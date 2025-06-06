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Индексная книга (каталог) CNews*
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Полоновская Ольга


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Умные часы Apple Watch считают сожженные калории на глазок. Ошибка достигает 30% 1
13.08.2024 Бренд ttec теперь на российском рынке 1
11.06.2024 Rapoo ‒ новый бренд компьютерных аксессуаров в портфеле diHouse 1
30.05.2023 Новые Bluetooth-адаптеры от UGREEN в России 1
25.04.2023 diHouse представила аксессуары Ugreen для мобильной съемки 1
31.01.2023 diHouse представляет новые наушники Sudio 1
17.11.2022 DiHouse начинает поставки аксессуаров ACEFAST 1
16.06.2022 DiHouse стал официальным дистрибьютором бренда Ugreen 1
10.02.2021 diHouse стала официальным дистрибьютором аксессуаров для смартфонов Rokform 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Полоновская Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - diHouse - Дихаус 211 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 6
Ugreen 17 3
Apple Inc 12285 2
Amazon Inc - Amazon.com 3051 1
Best Buy 216 1
Sudio 2 1
Rapoo 2 1
Tesan - ttec 2 1
Samsung Electronics 10386 1
Xiaomi 1825 1
Walmart - Wal-Mart Stores 385 1
Аксессуары 3978 8
Наушники - Headphones 4125 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24748 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7838 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17404 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53131 4
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1607 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14043 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10268 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14635 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10131 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2359 2
USB Type-A - USB-A 552 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 798 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1469 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2235 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28299 1
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 773 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1457 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2143 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 715 1
Микрофон - Microphone 2604 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1713 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1040 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1167 1
Силиконы - полиорганосилоксаны 269 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2980 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7437 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16422 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26071 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5973 1
USB micro 969 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16377 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 448 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4781 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12917 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2021 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14110 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1209 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9876 1
Linux OS 10260 2
Apple macOS 2117 2
Apple iOS 7980 1
Google Android 14292 1
Microsoft Windows 15917 1
Microsoft Windows 7 1984 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 92 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5042 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 503 1
Erdoğan Salikh - Эрдоган Салих 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149481 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14261 4
Европа 24397 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17498 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52616 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 731 1
Швеция - Королевство 3645 1
Швеция - Стокгольм 390 1
Турция - Турецкая республика 2422 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 176 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5678 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5604 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3098 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24837 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5104 2
Ergonomics - Эргономика 1626 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19285 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5031 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6074 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4144 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 233 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6583 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1411 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1151 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5346 1
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 76 1
Red Dot Design Award 56 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364411, в очереди разбора - 752887.
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