Мир окончательно сошел с ума. Пока Apple выпускает дешевые макбуки, Microsoft задирает цены на свои ПК и планшеты

Microsoft повышает цены на все модели компьютеров линейки Surface, хотя широким спросом в мире они не пользуются. Многие устройства стали стоить на сотни долларов дороже. Тем временем Apple, чьи ПК популярны по всей планете, напротив, выпускает доступные устройства. Теперь почти все Surface стоят дороже актуальных моделей Mac.

Все наоборот

Корпорация Microsoft повысила цены на все свои компьютеры серии Surface, пишет портал Windows Central. Под этим брендом она выпускает планшеты, ноутбуки и настольные ПК под управлением ОС Windows 11.

Устройства Surface продаются далеко не во всех государствах мира. Официально их можно купить примерно в 25 странах при общем числе государств на планете свыше 190. В России Surface в официальной рознице недоступны.

Некоторые устройства после внезапной индексации стали стоить дороже на сотни долларов. Разница в цене настолько велика, что на нее вполне можно купить современный и при этом далеко не самый дешевый Android-смартфон.

Нынешние цены на модели среднего ценового сегмента Microsoft теперь превышают $1000 (75,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 апреля 2026 г.), а флагманские модели и вовсе стоят теперь от $1500 (113,8 тыс. руб.).

Например, 12-дюймовый Surface Pro, который в течение длительного времени был самым доступным ПК Microsoft, отныне стоит от $1050 (79,7 тыс. руб.), хотя до повышения его расценки начинались от $799 (60,6 тыс. руб.).

О MacBook знает весь мир. Распространенность и популярность у Surface намного более скудная

Топовый 13-дюймовый Surface Pro с 512 ГБ встроенной памяти стоит сейчас $1499 или 113,7 тыс. руб. вместо $1199 (90,9 тыс. руб.) – столько эта модель стоила на старте продаж в 2024 г. Другими словами, компьютер двухлетней давности за этот период не только не подешевел, но и вовсе подорожал на $300 или почти 23 тыс. руб.

Начальная цена 13-дюймового Surface Laptop выросла с $899 (68,2 тыс. руб.) до $1149 (87,2 тыс. руб.), в то время как цена 13,8-дюймовой модели увеличилась с $999 (75,8 тыс. руб.) до $1499 (113,7 тыс. руб.), а 15-дюймовой – с $1299 (98,5 тыс. руб.) до $1599 (121,3 тыс. руб.).

Между первой и второй

13-дюймовый Surface Pro наряду с 13,8-дюймовой и 15-дюймовой версиями Surface Laptop поступили в продажу в 2024 г., два года назад. За это время их «железо» изменений не претерпело, но это не помешало Microsoft в 2025 г. поднять на них цены. Иначе говоря, нынешнее подорожание – второе по счету.

То же могло коснуться и 13-дюймового Surface Laptop, а также двух модификаций Surface Pro. От двух индексаций цен подряд их спасло лишь то, что они вышли в 2025 г.

MacBook для бедных

Со своими новыми ценами Microsoft добилась того, что ее Surface отныне стоят дороже, чем Apple MacBook. Десятилетиями мобильные ПК Apple являлись одними из самых дорогих на рынке, а теперь получается, что купить MacBook выгоднее, чем Surface, пишет портал MacRumors.

Для примера, 13,8-дюймовый Surface Laptop 7 с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ раньше стоил на $100 (7,6 тыс. руб.) дешевле, чем MacBook Air с процессором M4 на 256 ГБ , но теперь он на $400 (30,3 тыс. руб.) дороже, чем MacBook Air с процессором M5 на 512 ГБ.

С одной стороны, Apple тоже повысила минимальную цену на MacBook Air с на $100 с обновлением до M5, с другой, повышение цены сопровождалось увеличением базового объема SSD-накопителя.

К слову, Microsoft уверяет, что ее Surface Laptop 7 работает быстрее, нежели MacBook Air на чипе M4. С версией на М5 она свое творение не сравнивает.

Еще один пример: топовый Surface Laptop 7 с 64 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ стоит $3649 (277,5 тыс. руб.), что дороже, чем 16-дюймовый MacBook Pro M5 Pro с 64 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ – Apple просит за него $3300 (250,3 тыс. руб.). Чип Apple M5 Pro также значительно превосходит Snapdragon X Elite по производительности, пишет MacRumors.

Добавим: в отличие от Microsoft Surface, Apple MacBook продаются почти по всему миру.

Есть, к чему стремиться

По информации Windows Central, Microsoft выпустит новые компьютеры Surface ближе к концу 2026 г. По предварительным данным, они будут стоить еще дороже.

Одновременно с Microsoft цены на свои ПК проиндексировала и компания Samsung. Это реакция компаний на глобальный дефицит памяти и ее дороговизну на фоне бурного роста индустрии искусственного интеллекта.

Производители чипов памяти отдают приоритет модулей для центров обработки данных, использующих искусственный интеллект, и производственных мощностей для потребительских устройств практически не осталось, что и приводит к дефициту.

Однако происходящее с памятью, похоже, совершенно не смущает Apple. В начале марта 2026 г. она выпустила ноутбук MacBook Neo, оцененный в $599 или 45,4 тыс. руб. и являющийся самым дешевым MacBook в истории. Это совершенно не характерно для Apple.

Спрос на Neo фиксируется колоссальный, что повергло в панику и шок производителей недорогих ноутбуков на Windows. Они спешно готовят альтернативу Neo, но пока неясно, что у них получится – новинка Apple получила, в числе прочего, металлический корпус, тогда как дешевые ноутбуки на Windows, как правило, пластиковые.