКТ 13848
Организации 10776
Ведомства 1470
Ассоциации 1006
Технологии 3475
Системы 25854
Персоны 76499
География 2883
Статьи 1534
Пресса 1227
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2659
Мероприятия 858

Ulefone Mobile Ulefone Technology

Ulefone Mobile - Ulefone Technology

УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Госдума готовит закон об обязательной предустановке отечественного магазина приложений на все смартфоны и планшеты России 1
07.03.2025 RuStore более 100 млн раз установили на устройства 1
26.11.2024 Планшеты и наушники Ulefone на российском рынке 5
06.11.2024 Выпущен неубиваемый смартфон с огромной батареей намного компактнее самого маленького iPhone. Ожидается в России 1
24.10.2024 Защищенные новинки смартфонов Ulefone на российском рынке 4
05.06.2024 Новые смартфоны Ulefone на российским рынке 2
23.04.2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 2
09.04.2024 С 23 по 26 апреля пройдет международная выставка «Связь-2024» 2
27.03.2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 2
05.12.2023 Новые смартфоны Ulefone на российском рынке 7
20.12.2021 Лучшие смартфоны в подарок на Новый год: выбор ZOOM 2
26.04.2021 Лучшие смартфоны с большой батареей: выбор ZOOM 2
09.04.2020 Выпущен «бронебойный» смартфон дешевле $100. Видео 5
05.03.2020 «Касперский» закрыл офисы в Китае 1
26.02.2020 Коронавирус обрушит продажи ПК, но отправит в рост онлайн-коммерцию и образование 1
19.02.2020 Сорван выпуск дешевого iPhone 9 1
13.02.2020 Крупнейшую выставку мобильных гаджетов отменили впервые за 33 года 1
24.12.2019 Начались продажи сверхдешевого неубиваемого смартфона с подводной съемкой. Цены для России 5
18.11.2019 Россиянам продают «дырявые» смартфоны Samsung, Xiaomi, Nokia, Sony с ПО для слежки. Удалить его невозможно 1
25.06.2019 Лучшие защищенные смартфоны: выбор ZOOM 2
28.04.2018 Выпущен дешевый суперзащищенный смартфон с мощным аккумулятором и беспроводной зарядкой 7
26.12.2017 OPPO выпустила недорогие смартфоны с распознаванием лица 1
19.12.2016 Появился смартфон с огромной батареей, от которого можно заряжать другие устройства 3

Публикаций - 23, упоминаний - 59

Ulefone Mobile и организации, системы, технологии, персоны:

MediaTek - Ralink 543 6
Sony 6581 6
Apple Inc 12318 5
LG Electronics 3642 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5707 5
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 310 5
ZTE Corporation 754 5
Ланит - diHouse - Дихаус 213 5
Samsung Electronics 10398 4
Cisco Systems 5168 4
Amazon Inc - Amazon.com 3059 4
Meta Platforms - Facebook 4479 4
Intel Corporation 12342 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3016 4
AT&T Inc 1685 4
Deutsche Telekom 911 4
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1140 4
Umidigi - UMI 14 4
Nvidia Corp 3591 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1378 4
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 416 3
Doogee 30 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3257 3
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 119 3
ФЛАТ - FLAT 25 3
Сател 152 3
Ангстрем-Телеком 11 3
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 3
Салаватстекло - Уфанет 17 3
Фибо-Телеком 8 3
Супертел 18 3
Элтекс Коммуникации 21 3
UCLSWIFT - ILSINTECH 3 3
InfoTeCS - СПБ - СпецИнт - Специальная интеграция 5 3
Xiaomi 1837 2
Blackview 19 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5070 1
Huawei 4048 1
Lenovo Group 2313 1
Volvo Cars 253 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 463 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 1
Valeo 9 1
BorgWarner 2 1
eBay Inc 1624 1
Caterpillar - 90 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 264 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 265 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 209 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 445 1
Правительство РФ - Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 6 1
CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade - Китайский совет по содействию международной торговле 5 1
Международная академия связи - МАС 41 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24857 15
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1483 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9919 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7873 9
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2817 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21304 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26206 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9609 7
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 267 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4951 6
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2155 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53751 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12680 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12657 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7459 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13113 5
Наушники - Headphones 4140 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3587 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6111 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2883 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3030 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12482 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14084 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17454 4
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 720 4
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2407 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12451 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6138 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6156 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8129 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2259 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1074 3
Аксессуары 3993 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21270 3
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 398 3
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 173 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8735 2
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1260 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25059 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14693 2
Google Android 14353 5
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 695 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5054 4
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 408 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2815 3
Google Android 9 - Android Pie 210 3
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 239 3
Apple iPhone 9 19 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7192 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1146 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 496 2
Google Android 8 - Android Oreo 194 2
Apple iPhone 6 4863 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 271 2
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 148 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 358 1
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 42 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 129 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 74 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 193 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 472 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 270 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 216 1
Imagination Technologies - PowerVR G, GE, GX, GM, GT - серия GPU - graphics processing unit - графический процессор, ускоритель 60 1
Apple iPhone 11 261 1
Apple iPhone 8 184 1
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 97 1
Nokia PureView - Смартфон 111 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 480 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 121 1
Microsoft Security Essentials - MSE 140 1
MyDrivers 46 1
Xiaomi Mi A - Серия смартфонов 30 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 243 1
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 46 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 280 1
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 1
Essential Phone PH - смартфон 12 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1583 1
Samsung Galaxy XCover 31 1
Орловский Виктор 393 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 88 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Алексеева Марина 24 1
Pettis Michael - Петтис Майкл 2 1
Stavrou Angelos - Ставру Ангелос 2 1
Brende Borge - Бренде Берге 3 1
Wang Antonio - Ванг Антонио 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150441 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17590 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52715 5
Испания - Королевство 3739 4
Испания - Каталония - Барселона 746 4
Южная Корея - Республика 6749 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 371 3
Иран - Исламская Республика Иран 1100 3
Казахстан - Республика 5678 3
Кипр - Республика 571 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5274 2
Россия - ЦФО - Курская область 671 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 530 2
Россия - ПФО - Самарская область 1389 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 922 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 953 2
Европа 24432 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1788 1
Китай - Тайвань 4061 1
Китай - Хубэй - Ухань 60 1
Китай - Шанхай 793 1
Китай - Пекин - Beijing 1014 1
Китай - Тяньцзинь 45 1
Япония 13392 1
Азия - Азиатский регион 5631 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 1
Беларусь - Белоруссия 5887 1
Куба - Республика 378 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24994 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1165 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1537 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6644 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9303 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 3
Образование в России 2399 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30514 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49616 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3218 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7479 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6117 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53055 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19430 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 342 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11350 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8777 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10272 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16835 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2809 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1283 1
Металлы - Золото - Gold 1163 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2183 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5702 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5625 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1104 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 718 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1623 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5393 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5776 1
Зоология - наука о животных 2720 1
The Verge - Издание 579 2
Bloomberg 1332 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 528 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
TENAA 18 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11325 1
IDC - International Data Corporation 4922 2
IDC China 2 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 42 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369554, в очереди разбора - 748649.
Создано именных указателей - 178141.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще