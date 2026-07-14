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Xiaomi Сяоми

Xiaomi - Сяоми

Xiaomi — китайская технологическая корпорация, специализирующаяся на производстве потребительской электроники, умных устройств и разработке программного обеспечения. Компания формирует единую экосистему продуктов, охватывающую смартфоны, носимые гаджеты, бытовую технику и автомобильную промышленность. На российском рынке Xiaomi присутствует через официального дистрибьютора diHouse, обеспечивая поставки широкого ассортимента техники под брендами Xiaomi, Redmi и Poco. По итогам 2025 года компания удерживала лидерство по количеству проданных смартфонов в России, занимая около 22–23% рынка в натуральном выражении. Несмотря на глобальный тренд на удорожание устройств из-за роста цен на компоненты памяти, бренд сохраняет высокую популярность за счет баланса характеристик и стоимости.

Описание деятельности и структура

Xiaomi является частью холдинга, включающего несколько самостоятельных подразделений. Ключевым отличием компании является стратегия создания «интернет-компаний», где аппаратное обеспечение тесно интегрировано с сервисами и облачными решениями. В структуру группы входят:

  • Xiaomi — основной бренд, ориентированный на флагманские устройства и премиальный сегмент.
  • Redmi — выделенное в отдельную компанию в январе 2019 года подразделение. Изначально позиционировалось как производитель бюджетных смартфонов, однако к 2025–2026 годам начало выпускать устройства среднего и высокого ценовых сегментов.
  • Poco — бренд, существующий с 2018 года, ориентированный на энтузиастов и геймеров, предлагающий высокую производительность по доступной цене.
  • Mijia / Viomi — направления, занимающиеся производством умной бытовой техники (роботы-пылесосы, аэрогрили, холодильники).

Сильной стороной компетенций компании является вертикальная интеграция: от разработки собственных процессоров (например, XRING O1) до создания операционных систем. Слабым местом в последние годы стало усложнение пользовательского опыта из-за встроенной рекламы в прошивках и проблем с обновлением ПО на некоторых моделях.

Товарные знаки и продукция

Зарегистрированные торговые марки включают Xiaomi, Redmi, Poco, Mijia, HyperOS (системное ПО), Leica (партнерство по оптике). Основные категории продуктов:

Технологии и инновации

Ключевой технологической платформой является операционная система Xiaomi HyperOS, пришедшая на смену MIUI в конце 2023 года. Система обеспечивает кроссплатформенную связь между устройствами (телефон, планшет, автомобиль) через протокол Xiaomi HyperConnect. Компания разрабатывает собственные чипы, включая процессор XRING O1 по техпроцессу 3 нм и контроллеры питания серии Surge. Активно внедряются решения на базе искусственного интеллекта: голосовая модель MiDashengLM-7B используется для управления умным домом и автомобилем без активирующих команд.

Клиенты и деловые связи

Xiaomi работает преимущественно в сегменте B2C, но имеет партнерства с крупными корпорациями:

Конкуренция

На российском рынке:

  • Samsung — главный конкурент по выручке и популярности в среднем/высоком сегменте.
  • Apple — лидер по денежному выражению продаж, несмотря на меньшую долю в штуках.
  • Huawei — активный игрок в сегменте смартфонов и умного дома.
  • Tecno / Infinix / Realme — конкуренты в бюджетном и среднебюджетном сегментах, быстро набирающие долю рынка.
  • Honor — производитель носимых устройств и смартфонов.
  • Oppo / Vivo — присутствующие на рынке бренды, хотя их доля снижается из-за ценовой политики.

Зарубежные аналоги:

Участие в рейтингах и рынках CNews

Xiaomi регулярно упоминается в аналитических отчетах CNews как один из крупнейших игроков рынка потребительской электроники. По данным МТС и других операторов, бренд стабильно входит в топ-3 по объемам продаж смартфонов в России во всех регионах.

 

Цитата

Лу Вэйбин (Lu Weibing), президент Xiaomi:

«В 2026 году смартфоны могут стать в значительной степени менее доступными... виноваты в этом компании, продвигающие и развивающие искусственный интеллект».

Информация актуальна на 21.07.2026

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Публикаций - 2224, упоминаний - 2975

Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11050 1119
Apple Inc 13136 1026
Huawei 4667 694
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 393
Google LLC 12674 343
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 930 339
BBK OPPO Electronics 482 273
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15734 244
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 390 193
LG Electronics 3734 191
BBK OnePlus 297 177
Transsion Holdings - Tecno Mobile 336 176
Yandex - Яндекс 9196 174
Sony 6736 165
Lenovo Group 2445 149
Qualcomm Technologies 1973 141
ASUS - AsusTek Computer Inc 2171 129
MediaTek - Ralink 593 113
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 109
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 106
Infinix Mobile - Infinix Mobility 217 103
МегаФон 10714 102
Microsoft Corporation 25764 92
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9504 88
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4951 87
Intel Corporation 12804 84
BBK Electronics Corp 332 80
ZTE Corporation 800 79
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 239 69
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 308 65
HP Inc. 5882 63
Acer Group - Acer Inc 2773 60
Haier Group 229 59
Ланит - diHouse - Дихаус 264 57
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1098 55
Nvidia Corp 3994 51
Philips 2099 48
Lenovo Motorola 3563 46
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 46
Samsung - Harman - JBL 242 46
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2941 276
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8827 79
Связной ГК 1400 75
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1900 64
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1645 52
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1297 50
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 50
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 40
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 33
TÜV Rheinland Group 179 23
Dyson 157 23
Hyundai Motor Company 435 22
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2418 20
Евросеть 1421 19
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Groupe SEB - Tefal 108 19
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3141 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
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Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 87 11
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2336 7
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 580 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3067 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3195 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 438 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 5
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 257 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 38 4
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3298 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 458 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1505 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1188 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3645 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 24
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 422 18
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 18
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
Apache Software Foundation - ASF 231 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 780 4
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 44 3
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 2
CSA - Connectivity Standards Alliance 7 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
ЛДПР 116 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 103 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 119 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
Открытые Сетевые Технологии - Open Net Association - ассоциация 3 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Russian Open Source Foundation 8 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26746 1720
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8502 821
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10675 639
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22541 617
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13229 601
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10302 542
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28231 493
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29666 439
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13464 430
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7923 410
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13042 379
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6457 368
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2759 355
Наушники - Headphones 4469 336
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3934 323
USB Type-C - USB-C - USB 3 2372 301
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18312 284
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7529 279
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8756 271
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15421 267
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5371 267
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10584 267
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2511 265
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2335 264
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2521 261
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3142 256
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26274 252
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22420 239
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6261 235
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10125 230
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1407 229
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14758 221
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13609 218
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10733 217
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3255 216
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1383 209
Аксессуары 4276 191
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1218 189
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1270 179
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6398 172
Google Android 15227 578
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 565 484
Apple iPhone - серия смартфонов 7613 464
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2181 395
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 353
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 256
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 232
Apple iOS 8572 209
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1214 207
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5247 167
Samsung Galaxy 1035 162
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 573 133
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 184 132
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 130
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 127
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 152 123
Google Play - Google Store - Google Android Market 3547 122
Apple iPhone 11 290 121
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 432 120
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 735 115
Apple iPad 4009 112
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 424 111
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 106
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 97
Samsung Galaxy Note 701 94
Apple iPhone 12 243 93
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 105 93
Huawei Mate - серия смартфонов 451 89
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 83
Apple iPhone 13 193 83
Apple iPhone 6 4861 82
Google YouTube - Видеохостинг 3001 82
Microsoft Windows 16871 78
Google Android TV 380 77
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 221 77
Google Android 9 - Android Pie 217 76
BBK OnePlus - Серия смартфонов 164 76
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 432 74
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 225 74
Xiaomi HyperOS 87 74
Jun Lei - Цзунь Лей 46 45
Борзилов Давид 77 25
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 25
Чайка Владимир 29 22
Путин Владимир 3453 21
Jobs Steve - Джобс Стив 1030 20
Губанов Андрей 117 18
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 16
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 14
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 12
Помозов Алексей 88 12
Сурков Александр 17 11
Комаров Павел 32 11
Wang Xiang - Ванг Сян 11 11
Гуцериев Михаил 114 10
Толпыгин Никита 35 10
Сухоруков Сергей 24 9
Man Yu - Мань Юй 9 9
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 368 8
Уваров Сергей 48 8
Weibing Lu - Вейбинг Лу 8 8
Иксанова Екатерина 22 8
Догадин Михаил 18 7
Бабинина Ольга 7 7
Мильнер Юрий 137 7
Зарайский Сергей 24 7
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 455 6
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 6
Агапов Андрей 22 6
Тихвинский Никита 18 6
Махлаюк Артур 9 6
Етонов Михаил 11 6
Сенина Лариса 9 6
Pei Carl - Пей Карл 12 6
Мишустин Михаил 787 5
Виноградова Наталья 53 5
Иванова Дагмара 44 5
Scarsella Anthony - Скарселла Энтони 8 5
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 5
Ерёмин Вадим 9 5
Россия - РФ - Российская федерация 165875 1533
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19104 1097
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54706 425
Южная Корея - Республика 7046 266
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47549 202
Индия - Bharat 5867 188
Европа 24954 164
Китай - Тайвань 4242 103
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19519 86
Япония 13798 65
Солнце - звезда Солнечной системы 5486 60
Азия - Азиатский регион 5917 60
Германия - Федеративная Республика 13211 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14806 50
Беларусь - Белоруссия 6281 42
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4485 39
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8558 38
Украина 7923 38
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13810 36
Китай - Пекин - Beijing 1095 34
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3464 33
Франция - Французская Республика 8173 29
Россия - СФО - Новосибирск 4867 29
Россия - СЗФО - Калининградская область 1468 27
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 26
Индонезия - Республика 1055 25
Испания - Каталония - Барселона 752 25
Финляндия - Финляндская Республика 3695 25
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2362 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4197 23
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2529 23
Армения - Республика 2448 23
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1136 22
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3579 21
Испания - Королевство 3838 21
Африка - Африканский регион 3639 19
Турция - Турецкая республика 2619 19
Казахстан - Республика 6041 19
Италия - Итальянская Республика 4508 18
Россия - ПФО - Нижегородская область 2292 18
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6162 252
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Frost & Sullivan 207 1
Samsung Research 20 1
AV-Test Institute 41 1
Vanson Bourne 49 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
CNews Мишень 186 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
ITResearch 123 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 6
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1219 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
VK - Skillbox - Скилбокс 145 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 455 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 110 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 739 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 2
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 2
ИИИ - Институт исследований интернета 65 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1477 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 732 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 146 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 103 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
TED Talks 36 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 92 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 139 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
Датский институт раковой эпидемиологии (Копенгаген) 1 1
Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center - Шанхайский центр проектирования высокопроизводительных интегральных микросхем 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 65
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 41
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 21
Международный женский день - 8 марта 418 16
День молодёжи - 27 июня 1082 14
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 11
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2659 8
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 6
Samsung Unpacked 41 5
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 3
CeBIT 614 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 632 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Red Dot Design Award 57 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
MEDICA 10 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1279 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
Microsoft Build - конференция 39 1
Defcon 45 1
Всероссийский тотальный диктант 11 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 17 1
NeurIPS 13 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
Burning Man - фестиваль 7 1
День Защитника отечества - 23 февраля 65 1
iF Design Awards 26 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Diwali или Deepavali - Дивали или Дипавали - «огненная гроздь» (санскрит) - фестиваль огней 2 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 15 1
Photokina 60 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 231 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Docflow 148 1
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