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Samsung Galaxy Z Fold Samsung Galaxy Foldables Samsung Galaxy Z TriFold Samsung Galaxy Z Flip серия смартфонов

СОБЫТИЯ

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22.07.2026 МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8

МТС объявила о старте предзаказа на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, а также линейку умных часов Galaxy Watch 9 и Galaxy W
22.07.2026 Restore: открыла предзаказ на премиальные складные смартфоны Galaxy Z 8 поколения и носимые устройства GalaxyWatch Ultra2 и Galaxy Watch9

Сеть магазинов техники и электроники restore: объявила об открытии предзаказа на смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8 и носимые устройства Gala
18.03.2026 Любимый россиянами бренд снимает с продажи новейший смартфон за 500 тыс. руб., которому всего четыре месяца. Аналоги остались только у китайцев

Спешка Samsung Компания Samsung решила снять с продажи уникальный в своем модельном ряду смартфон Galaxy Z TriFold, пишет TechSpot. Его отличительная черта – двойное складывание, что позволяе
25.02.2026 МТС открыла продажи смартфона Samsung Galaxy Z TriFold

МТС сообщает о старте продаж складного смартфона Samsung Galaxy Z TriFold. Стоимость новинки составляет 399 990 руб. Устройство доступно в конфигураци
11.02.2026 restore: и Galaxystore открывают продажи смартфона Samsung Galaxy Z Trifold

Сети restore: и Galaxystore (Inventive Retail Group) представили новый флагман Samsung Galaxy Z Trifold покупателям. Вместе со смартфоном клиенты получают полноценную гарантийную и
25.09.2025 Galaxystore и 2Mood выпустили лимитированный сет аксессуаров

т The Blue Edition. Коллекционный кейс поступил в продажу ограниченным тиражом эксклюзивно в фирменных магазинах Samsung Galaxystore 24 сентября. В коллекционном кейсе представлены: складной смартфон Galaxy Z Flip7 в оттенке Navy Blue и сумка-шкатулка из сатина от 2Mood, идеально вмещающая смартфон. Об этом CNews сообщили представители Samsung Galaxystore. Визуальная основа коллаборации — о
08.08.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж новых смартфонов Samsung Galaxy Z Flip7 FE, Samsung Galaxy Z Flip7 и Samsung Galaxy Z Fold7

ин: «Складные смартфоны все активнее укрепляют свои позиции в премиальном сегменте. Новое поколение Galaxy Z Fold и Flip предлагает улучшенные характеристики, эргономику и поддержку ИИ-функций,
01.08.2025 Интерес к складным смартфонам у россиян вырос на 30%

т реже всего. Павел Курдюков, директор департамента закупок Merlion и «Ситилинк»: «Интерес к сериям Galaxy Z Fold и Flip растет в большей степени благодаря улучшению эргономики, практичности и

15.07.2025 «Яндекс Маркет» объявил о предзаказе смартфонов Samsung Galaxy Z Fold7 и Z Flip7

«Яндекс Маркет» открыл предзаказ на новое поколение складных смартфонов Samsung — Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7. Это самые тонкие и мощные модели с гибким экраном в и
14.07.2025 МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7

МТС сообщает о том, что первой в России представила складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, а также линейку носимых устройств Samsung Galaxy Watc
09.07.2025 Новые Galaxy Fold7 и Galaxy Flip7 доступны в «Связь.ON» по предзаказу

Новые смартфоны Samsung — Galaxy Z Fold7, Galaxy Flip7 и Galaxy Z Flip7 FE — можно предзаказать на сайте «Связь.
09.07.2025 Samsung Galaxystore объявил старт предзаказа премиальных складных смартфонов Samsung Galaxy Z седьмого поколения и часы Galaxy Watch 8

Samsung представил новое поколение складных смартфонов — Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE и часы Galaxy Watch 8 (Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Cl
09.07.2025 В «Ситилинк» стартовал предзаказ новых смартфонов Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip7 FE

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» открывает предзаказы на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip FE. Только с 9 июля по 7 августа 2025 г. в честь запуска мож
02.05.2025 Битва раскладушек: сравнение лучших складных смартфонов в форм-факторе Fold

изводительность и защищенность. Мы рассмотрели наиболее популярные на рынке Fold-смартфоны: Samsung Galaxy Z Fold6, Honor Magic V3 и Xiaomi Mix Fold 4. Каждый имеет свои особенности, влияющие н
22.08.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж новых устройств Samsung на 41% на рынке России

на рынке России в штучном выражении продается на 38% лучше по сравнению со своим предшественником – Samsung Galaxy Z Fold 5 за аналогичный период. Самыми популярными цветами у россиян стали чер
24.07.2024 Аналитика МТС: россияне переходят на складные смартфоны от Samsung

ПАО «МТС» проанализировала результаты предзаказа на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, который длился с 10 по 23 июля 2024 г. Спрос на новинк
17.07.2024 Caviar выпускает новую коллекцию Corona на Samsung Z Fold 6

Caviar объявляет о запуске своей новой коллекции Corona, созданной на базе Samsung Z Fold 6. Стоимость флагмана доходит до 5 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Cavia
12.07.2024 В Петербурге МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта

а первые складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля. С 24 июля петерб
11.07.2024 В Татарстане МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта

дные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта в Татарстане. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля. С 24 июля жители
11.07.2024 В Нижнем Новгороде МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта

а первые складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля. С 24 июля жители
11.07.2024 В Перми МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта

а первые складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля 2024 г. С 24 июля
11.07.2024 В Кирове МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта

а первые складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля 2024 г.. С 24 июл
11.07.2024 «Билайн» открыл предзаказ на новую линейку складных смартфонов Samsung Galaxy — Z Fold6 и Z Flip6

рные возможности ИИ теперь будут всегда под рукой. Оформив предзаказ в «Билайне» на новое поколение Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip, покупатель получит в подарок новейшие беспроводные наушники Sa
11.07.2024 В «Ситилинке» стартовал предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6

«Ситилинк» объявляет о старте предзаказов на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Все покупатели получат в подарок флагманские беспроводные наушник
10.07.2024 МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6

складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля. С 24 июля новинки
10.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказов смартфонов Samsung Galaxy Z Flip 6 и Samsung Galaxy Z Fold 6, а также наушников Samsung Galaxy Buds 3

зов на новые устройства компании Samsung. Покупатели смогут предзаказать складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold6 и Samsung Galaxy Z Flip6, а также наушники Galaxy Buds3 и Galaxy Buds3

11.08.2023 МТС добавила в подписку Share It смартфоны Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5

МТС сообщила о расширении подписки Share It новинками от Samsung в день мирового старта продаж. Теперь подписчики программы смогут пользоваться смартфонами Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5 за 70% от их стоимости. Стоимость подписки на Samsung Galaxy Z Flip5 в конфигурации на 256 ГБ составит 6111 руб. в месяц, а на модель с объёмом памяти на 512 ГБ
17.08.2022 Создана «галактическая» версия Samsung Galaxy Z Fold 4 в корпусе из метеорита

вых смартфонов и аксессуаров Caviar представил новинки – коллекцию кастомизированных Samsung Galaxy Z Fold 4 – Heralds of the Galaxy. Флагманами коллекции стали модель «Canyon Diablo» и «Golden
30.03.2022 Samsung срочно избавляется от буквы Z в названиях смартфонов

, литеру Z в названии не имел. В настоящее время самыми современными представителями серии являются Z Fold 3 и Z Flip 3, появившиеся летом 2021 г. Samsung начала продвигать Z еще зимой 2020 год
06.10.2021 Samsung лишает гарантии дорогущий смартфон, если уронить его на подушку

есть функция записи данных о работе акселерометра. Существует вероятность, что она присутствует и в Galaxy Z Fold 3 – еще одном смартфоне компании, представленном одновременно с Flip 3. В Ga
25.09.2020 Samsung Galaxy Z Fold2 поступил в продажу в России

Samsung Electronics объявляет о старте продаж Galaxy Z Fold2, смартфона с гибким экраном нового поколения. Начиная с 25 сентября 2020 г. см
01.09.2020 Samsung представила Galaxy Z Fold2. Цена. Фото

Samsung Electronics представила следующее поколение устройств с гибким экраном Galaxy Z Fold2. Усовершенствованный смартфон предлагает новый опыт для тех, кто ценит передовые техн
10.08.2020 Samsung Galaxy Z Fold 2: щетка для самоочистки и другие новшества

020. Но всю информацию о новинке не раскрыли — более подробно мы узнаем обо всем 1 сентября. Galaxy Z Fold 2 — обновление первого смартфона компании со складным дисплеем, но сейчас ему досталис
14.02.2020 Galaxy Z Flip поступил в продажу в России. Цена

Samsung объявила о начале продаж в России смартфона с гибким экраном Galaxy Z Flip. Устройство создано в стиле стейтмент (от англ. «statement») – одном из актуальных направлений в fashion-индустрии, в основе которого лежит сочетание простоты и броских заметных а
12.02.2020 Samsung выпустила гибкий смартфон в новом форм-факторе и три мощных флагмана. Цены в России

цены на смартфоны которой резко снизились после премьеры, а Galaxy Z Flip присоединился к складному Galaxy Z Fold, получив радикально другой форм-фактор. Вместе со смартфонами Samsung представи
30.06.2011 Samsung Galaxy Z: удешевленная версия Galaxy S II

Samsung выпустил в Европе смартфон Galaxy Z. Обладая более простой начинкой, он закрывает пробел между дешевым Galaxy S и дорогим Galaxy S II, сообщает Samsung Hub. Спереди удешевленная версия устройства выглядит, как флагманска

Публикаций - 132, упоминаний - 343

Samsung Galaxy Z Fold и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11040 106
Apple Inc 13119 29
Huawei 4656 28
Xiaomi 2215 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15689 17
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 540 13
Google LLC 12660 13
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 924 10
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 582 10
Transsion Holdings - Tecno Mobile 335 10
BBK OPPO Electronics 481 9
Lenovo Motorola 3563 8
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 8
BBK OnePlus 296 7
Qualcomm Technologies 1969 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 6
Microsoft Corporation 25751 5
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 386 5
X Corp - Twitter 2936 4
LG Electronics 3732 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3333 3
МегаФон 10695 3
Lenovo Group 2445 3
BBK Electronics Corp 332 3
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 306 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1094 3
MediaTek - Ralink 592 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1578 3
BOE Technology 47 3
Leica Camera 282 3
Infinix Mobile - Infinix Mobility 217 2
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 2
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2170 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5803 2
HMD Global - Nokia 143 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 220 2
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 161 2
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 99 2
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 28 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2933 18
Галерея ТРК - Галерея ТРЦ 16 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8809 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1512 2
О2О Холдинг 61 2
Авиапарк ТРЦ 52 1
Геометрия НПО 162 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
LVMH Louis Vuitton 31 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 1
ПСБ - Связь.ON - Связь.ОН 24 1
Музей Москвы - Музейное объединение 13 1
Fubon Financial Holding - Fubon Securities Investment Services 6 1
2Mood - Два Настроения 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3138 1
Связной ГК 1400 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1288 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 570 1
Visa International 1992 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1202 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 437 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 1
Carl Zeiss AG 307 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
X5 5Post - 5Пост - Мультиформатный провайдер логистических услуг 62 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 239 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Метрополис ТРК 60 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5632 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13748 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4942 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5955 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6528 1
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