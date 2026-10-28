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На российском рынке представлены новые защищенные смартфоны RugOne

Компания diHouse представляет на российском рынке новые модели защищенных смартфонов RugOne: смартфон с двумя сменными батареями Xever 8 и Xsnap 7 Pro — первый смартфон со съемной магнитной экшен-камерой. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

RugOne —бренд защищенных смартфонов от Ulefone, наследующий ее проверенные производственные процессы и принципы долговечности, экологичности и персонализации. В уходящем году продукты бренда получили высокое признание на азиатском и европейском рынках, подтвердив инновационность и технологическое совершенство и получив награды European Product Design Award в категориях «Потребительская электроника» и «Дизайн».

Несмотря на то, что 2026 г. выдался для рынка смартфонов по-настоящему непростым, компактная категория защищенных устройств демонстрирует устойчивость и опирается на стабильный спрос. Покупатели по-прежнему выбирают аппараты с защитой IP68/IP69K и армейским стандартом MIL-STD-810H, растёт интерес к моделям с мощными аккумуляторами, которые работают как пауэрбанки, и к устройствам со встроенными фонарями, тепловизорами и другими особенностями.

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Пресс-служба diHouse
Новые защищенные смартфоны RugOne

RugOne Xever 8 — защищенный смартфон с технологией моментальной замены аккумулятора. Она позволяет сменить севшую батарею за 180 секунд без выключения устройства. Надёжная защёлка гарантирует ее фиксацию и практически бесконечную работу смартфона без привязки к розетке.

Динамик SonicX с мощностью до 117 дБ и поддержкой Hi-Res Audio, дополненный интеллектуальным алгоритмом Tuner AI для анализа частот в реальном времени, обеспечивает ультрагромкий звук и функцию сирены. Полная защита от пыли, воды под высоким давлением и ударов подтверждает надёжность в любых экстремальных условиях. Камера ночного видения 20 Мп видит в полной темноте в высокой детализации, основная камера 64 Мп на сенсоре Sony IMX682 и водонепроницаемая подводная камера позволяют снимать фото и видео под водой без дополнительного чехла: идеально для рыбалки, дайвинга и отдыха на воде. Профессиональный фонарь TorchX мощностью 230 люмен избавляет от необходимости носить отдельный фонарь, обновлённая лёгкая и компактная зарядная станция одновременно заряжает смартфон и дополнительную батарею.

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RugOne Xsnap 7 Pro — первый в мире смартфон, объединивший профессиональную экшен-камеру и прочный корпус в одном устройстве: съемный магнитный модуль и модульная экосистема аксессуаров обеспечивают гибкие возможности съёмки. Технология SteadyX подавляет вибрации, Horizon Lock гарантирует сверхстабильное видео и захватывающие кадры от первого лица, предварительная запись до 30 секунд не даёт упустить важный момент. Сверхширокоугольный обзор с нулевыми искажениями достигается благодаря интеллектуальной коррекции. Аккумулятор емкостью 9300 мАч обеспечивает до 800 минут работы, до 40 минут записи на одном заряде камеры и 20-кратную перезарядку от телефона с полной зарядкой всего за 35 минут.

Новые защищенные смартфоны RugOne предлагаются по следующим ориентировочным розничным ценам: модель Xever 8 с памятью на 128 Гб – 37,19 тыс. руб., с памятью на 256 Гб – 42,29 тыс. руб., модель Xsnap 7 Pro – 97,99 тыс. руб.

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