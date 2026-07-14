Xiaomi - Сяоми

Дешевые смартфоны стали слишком дорогими. Xiaomi, Oppo и Vivo почти перестали покупать из-за высоких цен ие их долей рынка, которое сильнее всего ударило по трем популярным в России брендам – Oppo, Vivo и Xiaomi. Согласно статистике исследовательской компании CounterPoint Research, во II квартале

В центре Москвы открылся новый флагманский Xiaomi Store Фирменный магазин Xiaomi Store переехал на новый адрес — ул. Тверская, 17. Здесь открылось новое флагманское пространство, которое стало крупнейшим фирменным магазином сети в центре столицы и новой площадкой для

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома Аккумуляторная отвертка Xiaomi Electric Precision Screwdriver Компактная аккумуляторная отвертка со сменными наконечниками поможет быстро открутить самые разные винты, прикрепить крючки, металлические уголки и полки.

На российском рынке представлены серия телевизоров Xiaomi TV S Mini LED 2026 и робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi, объявляет о старте продаж новой серии телевизоров Xiaomi TV S Mini LED 2026 и робота-пылесоса Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Се

«М.видео» объявляет о старте продаж смартфонов серии Xiaomi 17T «М.видео» объявляет о старте продаж серии T — Xiaomi 17T, включающее Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro. Устройства сочетают 5x телефото-камеру Leica, дисплей с заботой о глазах и аккумулятор большой емкости. В 2026 г. T-серия вперв

Китай победил. Samsung спустя десятилетия позорно бежит с гигантского рынка ТВ, не в силах справиться с Xiaomi и TCL моменту грозных соперников среди местных компаний на этом рынке у нее не было. Спустя три десятка лет Samsung вынуждена конкурировать с целой армией китайских производителей телевизоров. В их числе – Xiaomi, TC, Hisense и другие. На рынке бытовой техники ее вытесняют, помимо прочих, компании Midea и Haier. Samsung Samsung более не справляется с натиском Китая Как пишет Nikkei Asia Review, п

Xiaomi выпустила гигантский ультрадешевый смартфон с огромной батареей. И дефицит памяти не повлиял Xiaomi по адекватной цене Компания Xiaomi, вопреки обещаниям поднять цены на свои смартфоны, выпустила очень доступный мобильник

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM Xiaomi Mi Smart Air Fryer 6.5L Умный аэрогриль Xiaomi Mi Smart Air Fryer выпускается с разными объемами чаши — в нашей подборке описана модель емкостью 6,5 л. В такую чашу помещается до 1,5 кг куриных крылышек или до 800 г картофеля фри, то

Что Америка не смогла, сделает Китай. Xiaomi и Huawei объединились, чтобы «починить» Android Тот же Android, только лучше Компании Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo и Lenovo объединили усилия с целью решения проблемы с нестабильной работой ОС Android, периодическими просадками производительности и с другими недостаткам этой ОС, в

Xiaomi выпустила новые телевизоры Redmi с 4К-экранами. Они огромные и дешевые Дешевле и в десятки раз больше смартфона Компания Xiaomi начала продажи телевизоров новой линейки Redmi TV A Pro 2026, пишет портал Gizmochina.

Такого еще не бывало. К выходу готовится сверхдешевый настольный Mac по цене старого смартфона Xiaomi й на 10 Гбит/с. Сравнение цен По стоимости будущий Mac Neo можно сравнить, к примеру, с Android-смартфонами. В российской рознице примерно за те же деньги на момент выхода материала можно было купить Xiaomi Redmi Note 14 с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Но этому смартфону почти два года – он вышел в сентябре 2024 г., а в начале 2026 г. в России появились мобильники серии R

Россиянам больше не нужны iPhone. По всей стране массово скупают дешевые мобильники Xiaomi ил 7000 руб., и это еще с учетом подорожания из-за оперативной памяти – 27 октября 2025 г. за него просили 5100 руб. Самый продаваемый в России смартфон сейчас выглядит так Второе место – у смартфона Xiaomi Redmi A5 с 3 ГБ RAM и 64 ГБ ROM. Цена на момент выхода материала – 7600 руб., 27 октября 2025 г. – 7150 руб. В сентябре 2025 г. сотрудник CNews приобрел такой смартфон в DNS за 6000 руб.

Сказка кончилась. Любимая россиянами «дочка» Xiaomi крушит свои устои и задирает цены на дешевые смартфоны ться только потому, что ИИ-отрасль скупила всю память. Как сообщал CNews, в 2026 г. ожидается масштабное падение спроса на смартфоны на фоне их подорожания. Надеемся, вы поймете Менеджер по продуктам Xiaomi Вэй Сици (Wei Siqi), комментируя ситуацию с ростом цен на смартфоны Redmi, подчеркнул, что компания старается свести к минимуму влияние удорожания памяти, и попросил покупателей отнестис

Спасен легендарный производитель советских компьютеров, переделанный в завод китайских телевизоров TLC и Xiaomi еские трудности. Ключевой поставщик комплектующих из Гонконга Smart Kit Technology был включен в санкционный список США. Как писал «Коммерсант», речь шла о комплектующих для выпуска телевизоров TLC и Xiaomi, выпуск которых пришлось прекратить. Теперь поставщиком комплектующих станет будущий владелец. «В настоящий момент мы не видим проблем с поставками комплектующих, тем более что NexTouch

«МегаФон»: продажи планшетов растут третий квартал подряд орпуса при этом стали в последнее время более популярными, чем классические, а бренд Samsung сменил Xiaomi на лидерской позиции. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона» на основании данны

Пользователи не спешат менять смартфоны ради eSIM: Xiaomi остается лидером среди устройств без поддержки технологии ди этой функции, а добавлять ее к уже имеющимся моделям. По данным аналитики российской компании Unisimka, второй год подряд больше всего модулей для поддержки eSIM устанавливают владельцы смартфонов Xiaomi. Об этом CNews сообщили представители Unisimka. Такая динамика отражает более широкий тренд: жизненный цикл Android-смартфонов продолжает расти. Даже по мере распространения устройств со

Xiaomi вспомнила о своем предназначении. Выпущен супердешевый и современный телевизор с большим экраном дешевле 17 тысяч рублей Доступный телевизор Xiaomi Компания Xiaomi провела в Китае премьеру своего новейшего телевизора Redmi Smar

В России начались продажи серии планшетов Xiaomi Pad 8 и обновленной линейки носимых устройств Компания diHouse, официальный дистрибьютор продукции Xiaomi и Redmi в России, объявляет о старте продаж нового поколения устройств. Российским пользователям впервые доступны мощные и ультратонкие планшеты флагманской серии Xiaomi Pad 8 и <

«М.видео» объявляет старт продаж смартфонов серии Xiaomi 17 «М.видео» объявляет старт продаж смартфонов серии Xiaomi 17 — Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Устройства уже доступны для покупки в каналах продаж М.Видео по цене от 84 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Серия

Обновление прошивки превращает смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco в «кирпичи». Коснуться может каждого. Есть секретное «лекарство» Китай есть? А если не найду? Обновление прошивки на смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco может вывести их из строя. Как пишет портал Gizchina, апдейт HyperOS 3, который Xiaomi начала распространять осенью 2025 г., приводит к полной программной «смерти» у

Знаменитый конкурент Xiaomi и создатель первого в истории клона iPhone уничтожен спустя четверть века работы . Вероятно он будет сохранен для дальнейшего использования в экосистеме автоконцерна Geely. Заметный игрок на рынке смартфонов Meizu вышла на рынок смартфонов на четыре года раньше любимой россиянами Xiaomi – ее первенец Mi 1 увидел свет в 2011 г. Apple выпустила свой первый iPhone в 2007 г., а через несколько месяцев Meizu показала смартфон M8, ставший первым клоном iPhone в мире. Он работ

Телевизоры Xiaomi стали дорогими. Выпущена очень дорогая модель на «квантовых точках» с небольшим экраном. В России есть дешевле Новая реальность – переплачивать за Xiaomi Xiaomi начала продажи своего нового 75-дюймового телевизора, который относится к серии

Xiaomi навсегда лишит россиян быстрого и простого интерфейса смартфонов. Обратной дороги не будет, его заменят на тяжелую HyperOS Xiaomi на пути к унификации Компания Xiaomi переведет смартфоны дочерней марки Poco прошивку HyperOS, пишет портал Gizchina. Телеф

Все смартфоны Xiaomi и Samsung превратятся в iPhone. В Android встроят одну из ключевых «фишек» Apple льтернативы AirDrop. Отдельные производители пытаются городить свои системы, но с устройствами других брендов они чаще всего или не работают вовсе, или работают из рук вон плохо. Такие системы есть у Xiaomi, Samsung и других крупных разработчиков. Тем временем Apple совершенствует AirDrop более 10 лет. Впервые она появилась в OS X Lion в 2011 г., а в 2013 г. Apple добавила ее во все свои мо

На российском рынке представлены новые продукты экосистемы Xiaomi: Mijia Smart Audio Glasses и Redmi Buds 8 Lite Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi, представляет две аудионовинки: Mijia Smart Audio Glasses и доступные беспроводные наушники Redmi Buds 8 Lite. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Mijia Smart Audio Glasses Mij

Уникальный iPhone раздают почти даром. Он продается по цене Xiaomi, но все равно не берут. Опрос нок. Продавая iPhone Air за $1115 в базовой конфигурации на старте продаж, теперь же JD реализует его по цене $731. По текущему курсу это около 55 тыс. руб. За такие деньги продаются многие смартфоны Xiaomi. Например, на момент выхода материала в российской сети DNS продавался Xiaomi 14T Pro образца сентября 2024 г. Он на год старше iPhone Air, но за него просят 52 тыс. руб. за верси

Аналитики назвали самые популярные смартфоны у петербуржцев в 2025 году МТС проанализировала спрос на смартфоны в 2025 г. в собственной розничной сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В северо-западных регионах больше всего отдавали предпочтения гаджетам Xiaomi и Apple — лидерам по продажам в штуках и деньгах. Об этом CNews сообщили представители МТС. Почти четверть продаж в штуках в Петербурге приходится на телефоны Xiaomi (23,3%). Само

Каждый четвертый купленный смартфон в Омской области был марки Xiaomi МТС на основе данных собственной розничной сети проанализировала тренды на рынке смартфонов Омской области по итогам 2025 г. В число самых продаваемых брендов вошли сразу три китайских марки - Xiaomi, Huawei и Infinix, при этом больше всего денег омичи потратили на Apple. Об этом CNews сообщили представители МТС. По итогам 2025 г. китайский бренд Xiaomi сохранил лидерство по к

Каждый пятый купленный смартфон в Томской области был марки Xiaomi стема МТС на основе данных собственной розничной сети проанализировала тренды на рынке смартфонов Томской области по итогам 2025 г. В число самых продаваемых брендов вошли сразу три китайских марки - Xiaomi, Huawei и Infinix, а больше всего денег томичи потратили на Apple. Об этом CNews сообщили представители МТС. По итогам 2025 г. китайский бренд Xiaomi сохранил лидерство по количес

Нижегородцы чаще всего покупают смартфоны брендов Xiaomi и Samsung ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала в Нижегородской области продажи смартфонов в собственной розничной сети по итогам 2025 г. По результатам года Xiaomi и Samsung заняли лидирующие позиции по продажам смартфонов в штуках — на них пришлось 22% и 17% соответственно от общего объема продаж. Об этом CNews сообщили представители МТС. По итога

В Якутии смартфоны Xiaomi обогнали Samsung и Apple в 2025 году МТС проанализировала тренды на рынке смартфонов Республики Саха (Якутия) по итогам 2025 г. В топ-3 вошли Xiaomi, Samsung и Apple. При этом, больше всего денег якутяне потратили на Apple. Об этом CNews сообщили представители МТС. По итогам 2025 г. китайский бренд Xiaomi обошел все остальные

Россияне внезапно перестали покупать новые смартфоны. Рынок феерично обвалился – не спасают даже дешевые мобильники Xiaomi бильники люксовых брендов россияне почти перестали – Apple успешно выбыла из тройки лидеров, даже если рассматривать рынок с точки зрения объемов продаж. Здесь первое место у Redmi – «дочки» компании Xiaomi, сделавшей себе имя благодаря недорогим Android-смартфонам, но в последнее время поднимающей цены на свои мобильники. Фото: Freepik Новый смартфон становится роскошью для многих россиян

Аналитика МТС: Xiaomi и Samsung стали самыми продаваемыми в России брендами смартфонов в 2025 году МТС проанализировала российский рынок смартфонов по итогам 2025 г. По результатам года Xiaomi и Samsung заняли лидирующие позиции по продажам смартфонов в штуках — на них пришлось 22% и 14% соответственно от общего объема продаж. В то же время основная доля выручки на рынке по-пр

«М.видео» назвала топ-10 смарт-часов и фитнес-браслетов осени 2025 года Samsung, сформировавшие основную часть выручки за счет продаж премиальных моделей с расширенным функционалом и поддержкой LTE. В количественном выражении наибольший объем продаж обеспечили устройства Xiaomi, Redmi и Huawei, представленные в массовом и среднем сегментах и ориентированные на широкий круг повседневных сценариев использования. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». По

Теперь в «Умном доме» Sber доступно управление бытовой техникой Xiaomi Компания SberDevices, разработчик решений «Умного дома» Sber, объявила об интеграции устройств Xiaomi с платформой «Умного дома» Sber. Теперь пользователи смогут управлять бытовой техникой Xiaomi через устройства Sber – интеллектуальные колонки, телевизоры и медиацентры. К новым с

«Авито Услуги»: Toshiba, Samsung, Xiaomi – какие телевизоры чаще ремонтируют перед праздниками корейские ТВ, произведенные компаниями Samsung и LG, попадали к мастерам на 68% и 62% чаще соответственно. В лидерах по динамике спроса также оказались китайские телевизоры. Интерес к ремонту техники Xiaomi увеличился на 44%, TCL — на 29%, Haier — на 13%. Кроме того, в рейтинг попал и голландский производитель Philips: телевизоры от этого бренда нуждались в обслуживании на 4% чаще по сравне

Apple по щелчку пальцев в зародыше уничтожила новый гигантский рынок смартфонов. Xiaomi, Samsung и другие массово сворачивают разработки да устройствах. Большинство крупнейших брендов смартфонов уже отказались от планов по созданию прямых конкурентов iPhone Air. Так, в обозримом будущем очень тонкий смартфон точно не выпустят компании Xiaomi, Oppo и Vivo – их соответствующие проекты или заморожены на определенный срок, или вовсе отменены. Проглядеть все полимеры iPhone Air – это самый тонкий смартфон Apple и самый тонкий сма

В России стартовали продажи Poco Pad M1 Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi и Poco, представляет на российском рынке Poco Pad M1. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Планшет оснащен 12,1-дюймовым (размер экрана POCO Pad M1 составляет около 12,1" по диа

Президент Xiaomi: Забудьте о дешевых смартфонах. Мобильники станут гораздо дороже Готовьте ваши денежки В 2026 г. смартфоны могут стать в значительной степени менее доступными, притом не только для россиян, которых ожидает новый 22-процентный НДС. Как заявил президент компании Xiaomi Лу Вэйбин (Lu Weibing), в новом году ожидается резкий скачок цен на все мобильники по всему миру, а виноваты в этом компании, продвигающие и развивающие искусственный интеллект, пишет Re