Apple по щелчку пальцев в зародыше уничтожила новый гигантский рынок смартфонов. Xiaomi, Samsung и другие массово сворачивают разработки

Провал смартфона iPhone Air уничтожил едва зародившуюся нишу сверхтонких смартфонов. Xiaomi, Samsung и целый ряд других китайских производителей решили не идти в этом направлении и не вкладывать время и деньги в разработку своих мобильников минимальной толщины. Но iPhone Air соткан из устаревших технологий – возможно, китайские вендоры сделали бы лучше.

Подставить весь мир

Благодаря компании Apple в мире пока не будет массового производства смартфонов в ультратонком корпусе. По информации Digitimes Asia, очевидный провал вышедшей в сентябре 2025 г. модели iPhone Air толщиной 5,6 мм показал другим производителям, что потребители не заинтересованы в такого рода устройствах.

Большинство крупнейших брендов смартфонов уже отказались от планов по созданию прямых конкурентов iPhone Air. Так, в обозримом будущем очень тонкий смартфон точно не выпустят компании Xiaomi, Oppo и Vivo – их соответствующие проекты или заморожены на определенный срок, или вовсе отменены.

Проглядеть все полимеры

iPhone Air – это самый тонкий смартфон Apple и самый тонкий смартфон в мире среди современных моделей. Толщина корпуса 5,8 мм не позволила инженерам Apple встроить в него SIM-слот, второй динамик, дополнительную тыльную камеру и, самое главное, аккумулятор нормальной емкости. Смартфон питается от АКБ на 3149 мАч, тогда как Android-смартфоны бюджетного сегмента щеголяют батареями по 6000-8000 мАч при толщине менее 9 мм.

Apple Миру не нужны ни сам iPhone Air, ни его аналоги на базе Android

В iPhone Air используется обычная литий-ионная батарея, а в новых Android-смартфонах из КНР – кремниево-углеродная. При тех же размерах она имеет более высокую емкость, и нет данных, почему Apple решила не брать эту технологию на вооружение.

Как сообщал CNews, Apple почти полностью прекратила производство iPhone Air спустя всего два месяца после его премьеры. По данным Consumer Intelligence Research Partners, доля iPhone Air в общем объеме продаж iPhone в сентябре 2025 г. составила всего 3%. Для сравнения, доля iPhone 17 Pro в том же месяце – 9%, а доля iPhone 17 Pro Max – 12%.

Даже главный конкурент вышел из игры

Почти все компании, которые решили не выпускать свои аналоги iPhone Air – китайские, потому что именно в КНР дислоцируются основные игроки современного рынка смартфонов. Но одна фирма расположена в Корее, и это Samsung, которая считается основным соперником Apple в сегмент премиальных смартфонов.

Первые утечки про iPhone Air случились в конце зимы 2025 г., и на их основе Samsung решила сделать собственный сверхтонкий смартфон. Летом 2025 г. она выпустила Galaxy S25 Edge, который был гораздо лучше iPhone Air по оснащению – у него больше одной камеры, два динамика, есть слот под SIM-карту и батарея более адекватной емкости 3900 мАч. И все это в корпусе толщиной 5,8 мм против 5,6 мм у iPhone Air.

Фото: © rclassenlayouts / Фотобанк Фотодженика Пять лет назад Apple точно так же уничтожила едва зародившийся рынок компактных смартфонов, выпустив iPhone 12 mini

Однако S25 Edge постигла та же участь, что и iPhone Air – он тоже провалился в продаже. По информации Digitimes, модель S26 Edge в продажу не поступит и даже не будет представлена, хотя Samsung уже разработала ее. Производство оригинального S25 Edge остановлено, пишет портал MacRumors. Одна из причин провала – высокая стоимость.

Шанс все же был

Xiaomi, Vivo, Oppo и другие китайские вендоры, отказавшиеся от выпуска собственного видения супертонкого смартфона, вполне могли бы сделать его лучше, чем получилось у Apple. У них перед глазами есть перечень того, чего пользователи не желают видеть в смартфонах такой толщины, а также у них давно есть технологии, позволяющие делать очень тонкие смартфоны, лишенные недостатков iPhone Air.

Пример тому – вышедший в начале ноября 2025 г. смартфон Huawei Mate 70 Air. Он толще iPhone Air всего на 1 мм (6,6 мм), но при этом у него батарея емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Для сравнения, АКБ iPhone Air при емкости 3150 мАч поддерживает лишь 20-ваттную проводную зарядку.

Далее, у смартфона есть стереодинамики, слот под SIM-карту, а модуль его основной камеры включает три сенсора – 50-мегапиксельный датчик размером 1/1,3 дюйма и диафрагмой f/1.8, телефотокамеру на 12 МП с трехкратным оптическим зумом и сверхширокоугольник на 8 МП. Также есть датчик глубины на 1,5 МП. iPhone Air располагает единственным 48-мегапиксельным сенсором.

При всем перечисленном iPhone Air еще и стоит намного дороже – от $999 в США (78,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 ноября 2025 г.). Цена Huawei Mate 70 Air в Китае на день старта продаж – от 4199 юаней (46,4 тыс. руб.).

Еще не все потеряно?

По информации портала The Information, Apple пока не спешит полностью списывать со счетов iPhone Air. Вероятнее всего, она возьмет паузу с ним и не будет показывать второе поколение этой модели в 2026 г., а перенесет ее премьеру на 2027 г.

Нельзя исключать, что дополнительный год Apple потратит на доработку смартфона, на который делала ставку в 2025 г. Напомним основные претензии пользователей к оригинальному iPhone Air – крайне слабый аккумулятор, всего одна камера, лишь один аккумулятор и отсутствие поддержки физических SIM-карт, только eSIM. Также они недовольны его ценой – слабый во многих отношениях iPhone Air лишь совсем ненамного дешевле флагманского iPhone 17 Pro с гораздо более лучшим оснащением, в особенности в плане камер.