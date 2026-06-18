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MacRumors

СОБЫТИЯ


18.06.2026 iPhone шпионит за каждым. Записываются все прикосновения к экрану в App Store 1
15.04.2026 Мир окончательно сошел с ума. Пока Apple выпускает дешевые макбуки, Microsoft задирает цены на свои ПК и планшеты 1
19.03.2026 Apple ополчилась против приложений для вайб-кодинга. Vibecode и Replit запрещено обновляться через App Store 1
13.03.2026 Впервые за десятилетия Apple нарушила свои устои. Новый дешевый MacBook Neo слишком прост в ремонте 1
22.01.2026 Грандиозный провал Apple. Знаменитый ассистент Siri будет отключен навсегда 3
02.12.2025 Apple переманила мощного специалиста по нейросетям из Google и Microsoft, лишь бы тот починил Siri. Собственного специалиста она выгнала 1
27.11.2025 Apple по щелчку пальцев в зародыше уничтожила новый гигантский рынок смартфонов. Xiaomi, Samsung и другие массово сворачивают разработки 1
23.09.2025 Владельцы iPhone Air и всех моделей iPhone 17 сообщили о проблемах с беспроводным подключением Wi-Fi 1
02.09.2025 Apple не хочет, чтобы китайцы и индийцы трогали руками iPhone и MacBook. Она избавит от них производство 1
30.06.2025 Apple готовит «MacBook для бедных» – дешевый ноутбук без революционных М-процессоров 1
27.05.2025 Samsung отказалась от российских золота, вольфрама и тантала, нужных в производстве дисплеев. Неизбежен рост цен на iPhone и устройства Samsung 1
23.12.2024 Apple срисовала у «Яндекса» идею для очередной инновации. Своих мыслей больше нет 1
03.07.2024 Создана бесплатная и безопасная альтернатива Google Docs и MS Office. Она не следит за пользователями и не ворует пользовательские данные 1
28.06.2024 Хакеры научились прослушивать своих жертв через наушники Apple AirPods 1
20.05.2024 Apple заболела? К выпуску готовится супердешевый смартфон – он будет стоить как самый первый iPhone 17 лет назад 1
20.02.2024 Apple впервые за 10 лет выпустит совершенно новое устройство на замену часам Watch. Опрос 1
02.10.2023 Беспроводная зарядка в машинах BMW «ломает» чипы в новом iPhone 15 1
05.09.2023 Apple меняет тактику. Готовится к выпуску совершенно новая линейка ультрадешевых MacBook 1
06.01.2023 В Android-смартфоны внедрят уникальную «фишку» новейших iPhone 14 1
30.12.2022 Apple в 2023 г. исправит один из двух фундаментальных недостатков iPhone 1
29.12.2022 Apple в расстройствах. Будущий iPhone должен стать гораздо дешевле и мощнее, чтобы избежать провала 1
23.12.2022 Программисты Apple сломали экраны дорогих флагманских iPhone. Проблема стала массовой 1
21.12.2022 Дешевых iPhone больше не будет. Apple убивает сверхпопулярную модель 1
16.11.2022 Apple сломала любимый браузер владельцев iPhone и iPad 1
19.08.2022 Найден простой способ бесплатно превратить Android-смартфон в iPhone. Доступно в России 1
01.06.2022 Apple прекращает поддержку нескольких моделей iPhone, iPad и ТВ-приставки 1
30.03.2022 Apple запретила обслуживать ворованные и потерянные iPhone 1
11.01.2022 В Microsoft массовый отток кадров. Специалисты бегут строить метавселенную Цукерберга 1
10.12.2021 У Apple Watch есть «врожденный» дефект, неминуемо ведущий к поломке. Касается всех моделей, кроме одной 1
29.10.2021 После начала продаж новых макбуков, на старых сломались ветвители USB 1
18.10.2021 Apple до неузнаваемости изменит дизайн MacBook, взяв за основу фирменную внешность iPhone 1
14.10.2021 Apple вернулась в свое прошлое: iPhone 13 портят фото старинным образом 1
13.10.2021 Apple станет конкурентом Microsoft и Nintendo на рынке игровых приставок 1
29.09.2021 Хозяева iPhone платят деньги, лишь бы не видеть «быстрые» версии сайтов от Google 1
13.07.2021 Рассекречен облик будущих iPhone 13. В чем их новизна 1
02.07.2021 Intel совершает рекордный скачок технологий. Она перейдет от 10-нм чипов к суперсовременным 3-нм 1
15.06.2021 Новейшие дорогие iMac поставляются с перекошенными дисплеями. Починить их самостоятельно нельзя 1
04.06.2021 Apple проговорилась о своей новой операционной системе 1
21.04.2021 Уникальный случай: Apple выпустила гаджет дешевле, чем у конкурентов. Видео 1
12.04.2021 Microsoft с огромной переплатой покупает знаменитого разработчика голосовых технологий, на которых основана Siri 1

Публикаций - 148, упоминаний - 150

MacRumors и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 144
Intel Corporation 12811 20
Google LLC 12690 17
Samsung Electronics 11065 15
X Corp - Twitter 2938 14
Microsoft Corporation 25775 13
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 7
Xiaomi - Сяоми 2232 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Qualcomm Technologies 1974 5
Nvidia Corp 4002 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 4
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 68 3
Huawei 4677 3
Lenovo Group 2447 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 3
AT&T Inc 1726 3
OpenAI 542 2
GPS Avion LLC 2 2
Apple - Intrinsity 22 2
Dell EMC 5180 2
Yandex - Яндекс 9216 2
LG Electronics 3735 2
HP Inc. 5883 2
MediaTek - Ralink 595 2
Sony 6739 2
HTC Corporation 1512 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Lenovo Motorola 3566 2
Adobe Systems 1597 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
Nuvia 8 1
Nintendo 823 1
Epic Games 172 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
GlobalFoundries - GF 103 1
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 63 1
KGI Securities 50 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Corporation Trust Company 2 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Visa International 1993 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Форвард лизинг - Forward Leasing 13 1
Starbucks 91 1
Uber 357 1
WVRI Capital 3 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Loup Ventures 4 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 12 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 1
Резонанс НПП 407 1
Capricorn Investment Group 4 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
ОМК - Щелмет - Щелковский металлургический завод 2 1
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 1
Росатом - СМЗ - Соликамский магниевый завод 12 1
УЗТМ - Унечский завод тугоплавких металлов 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Связной ГК 1401 1
BMW Group 482 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 21
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 84
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 45
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 44
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 43
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 36
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 35
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 30
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 26
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 25
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 21
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 20
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Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 9
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