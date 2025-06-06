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Полоновская Ольга
УПОМИНАНИЯ
|06.06.2025
|Умные часы Apple Watch считают сожженные калории на глазок. Ошибка достигает 30% 1
|13.08.2024
|Бренд ttec теперь на российском рынке 1
|11.06.2024
|Rapoo ‒ новый бренд компьютерных аксессуаров в портфеле diHouse 1
|30.05.2023
|Новые Bluetooth-адаптеры от UGREEN в России 1
|25.04.2023
|diHouse представила аксессуары Ugreen для мобильной съемки 1
|31.01.2023
|diHouse представляет новые наушники Sudio 1
|17.11.2022
|DiHouse начинает поставки аксессуаров ACEFAST 1
|16.06.2022
|DiHouse стал официальным дистрибьютором бренда Ugreen 1
|10.02.2021
|diHouse стала официальным дистрибьютором аксессуаров для смартфонов Rokform 1
Полоновская Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - diHouse - Дихаус 211 8
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 6
|Ugreen 17 3
|Apple Inc 12285 2
|Amazon Inc - Amazon.com 3051 1
|Best Buy 216 1
|Sudio 2 1
|Rapoo 2 1
|Tesan - ttec 2 1
|Samsung Electronics 10386 1
|Xiaomi 1825 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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