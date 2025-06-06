Умные часы Apple Watch считают сожженные калории на глазок. Ошибка достигает 30%

Исследование ученых из Университета Миссисипи показало, что Apple Watch точно отслеживают пульс и количество шагов, но ошибаются почти на 30% в подсчете потраченных калорий пользователей. Авторы работы считают, что высокий уровень неточности этого параметра делает его непригодным для точного подсчета энергозатрат в реальных условиях.

Устройства работают неправильно

Ученые проверили точность Apple Watch при подсчете фитнес-данных и результаты могут расстроить многих их пользователей, пишет Apple Insider.

Исследователи из Университета Миссисипи заявили о том, что Apple Watch точно измеряют частоту сердечных сокращений и количество шагов, но они сильно ошибаются в подсчетах сожженных калорий.

Самим ученым пришлось проанализировать порядка 56 ранее опубликованных работ, они выявили тот факт, что Apple Watch демонстрируют среднюю абсолютную процентную погрешность 4,43% для измерения частоты сердечных сокращений и 8,17% для подсчета шагов. Эти показатели считаются допустимыми для фитнес-устройств по сравнению с клиническими эталонными инструментами.

Средняя погрешность Apple Watch при оценке энергозатрат достигла 27,96%, что в три раза превышает допустимый уровень точности для фитнес-устройств, делая этот параметр малопригодным для точных расчетов, как отметили авторы исследования. Причем вне зависимости от активностей, ведь исследователи рассматривали ходьбу, бег, езду на велосипеде и уличные тренировки различной интенсивности.

Unsplash - Luke Chesser Ученые обвинили Apple в том, что их умные часы считают сожженные калории на «авось угадаем», погрешность почти в 30%

Смарт-часы — это носимые электронные устройства, которые сочетают функции часов с дополнительными возможностями, такими как отслеживание физической активности, уведомления со смартфона, управление музыкой, Global Positioning System (GPS)-навигация и иногда даже звонки или ответы на сообщения. Они оснащены сенсорами для измерения частоты сердечных сокращений, подсчета шагов, оценки энергозатрат и других параметров. Примеры включают Apple Watch, Samsung Galaxy Watch и Garmin.

По данным из работы, которая была опубликована на сайте Университета Миссисипи в июне 2025 г, анализ охватывал различные модели Apple Watch и группы пользователей, при этом высокая погрешность в оценке калорий оставалась стабильной для всех групп и типов физической активности.

Исследователи отмечают, что смарт-часы от Apple и аналогичные трекеры эффективны для мотивации и анализа личных привычек, но их данные не следует считать полностью достоверными. Устройства служат полезным дополнением, однако не подходят для использования в качестве диагностического инструмента.

Точность показаний

Умные часы рекламируются как простой и доступный способ следить за своим здоровьем и физической формой, но даже самые лучшие умные часы не обеспечивают точности, необходимой в большинстве медицинских и научных учреждений.

Испанское исследование, опубликованное в 2023 г., показало, что показания частоты сердечных сокращений значительно различаются в зависимости от интенсивности упражнений и от того, двигал ли испытуемый руками — например, при езде на велосипеде или беге. Другое исследование показало, что носимые устройства переоценивают сон, поскольку зависят от движений тела, но отметило улучшение точности по сравнению со старыми моделями.

Умные часы, как правило, не могут точно отслеживать такие показатели, как артериальное давление и качество сна. Подсчет шагов является относительно точным среди большинства носимых устройств и может достаточно надежно измерить, какое расстояние пользователь пробежал в оптимальных условиях. Однако, по мнению ученых из Барселонского университета, ошибки могут усугубляться, когда устройства используют одни показания для расчета других, например, используя количество шагов для расчета количества сожженных калорий.

«Мы начинаем воспринимать буквально небольшие изменения, которые могут находиться в пределах погрешности, как истину. Вот тут-то мы и сталкиваемся с некоторыми проблемами», — считает профессор Барселонского университета Хосе Табернеро (Jose Tabernero). «Некоторые показатели и метрики носимых устройств могут быть точными или неточными, с погрешностью в 50% и даже более того». Профессор предлагает полагаться на тенденции в данных с течением времени, а не зацикливаться на ежедневных цифрах.

Продажи умных часов в России

Российский рынок умных часов в 2024 г. вырос на 11% и достиг 49 млрд руб., об этом свидетельствуют данные исследования компаний «М.Видео-Эльдорадо» и «Марвел-дистрибуция».

Объем продаж умных часов составил 6,2 млн устройств. По данным компании «Платформа ОФД», средняя цена устройств увеличилась на 11% до 7,7 тыс. руб., а продажи в натуральном выражении выросли на 5%.

В сегменте детских умных часов зафиксирован рост продаж на 11%, при этом средняя цена также увеличилась на 11% до 3,5 тыс. руб. Продажи фитнес-браслетов выросли на 8%, но их стоимость снизилась на 5% до 2,7 тыс. руб.

В России компания Huawei занимает 13% рынка в количественном выражении, Redmi и Apple — по 7%, Samsung — 5%, а российская Aimoto, китайские Honor и Xiaomi — по 3%.

Директор по маркетингу «Платформы ОФД» Леонид Симаков указывает на снижение частоты замены носимых устройств в 2024 г. из-за медленного развития их функционала. Рост продаж на 10-12% наблюдался только в период ноябрьских распродаж, когда скидки объявляют буквально на все.

Руководитель направления «Аксессуары» компании diHouse Ольга Полоновская подчеркивает, что российский рынок умных часов является зрелым, для которого характерен плавный рост в пределах 10% за год. В сегменте детских часов наблюдается снижение объема рынка в 2024 г. из-за демографических показателей.